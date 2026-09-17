Как в бухгалтерском учете отражать операции по расчетному счету: проводки, первичные документы

Какие документы служат основанием для операций по расчетному счету

Движение денег по счету отражают на основании банковской выписки и связанных с операцией расчетных и первичных документов.

В выписке банк указывает зачисления и списания за выбранный период, а также остаток денег на начало и конец периода. По ней бухгалтер определяет дату и сумму операции. Договоры, акты, накладные, решения участников и другие документы позволяют установить содержание операции и выбрать корреспондирующий счет.

Платежное поручение — распоряжение, которое дает владелец счета банку, чтобы перевести деньги получателю. Исходящими платежными поручениями компания рассчитывается по своим обязательствам, входящее подтверждает поступление денег.

Платежное требование — документ, который направляет получатель средств для списания денег со счета плательщика, то есть инициатором платежа выступает получатель средств. Чтобы средства списали со счета, плательщик должен дать согласие (акцептовать перевод).

Аккредитив — поручение банку провести оплату поставщику при соблюдении условий договора. Например, аккредитивная форма расчетов часто используется в сделках купли-продажи недвижимости.

Инкассовое поручение — документ для списания денег со счета должника без его согласия, например, для взыскания налоговой задолженности.

Объявление на взнос наличными — документ, который заполняет клиент банка, когда вносит наличные деньги на расчетный счет.

Чек — документ для снятия наличных со счета компании и другие документы.

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На основании банковской выписки и подтверждающих документов бухгалтер определяет содержание операции и формирует необходимые проводки. При поступлении денег счет 51 отражают по дебету, при списании — по кредиту. Корреспондирующий счет зависит от назначения платежа. Далее рассмотрим наиболее распространенные проводки по расчетному счету.