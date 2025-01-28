Стоит ли брать микрозаймы и что делать если долг уже есть: последствия и решение проблемы

При этом взаимодействовать с сотрудниками компании не придется. Личные встречи в большинстве случаев исключены, оформление и получение денег происходит онлайн. То же самое с погашением ссуды; для возврата суммы достаточно зайти в личный кабинет и воспользоваться сервисом по переводу денег. Вроде бы, все происходит элементарно легко. Но именно от долгов перед МФО больше всего страдают наши граждане.
Так стоит ли оформлять микрозаймы, если нужны деньги? Или лучше все-таки обратиться в банк?
Кому подойдет оформление микрозаймов
В первую очередь, необходимо рассмотреть требования большинства микрокредитных компаний (МКК). Займы выдаются населению при соблюдении следующих условий:
Гражданство или наличие вида на жительство в РФ.
Возраст. Ограничения каждая МФО ставит свои: кто-то выдает займы с 18 лет, кто-то только с 21 года. Но большинство работает с заемщиками от 18 до 75 лет.
Наличие дохода.
Оформление ссуд в микрофинансовых компаниях может подойти следующим категориям заемщиков:
Людям, которым нужны деньги на короткий срок. Например, на 1–2 недели. Дело в том, что микрозаймы выдаются большинством кредиторов на 7–21 день.
Тем, кому срочно потребовалась не очень большая сумма. Получить деньги можно хоть ночью, да и поступают они на счет за считанные минуты.
Клиентам, которые не хотят переплачивать проценты. Первую ссуду своим новым заемщикам многие МКК выдают без процентов.
Тем, кому банки не одобряют кредиты. Если отказы связаны с текущей просрочкой, то увы, МФО тоже будут против выдачи в долг даже 1 000 рублей. Обращение в микрофинансовые организации подойдет людям, которые уже слегка испортили свою кредитную историю.
Гражданам, у которых прошлом были небольшие просрочки. Банки к таким клиентам относятся с подозрением, МФО же проявляют лояльность.
Людям, которые ранее признавали себя банкротами. Им обычно банки в кредитовании лет пять отказывают, а вот МФО через 1–2 года после завершения процедуры и улучшения финансового состояния могут одобрять небольшие ссуды.
Тем, кому необходимо исправить кредитную историю к лучшему. Микрозаймы идеально подходят для поставленной цели, если человек будет своевременно погашать свои займы.
Кому МФО выдают займы
Микрокредитные компании в своей деятельности обязаны ориентироваться на нормы законодательства. В частности, они должны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) в отношении своих клиентов. Это делается из расчета соотношения: величина дохода человека к сумме его обязательств. Если по итогу выходит, что на кредиты и займы тратится 50% зарплаты или больше, то такому заемщику заявку на новую ссуду, скорее всего, не одобрят.
Также значение имеет состояние кредитной истории (КИ). Небольшие просрочки в прошлом не создают особых препятствий, а вот затяжные могут вызвать вопросы. Ну и вряд ли удастся получить деньги, если у человека уже есть кредит или займ, который не гасится.
Отдельно стоит упомянуть ситуации, когда у клиента имеется чистая КИ, вообще без отметок о долгах. Банки таким гражданам не спешат одобрять приличные кредитные лимиты. В МФО тоже вряд ли удастся сразу оформить ссуду на большую сумму, но вот получить до 10 000 рублей для начала есть все шансы. Как правило, «котом в мешке» выступают молодые люди в возрасте до 21 года, которые еще ни разу не пользовались ни кредитами, ни займами.
Отдельное внимание уделяется доходам. Взять ссуду могут только люди, которые имеют средства для погашения. МФО в большинстве случаев не проверяют платежеспособность заемщика, но в анкете обязательно нужно указать:
Место, где работает человек.
Сумму заработка.
Конечно, если запрашивается большая сумма, то банк может потребовать подтверждение — 2-НДФЛ и другие документы. МФО обычно никаких справок не требуют.
Таким образом, микрозаймы можно оформить онлайн в любое время суток, но нужно соответствовать требованиям МФО. Ссуды онлайн способны выручить в сложной ситуации: например, когда деньги нужны поздно вечером. Или если банки почему-то не одобряют кредиты. Заемщик должен иметь российское гражданство или резидентство, быть совершеннолетним и где-то работать. Также микрофинансовые компании (МФК) рассчитывают ПДН и смотрят на кредитную историю. При наличии просроченных долгов новый займ вряд ли одобрят. Но люди, имеющие большие суммы долгов, всегда могут обратиться за признанием банкротства.
Что делать, если есть долги
Если у человека образовалась просроченная задолженность по займу, дальнейшие действия будут зависеть от его финансового положения:
Деньги есть, но их недостаточно для полного погашения долгов. В таком случае можно попросить у кредитора реструктуризацию или каникулы. Многие МФО предлагают такие программы. Рефинансирование при наличии микрозаймов провести не удастся, поскольку указанные услуги предоставляют только банки, и они не распространяются на ссуды, выдаваемые МФК. Да и процентная учетная ставка ЦБ в настоящее время для проведения рефинансирования слишком высока.
