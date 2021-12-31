Виды деятельности самозанятых: что нового, где самозанятые востребованы больше всего

Повальное увлечение самозанятостью объясняется не только возможностью для многих «подпольных» предпринимателей наконец-то выйти из тени. Бизнес понял, что теперь может нанимать исполнителей, за которых не надо отчитываться, не надо переплачивать и т. д. Но виды деятельности для самозанятых ограничены. Давайте разберемся, чем же плательщики НПД могут заниматься и в каких сферах особенно востребованы.

Закон для самозанятых открывает не все виды деятельности. Так им нельзя:

продавать подакцизные, а также подлежащие маркировке товары, и в принципе заниматься перепродажей;

работать по лицензируемой деятельности (например, добыча полезных ископаемых).

Для перепродажи есть небольшое исключение — если вещь изменила свои свойства, продавать ее можно. Например, если покупаете табуретки, раскрашиваете их, делаете мягкое сиденье и т. п. — так можно. Если просто купил-продал табурет — нельзя. Или, к примеру, работа флористом. Нельзя просто покупать цветы и перепродавать их, но продавать собранные из цветов букеты — можно.

Какие профессии чаще всего выбирают самозанятые

Самые популярные сферы деятельности у самозанятых:

IT : программист, веб-дизайнер, веб-мастер;

Бьюти : мастер маникюра, парикмахер, визажист;

Ритейл : мерчендайзер, курьер, грузчик, кладовщик;

Авто: водитель, перевозчик грузов, автомеханик;

Быт: няня, клинер, повар;

Реклама и маркетинг: копирайтер, SMM-специалист, дизайнер;

Обучение: репетитор, логопед;

Ремонт и строительство: маляр, плиточник, каменщик.

Разумеется, это неполный список сфер деятельности самозанятых – их намного больше. Главное, что нужно помнить: самозанятый — это подрядчик, он не может выполнять функции штатного сотрудника, он работает на себя и берет заказы от бизнеса.

Какие услуги от самозанятых нужны бизнесу

Проще всего узнать нужды бизнеса через сервисы по поиску работы, например, hh.ru.

По запросу «самозанятый» сайт на 17 ноября 2021 года выдал почти 15 тысяч вакансий. Подавляющее большинство — курьер. Со своим автомобилем, с велосипедом, либо просто пеший. Еще один из самых популярных запросов — сборщики заказов.

Такой спрос объясняется прежде всего ростом запросов в службы доставки — из кафе, онлайн и оффлайн-магазинов. А есть еще Черная пятница, и новогодние праздники — время распродаж.

Так, за последний месяц на YouDo Бизнес спрос компаний на поиск самозанятых курьеров увеличился более чем в 2 раза. В это же время наибольший недостаток ресурса представляют курьеры с собственным авто.

При этом любопытно, что многие компании фудтеха, e-commerce и ритейла готовы нанимать большое количество работников и рассматривают все отклики на вакансии. Даже те компании, которые какое-то время назад готовились к возможному дефициту кадров и надеялись справиться сами, все равно вынуждены обращаться за помощью, в т. ч. к таким платформам как YouDo Бизнес.

Число людей, сделавших свой выбор в пользу временной занятости неизменно растет. Это связано еще и с тем, что синие воротнички стремятся к более высокой оплате труда. Так, например, работая курьером или мерчендайзером в качестве самозанятого, можно получать больше, чем при штатной занятости кассиром.

Кроме того, в запросах заказчиков часто встречаются вакансии кладовщика, монтажника.

Есть и вакансии продавцов-консультантов, но это очень большой риск. Налоговики в данном случае посчитают, что идет подмена гражданско-правовым договором трудовых отношений и доначислят налоги.

Еще работодатели ищут ретушеров:

Однако тут работодатель допустил серьезную ошибку — указал полный рабочий день и полную занятость. Это недопустимо. Физлицо, с которым заключается ГПХ-договор, не важно самозанятый он или нет, не подчиняется правилам трудового распорядка, расписанию и т. п. Это надо учитывать, подавая объявление, иначе отвергнутый вами кандидат вполне может обратиться в Трудовую инспекцию с жалобой.

Кроме того, на сайте встретились запросы на менеджера по продажам на удаленке, специалиста по подбору персонала, интервьюера и др.

Наибольшим спросом все же пользуются курьеры и сборщики заказов, что вполне объяснимо ситуацией с коронавирусом.

Искать исполнителей и работать с ними, в т. ч. совершать расчеты, получать и отправлять документы, вы можете с помощью сервиса YouDo Бизнес. Огромная база, рейтинг и оценка исполнителей, позволяют подобрать лучших кандидатов для ваших целей. А бухгалтеру не придется названивать самозанятому, чтобы получить от него нужные документы — все они формируются автоматически прямо в сервисе.