Как взять микрозайм? Если я не плачу микрозайм: к чему это приведет и как решить проблему? 

Получение займа в микрофинансовой организации — это возможность решить какие-то свои внезапно возникшие проблемы с финансами. Например, в текущем месяце вы совершили несколько крупных покупок, которые были вам жизненно необходимы, потратили больше денег, чем планировали. До зарплаты осталась неделя, а в кошельке или на карте — все-то тысяча рублей, на нее семь дней не прожить. В этой ситуации микрозайм как раз придет на помощь. Особенно, если у вас нет привычки пользоваться кредитной картой.
Микрозаймы предоставляют быстрый доступ к деньгам, но высокие процентные ставки и короткие сроки погашения могут загнать заемщика в финансовую ловушку. Просрочка выплат по микрозаймам может привести к ряду неприятных последствий — от штрафов до судебных разбирательств. Однако одним из легальных и эффективных способов решения проблемы может стать банкротство физического лица.
Как взять микрозайм
Оформить займ в МФО легко. Для этого нужно любое устройство с доступом в Интернет — мобильный телефон, ноутбук, планшет, да хоть компьютер на работе! Далее вам понадобится ваш паспорт, так как его данные необходимо внести в анкету при получении денег в долг. И до получаса времени — на заполнение заявки и отправление ее в выбранную вами МФО. Взять займ можно в любое время суток, даже ночью.
В графах анкеты на сайте выбранной вами компании надо указать все свои данные, такие как:
сведения со всех заполненных страниц паспорта, то есть имя, фамилия и отчество, кем, где и когда был выдан паспорт, его серию и номер, где владелец паспорта зарегистрирован, когда родился:
номер вашего мобильного телефона;
адрес электронной почты;
сумму запрашиваемой вами ссуды и ее срок. Обычно на стартовой странице любой МФО есть условный калькулятор, двигая рычажки на котором — срок и сумма — вы сможете увидеть, сколько в итоге вам придется вернуть денег.
Сведения, которые еще дополнительно может запросить МФО — СНИЛС, ИНН, данные о сфере труда и доходах. Может компания попросить привести номер второго контактного телефона. Например, рабочего или домашнего.
Помните, что без данных паспорта, его скрина и номера сотового телефона оформить микрокредит не получится! При этом если вы в заявку подгружаете данные с вашей личной страницы на Госуслугах, то надежд на одобрение займа будет больше.
Сколько реально времени надо на оформление займа
Для заполнения анкеты на сайте вам потребуется 5–10 минут времени, чтобы «вбить» все ваши данные (или вспомнить, где лежат те документы, сведения о которых в заявке надо привести). Далее анкету надо отправить на проверку в МФО и ждать решения компании о выделении вам средств в долг.
На это может потребоваться до суток. Это срок, который понадобится на проверку внутренней программой компании (андеррайтинг) и на запрос данных из вашей кредитной истории. Но обычно МФО отвечают быстрее, буквально за 10–15 минут.
Когда деньги придут на карту или счет
После того, как компания одобрит вам выделение денег, на ваш телефон поступит смс-сообщение с кодом из нескольких цифр. Этот код вы вводите в соответствующее поле анкеты на займ, и договор о предоставлении ссуды считается заключенным. Цифры из смски — это аналог электронной подписи под договором о кредитовании. Не обольщайтесь тем фактом, что бумажный договор вы не подписывали и свою подпись нигде не ставили. В случае просрочки микрозайма это не спасет вас от взыскания долга в судебном порядке.
Далее на ваш счет деньги поступают в течение 5 минут.
Конечно, если вы уже ранее обращались в эту же самую компанию, вам давали средства в долг и вы их успешно вернули, то у вас есть сохраненная в базе данных МФО заявка-анкета. В этом случае получение займа пройдет быстрее и проще, так как в организации уже есть ваши ФИО и банковские реквизиты, а в заявке ничего не надо обновлять (например, вы не меняли за это время фамилию). В этом случае у вас есть все шансы получить микрозайм за минуту. И если вы вернули все до копеечки, то микрокредит вы получите без отказа.
Займы новичкам под 0%
Выберите ту компанию, которая подходит вам по условиям, то есть по ставке, сроку займа, сумме к выплате. Помните, что часто новым клиентам МФО дают средства в долг под ноль процентов. Правда, это не очень большие суммы. Но если вам нужно в долг тысяч 10–20, то такие деньги можно занять под 0% последовательно в нескольких компаниях. Например, утром подать заявку в одну МФО, получить средства на карту, а вечером — во вторую.
