Служебная поездка или командировка: как отличить одно от другого

Может показаться, что служебная поездка — это просто другое название командировки, однако это не так. Речь идёт о совершенно разных видах рабочих путешествий. Разбираемся вместе с коллегами из сервиса «OneTwoTrip для бизнеса».

Что такое командировка

Командировка — это поездка работника по распоряжению работодателя на определенный срок для выполнения служебного задания вне постоянного места работы.

Вот важные моменты, характеризующие командировку:

Точное место работы . В трудовом договоре сотрудника закреплено, где именно он работает, — в офисе, на предприятии и так далее. Если сотрудник покидает это место работы по служебному заданию, поездку можно оформить как командировку.

Ограничение по времени . Командировка длится определенное время — обычно от 24 часов (хотя в законодательстве сроки не прописаны, и работодатель может устанавливать их самостоятельно).

Служебное поручение . Сотруднику, отправляющемуся в командировку, поставлена четкая рабочая задача.

Приказ. Это документ, который необходимо официально оформить, когда сотрудник работает вне места его постоянной занятости. В приказе указывается служебное задание, цель командировки и ее продолжительность.

В чем особенности служебной поездки

Сотрудники, которые постоянно работают в пути — например, курьеры, экспедиторы или водители — обычно совершают служебные поездки, а не командировки.

Вот моменты, которые определяют служебную поездку:

Разъездной характер работы. Этот момент прописан в трудовом договоре.

Постоянная работа . Сотрудник регулярно ездит по рабочим задачам.

Не нужны дополнительные документы. Сотрудник ездит по работе без оформления каких-либо приказов.

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Разберем на примерах

Для наглядности и уточнения некоторых моментов рассмотрим различные ситуации и разберем, является ли данный случай командировкой или служебной поездкой.

Ситуация 1. Вы отправляете штатного курьера из Москвы в офис в Санкт-Петербурге, чтобы передать важные документы.

Это очевидно служебная поездка: у курьера разъездной характер работы, передача документов входит в его трудовые обязанности. Все это зафиксировано в договоре, и в данном случае не имеет значения, что он едет из одного города в другой. Командировку оформлять не нужно.

Ситуация 2. Те же документы отвозит из Москвы в офис в Санкт-Петербурге менеджер.

В данном случае компании придется оформлять командировку, поскольку работа менеджера не носит разъездного характера, и обычно он выполняет свои задачи в офисе в Москве. Передача документов считается служебным поручением.

Ситуация 3. Менеджер компании летом на месяц переезжает жить в Сочи и договаривается с руководством, что будет работать там из местного филиала. Он приходит на работу в те же часы, что в московском офисе, и выполняет свои основные рабочие обязанности.

По законодательству это не командировка, а временная смена рабочего места. Компания не может оформить такой переезд как деловую поездку и выплачивать командировочные.

А что с оплатой?

В служебной поездке сотрудник просто получает свою заработную плату — у него такой характер работы. А в командировке человек получает средний заработок.

Если же работник несет какие-либо дополнительные расходы, связанные с проездом, проживанием, питанием и так далее, компания возмещает их в обоих случаях — и в командировке, и в служебной поездке.

Главное, чтобы сотрудник предоставил документы, которые подтверждают эти траты, — чеки, билеты, посадочные талоны и так далее.

Если вернуться к примерам выше, то билет на поезд из Москвы в Санкт-Петербург, а после проезд от вокзала до офиса компания оплатит и курьеру, и менеджеру.

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