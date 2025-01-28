Стоит ли брать микрозаймы и что делать если долг уже есть: последствия и решение проблемы

Тем, кому необходимо исправить кредитную историю к лучшему . Микрозаймы идеально подходят для поставленной цели, если человек будет своевременно погашать свои займы.

Людям, которые ранее признавали себя банкротами . Им обычно банки в кредитовании лет пять отказывают, а вот МФО через 1–2 года после завершения процедуры и улучшения финансового состояния могут одобрять небольшие ссуды.

Гражданам, у которых прошлом были небольшие просрочки . Банки к таким клиентам относятся с подозрением, МФО же проявляют лояльность.

Тем, кому банки не одобряют кредиты . Если отказы связаны с текущей просрочкой, то увы, МФО тоже будут против выдачи в долг даже 1 000 рублей. Обращение в микрофинансовые организации подойдет людям, которые уже слегка испортили свою кредитную историю.

Тем, кому срочно потребовалась не очень большая сумм а. Получить деньги можно хоть ночью, да и поступают они на счет за считанные минуты.

Людям, которым нужны деньги на короткий срок . Например, на 1–2 недели. Дело в том, что микрозаймы выдаются большинством кредиторов на 7–21 день.

Возраст. Ограничения каждая МФО ставит свои: кто-то выдает займы с 18 лет, кто-то только с 21 года. Но большинство работает с заемщиками от 18 до 75 лет.

Микрокредитные компании в своей деятельности обязаны ориентироваться на нормы законодательства. В частности, они должны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) в отношении своих клиентов. Это делается из расчета соотношения: величина дохода человека к сумме его обязательств. Если по итогу выходит, что на кредиты и займы тратится 50% зарплаты или больше, то такому заемщику заявку на новую ссуду, скорее всего, не одобрят.

Также значение имеет состояние кредитной истории (КИ). Небольшие просрочки в прошлом не создают особых препятствий, а вот затяжные могут вызвать вопросы. Ну и вряд ли удастся получить деньги, если у человека уже есть кредит или займ, который не гасится.

Отдельно стоит упомянуть ситуации, когда у клиента имеется чистая КИ, вообще без отметок о долгах. Банки таким гражданам не спешат одобрять приличные кредитные лимиты. В МФО тоже вряд ли удастся сразу оформить ссуду на большую сумму, но вот получить до 10 000 рублей для начала есть все шансы. Как правило, «котом в мешке» выступают молодые люди в возрасте до 21 года, которые еще ни разу не пользовались ни кредитами, ни займами.

Отдельное внимание уделяется доходам. Взять ссуду могут только люди, которые имеют средства для погашения. МФО в большинстве случаев не проверяют платежеспособность заемщика, но в анкете обязательно нужно указать:

Место, где работает человек.

Сумму заработка.

Конечно, если запрашивается большая сумма, то банк может потребовать подтверждение — 2-НДФЛ и другие документы. МФО обычно никаких справок не требуют.

Таким образом, микрозаймы можно оформить онлайн в любое время суток, но нужно соответствовать требованиям МФО. Ссуды онлайн способны выручить в сложной ситуации: например, когда деньги нужны поздно вечером. Или если банки почему-то не одобряют кредиты. Заемщик должен иметь российское гражданство или резидентство, быть совершеннолетним и где-то работать. Также микрофинансовые компании (МФК) рассчитывают ПДН и смотрят на кредитную историю. При наличии просроченных долгов новый займ вряд ли одобрят. Но люди, имеющие большие суммы долгов, всегда могут обратиться за признанием банкротства.