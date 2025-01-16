Свобода от долгов в Тинькофф: Проверенные методы для списания финансовых обязательств в Т-банке

Все законные способы списания долгов по кредитам в Т-Банке
У каждого банка есть свои «фишки» — в плане обслуживания клиентов, в условиях программ кредитования, в предложениях по дебетовым и кредитным картам. Но в части исполнения обязательств со стороны заемщиков особых отличий вы не увидите. Т-Банк (бывший Тинькофф) никогда не даст согласие на списание долга. Максимум, что могут предложить должнику, — кредитные каникулы или реструктуризация.
Согласие Т-Банка не потребуется, если списание задолженностей происходит на основании закона. И такие способы действительно есть:
личное банкротство через МФЦ или арбитраж — его можно пройти, если возникли основания по закону № 127-ФЗ;
списание кредитных долгов для участников СВО и членов их семей — в этом плане применяется закон № 377-ФЗ (действует с октября 2022 года) и новый закон № 391-ФЗ (вступил в силу с 1 декабря 2024 года).
В обоих этих случаях долг аннулируют, а Т-Банк будет обязан прекратить взыскание. Впрочем, все не так просто. Банкротство вполне может завершиться отказом в списании задолженностей, а ситуация заемщика станет еще хуже. Во втором способе право на освобождение от обязательств возникает не у всех участников СВО, т.е. суд будет смотреть основания для банкротства в законах.
Условно, как списание долга, можно рассматривать отказ во взыскании из-за пропусков сроков давности. Такие правила можно найти в Гражданском кодексе. Но, во-первых, банки пропускают исковую давность крайне редко, и рассчитывать на это не стоит. Во-вторых, даже если суд откажет в иске, долг никуда не исчезнет. Т-Банк лишь утратит право на судебную защиту. Но ничто не помешает ему заключить договор с коллекторами и далее взыскивать просрочку через них.
Как законно списать долги через судебное банкротство
Поговорим о банкротстве, так как, по сути, это единственный законный способ списания долгов для большинства заемщиков Т-Банка.
Основной схемой, которая работает еще с 2015 года, является судебная процедура. Основания для обращения в арбитраж таковы:
общая сумма задолженностей (не только в Т-Банке, но и перед остальными кредиторами, а также по алиментам, платежам за ЖКХ и т. д.) превышает 500 000 рублей, а продолжительность просрочки составляет от 3 месяцев;
наличие признаков несостоятельности и неплатежеспособности при любой сумме долга (к примеру, если стоимость имущества меньше размера обязательств и т.д.).
Об основаниях для банкротства необходимо указать в заявлении, в приложенных документах. Проверять их будут на первом судебном заседании. Т-Банк, как и остальные кредиторы, наверняка постараются не допустить возбуждения банкротного дела, пугая заемщика страшными последствиями банкротства. Но если суд все же признает заявление обоснованным, то дальше начнется одна из возможных процедур банкротства — реструктуризация или реализация активов.
Итак, если банкротиться через арбитражный суд, то долги по кредитам Т-Банка спишут при следующих условиях:
если завершена процедура реализации имущества;
если заемщик действовал добросовестно до банкротства, т.е. при получении кредитов и исполнении обязательств;
если должник не допускал нарушений закона в рамках банкротного дела.
Если суд введет реструктуризацию долгов, то дело не завершится списанием. Должнику придется платить кредиторам на основании утвержденного плана. Но если у заемщика Т-Банка изначально нет доходов, то реструктурировать его долги не будут. Суд перейдет к процедуре реализации, и тут уже появляются шансы на списание задолженностей.
Какие права есть у заемщика Т-Банка при прохождении банкротства
Банкротное дело будет вести управляющий. У него, как и кредиторов, есть право проверять имущественное положение должника, оспаривать сделки. Т-Банк непременно узнает, что его заемщик банкротится (сведения об этом опубликуют на портале «Федресурса», да и управляющий пошлет об этом письмо в банк). Далее последует подача заявления с требованием для включения в реестр.
Заемщик Т-Банка, который проходит банкротство, получит ряд специальных мер для защиты своих интересов. Сюда входят:
возможность получать прожиточный минимум на текущие расходы, но только за счет своих доходов (остальные суммы будут зачислены в конкурсную массу);
право на получение выплат, которые защищены от взыскания (сюда входят алименты, пособия на детей и многое другое);
возможность заключить соглашение с Т-Банком, чтобы сохранить жилье, заложенное по ипотеке (это относительно новое правило, которое появилось в 2024 году);
право на обжалование незаконных действий или бездействия управляющего.
