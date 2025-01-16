Банкрот Консалт
Банкротство физических лиц

Свобода от долгов в Тинькофф: Проверенные методы для списания финансовых обязательств в Т-банке

Т-Банк, как и все остальные кредитные организации, не согласится простить заемщику долг. Но есть ситуации, когда от мнения кредитора ничего не зависит. Законным способом для списания задолженностей станет личное банкротство. Но пройти его можно только при подтверждении ряда оснований, установленных государством. Еще долги могут списать участникам СВО и членам их семей, но тоже при соблюдении нескольких условий. Все подробности в нашей статье.

Все законные способы списания долгов по кредитам в Т-Банке

У каждого банка есть свои «фишки» — в плане обслуживания клиентов, в условиях программ кредитования, в предложениях по дебетовым и кредитным картам. Но в части исполнения обязательств со стороны заемщиков особых отличий вы не увидите. Т-Банк (бывший Тинькофф) никогда не даст согласие на списание долга. Максимум, что могут предложить должнику, — кредитные каникулы или реструктуризация.

Согласие Т-Банка не потребуется, если списание задолженностей происходит на основании закона. И такие способы действительно есть:

  • личное банкротство через МФЦ или арбитраж — его можно пройти, если возникли основания по закону № 127-ФЗ;

  • списание кредитных долгов для участников СВО и членов их семей — в этом плане применяется закон № 377-ФЗ (действует с октября 2022 года) и новый закон № 391-ФЗ (вступил в силу с 1 декабря 2024 года).

В обоих этих случаях долг аннулируют, а Т-Банк будет обязан прекратить взыскание. Впрочем, все не так просто. Банкротство вполне может завершиться отказом в списании задолженностей, а ситуация заемщика станет еще хуже. Во втором способе право на освобождение от обязательств возникает не у всех участников СВО, т.е. суд будет смотреть основания для банкротства в законах.

Условно, как списание долга, можно рассматривать отказ во взыскании из-за пропусков сроков давности. Такие правила можно найти в Гражданском кодексе. Но, во-первых, банки пропускают исковую давность крайне редко, и рассчитывать на это не стоит. Во-вторых, даже если суд откажет в иске, долг никуда не исчезнет. Т-Банк лишь утратит право на судебную защиту. Но ничто не помешает ему заключить договор с коллекторами и далее взыскивать просрочку через них.

Как законно списать долги через судебное банкротство

Поговорим о банкротстве, так как, по сути, это единственный законный способ списания долгов для большинства заемщиков Т-Банка.

Основной схемой, которая работает еще с 2015 года, является судебная процедура. Основания для обращения в арбитраж таковы:

  • общая сумма задолженностей (не только в Т-Банке, но и перед остальными кредиторами, а также по алиментам, платежам за ЖКХ и т. д.) превышает 500 000 рублей, а продолжительность просрочки составляет от 3 месяцев;

  • наличие признаков несостоятельности и неплатежеспособности при любой сумме долга (к примеру, если стоимость имущества меньше размера обязательств и т.д.).

Об основаниях для банкротства необходимо указать в заявлении, в приложенных документах. Проверять их будут на первом судебном заседании. Т-Банк, как и остальные кредиторы, наверняка постараются не допустить возбуждения банкротного дела, пугая заемщика страшными последствиями банкротства. Но если суд все же признает заявление обоснованным, то дальше начнется одна из возможных процедур банкротства — реструктуризация или реализация активов.

Итак, если банкротиться через арбитражный суд, то долги по кредитам Т-Банка спишут при следующих условиях:

  • если завершена процедура реализации имущества;

  • если заемщик действовал добросовестно до банкротства, т.е. при получении кредитов и исполнении обязательств;

  • если должник не допускал нарушений закона в рамках банкротного дела.

Если суд введет реструктуризацию долгов, то дело не завершится списанием. Должнику придется платить кредиторам на основании утвержденного плана. Но если у заемщика Т-Банка изначально нет доходов, то реструктурировать его долги не будут. Суд перейдет к процедуре реализации, и тут уже появляются шансы на списание задолженностей.

Какие права есть у заемщика Т-Банка при прохождении банкротства

Банкротное дело будет вести управляющий. У него, как и кредиторов, есть право проверять имущественное положение должника, оспаривать сделки. Т-Банк непременно узнает, что его заемщик банкротится (сведения об этом опубликуют на портале «Федресурса», да и управляющий пошлет об этом письмо в банк). Далее последует подача заявления с требованием для включения в реестр.

Заемщик Т-Банка, который проходит банкротство, получит ряд специальных мер для защиты своих интересов. Сюда входят:

  • возможность получать прожиточный минимум на текущие расходы, но только за счет своих доходов (остальные суммы будут зачислены в конкурсную массу);

  • право на получение выплат, которые защищены от взыскания (сюда входят алименты, пособия на детей и многое другое);

  • возможность заключить соглашение с Т-Банком, чтобы сохранить жилье, заложенное по ипотеке (это относительно новое правило, которое появилось в 2024 году);

  • право на обжалование незаконных действий или бездействия управляющего.

