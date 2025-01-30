Что такое рефинансирование кредитов и может ли эта услуга помочь при безнадежных долгах

Немного особняком стоит услуга рефинансирования кредита. Это, скорее, не мера поддержки заемщика в тяжелую финансовую минуту в чистом виде. А попытка кредитора поиска нового, хорошего клиента, желание переманить его к себе на обслуживание — ведь такому клиенту сторонний банк предлагает по уже действующему у человека кредиту пониженную ставку. В итоге она обернется для заемщика снижением суммы ежемесячного платежа. Клиенту станет проще выплачивать долг, а банк приобретет благодарного за жест доброй воли потребителя своих услуг.
Почему рефинансирование не работает в 2025 году
Давайте разберемся в том, как работает услуга рефинансирования и в чем она заключается. Но признаемся сразу — рефинансирование оборачивается пользой для клиента только в периоды, когда ключевая ставка Банка России снижается. Поэтому вслед за ней падают ставки по ссудам и займам на всем финансовом рынке.
Ведь учетная ставка — это индикатор того, под какой процент дает ЦБ кредиты коммерческим банкам. И выдавать кредиты клиентам по цене ниже, чем ставка ЦБ, банки просто не могут — у них нет более дешевых средств. Увы, сейчас мы живем в условиях стабильно высокой процентной ставки. Более того, она увеличивается. В начале 2025 года ставка равна 21%. Поэтому-то и ипотечные кредиты — а на них всегда устанавливается самая низкая цена — коммерческие банки выдают под практически «круглые» 30% годовых. И брать ссуды по таким деньгам — истинное безумие, после ставки в 10–11% еще в 2020 году.
Поэтому Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) из месяца в месяц отчитывается о падении спроса на кредитные продукты — с каждым отчетным периодом нового года выдается все меньше кредитных карт, автокредитов и потребительских займов. Да и суммы одобряемых ссуд уменьшаются. Просто цену таких кредитов способны «переварить» далеко не все те люди, которые нуждаются в ссудных средствах.
Поэтому если зимой 2025 года вы встречаете рекламу, что какой-то банк или компания готова рефинансировать ваши кредиты под 9,9% годовых — не верьте. Это лишь красивый рекламный слоган для привлечения вашего внимания. На деле вам предложат все те же 30%. Ну и имеет ли смысл рефинансировать кредит, который вы брали года три назад всего под 14%? Нет. Вам станет лишь тяжелее его платить, если вы согласитесь.
Как работает рефинансирование
В идеале система построена так. Вы берете кредит на 10 лет по ставке, например, 15% годовых. Платите по нему не менее полугода — на меньшем сроке жизни ссуды рефинансирование недоступно, вам в услуге откажут. Нет смысла просить перекредитование и в последние пол года жизни займа. А вот примерно в середине срока — в самый раз.
Потом вы видите, что ставки на рынке по кредитам, аналогичным вашему, снизились. И понимаете, что если бы ваш текущий займ был бы оформлен не под 15, а под 13%, то вы могли бы платить в месяц не 10 тыс. рублей взноса, а 8. При этом при том же сроке жизни кредита. А уж освободившиеся в виде разницы между старым и новым платежом несколько тысяч хозяин средств всегда найдет, куда потратить.
Вы можете попросить рефинансировать кредит в том банке, который выдал вам текущую ссуду. Но, как правило, на это обращение последует отказ. Банку не захочется терять свою текущую прибыль. Ведь если вы платите 10 тыс. в месяц, то значит, вы тянете ваш платеж, почему же надо его снижать? Но, к счастью, в условиях снижения ставок можно обратиться в любой другой банк, который занимается рефинансированием. И получить там кредит по сниженной ставке.
Учите, что рассмотрение заявки на рефинансирование может быть платной услугой. Тогда надо будет просчитать, выгодно ли вам получить новый кредит под сниженную ставку или дальше платить уже имеющуюся ссуду. Для такого подсчета можно воспользоваться калькулятором на сайте банка.
Плюсы рефинансирования кредитов с просрочками
Снижение финансовой нагрузки. Основное преимущество рефинансирования — это возможность уменьшить ежемесячный платеж. Это достигается за счет увеличения срока кредита или снижения процентной ставки (если такая возможность существует).
Объединение нескольких долгов в один. Если у вас несколько кредитов с просрочками, рефинансирование может объединить их в один, что упростит управление долгами и снизит вероятность новых просрочек.