Из плюсов, которые можно ощутить уже в рамках банкротства, станет приостановление исполнительных производств. Также временно прекратят начислять проценты и штрафные санкции по кредиту (но вместо этого кредиторы получат право на «мораторные» проценты, которые считают по ставке ЦБ).
Если заемщик не обманывал банк при получении кредитов и не совершал незаконных сделок с имуществом до банкротства, шансы на списание долга в Т-Банке будут очень высокими.
Да, придется расстаться почти со всем ценным имуществом, так как скрывать его от управляющего нельзя. Но, во многих случаях, у должников вообще ничего нет под реализацию. Это означает, что риски будут минимальными, особенно если действовать при поддержке юриста по банкротству.
О каких рисках нужно знать должнику по кредитам в Т-Банке
Банкротство может привести не к списанию долгов по кредитам Т-Банка, а к новым проблемам. Есть несколько рисков, о которых вам точно стоит знать:
отказ в возбуждении банкротного дела (например, из-за отсутствия признаков несостоятельности) — ничего особо страшного не случится, но взыскание долгов продолжится;
отказ в освобождении от обязательств из-за недобросовестных действий заемщика — здесь дополнительным риском станет привлечение к ответственности (в частности, за фиктивное или преднамеренное банкротство);
оспаривание сделок за прошлые годы — как минимум, это приведет к возврату проданного имущества в конкурсную массу, но может стать и основанием для привлечения к ответственности.
Еще заемщика Т-Банка не освободят от обязательств, которые возникли после открытия банкротного дела (это текущие платежи). Не попадают под списание долги по алиментам, некоторым другим требованиям. Чтобы внезапно не узнать о таких неприятных сюрпризах, лучше заранее проконсультироваться у юриста.
Последствия, которые наступают после завершения банкротного дела, сложно назвать рисками. Для большинства заемщиков Т-Банка не слишком актуальным будет запрет на участие в органах управления юридических лиц, а также ограничение на повторное банкротство в следующие 5 лет. Такой же срок предусмотрен для обязательного уведомления о статусе банкрота при обращении за новыми кредитами. Но рассчитывать на одобрение заявок изначально нельзя, ведь запись о пройденном банкротстве ухудшит и без того плохую кредитную историю.
Кому из должников Т-Банка подойдет внесудебное банкротство
Главные плюсы упрощенного банкротства в МФЦ — бесплатность для должника, отсутствие процедур реализации и реструктуризации. По сути, заемщику Т-Банка достаточно подать заявление со списком обязательств и кредиторов. Сделать это можно:
если общий размер долгов составляет от 25 000 до 1 000 000 рублей, а приставы окончили производство из-за отсутствия имущества;
если есть специальные основания, введенные в 2023 году (в частности, из доходов у должника — получение детского пособия или пенсии как основного дохода).
При обращении в МФЦ важно точно указать суммы задолженностей перед Т-Банком и другими кредиторами. Все, что заявитель не укажет в документах, не будут рассматривать при принятии решения о списании долгов. В отличие от судебного банкротства, срок упрощенной процедуры всегда составляет ровно 6 месяцев.
С юристом списать долги будет проще
Со стороны каждого кредитора в банкротстве наверняка будет действовать юрист. Должнику тоже лучше проходить процедуру с участием этого специалиста. Как минимум, это позволит:
собрать и оформить полный комплект документов, которые нужны по закону;
доказать наличие оснований для возбуждения банкротства, отсутствие признаков недобросовестных действий;
защититься от оспаривания сделок, неправомерных действий управляющего;
проверить перед подписанием документы в рамках банкротного дела (в том числе соглашение о защите ипотечного жилья).
Кредитор, в том числе и Т-Банк, не может запретить должнику пользоваться юридическими услугами. Кстати, это будет эффективным способом защиты и при взыскании долгов по кредитам в суде, через приставов и коллекторов.
Подведем небольшой итог. Законным способом списания долгов, который подойдет большинству должников по кредитам в Т-Банке, может стать банкротство. В зависимости от обстоятельств, его можно пройти в МФЦ или через арбитраж. Главное — действовать добросовестно и не допускать нарушений. В этом случае, а также при поддержке юриста, шансы на освобождение от задолженностей будут очень высокими.
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