Обратите внимание на тот факт, что не все МФО выдают новым клиентам займы под ноль, временами — лишь в рамках акции, ограниченной по времени, например, до 31 декабря текущего года. Хотя, возможно, позже эти акции будут продлены.
Основные последствия просрочки микрозайма
Начисление штрафов и пеней. Уже с первых дней просрочки на заемщика начинают начисляться пени и штрафы. Это стандартная практика большинства микрофинансовых организаций (МФО). Платежи за просрочку могут существенно увеличивать сумму долга, что только усложняет ситуацию.
Ухудшение кредитной истории. МФО передают информацию о просрочках в бюро кредитных историй, что негативно сказывается на вашей репутации перед банками и другими кредиторами. В будущем это может затруднить получение кредитов на выгодных условиях или вообще сделать их недоступными.
Передача долга коллекторам. Если задолженность остается непогашенной длительное время, МФО может продать долг коллекторскому агентству. Коллекторы могут быть более настойчивыми в требованиях вернуть долг, включая постоянные звонки и даже личные визиты.
Судебное взыскание. Микрофинансовые организации имеют право обратиться в суд для принудительного взыскания долга. После решения суда возможен арест счетов, удержание части заработной платы и других доходов в счет погашения долга.
Арест имущества. В случае значительной задолженности и судебного решения, приставы могут наложить арест на имущество должника, включая недвижимость, транспортные средства и другие активы. Это может серьезно затруднить вашу финансовую и личную жизнь.
Как будет действовать МФО, если займ не возвращен
Банки и МФО — это коммерческие организации, они работают, выдавая средства в долг под проценты. И у МФО, в отличие от банков, этот процент довольно велик — до 0,8% в сутки, или же — 292% в год. Если просрочить займ в несколько тысяч, который вы брали на «всего-то недельку», то долг начнет копиться очень быстро.
Сначала специалисты компании начнут звонить вам по указанному в заявке телефону, чтобы понять, с чем связана задержка выплаты. Но если вы будете отвечать, что «просто сейчас нет денег» или «верну, когда смогу», то МФО от вас не отстанет.
Запомните — компаний рынка микрокредитования, прощающих своим клиентам долги, нет. Это вам только так кажется, что из-за долга в 5–10 тыс. рублей МФО не станет обращаться в суд. При этом сделает она это очень быстро — долги с просрочкой в 90 дней плюс уже считаются безнадежно невозвратными.
Что такое судебный приказ мирового судьи
Примерно через месяц после того, как вы не вернули средства, юристы МФО обратятся в мировой суд, в котором, на основании электронного договора займа, будет вынесен судебный приказ. Он сам по себе уже является исполнительным документом. Решение судья принимает без вызова в судебное заседание заинтересованных сторон, просто на основании факта — деньги запрошены, выданы, но не возвращены.
Далее сотрудник МФО отнесет этот приказ в службу судебных приставов по адресу вашего проживания. А приставы, в свою очередь, начнут взыскание. В ход для начала пойдет арест карт. Через запрос в налоговую службу — опять же по месту вашего проживания — пристав узнает все данные о ваших счетах во всех банках. Он направит в эти банки требование о внесении ареста и списании денег с зарплатной карты, вкладов, а если их нет — то даже с кредитного счета. С зарплатной карты пристав имеет право удержать до 50% дохода, со счета вклада — всю сумму.
Конечно, судебный приказ можно отменить. Для этого надо подать возражения тому судье, который его вынес, и сделать это необходимо в течение 10 дней. Но если вы отменили приказ, то рано радоваться. МФО имеет право подать на вас иск в общегражданский суд.
Иск в суд и исполнительный лист
Отменять приказ стоит лишь в том случае, если в период времени между его отменой и подачей кредитором документов в полноценный суд вы сумеете найти средства на погашение долга. Потому что когда МФО обратится в суд общей юрисдикции, то после проведения заседаний с вызовом сторон, вас все равно признают должником и принудят долг выплачивать. Только еще вам придется заплатить, как проигравшей стороне, все издержки — госпошлину и тд.
Все те же приставы после оформления исполнительного листа и возбуждения исполнительного производства арестуют ваши счета и спишут с них средства. Затем наложат арест на ваше имущество — на автомобиль, дачу, гараж, даже на единственное жилье. Многое из вашего имущества они смогут реализовать в счет погашения долга. Единственную квартиру, конечно, не продадут, а вот стиральные машинки, ноутбуки, смартфоны, золотые украшения или шубы — продадут. Есть случаи, когда приставы в Саранске описали и сняли с петель межкомнатные двери и выставили их на продажу. А в Сочи девушка-пристав у фотографа арестовала удава, с которым тот ходил по пляжам и предлагал сфотографироваться желающим.
