SWIFT, Visa, Mastercard, ApplePay и другие санкции: что изменилось в работе банков

Российские банки: санкционный список

Санкции против российского банковского сектора ввели США и Евросоюз. Списки различаются по составу и по жесткости ограничительных мер. Больше всего досталось Открытию, Совкомбанку, Новикомбанку, Промсвязьбанку и ВТБ. В меньшей степени ограничения коснулись Альфа-банка, Газпромбанка, Россельхозбанка, ВЭБ, Сбера, Московского кредитного банка и банка Россия.

Проблемы клиентов подсанкционных банков

Цель введенных западными странами санкций — ограничить выход на международный рынок клиентов подсанкционных банков. Причем это касается как юридических, так и физических лиц.

За время действия санкций, с ограничениями различной степени познакомились многие компании и частные лица.

Так, например, клиенты банков не могут расплатиться картами Visa и Mastercard за пределами России, а также на иностранных сайтах. Является ли карта корпоративной или принадлежит физлицу, значения не имеет. Некоторым банкам запрещено выпускать новые Visa и Mastercard начиная с 1 марта 2022 года.

В России клиенты банков, подвергшихся ограничениям, сталкиваются с проблемами при оплате товаров и услуг картами Visa и Mastercard через сервисы Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay. Прикладывание смартфона к платежному терминалу результата не дает, нужно лезть за пластиком.

Юрлица, ведущие ВЭД через пострадавшие банки, лишены возможности проводить валютные сделки. Работа клиентов банков из санкционного списка США заморожена из-за запрета американским гражданам и предприятиям сотрудничать с этими кредитными организациями.

Кроме того, известны случаи сбоев в работе личных кабинетов и приложений для мобильных устройств санкционных банков.

Работа Банка Агророс в санкционное время

Банк Агророс под санкции не попал! А это значит, что работа продолжается. Наши клиенты могут пользоваться платежными картами без ограничений на территории Российской Федерации. Платежи в интернет-магазинах, а также бесконтактно с использованием смартфонов, доступны держателям как личных, так и корпоративных карт.

Банк обновил ставки по кредитам и депозитам после повышения ключевой ставки до 20%. Личный менеджер проконсультирует и поможет в любом вопросе от вклада и коммунального платежа до открытия кредитных линий и «овердрафта». Счета открываются, карты выпускаются, платежи проводятся в штатном режиме.

Банк Агророс переводит деньги с использованием трех платежных систем. Отправитель может выбрать для себя наиболее подходящую по условиям и выгодную по тарифам. Доступны платежи как в рублях, так и в иностранной валюте.

Начинающим предпринимателям Банк поможет с регистрацией бизнеса и бесплатно откроет счет. Ознакомьтесь с тарифами. Для ИП и субъектов МСП Банк Агророс всегда подберет специальное кредитное предложение. Про рефинансирование корпоративных кредитов мы рассказывали здесь.

Импортерам по-прежнему доступны транзакции через границу. Но в условиях санкций действует ограничение на хранение валюты на счетах. С 28.02.2022 резиденты обязаны продавать не менее 80% валютной выручки, поступившей от нерезидентов. Срок — три рабочих дня со дня поступления. Курс — установленный на момент продажи.

Банк Агророс окажет содействие и помощь в любых вопросах, связанных с внешнеэкономической деятельностью. Оставьте заявку на ВЭД и ответьте на несколько вопросов, а персональный менеджер подберет для вас индивидуальные условия.

Со снятием налички проблем нет. Но, помните, что обналичивание иностранной валюты доступно с учетом установленных Центробанком ограничений, то есть не больше 10 000 долларов. Список офисов и отделений банка, где можно снять деньги размещен на официальном сайте банка.