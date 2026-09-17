Как в бухгалтерском учете отражать операции по расчетному счету: проводки, первичные документы

Самое главное:
У компании может быть несколько счетов в разных банках. Движение по ним нужно отражать на счете 51 отдельно по каждому счету.
Сальдо счета 51 — всегда нулевое или положительное.
Остаток по счету 51 отражают в активе бухгалтерского баланса.
Операцию по счету 51 отражают датой ее проведения банком, указанной в выписке. Эта дата может совпадать с датой платежного распоряжения или быть более поздней.
Как вести учет операций по расчетному счету
Расчетный счет — это банковский счет для хранения и использования безналичных денежных средств компании. На него банк зачисляет поступления от покупателей, предоставленные компании кредиты, переводит платежи поставщикам, налоги и взносы.
В бухучете основной счет для учета операций по расчетному счету — счет 51 «Расчетные счета». Это активный счет, по дебету которого бухгалтеры отражают поступления денег на счет, а по кредиту — списание. Операцию проводят датой ее отражения в банковской выписке.
Сальдо счета 51 должно соответствовать общей сумме остатков на рублевых расчетных счетах компании. Кредитового сальдо по этому счету не бывает. Остаток отражают в активе бухгалтерского баланса.
Аналитический учет ведут в разрезе:
каждого счета в банке;
вида операций — выплаты зарплаты, расчетов с поставщиками, поступления дохода и т. д.
Какие документы служат основанием для операций по расчетному счету
Движение денег по счету отражают на основании банковской выписки и связанных с операцией расчетных и первичных документов.
В выписке банк указывает зачисления и списания за выбранный период, а также остаток денег на начало и конец периода. По ней бухгалтер определяет дату и сумму операции. Договоры, акты, накладные, решения участников и другие документы позволяют установить содержание операции и выбрать корреспондирующий счет.
Платежное поручение — распоряжение, которое дает владелец счета банку, чтобы перевести деньги получателю. Исходящими платежными поручениями компания рассчитывается по своим обязательствам, входящее подтверждает поступление денег.
Платежное требование — документ, который направляет получатель средств для списания денег со счета плательщика, то есть инициатором платежа выступает получатель средств. Чтобы средства списали со счета, плательщик должен дать согласие (акцептовать перевод).
Аккредитив — поручение банку провести оплату поставщику при соблюдении условий договора. Например, аккредитивная форма расчетов часто используется в сделках купли-продажи недвижимости.
Инкассовое поручение — документ для списания денег со счета должника без его согласия, например, для взыскания налоговой задолженности.
Объявление на взнос наличными — документ, который заполняет клиент банка, когда вносит наличные деньги на расчетный счет.
Чек — документ для снятия наличных со счета компании и другие документы.
Откройте расчетный счет в Банке «Санкт-Петербург» бесплатно и выберите пакет РКО с учетом потребностей бизнеса. Клиентам доступны бизнес-карта с бесплатным выпуском и обслуживанием на пять лет, внесение и снятие наличных 24/7, а также эквайринг по ставке от 0,99% с зачислением выручки день-в-день. Оставьте заявку онлайн и начните пользоваться счетом и банковскими сервисами для бизнеса.
На основании банковской выписки и подтверждающих документов бухгалтер определяет содержание операции и формирует необходимые проводки. При поступлении денег счет 51 отражают по дебету, при списании — по кредиту. Корреспондирующий счет зависит от назначения платежа. Далее рассмотрим наиболее распространенные проводки по расчетному счету.
Расчетно-кассовое обслуживание для бизнеса
Пакеты услуг РКО в интересах вашего бизнеса
Типовые проводки по операциям на расчетном счете
Счет 51 корреспондирует со счетами расчетов, денежных средств, финансовых вложений, доходов и расходов. В таблице — 20 распространенных операций по поступлению и списанию денег.