Возможность улучшить кредитную историю. Погашение просроченных кредитов за счет рефинансирования может позитивно сказаться на вашей кредитной истории. Но это работает только в том случае, если вы начнете исправно выплачивать новый кредит.
Временное облегчение давления со стороны кредиторов. Рефинансирование может приостановить звонки коллекторов и требования банков, что дает заемщику передышку и время для того, чтобы наладить финансовое положение.
Минусы рефинансирования кредитов с просрочками
Высокая процентная ставка. Банки и МФО, готовые работать с клиентами, имеющими просрочки, предлагают кредиты с более высокими процентными ставками. Это обусловлено высокими рисками невыплаты со стороны заемщика.
Сложности с одобрением. Большинство банков не рассматривают заявки от клиентов с текущими просрочками, что значительно ограничивает выбор кредитных организаций и ухудшает условия рефинансирования.
Необходимость в дополнительном залоге или поручителе. Чтобы компенсировать свои риски, банки могут требовать предоставить имущество в залог или найти поручителя, что далеко не всегда возможно для заемщика.
Вероятность ухудшения финансового положения. Если после рефинансирования вы не сможете выполнять обязательства по новому кредиту, ситуация лишь усугубится: вас ждут новые штрафы, пени и еще большие проблемы с кредитной историей.
Когда рефинансирование кредитов с просрочками возможно
Рефинансирование с просрочками возможно, если:
Просрочки не превышают 90 дней. Если просрочка длится более 3 месяцев, шансы на рефинансирование значительно снижаются.
Вы можете подтвердить свои доходы. Банки охотнее соглашаются на рефинансирование, если видят, что финансовое положение клиента стабилизировалось, и он способен погашать долг.
Кредитная история не содержит множества серьезных нарушений. Если в кредитной истории были случаи судебных разбирательств или исполнительного производства, вероятность одобрения рефинансирования снижается.
Но вот заявка на рефинансирование одобрена и новый кредит вам выделен. Куда будут переведены деньги?
Новый банк переводит средства, одобренные вам в виде ссуды, в счет погашения кредита в ваш текущий банк — кредитор. По реквизитам вашего ссудного счета. Старый банк закрывает ваш кредит (обязательно возьмите об этом справку в первом банке!) и вы становитесь клиентом и должником новой финансовой организации. И платите по займу уже ей — банк выдаст вам график платежей и установит новую сумму ежемесячного платежа.
Справку о закрытии ссуды и отсутствии долга в бывшем вашем банке вы приносите в новый банк — это подтверждение честности ваших намерений о том, что вы «не сидите между двух стульев» и не обслуживаете сразу два кредита.
Помните — вы пошли на рефинансирование от того, что вам стало сложно «тянуть» платеж, вы сами захотели его уменьшить!
Какие кредиты можно рефинансировать
Рефинансировать допустимо практически все кредиты, полученные в банках. Это:
ипотека;
автомобильные кредиты;
кредитные карты;
потребительские кредиты из разряда «просто деньги на руки»;
любые кредиты под залог ценных вещей — недвижимости, авто, ценных бумаг.
При рефинансировании ипотеки и залоговых кредитов надо будет еще пройти процедуру переоформления обременения на залог, но это тоже довольно быстро решаемый вопрос. В крупных федеральных банках на это потребуется 2–3 дня, максимум — неделя. Чаще всего большего срока требует переоформление долей на собственность в имуществе.
Важно помнить еще вот о чем. Банки стремятся рефинансировать непросроченные кредиты. Поэтому, если вы понимаете, что из-за изменения вашей финансовой ситуации вы скоро уже не сможете ежемесячно вносить сумму, необходимую для закрытия кредита, то задумайтесь о получении рефинансирования при первых «звоночках» об ухудшении вашего материального положения.
Не рефинансируют банки только микрозаймы, полученные своими клиентами в МФО. Слишком различаются рынки, на которых работают банки и микрофинансовые компании — по срокам ссуд, процентным ставкам и суммам. Все-таки есть разница между ставкой по ипотеке в 30% годовых и процентами по займам в МФО под 292%. Время от времени в секторе микрокредитов возникают компании, которые пытаются пропагандировать себя как гуру рефинансирования займов. Но при проверке работы этих организаций недолгой историей своего труда они, как правило, оказываются мошенниками.
