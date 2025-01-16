Свобода от долгов в Тинькофф: Проверенные методы для списания финансовых обязательств в Т-банке

У каждого банка есть свои «фишки» — в плане обслуживания клиентов, в условиях программ кредитования, в предложениях по дебетовым и кредитным картам. Но в части исполнения обязательств со стороны заемщиков особых отличий вы не увидите. Т-Банк (бывший Тинькофф) никогда не даст согласие на списание долга. Максимум, что могут предложить должнику, — кредитные каникулы или реструктуризация.

Согласие Т-Банка не потребуется, если списание задолженностей происходит на основании закона. И такие способы действительно есть:

личное банкротство через МФЦ или арбитраж — его можно пройти, если возникли основания по закону № 127-ФЗ;

списание кредитных долгов для участников СВО и членов их семей — в этом плане применяется закон № 377-ФЗ (действует с октября 2022 года) и новый закон № 391-ФЗ (вступил в силу с 1 декабря 2024 года).

В обоих этих случаях долг аннулируют, а Т-Банк будет обязан прекратить взыскание. Впрочем, все не так просто. Банкротство вполне может завершиться отказом в списании задолженностей, а ситуация заемщика станет еще хуже. Во втором способе право на освобождение от обязательств возникает не у всех участников СВО, т.е. суд будет смотреть основания для банкротства в законах.

Условно, как списание долга, можно рассматривать отказ во взыскании из-за пропусков сроков давности. Такие правила можно найти в Гражданском кодексе. Но, во-первых, банки пропускают исковую давность крайне редко, и рассчитывать на это не стоит. Во-вторых, даже если суд откажет в иске, долг никуда не исчезнет. Т-Банк лишь утратит право на судебную защиту. Но ничто не помешает ему заключить договор с коллекторами и далее взыскивать просрочку через них.