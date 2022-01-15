Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Как бизнесу найти самозанятых исполнителей

Для рубрики Самозанятые
Версия для печати

Не хватает рук для закрытия задач? Или срочно потребовался квалифицированный узкий специалист для разового проекта? Для этих целей можно найти самозанятого исполнителя. Расскажем, как это можно сделать быстро и эффективно.

А самозанятые пусть себе возьмут на заметку новый способ расширения клиентской базы.

Будем двигаться от простых и примитивных методов к технологичным и результативным.

Биржи для фрилансеров

Они существовали ещё задолго до введения популярного сегодня налогового режима плательщиков налогов на профессиональный доход.

Принцип их работы примерно одинаков. Исполнители и заказчики заполняют различные регистрационные формы. Дальнейшая инициатива исходит от заказчика. Именно он размещает заказ с подробным техническим заданием, ожидает откликов от исполнителей, и затем выбирает подходящего. Для этого требуется изучить рейтинг, отзывы, количество выполненных заявок и другие показатели, чтобы выбрать одного из кандидатов.

На таких биржах можно найти работников только для удаленной работы и там доступны заказы по дизайну, программированию, SMM, копирайтингу, переводам, продвижению и другим ИТ-услугам.

Количество таких бирж в последнее время сильно возросло. Сложность в том, что у каждой собственные условия взаимодействия, а качественный отбор исполнителей производится далеко не всегда.

Например, на одних биржах для копирайтеров до регистрации надо пройти тестовое задание, на других — нет.

И если вы обратитесь на вторую, неизвестно насколько качественный текст сможет подготовить вам автор.

На биржах установлены различные комиссионные сборы для всех участников процесса. Они могут достигать солидных размеров — до 10-20% от суммы заказа.

Соцсети

Многие самозанятые исполнители ищут своих заказчиков в социальных сетях. Потому что создать и продвигать свой аккаунт намного проще, дешевле и эффективнее чем web-сайт.

Заказчики могут бесплатно найти себе профессионалов во многих сферах, в том числе: бухгалтеров, юристов, консультантов.

Но только поиск занимает очень много времени, а надежность и ответственность исполнителей никто не гарантирует.

Риски для заказчика в данном случае в том, что исполнитель может не вернуть полученный аванс или отказаться предоставить документы по услугам. К тому же в соцсетях информацию о себе можно подделать и легко удалить.

Например вы находите в Инстаграм разработчика по имени «Сергей Иванов» для создания сайта, он вам присылает на проверку свой ИНН, проверяете — да Иванов, да самозанятый. Заключаете договор, может даже (если повезет) получаете готовый сайт. Правда при переводе денег он просит вас скинуть их на карту «другу», мол денег должен, сразу и отдаст. 

Через какое-то время на сайте выявляются серьезные недоработки, а профиль Иванова уже удален. И когда вы пытаетесь найти его по другим каналам и связаться, то попадаете на настоящего Сергея Иванова с тем самым ИНН, только он о вас никогда не слышал, подпись в договоре не его, да и реквизиты у него совсем другие. Получается в начале вы общались с поддельным «Сергеем» и заплатили деньги мошеннику, который оказался «клоном» реального разработчика с хорошей репутацией.

Порталы для поиска работы и Job-Boards

Это карьерные сайты, где работодатели платят за то, чтобы просмотреть несколько резюме. Основные Job-Boards в России — это hh.ru и SuperJob.

Они, как правило, рассчитаны на поиск персонала с последующим трудоустройством и оформлением в штат, как «белых воротничков», так и технических специалистов.Но вместе с этим там размещают своим резюме и самозанятые исполнители.

Кадровые агентства и самозанятые рекрутеры

Это серьезные хедхантеры, которые больше специализируются на поиске работников в основной штат, а не для разовых проектов.

Стоимость их услуг может перекрыть всю экономию, которую вы хотели получить, работая с самозанятым.

Платформы для работы с самозанятыми

Они включают в себя все преимущества бирж для фрилансеров, а также предлагают удобные сервисы для учета, оплаты, документооборота и работы именно с самозанятыми. Что немаловажно, по сравнению с биржами комиссии платформ намного ниже.

На платформе YouDo Бизнес есть собственный продукт HR-лидогенерации, теперь любого специалиста можно найти всего за несколько часов.

HR-лидогенерация обгоняет по показателям производительности классические Job-борды. Поэтому за ней будущее. Терминологию новый способ заимствовал из маркетинга, так как оплата берется за результат — за каждый релевантный лид. Компания будет получать только полезные отклики, которые по всем пунктам соответствует заявке. Каждый лид передается только в одни руки.

Зак

азчику не нужно самостоятельно искать по биржам и пролистывать соцсети, средства интернет-маркетинга, которые использует сервис, сделают все за него:

  • контекстная реклама;
  • таргетированная реклама;
  • размещение в социальных сетях и специализированных площадках;
  • уникальная аудитория в 3,5 млн исполнителей.

Преимущества HR-лидогенерации YouDo Бизнес по сравнению с СРА-сетями и другими решениями по лидогенерации:

  • Цена за результат ниже других HR-лидогенераторов.
  • Индивидуальный подход и поддержка 24/7.
  • Высокая скорость запуска проекта за 1 день.
  • Отсутствие «вредного» некачественного трафика и повторов из существующей базы заказчика.
  • До 30 000 лидов в месяц для одного проекта.
  • Решение работает с любым форматом оформления: самозанятые, ГПХ, трудовое соглашение.
  • С помощью интеграции по API заказчик может напрямую в свою учетную базу получать «горячие» отклики.
  • Настроена автоматическая выгрузка в Google Sheets.

После проведения опроса спустя 2-4 недели применения YouDo Бизнес 97% клиентов собирались продолжить работу с инструментом, а у 85% клиентов конверсия в наем с использованием лидогенерации оказалась выше или равна средним показателям.

YouDo Бизнес предлагает уникальную базу кандидатов, целевые отклики и технологии, которые сделают процесс подбора самозанятых специалистов удобным. Не тратьте время на поиск надежных исполнителей — за вас это сделает YouDo.

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
YouDo Бизнес
YouDo Бизнес
Помогаем бизнесу работать с самозанятыми
Перейти в профиль
Создайте свой блог, выскажитесь и станьте суперзвездой «Клерка»
Создать блог

Популярные публикации
Посмотрите все статьи блога