Денег нет, и в ближайшее время финансовое положение вряд ли улучшится. Наиболее подходящим решением проблемы будет банкротство физического лица. Обратиться с заявлением в суд можно, если сумма долговых обязательств достигает хотя бы 250 000 рублей. Также стоит ознакомиться с процедурой внесудебного признания несостоятельности, в которой банкротиться можно с задолженностью от 25 000 рублей до 1 млн рублей.
В любом случае не стоит прятаться от кредиторов и менять номер телефона. Это поможет избежать неприятного общения, но не избавит от долговых проблем.
Да и в целом у человека есть право отказаться от звонков, СМС и личных встреч с кредиторами и коллекторами. Оно возникает через 4 месяца непрерывной просрочки по обязательствам. Нужно лишь составить заявление об отказе от взаимодействия и отправить его в МФО (или другому взыскателю, например, коллекторам, если они уже привлечены к работе с просрочкой).
Основные последствия просрочки микрозайма
Начисление штрафов и пеней. Уже с первых дней просрочки на заемщика начинают начисляться пени и штрафы. Это стандартная практика большинства микрофинансовых организаций (МФО). Платежи за просрочку могут существенно увеличивать сумму долга, что только усложняет ситуацию.
Ухудшение кредитной истории. МФО передают информацию о просрочках в бюро кредитных историй, что негативно сказывается на вашей репутации перед банками и другими кредиторами. В будущем это может затруднить получение кредитов на выгодных условиях или вообще сделать их недоступными.
Передача долга коллекторам. Если задолженность остается непогашенной длительное время, МФО может продать долг коллекторскому агентству. Коллекторы могут быть более настойчивыми в требованиях вернуть долг, включая постоянные звонки и даже личные визиты.
Судебное взыскание. Микрофинансовые организации имеют право обратиться в суд для принарест счетов, удержание части заработной платы и других доходов в счет погашения долга.
Арест имущества. В случае значительной задолженности и судебного решения, приставы могут наложить арест на имущество должника, включая недвижимость, транспортные средства и другие активы. Это может серьезно затруднить вашу финансовую и личную жизнь.
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Банкротство как решение проблемы
Когда долговая нагрузка становится непосильной, одним из наиболее эффективных способов избавиться от долгов является банкротство физического лица. Банкротство — это юридическая процедура, которая позволяет должнику официально признать свою неспособность выплачивать долги и избавиться от них частично или полностью.
Преимущества банкротства
Полное списание долгов. Одним из ключевых преимуществ банкротства является возможность полного списания долгов, включая задолженности по микрозаймам. Это означает, что после завершения процедуры банкротства вам больше не придется выплачивать старые долги, а кредиторы потеряют право требовать их возвращения.
Защита от коллекторов и кредиторов. После подачи заявления о банкротстве все претензии кредиторов и коллекторов замораживаются. Это означает, что звонки, угрозы и другие попытки взыскания долгов прекращаются на время судебного разбирательства. Это дает заемщику психологическое облегчение и время для решения финансовых проблем.
Остановка штрафов и пеней. С момента признания банкротства начисление процентов, штрафов и пеней прекращается, что предотвращает дальнейший рост задолженности.
Сохранение части имущества. Хотя при банкротстве может быть реализовано имущество должника, закон оставляет за ним минимально необходимое для жизни: единственное жилье, личные вещи, предметы первой необходимости. Также возможна реструктуризация долгов, если у должника есть постоянный доход.
Процедура банкротства физического лица
Подача заявления в арбитражный суд. Для того чтобы начать процедуру банкротства, должник должен подать заявление в арбитражный суд. Это может сделать сам заемщик, кредиторы или уполномоченные органы, например, налоговая служба.
Назначение финансового управляющего. Суд назначает финансового управляющего, который будет заниматься оценкой вашего имущества, выявлением всех кредиторов и определением вашей способности погасить часть долгов.
Реализация имущества или реструктуризация долгов. Суд может принять решение о реализации части вашего имущества в счет погашения задолженности. Если у вас есть постоянный доход, возможно назначение реструктуризации долга — то есть погашение задолженности частями в течение нескольких лет на более лояльных условиях.
Освобождение от долгов. По завершению процедуры суд может признать должника банкротом и освободить его от оставшихся долгов. Это значит, что дальнейшие требования со стороны кредиторов становятся незаконными, и должник может начать финансовую жизнь с чистого листа.
Когда стоит задуматься о банкротстве
Банкротство — это серьезная юридическая процедура, которая не всегда является первым шагом при финансовых затруднениях. Однако если вы:
не можете погасить долги,
у вас нет реальной возможности выплатить долги в течение ближайших месяцев,
вы испытываете давление со стороны коллекторов или кредиторов,
то банкротство может стать оптимальным решением. Оно не только избавит вас от долгов, но и восстановит финансовую стабильность, позволяя начать жизнь с чистого листа.
Неуплата микрозаймов может привести к серьезным последствиям: штрафам, ухудшению кредитной истории, судебным взысканиям и аресту имущества. Однако одним из самых эффективных способов решения проблемы является банкротство физического лица. Эта процедура позволяет списать долги, защититься от коллекторов и начать новую финансовую жизнь без долгового бремени. Если у вас накопились непосильные долги по микрозаймам, стоит рассмотреть этот вариант как законный и действенный способ решения финансовых проблем.
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