Как бизнесу правильно сотрудничать с самозанятыми? Узнайте на бесплатном вебинаре 23 сентября

Каждая 6 компания в стране уже сотрудничает или планирует в скором времени начать работу с самозанятыми. У такого сотрудничества много плюсов — оптимизация операционных расходов, упрощенный документооборот и отчетность. Однако большая часть рутины ложится на плечи бухгалтера. Налоговый режим для самозанятых еще очень молод, и бухгалтеру приходится сталкиваться с рисками в виде сложного процесса выплат через банки, самостоятельной проверки статуса самозанятого, высокой нагрузки и многим другим.

23 сентября в 13:00 (МСК) эксперты маркетплейса для работы с самозанятыми YouDo Бизнес и международной стаффинговой группы ANCOR проведут вебинар «Как бизнесу правильно сотрудничать с самозанятыми»‎, где поговорят об особенностях работы с ними, разберут, как минимизировать риски и получить максимальную выгоду для всех сторон. Вебинар пройдет в формате диалога со слушателями.