Дт
Кт
Содержание операции
Комментарий
Поступление денег
51
62
Поступила оплата от покупателя за товары, работы или услуги
Привязывайте входящий платеж к конкретному договору и счету для корректной сверки
51
57
На расчетный счет поступили денежные средства от банка-эквайера
Основание — отчет агента (банка-эквайера)
51
71
Подотчетное лицо вернуло неиспользованный аванс
Используйте эту проводку при возврате аванса:
51
66
Компания получила краткосрочный заем
Основание — договор займа
51
67
Компания получила долгосрочный заем или кредит
Основание — кредитный договор
51
58
Контрагент вернул ранее полученный у компании заем
Проценты по займу учитывают отдельно
51
75
Участник или учредитель оплатил долю в уставном капитале компании
Эта проводка фиксирует только факт поступления денег. Сама задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал отражается проводкой Дт 75.01 Кт 80
51
83
Участник или учредитель внес деньги на счет компании без увеличения уставного капитала
Основание — решение учредителя или участников общества
51
91.1
Заемщик перечислил проценты по выданному займу
Зачисление на расчетный счет прочих доходов организации
Контрагент оплатил штраф за нарушение условий договора
Банк выплатил проценты по депозиту
51
51
Компания перевела деньги между своими счетами
Списание денег
50
51
Компания сняла деньги со счета в кассу
Основанием служат банковская выписка, денежный чек и приходный кассовый ордер
60
51
Компания перечислила деньги поставщику товаров, работ или услуг
Расчеты за полученные товары, работы или услуги отражают на субсчете 60.01, авансы — на субсчете 60.02
58
51
Компания выдала заем юрлицу или ИП
Основание — договор займа
66
51
Компания вернула полученный ранее краткосрочный займ
Проценты и основной долг учитывают раздельно
67
51
Компания вернула полученный ранее кредит
76
51
Компания вернула ошибочно зачисленные деньги
Перед возвратом проверьте основание платежа и реквизиты плательщика
Компания перечислила вознаграждение исполнителю-физлицу по договору ГПХ
Если предмет договора — работы, услуги или передача прав, из вознаграждения предварительно удержите НДФЛ
Компания перечислила агенту агентское вознаграждение, например, сервису организации командировок, покупки билетов и бронирования отелей или сервису для работы с фрилансерами
Вознаграждение предварительно начисляют на основании договора и отчета агента
91.2
51
Банк списал комиссию за услуги
Оприходование прочих (внереализационных) денежных доходов компании на ее расчетный счет.
Основание для отражения курсовой разницы — бухгалтерская справка-расчет
Компания оплатила штраф, пени или неустойку по договору
Компания получила отрицательную курсовую разницу
Зарплата, налоги и взносы
70
51
Компания выплатила зарплату сотрудникам
Выплату проводят отдельными поручениями или по реестру зарплатного проекта
75.02
51
Выплата дивидендов учредителям
Основание — решение о распределении прибыли. При выплате предварительно удержите НДФЛ
68.90
51
Компания пополнила ЕНС
С 2023 года через ЕНС налогоплательщики уплачивают НДФЛ, страховые взносы по единому тарифу, НДС, имущественные налоги, налог на УСН
69.11
51
Компания перечислила страховые взносы на травматизм
Получатель — СФР
«Деловой.Стандарт» — пакет услуг для расчетно-кассового обслуживания бизнеса в Банке «Санкт-Петербург». В него входят 25 бесплатных платежей организациям и ИП, снятие до 100 000 рублей наличными и переводы физлицам до 100 000 рублей без комиссии. Клиентам также доступны бизнес-карта с бесплатным обслуживанием в первые шесть месяцев и эквайринг по ставке от 0,99% с зачислением выручки день в день. Оставьте заявку онлайн, откройте расчетный счет и подключите пакет услуг.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли учитывать на счете 51 деньги в разных валютах?
Нет. На счете 51 учитывают деньги только в рублях. Для операций по счетам в иностранной валюте используют счет 52 «Валютные счета». Аналитический учет ведут отдельно по каждому валютному счету.
Платежное поручение датировано 10 июля, а деньги поступили 13 июля. Какой датой отразить операцию?
Поступление денег по счету 51 отражают 13 июля — датой проведения операции, указанной в банковской выписке. При этом дата признания выручки может быть другой, так как она зависит не от поступления оплаты, а от того, когда выполнены условия для признания дохода.
ФНС заблокировала расчетный счет. Как отразить это в учете?
Никаких проводок делать не нужно. Приостановление операций не изменяет сумму денег на счете, остаток по-прежнему учитывают на счете 51 и отражают в активе баланса. При этом блокировка ограничивает расходные операции полностью или в определенной сумме, а не лишает компанию денег на счете.
Как отражать в учете эквайринговые поступления?
Поступление по эквайрингу — это разница между суммой, которую банк-эквайер собрал от покупателей и его комиссией. Эквайринговое поступление — это результат зачисления выручки и удержания комиссии. Проводки здесь такие:
Дт 51 Кт 57 — на расчетный счет поступили деньги за вычетом комиссии;
Дт 91.2 Кт 57 — комиссия банка включена в расходы.
Если сначала зачисляет всю сумму, а комиссию списывает отдельно, то используют проводки Дт 51 Кт 57 и Дт 91.2 Кт 51.
Расчетно-кассовое обслуживание для бизнеса
Пакеты услуг РКО в интересах вашего бизнеса
Реклама: ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ИНН 7831000027, erid: 2W5zFHovXow