Что такое консолидация кредитов
Консолидация кредитов — это тоже вариант рефинансирования долгов перед финансовыми организациями, когда несколько кредитов в разных банках объединяются в одну ссуду. Считается, что по такому «слитому в одно целое» займу человеку легче платить. Так как приходится вносить средства ежемесячного платежа всего в один банк и в один и тот же день календаря. Мол, так меньше шансов забыть про долг перед банком.
Так ли это? Вопрос спорный. Многое зависит от доходов и финансовой дисциплины самого заемщика. Потому что если денег на выплату всех взносов нет, то, как не объединяй платежи, то взять средства на взнос клиенту все же будет неоткуда.
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Дают и при рефинансировании средства в кредит «без цели, просто на жизнь»
Рефинансирование кредитов изначально задумывалось так, что процедура не предусматривала в структуре услуги выделение денег поверх суммы платежа на погашения кредита в стороннем банке. Так было в десятых годах 21 века. Но, по мере выхода на этот рынок все новых кредитных организаций, правила трансформировались. Например, при рефинансировании ипотеки можно было получить средства еще и на ремонт строящегося жилья — в том же самом кредите. Или на покупку мебели. Или просто на «неотложные нужды».
То есть банки стали выделать потенциальным клиентам суммы рефинансируемых кредитов «сверх нормы» на 10–20%. И использовать эти деньги стало можно на любые нужды.
Можно просто снять средства из кредита налом и уехать на них отдыхать. Не очень дальновидно, но все-таки приятно. Главное — не просрочить платежи по новому кредиту, чтобы не попасть в ситуацию ухудшения своего кредитного досье.
Портит ли рефинансирование кредитную историю клиента банка
Нет, факт получения обновленного кредита на покрытие старой ссуды не снижает кредитный рейтинг заемщика. Потому что — напомним — банки чаще всего берутся рефинансировать еще не просроченные займы. Факты обращения за услугой и случаи, например, отказа, просто будут указаны в вашей кредитной истории. А вот как на это отреагирует ваш новый потенциальный кредитор? Заранее предугадать нельзя. Все зависит от того, как настроены программы скоринга и андеррайтига (система оценки заемщика) каждого конкретного финансового учреждения.
Можно ли куда-то пожаловаться на отказ по предоставлению рефинансирования?
Пожаловаться можно, но это бесполезно. Одобрять или нет рефинансирование — это добровольное решение банка. Никто не может его к этому принудить. Ни ЦБ, ни финансовый омбудсмен, ни правительство. Да и — вернемся к началу нашей статьи — рефинансировать кредиты сейчас невыгодно. Поэтому и нет никакого смысла куда-то жаловаться.
А когда перекредитование станет выгодно? Тогда, когда учетная ставка Банка России упадет, причем существенно, примерно на 10 процентных пунктов, до приблизительно 11% годовых. И будет держаться на этом уровне примерно год. Случится ли это в обозримом будущем? В ближайшие года два или три — вряд ли.
Что же делать, если в рефинансировании отказали или оно оказалось невыгодным?
Денег платить по кредиту нет уже сейчас? Все просто — решитесь на прохождение процедуры банкротства физического лица. Вы не обманывали банки и МФО, когда брали ссуды и стремились их вернуть? Поэтому вас признают честным человеком и спишут все долги по кредитам, микрозаймам, долговым распискам, штрафам в ГИБДД, задолженность по коммунальным услугам.
Нельзя будет избавиться только от алиментов, долгов по зарплате перед вашими ранее нанятыми в бизнес сотрудниками, если вы были ИП, от субсидиарной ответственности, если своими действиями или бездействием вы привели компанию к краху, будучи ее руководителем. Но процент таких людей среди банкротов крайне мал.
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Альтернатива рефинансированию — банкротство физических лиц
Если у вас уже долгое время имеются просрочки, и ни один банк не готов предложить программу рефинансирования, есть другой способ выйти из долговой ямы — банкротство физических лиц.
Процедура банкротства позволяет списать все долги и начать новую финансовую жизнь без кредитных обязательств. В рамках банкротства вы можете сохранить свое имущество и освободиться от долгов, которые уже давно мешают вам жить спокойно.
Если вы находитесь в тяжелом финансовом положении и видите, что рефинансирование не спасет ситуацию, обратитесь к специалистам по банкротству. Это поможет не только защитить вас от требований кредиторов, но и обрести долгожданную финансовую свободу.
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