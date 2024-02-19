Больничный в командировке: инструкция для компании и работников

Что делать сотруднику
Если понимаете, что работать не сможете, первым делом нужно уведомить об этом своего работодателя. А дальше важно получить больничный лист в медицинском учреждении, причем на нем обязательно должна быть печать этого учреждения.
Отметим, что в ряде случаев вы можете оформить больничный лист дистанционно в поликлинике по месту жительства. Это указано в приказе Минздрава от 04.02.2022 № 57н.
Согласно его тексту, граждане РФ, болеющие коронавирусом, ОРВИ или гриппом, не обязаны идти к врачу для оформления больничного. Достаточно наличия симптомов одной из указанных болезней.
Тогда вы можете позвонить по телефону 122 и сообщить о своих симптомах и желании открыть больничный дистанционно; информация будет передана в поликлинику, к которой вы прикреплены, и в течение дня с вами по телефону свяжется врач. После разговора он сможет открыть больничный на 7 дней. Закрыть такой больничный также можно дистанционно.
Если же возможности обратиться к врачу из своей районной поликлиники по телефону нет или у вас иное заболевание, нужно отправиться в медицинское учреждение самостоятельно.
Тут возможны следующие варианты:
Вы в командировке по России, и у вас есть полис ОМС.
В этом случае вы можете записаться к врачу в любую районную поликлинику. Для этих целей, кстати, важно не забывать полис, когда отправляетесь в командировку. Если состояние не острое, и вы можете дойти до поликлиники, обратитесь в регистратуру. Далее вас, скорее всего, направят к дежурному врачу по общей очереди.
Вы в командировке по России, и у вас есть полис ДМС.
С ним вы можете обратиться в клинику из списка страховщика — для этого свяжитесь со страховой и уточните, какие варианты есть в городе, где вы находитесь.
У вас нет ни ОМС, ни ДМС.
Остается прием в частной клинике. Это платная услуга.
Если же вам очень плохо, можно вызвать скорую помощь. В этом случае никакой медицинский полис не нужен, скорая по закону обязана помочь без каких-либо документов.
Если вас госпитализировали, то важно выселиться из отеля, поскольку работодатель не оплачивает отель за те дни, которые вы проведете в стационаре. При невозвратном бронировании все расходы остаются на компании, а если гостиница возвращает деньги, вам нужно будет вернуть их работодателю.
А что делать, если вы находитесь в командировке за границей
При деловых поездках за пределы страны сотрудникам обычно оформляют медицинскую страховку для выезжающих за рубеж.
Порядок действий при этом как в случае, когда у вас есть полис ДМС: вы связываетесь с сервисной компанией, контакты которой указаны в полисе. Она подбирает вам клинику или врача и согласовывает расходы со страховой.
Однако при болезни за границей возникает сложность с оформлением больничного листа. При расчете пособия во время болезни в нашей стране принимают только больничные листы, которые выданы российскими медицинскими организациями (неважно, частными или государственными).
Полученные за рубежом документы нужно заверить в России: сделать нотариальный перевод и с ним отправиться в поликлинику по прописке или другое российское медицинское учреждение.
Что делать работодателю
Главная проблема компании в том, что заболевший сотрудник может не успеть выполнить задание, с которым он отправился в командировку. Поэтому первым делом работодателю предстоит решить, что именно сделать: отправить в командировку другого сотрудника или продлить поездку заболевшему до момента, пока он не выздоровеет и не сможет закончить дела.
Если принято решение продлить командировку, нужно издать соответствующий приказ, в котором должны быть указаны причина продления, новые сроки и дата возвращения. Приказ вступает в силу после закрытия больничного листа.
Кроме того, важно выплатить сотруднику дополнительные суточные. Количество дней работодатель определяет самостоятельно.
Уточним, что суточные выплачиваются и за те дни, когда сотрудник болел. Правда, тут есть одно исключение: за дни, которые проведены в стационаре, суточные не выплачиваются.
Также необходимо оплатить сотруднику жилье и забронировать новые обратные билеты (либо перечислить деньги на эти расходы).
Важно знать, что есть несколько категорий работников, которым вы не можете продлить командировку, не получив их письменное согласие. К ним относятся:
женщины с детьми до 3 лет;
матери и отцы-одиночки, детям которых меньше 14 лет;
родители либо опекуны детей-инвалидов;
многодетные родители (у которых трое и более детей до 18 лет);
люди, ухаживающие за больными родственниками.
Если сотрудник, который заболел в командировке, относится к одной из этих категорий, компания должна предупредить его о решении продлить командировку, уточнив при этом, что он может отказаться. Издать приказ о продлении можно только после получения в письменном виде согласия сотрудника.
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