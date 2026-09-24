Овердрафт для бизнеса: как работает и кому подходит

Овердрафт решает эту задачу: банк дает возможность уходить в минус по счету в пределах установленного лимита. Разбираем в этой статье, как работает овердрафт, чем отличается от кредита, от чего зависит лимит и на что можно тратить деньги.
Что такое овердрафт
Овердрафт — это краткосрочный кредитный лимит, подключенный к расчетному счету. Если на счете недостаточно денег для оплаты, банк покрывает разницу автоматически в пределах согласованного лимита. Вы платите поставщику или переводите зарплату, а деньги списываются даже при нулевом балансе.
Как только на счет поступают средства, банк автоматически погашает задолженность. Проценты начисляются только на фактически использованную сумму и только за период пользования. Если лимит не трогали — платить не за что.
Пример. У компании на счете 200 000 ₽, лимит овердрафта — 500 000 ₽. Нужно заплатить поставщику 600 000 ₽. Банк спишет 200 000 ₽ со счета и добавит 400 000 ₽ из овердрафта. Проценты будут начисляться только на 400 000 ₽ до момента погашения.
В чем разница между овердрафтом и кредитом
Оба инструмента дают деньги в долг, но работают по-разному.
Критерий
Овердрафт
Кредит на пополнение оборотных средств
Характер потребности
Срочный, оперативный. Когда деньги нужны «здесь и сейчас» на текущие платежи, а поступления от клиентов задержались.
Плановый, стратегический. Когда объемы бизнеса растут и базового оборотного капитала не хватает для закупки сырья или товаров
Цель
Покрыть кассовые разрывы
Финансировать развитие, крупные закупки
Срок
Короткий (обычно лимит устанавливается на 1–2 года, но каждый отдельный транш нужно погасить за 30–90 дней).
Длинный (как правило, от 1 года до 3 лет и более).
Лимит
До 50% от среднемесячного оборота
Определяется индивидуально, может быть значительно выше
Залог
Не требуется
Часто требуется
Погашение
Автоматически из поступлений на счет
По графику: фиксированные платежи
Проценты
Только на использованную сумму, только за дни пользования
На всю сумму кредита с момента выдачи
Главное отличие: овердрафт — это подушка безопасности на каждый день, кредит — целевое финансирование под конкретную задачу.
От чего зависит лимит овердрафта
Лимит овердрафта рассчитывается индивидуально на основе денежного потока компании. Банк анализирует поступления на расчетный счет за последние 3–6 месяцев и определяет среднемесячный оборот. Обычно лимит составляет от 30% до 50% от этой суммы.
Что влияет на размер лимита:
Стабильность поступлений. Регулярные переводы от одних и тех же контрагентов увеличивают лимит.
Кредитная история. Если компания уже работала с кредитами и закрывала их без задержек, банк охотнее дает больший лимит.
Срок работы со счетом. Чем дольше счет открыт в банке, тем больше данных для оценки.
Деловая репутация. Отсутствие задолженностей перед налоговой, фондами и контрагентами.
Пример расчета. Среднемесячный оборот компании — 3 млн ₽. Банк может установить лимит овердрафта 1,5 млн ₽ (50% от оборота). Это значит, что компания может уйти в минус на 1,5 млн ₽ в любой момент.
На что можно тратить овердрафт
Овердрафт — универсальный инструмент для покрытия текущих расходов. Деньги можно направить на любые операционные нужды:
оплата поставщикам и подрядчикам;
выплата зарплаты и командировочных;
уплата налогов и взносов;
оплата аренды, коммунальных услуг;
покупка материалов и товаров для перепродажи.
Ограничения. Полученные средства нельзя направить на:
погашение других кредитов и процентов по ним;
перевод на другие счета компании или собственника;
инвестиционные цели (покупка недвижимости, оборудования).
Банк видит, куда уходят деньги, и может заблокировать овердрафт при нецелевом использовании.
Овердрафт для бизнеса
Дополнительные средства для оплаты текущих расходов и покрытия кассовых разрывов
Расчет на примере: овердрафт vs краткосрочный кредит
Компания столкнулась с кассовым разрывом: нужно 800 000 ₽ на оплату товара, а деньги от клиентов придут через 15 дней. Сравним два варианта.
Вариант 1. Овердрафт
Сумма: 800 000 ₽.
Срок пользования: 15 дней.
Ставка: 20% годовых.
Расчет процентов: 800 000 × 20% ÷ 365 × 15 = 6 575 ₽.
Итого начисленный процент к оплате: 6 575 ₽.
Вариант 2. Краткосрочный кредит
Сумма: 800 000 ₽.
Срок: минимум 3 месяца (банк не выдает кредит на 15 дней).
Ставка: 16% годовых.
Ежемесячный платеж: ~275 000 ₽.
Переплата за 3 месяца: ~32 000 ₽.
Итого начисленный процент к оплате: 32 000 ₽
Даже с учетом более низкой ставки кредит обходится дороже, потому что компания вынуждена платить проценты за весь срок (3 месяца), хотя деньги нужны только на 15 дней. Овердрафт в такой ситуации экономит ~25 500 ₽.
Когда овердрафт не подходит
Овердрафт — не универсальное решение. Есть ситуации, где он невыгоден или не закрывает задачу.
Нужна крупная сумма под развитие. Покупка оборудования, расширение производства, инвестиции — это задачи для целевого кредита с более низкой ставкой и понятным графиком.
Нет стабильного оборота. Банк не одобрит овердрафт, если на счет поступают деньги нерегулярно или компания работает недавно.
Слабая финансовая дисциплина. Если компания регулярно уходит в минус и не успевает закрывать задолженность, овердрафт быстро превратится в дорогой источник финансирования.
Условия овердрафта в БСПБ
Банк «Санкт-Петербург» предоставляет овердрафт для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Условия:
лимит до 50% от среднемесячного денежного потока;
без залогового обеспечения;
быстрое оформление при ведении счета в банке;
автоматическое погашение из поступлений на счет;
проценты только на использованную сумму и только за дни пользования.
Для кого подходит:
компании с регулярными поступлениями на счет;
бизнес, который сталкивается с кассовыми разрывами;
клиенты, которые уже ведут расчетный счет в БСПБ.
БСПБ работает 35 лет, рейтинг АКРА AA+(RU). Условия овердрафта фиксируются в договоре и прозрачны: вы заранее знаете лимит и ставку.
Чек-лист: подходит ли вам овердрафт
Проверьте стабильность поступлений. Овердрафт выгоден, если на счет регулярно приходят деньги. Нерегулярный оборот снижает лимит или делает одобрение невозможным.
Проверьте, есть ли у вас счет в БСПБ. Овердрафт оформляется проще и быстрее для действующих клиентов банка.
Убедитесь, что овердрафт нужен именно для текущих расходов. Если задача — купить оборудование или недвижимость, это не про овердрафт.
Овердрафт для бизнеса
Дополнительные средства для оплаты текущих расходов и покрытия кассовых разрывов
Как подключить овердрафт в БСПБ
Оставьте заявку на кредит. Персональный менеджер рассмотрит вашу заявку, рассчитает лимит на основе оборота по счету и подготовит договор. Если счета в БСПБ нет, откройте его — это можно сделать онлайн, а вместе со счетом сразу подать заявку на овердрафт.
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