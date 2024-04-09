Какой картой расплачиваться в командировке: корпоративной или личной

У сотрудника, направляющегося в деловую поездку, может быть с собой несколько карт: не только корпоративная, но и личная. Разбираемся вместе с сервисом для планирования командировок «OneTwoTrip для бизнеса», есть ли разница, какой оплачивать расходы, связанные с работой, и в чем вообще различия между этими картами.

Что такое корпоративная карта

Это обычная банковская карта, просто привязанная к расчетному счету компании, и в этом единственное ее отличие от карты физлица. Такой картой можно оплачивать любые покупки офлайн и онлайн, а также снимать с нее наличные.

Корпоративные банковские карты могут быть именными или обезличенными — то есть допустимо завести одну карту на отдел и передавать ее сотрудникам, отправляющимся в командировку. С помощью такой карты работник сможет купить билеты, забронировать номер в отеле, заплатить за такси или обед.

Бухгалтерия учитывает расходы по корпоративной карте, чтобы снижать налоговую базу, поэтому все траты должны быть совершены в интересах бизнеса и в рамках его деятельности.

Например, в командировке можно оплатить отель или билеты на самолет, а вот если расплатиться корпоративной картой за сувениры, у налоговой возникнут вопросы.

Сотрудник оплатил корпоративной картой что-то для себя лично

В этом случае потраченную сумму нужно удержать с зарплаты работника. Правда, при этом компании придется доказать, что деньги действительно потрачены на личные цели: подойдет выписка из банка или чек из магазина. Также важно оформить приказ руководителя об удержании средств не позднее чем через 1 месяц после того, как компания обнаружила трату.

Перед тем, как вы передаете работнику корпоративную карту важно установить четкие правила и процедуры и обязательно зафиксировать их в локальном нормативном акте.

Там можно определить, сколько денег разрешено тратить и на что именно. Так компания получит весомый аргумент в суде, если до этого дойдет.

А если оплатить рабочие расходы личной картой?

Такой вариант, безусловно, возможен. Более того, некоторые компании просят сотрудников в командировке оплачивать расходы своей картой, а потом просто возмещают их. При этом работнику важно сохранить все чеки о транзакциях, а после отразить их в авансовом отчете и в течение трех дней после возвращения передать его бухгалтерии. Иначе оформить возврат денег не получится.

Как отчитываться за траты по корпоративной карте

Средства на корпоративной карте — собственность компании, и при их расходовании сотрудник обязан сдать в бухгалтерию авансовый отчет.

В нем должны содержаться дата, описание расходов, сумма и чеки, счета либо другие подтверждающие документы.

Когда речь идет о тратах в командировке, подтверждающими являются следующие документы:

Билет на самолет, поезд или автобус, маршрутная квитанция, кассовый чек на поездку в такси.

Счет из отеля, кассовый чек об оплате номера. Если сотрудник проживает в квартире, необходим договор аренды и документ, подтверждающий оплату.

Суточные также можно начислить на корпоративную карту. За них отчитываться не нужно.

Составление авансового отчета после командировки можно серьезно упростить, если пользоваться специальными сервисами, например, «OneTwoTrip для бизнеса». В нем все билеты и отели можно сразу оплачивать корпоративной картой, которая добавляется в качестве одного из средств оплаты в личном кабинете компании. Все закрывающие документы по расходам с карты отразятся в «1С:Бухгалтерия» или просто будут доступны для скачивания — их можно приложить к отчету.

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