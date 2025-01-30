Что такое рефинансирование кредитов и может ли эта услуга помочь при безнадежных долгах

Давайте разберемся в том, как работает услуга рефинансирования и в чем она заключается. Но признаемся сразу — рефинансирование оборачивается пользой для клиента только в периоды, когда ключевая ставка Банка России снижается. Поэтому вслед за ней падают ставки по ссудам и займам на всем финансовом рынке.

Ведь учетная ставка — это индикатор того, под какой процент дает ЦБ кредиты коммерческим банкам. И выдавать кредиты клиентам по цене ниже, чем ставка ЦБ, банки просто не могут — у них нет более дешевых средств. Увы, сейчас мы живем в условиях стабильно высокой процентной ставки. Более того, она увеличивается. В начале 2025 года ставка равна 21%. Поэтому-то и ипотечные кредиты — а на них всегда устанавливается самая низкая цена — коммерческие банки выдают под практически «круглые» 30% годовых. И брать ссуды по таким деньгам — истинное безумие, после ставки в 10–11% еще в 2020 году.

Поэтому Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) из месяца в месяц отчитывается о падении спроса на кредитные продукты — с каждым отчетным периодом нового года выдается все меньше кредитных карт, автокредитов и потребительских займов. Да и суммы одобряемых ссуд уменьшаются. Просто цену таких кредитов способны «переварить» далеко не все те люди, которые нуждаются в ссудных средствах.

Поэтому если зимой 2025 года вы встречаете рекламу, что какой-то банк или компания готова рефинансировать ваши кредиты под 9,9% годовых — не верьте. Это лишь красивый рекламный слоган для привлечения вашего внимания. На деле вам предложат все те же 30%. Ну и имеет ли смысл рефинансировать кредит, который вы брали года три назад всего под 14%? Нет. Вам станет лишь тяжелее его платить, если вы согласитесь.