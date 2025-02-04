Как взять микрозайм? Если я не плачу микрозайм: к чему это приведет и как решить проблему? 

После того, как компания одобрит вам выделение денег, на ваш телефон поступит смс-сообщение с кодом из нескольких цифр. Этот код вы вводите в соответствующее поле анкеты на займ, и договор о предоставлении ссуды считается заключенным. Цифры из смски — это аналог электронной подписи под договором о кредитовании. Не обольщайтесь тем фактом, что бумажный договор вы не подписывали и свою подпись нигде не ставили. В случае просрочки микрозайма это не спасет вас от взыскания долга в судебном порядке.

Далее на ваш счет деньги поступают в течение 5 минут.

Конечно, если вы уже ранее обращались в эту же самую компанию, вам давали средства в долг и вы их успешно вернули, то у вас есть сохраненная в базе данных МФО заявка-анкета. В этом случае получение займа пройдет быстрее и проще, так как в организации уже есть ваши ФИО и банковские реквизиты, а в заявке ничего не надо обновлять (например, вы не меняли за это время фамилию). В этом случае у вас есть все шансы получить микрозайм за минуту. И если вы вернули все до копеечки, то микрокредит вы получите без отказа.