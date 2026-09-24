Овердрафт для бизнеса: как работает и кому подходит

Что такое овердрафт

Овердрафт — это краткосрочный кредитный лимит, подключенный к расчетному счету. Если на счете недостаточно денег для оплаты, банк покрывает разницу автоматически в пределах согласованного лимита. Вы платите поставщику или переводите зарплату, а деньги списываются даже при нулевом балансе.

Как только на счет поступают средства, банк автоматически погашает задолженность. Проценты начисляются только на фактически использованную сумму и только за период пользования. Если лимит не трогали — платить не за что.

Пример. У компании на счете 200 000 ₽, лимит овердрафта — 500 000 ₽. Нужно заплатить поставщику 600 000 ₽. Банк спишет 200 000 ₽ со счета и добавит 400 000 ₽ из овердрафта. Проценты будут начисляться только на 400 000 ₽ до момента погашения.