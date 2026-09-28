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Бизнес с Китаем: первые шаги без лишних рисков

Бизнес с Китаем: первые шаги без лишних рисков

Особенности работы с китайскими поставщиками: контракт, логистика, таможня, валютные переводы.

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Вы нашли подходящий товар в Китае и готовы договариваться с поставщиком. На этом этапе легко сосредоточиться на цене и сроках производства, а остальные вопросы оставить на потом. Но именно до подписания контракта необходимо проверить контрагента, уточнить требования к товару и выбрать рабочую схему поставки.

Мы в Банке «Санкт-Петербург» собрали основные шаги для предпринимателей, которые только начинают работать с Китаем. Этот план поможет подготовиться к первой сделке и понять, в каких вопросах стоит подключить профильных специалистов.

С чего начать: шесть шагов

1. Подробно описать товар. Важно знать не только название, но и состав, назначение, модель и производителя.

2. Проверить требования к ввозу. Заранее определить предварительный код ТН ВЭД, разрешительные документы и маркировку.

3. Проверить поставщика. Убедиться, что компания существует, вправе заниматься нужной деятельностью и действительно связана с фабрикой.

4. Подготовить контракт. Зафиксировать характеристики товара, качество, сроки, приемку и ответственность сторон.

5. Продумать логистику. Распределить обязанности, проверить схему доставки, страхование и комплект документов.

6. Собрать команду. Определить, какие вопросы компания решит сама, а где понадобятся юрист, таможенный представитель, логист или консультант по ВЭД на аутсорсе.

Все эти этапы важны: помните, что надежный поставщик не исправит ошибку в классификации товара, а хороший контракт не поможет, если компания не подготовила обязательные документы для ввоза.

Ниже подробная информация по каждому шагу.

1. Карточка товара

Для каждой модели соберите основные сведения: материал, состав, назначение, артикул, технические характеристики, упаковку, бренд и данные производителя. Эта карточка станет основой для общения с поставщиком, логистом, таможенным представителем и специалистом по сертификации.

По характеристикам товара определяют предварительный десятизначный код ТН ВЭД ЕАЭС. От него зависят пошлины, запреты, ограничения и набор разрешительных документов. Правильность классификации проверяет таможенный орган, который может изменить заявленный код. Ошибка способна привести к дополнительным расходам и задержке груза.

2. Требования к ввозу

До заказа выясните: нужен ли сертификат, декларация соответствия или другой разрешительный документ; требуется ли обязательная маркировка; какие сведения должны быть на этикетке и в инструкции; понадобятся ли образцы для испытаний; можно ли законно использовать товарный знак.

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3. Проверка продавца и/или производителя

У поставщика нужно запросить точное китайское юридическое наименование, единый код социального кредита (USCC), бизнес-лицензию, адрес и сведения о законном представителе. Компания проверяется в государственной системе раскрытия корпоративной информации КНР GSXT.

Отдельно установите, с кем именно вы работаете: с производителем или торговой компанией. Для первой поставки полезно заказать образец, провести видеопроверку производства или независимую инспекцию и начать с небольшой партии. Насторожиться стоит, если поставщик отказывается показать лицензию, дает разные названия компании в документах, не раскрывает производителя или внезапно меняет реквизиты и контактных лиц!

4. Понятный контракт

Инвойс и переписка не заменяют полноценный внешнеторговый контракт.

Что необходимо отразить в контракте:

  1. Стороны – регистрационные данные.

  2. Товар – артикул, спецификация, образцы.

  3. Сроки – для производства, проведения инспекции, отгрузки, предоставления всех необходимых документов.

  4. Условия поставки – точный базис и место по Incoterms 2020.

  5. Качество – порядок проверки и приемки, гарантийные обязательства, порядок подачи и сроки обработки претензий.

  6. Разрешение споров – применимое право, суд или арбитраж.

5. Логистика

Учитывайте не только стоимость перевозки, но и весь путь товара до вашего склада. В расчете должны быть доставка по Китаю, экспортное оформление, международная перевозка, страхование, пошлина, ввозной НДС, сборы, сертификация, маркировка и услуги таможенного представителя.

В договоре укажите точный термин Incoterms, место передачи товара и редакцию правил 2020 года. Например, одной записи «FOB China» недостаточно: без конкретного порта стороны могут по-разному понимать, где заканчиваются обязанности поставщика.

До отгрузки согласуйте инспекцию, упаковку, маркировку и перечень документов. Контракт, инвойс, упаковочный лист и фактический товар не должны противоречить друг другу. Страховой полис также стоит проверить заранее: какие риски покрываются, какие исключения действую, кто получит возмещение.

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6. Опытная команда

В Банке «Санкт-Петербург» работает направление «Бизнес с Китаем» для комплексной поддержки по всем вышеуказанным шагам. Мы помогаем не только выстроить финансовую логистику, но и разобраться в документах и практических нюансах поставки.

Эксперты нашего Центра ВЭД 360 с помощью партнеров Банка в формате «одного окна» помогут решить следующие вопросы:

Выход на рынок Китая не обязательно начинать с большой команды и долгой серии проб и ошибок – а мы будем рады помочь Вашему бизнесу на разных этапах!

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