Кроме того, приставы введут для вас запрет на выезд за рубеж и на право управления автомобилем. Поэтому, обращаясь за займом в МФО, соизмеряйте свои желания со своими возможностями по возврату денег! Стоит ли ради невозврата быстрого займа терять хорошую работу, переходя на труд по «серой схеме» оплаты, и возможность пользоваться банковскими картами? Явно нет.
Где же найти выход из финансового тупика
Списать долги по всем кредитам и займам, штрафы ГИБДД, задолженности по коммунальным услугам и распискам можно, пройдя процедуру банкротства. Если вы не можете уже платить по своим долгам, вам нечего продать для их возврата, вы брали деньги в долг, имея стабильную работу, а потом вас сократили и вы стоите на учете на бирже труда, то вы имеете право подать в арбитражный суд заявление о своей несостоятельности.
Банкротство как решение проблемы
Когда долговая нагрузка становится непосильной, одним из наиболее эффективных способов избавиться от долгов является банкротство физического лица. Банкротство — это юридическая процедура, которая позволяет должнику официально признать свою неспособность выплачивать долги и избавиться от них частично или полностью.
Банкротство — это серьезная юридическая процедура, которая не всегда является первым шагом при финансовых затруднениях. Однако если вы:
не можете погасить долги,
у вас нет реальной возможности выплатить долги в течение ближайших месяцев,
вы испытываете давление со стороны коллекторов или кредиторов,
то банкротство может стать оптимальным решением. Оно не только избавит вас от долгов, но и восстановит финансовую стабильность, позволяя начать жизнь с чистого листа.
Преимущества банкротства
Полное списание долгов. Одним из ключевых преимуществ банкротства является возможность полного списания долгов, включая задолженности по микрозаймам. Это означает, что после завершения процедуры банкротства вам больше не придется выплачивать старые долги, а кредиторы потеряют право требовать их возвращения.
Защита от коллекторов и кредиторов. После подачи заявления о банкротстве все претензии кредиторов и коллекторов замораживаются. Это означает, что звонки, угрозы и другие попытки взыскания долгов прекращаются на время судебного разбирательства. Это дает заемщику психологическое облегчение и время для решения финансовых проблем.
Остановка штрафов и пеней. С момента признания банкротства начисление процентов, штрафов и пеней прекращается, что предотвращает дальнейший рост задолженности.
Сохранение части имущества. Хотя при банкротстве может быть реализовано имущество должника, закон оставляет за ним минимально необходимое для жизни: единственное жилье, личные вещи, предметы первой необходимости. Также возможна реструктуризация долгов, если у должника есть постоянный доход.
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Процедура банкротства физического лица
Подача заявления в арбитражный суд. Для того чтобы начать процедуру банкротства, должник должен подать заявление в арбитражный суд. Это может сделать сам заемщик, кредиторы или уполномоченные органы, например, налоговая служба.
Назначение финансового управляющего. Суд назначает финансового управляющего, который будет заниматься оценкой вашего имущества, выявлением всех кредиторов и определением вашей способности погасить часть долгов.
Реализация имущества или реструктуризация долгов. Суд может принять решение о реализации части вашего имущества в счет погашения задолженности. Если у вас есть постоянный доход, возможно назначение реструктуризации долга — то есть погашение задолженности частями в течение нескольких лет на более лояльных условиях.
Освобождение от долгов. По завершению процедуры суд может признать должника банкротом и освободить его от оставшихся долгов. Это значит, что дальнейшие требования со стороны кредиторов становятся незаконными, и должник может начать финансовую жизнь с чистого листа.
Неуплата микрозаймов может привести к серьезным последствиям: штрафам, ухудшению кредитной истории, судебным взысканиям и аресту имущества. Однако одним из самых эффективных способов решения проблемы является банкротство физического лица. Эта процедура позволяет списать долги, защититься от коллекторов и начать новую финансовую жизнь без долгового бремени.
Если у вас накопились непосильные долги по микрозаймам, стоит рассмотреть этот вариант как законный и действенный способ решения финансовых проблем.
Рейтинг лидирующих компаний на рынке сопровождения банкротства физических лиц
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фраза: "займы под ноль" звучит привлекательно, но одновременно и подозрительно. Сразу вспоминается «Бесплатный сыр бывает только в мышеловке» (с)