Из плюсов, которые можно ощутить уже в рамках банкротства, станет приостановление исполнительных производств. Также временно прекратят начислять проценты и штрафные санкции по кредиту (но вместо этого кредиторы получат право на «мораторные» проценты, которые считают по ставке ЦБ).

Если заемщик не обманывал банк при получении кредитов и не совершал незаконных сделок с имуществом до банкротства, шансы на списание долга в Т-Банке будут очень высокими.

Да, придется расстаться почти со всем ценным имуществом, так как скрывать его от управляющего нельзя. Но, во многих случаях, у должников вообще ничего нет под реализацию. Это означает, что риски будут минимальными, особенно если действовать при поддержке юриста по банкротству.

О каких рисках нужно знать должнику по кредитам в Т-Банке

Банкротство может привести не к списанию долгов по кредитам Т-Банка, а к новым проблемам. Есть несколько рисков, о которых вам точно стоит знать:

  • отказ в возбуждении банкротного дела (например, из-за отсутствия признаков несостоятельности) — ничего особо страшного не случится, но взыскание долгов продолжится;

  • отказ в освобождении от обязательств из-за недобросовестных действий заемщика — здесь дополнительным риском станет привлечение к ответственности (в частности, за фиктивное или преднамеренное банкротство);

  • оспаривание сделок за прошлые годы — как минимум, это приведет к возврату проданного имущества в конкурсную массу, но может стать и основанием для привлечения к ответственности.

Еще заемщика Т-Банка не освободят от обязательств, которые возникли после открытия банкротного дела (это текущие платежи). Не попадают под списание долги по алиментам, некоторым другим требованиям. Чтобы внезапно не узнать о таких неприятных сюрпризах, лучше заранее проконсультироваться у юриста.

Последствия, которые наступают после завершения банкротного дела, сложно назвать рисками. Для большинства заемщиков Т-Банка не слишком актуальным будет запрет на участие в органах управления юридических лиц, а также ограничение на повторное банкротство в следующие 5 лет. Такой же срок предусмотрен для обязательного уведомления о статусе банкрота при обращении за новыми кредитами. Но рассчитывать на одобрение заявок изначально нельзя, ведь запись о пройденном банкротстве ухудшит и без того плохую кредитную историю.

Кому из должников Т-Банка подойдет внесудебное банкротство

Главные плюсы упрощенного банкротства в МФЦ — бесплатность для должника, отсутствие процедур реализации и реструктуризации. По сути, заемщику Т-Банка достаточно подать заявление со списком обязательств и кредиторов. Сделать это можно:

  • если общий размер долгов составляет от 25 000 до 1 000 000 рублей, а приставы окончили производство из-за отсутствия имущества;

  • если есть специальные основания, введенные в 2023 году (в частности, из доходов у должника — получение детского пособия или пенсии как основного дохода).

При обращении в МФЦ важно точно указать суммы задолженностей перед Т-Банком и другими кредиторами. Все, что заявитель не укажет в документах, не будут рассматривать при принятии решения о списании долгов. В отличие от судебного банкротства, срок упрощенной процедуры всегда составляет ровно 6 месяцев.

С юристом списать долги будет проще

Со стороны каждого кредитора в банкротстве наверняка будет действовать юрист. Должнику тоже лучше проходить процедуру с участием этого специалиста. Как минимум, это позволит:

  • собрать и оформить полный комплект документов, которые нужны по закону;

  • доказать наличие оснований для возбуждения банкротства, отсутствие признаков недобросовестных действий;

  • защититься от оспаривания сделок, неправомерных действий управляющего;

  • проверить перед подписанием документы в рамках банкротного дела (в том числе соглашение о защите ипотечного жилья).

Кредитор, в том числе и Т-Банк, не может запретить должнику пользоваться юридическими услугами. Кстати, это будет эффективным способом защиты и при взыскании долгов по кредитам в суде, через приставов и коллекторов.

Подведем небольшой итог. Законным способом списания долгов, который подойдет большинству должников по кредитам в Т-Банке, может стать банкротство. В зависимости от обстоятельств, его можно пройти в МФЦ или через арбитраж. Главное — действовать добросовестно и не допускать нарушений. В этом случае, а также при поддержке юриста, шансы на освобождение от задолженностей будут очень высокими.

✔️Запишитесь на бесплатную консультацию к юристу и узнайте, можете ли списать все свои долги.

P.S. Чем быстрее вы обратитесь, тем быстрее освободитесь от долгового бремени и обретете свободу!

Как восстановить кредитную историю?

Забирайте полный гайд бесплатно!

Принимаю оферту и даю согласие на сбор персональных данных и их распространение

Реклама: ООО «БАНКРОТ КОНСАЛТ», ИНН 7704250024, erid: 2W5zFGFAhfW

Начать дискуссию