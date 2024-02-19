Больничный в командировке: инструкция для компании и работников

От болезней никто не застрахован, и случается, что сотрудник заболевает, уже уехав в деловую поездку. Работать уже не получится, нужно отдохнуть и вылечиться — а значит, потребуется больничный. Как в такой ситуации поступать сотруднику и что делать работодателю? Разбираемся вместе.

Что делать сотруднику

Если понимаете, что работать не сможете, первым делом нужно уведомить об этом своего работодателя. А дальше важно получить больничный лист в медицинском учреждении, причем на нем обязательно должна быть печать этого учреждения.

Отметим, что в ряде случаев вы можете оформить больничный лист дистанционно в поликлинике по месту жительства. Это указано в приказе Минздрава от 04.02.2022 № 57н.

Согласно его тексту, граждане РФ, болеющие коронавирусом, ОРВИ или гриппом, не обязаны идти к врачу для оформления больничного. Достаточно наличия симптомов одной из указанных болезней.

Тогда вы можете позвонить по телефону 122 и сообщить о своих симптомах и желании открыть больничный дистанционно; информация будет передана в поликлинику, к которой вы прикреплены, и в течение дня с вами по телефону свяжется врач. После разговора он сможет открыть больничный на 7 дней. Закрыть такой больничный также можно дистанционно.

Если же возможности обратиться к врачу из своей районной поликлиники по телефону нет или у вас иное заболевание, нужно отправиться в медицинское учреждение самостоятельно.

Тут возможны следующие варианты:

Вы в командировке по России, и у вас есть полис ОМС.

В этом случае вы можете записаться к врачу в любую районную поликлинику. Для этих целей, кстати, важно не забывать полис, когда отправляетесь в командировку. Если состояние не острое, и вы можете дойти до поликлиники, обратитесь в регистратуру. Далее вас, скорее всего, направят к дежурному врачу по общей очереди.

Вы в командировке по России, и у вас есть полис ДМС.

С ним вы можете обратиться в клинику из списка страховщика — для этого свяжитесь со страховой и уточните, какие варианты есть в городе, где вы находитесь.

У вас нет ни ОМС, ни ДМС.

Остается прием в частной клинике. Это платная услуга.

Если же вам очень плохо, можно вызвать скорую помощь. В этом случае никакой медицинский полис не нужен, скорая по закону обязана помочь без каких-либо документов.

Если вас госпитализировали, то важно выселиться из отеля, поскольку работодатель не оплачивает отель за те дни, которые вы проведете в стационаре. При невозвратном бронировании все расходы остаются на компании, а если гостиница возвращает деньги, вам нужно будет вернуть их работодателю.

А что делать, если вы находитесь в командировке за границей

При деловых поездках за пределы страны сотрудникам обычно оформляют медицинскую страховку для выезжающих за рубеж.

Порядок действий при этом как в случае, когда у вас есть полис ДМС: вы связываетесь с сервисной компанией, контакты которой указаны в полисе. Она подбирает вам клинику или врача и согласовывает расходы со страховой.

Однако при болезни за границей возникает сложность с оформлением больничного листа. При расчете пособия во время болезни в нашей стране принимают только больничные листы, которые выданы российскими медицинскими организациями (неважно, частными или государственными).

Полученные за рубежом документы нужно заверить в России: сделать нотариальный перевод и с ним отправиться в поликлинику по прописке или другое российское медицинское учреждение.

Что делать работодателю

Главная проблема компании в том, что заболевший сотрудник может не успеть выполнить задание, с которым он отправился в командировку. Поэтому первым делом работодателю предстоит решить, что именно сделать: отправить в командировку другого сотрудника или продлить поездку заболевшему до момента, пока он не выздоровеет и не сможет закончить дела.

Если принято решение продлить командировку, нужно издать соответствующий приказ, в котором должны быть указаны причина продления, новые сроки и дата возвращения. Приказ вступает в силу после закрытия больничного листа.

Кроме того, важно выплатить сотруднику дополнительные суточные. Количество дней работодатель определяет самостоятельно.

Уточним, что суточные выплачиваются и за те дни, когда сотрудник болел. Правда, тут есть одно исключение: за дни, которые проведены в стационаре, суточные не выплачиваются.

Также необходимо оплатить сотруднику жилье и забронировать новые обратные билеты (либо перечислить деньги на эти расходы).

Важно знать, что есть несколько категорий работников, которым вы не можете продлить командировку, не получив их письменное согласие. К ним относятся:

женщины с детьми до 3 лет;

матери и отцы-одиночки, детям которых меньше 14 лет;

родители либо опекуны детей-инвалидов;

многодетные родители (у которых трое и более детей до 18 лет);

люди, ухаживающие за больными родственниками.

Если сотрудник, который заболел в командировке, относится к одной из этих категорий, компания должна предупредить его о решении продлить командировку, уточнив при этом, что он может отказаться. Издать приказ о продлении можно только после получения в письменном виде согласия сотрудника.

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