Бизнес с Китаем: первые шаги без лишних рисков

Вы нашли подходящий товар в Китае и готовы договариваться с поставщиком. На этом этапе легко сосредоточиться на цене и сроках производства, а остальные вопросы оставить на потом. Но именно до подписания контракта необходимо проверить контрагента, уточнить требования к товару и выбрать рабочую схему поставки.
Мы в Банке «Санкт-Петербург» собрали основные шаги для предпринимателей, которые только начинают работать с Китаем. Этот план поможет подготовиться к первой сделке и понять, в каких вопросах стоит подключить профильных специалистов.
С чего начать: шесть шагов
1. Подробно описать товар. Важно знать не только название, но и состав, назначение, модель и производителя.
2. Проверить требования к ввозу. Заранее определить предварительный код ТН ВЭД, разрешительные документы и маркировку.
3. Проверить поставщика. Убедиться, что компания существует, вправе заниматься нужной деятельностью и действительно связана с фабрикой.
4. Подготовить контракт. Зафиксировать характеристики товара, качество, сроки, приемку и ответственность сторон.
5. Продумать логистику. Распределить обязанности, проверить схему доставки, страхование и комплект документов.
6. Собрать команду. Определить, какие вопросы компания решит сама, а где понадобятся юрист, таможенный представитель, логист или консультант по ВЭД на аутсорсе.
Все эти этапы важны: помните, что надежный поставщик не исправит ошибку в классификации товара, а хороший контракт не поможет, если компания не подготовила обязательные документы для ввоза.
Ниже подробная информация по каждому шагу.
1. Карточка товара
Для каждой модели соберите основные сведения: материал, состав, назначение, артикул, технические характеристики, упаковку, бренд и данные производителя. Эта карточка станет основой для общения с поставщиком, логистом, таможенным представителем и специалистом по сертификации.
По характеристикам товара определяют предварительный десятизначный код ТН ВЭД ЕАЭС. От него зависят пошлины, запреты, ограничения и набор разрешительных документов. Правильность классификации проверяет таможенный орган, который может изменить заявленный код. Ошибка способна привести к дополнительным расходам и задержке груза.
2. Требования к ввозу
До заказа выясните: нужен ли сертификат, декларация соответствия или другой разрешительный документ; требуется ли обязательная маркировка; какие сведения должны быть на этикетке и в инструкции; понадобятся ли образцы для испытаний; можно ли законно использовать товарный знак.
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3. Проверка продавца и/или производителя
У поставщика нужно запросить точное китайское юридическое наименование, единый код социального кредита (USCC), бизнес-лицензию, адрес и сведения о законном представителе. Компания проверяется в государственной системе раскрытия корпоративной информации КНР GSXT.
Отдельно установите, с кем именно вы работаете: с производителем или торговой компанией. Для первой поставки полезно заказать образец, провести видеопроверку производства или независимую инспекцию и начать с небольшой партии. Насторожиться стоит, если поставщик отказывается показать лицензию, дает разные названия компании в документах, не раскрывает производителя или внезапно меняет реквизиты и контактных лиц!
4. Понятный контракт
Инвойс и переписка не заменяют полноценный внешнеторговый контракт.
Что необходимо отразить в контракте:
Стороны – регистрационные данные.
Товар – артикул, спецификация, образцы.
Сроки – для производства, проведения инспекции, отгрузки, предоставления всех необходимых документов.
Условия поставки – точный базис и место по Incoterms 2020.
Качество – порядок проверки и приемки, гарантийные обязательства, порядок подачи и сроки обработки претензий.
Разрешение споров – применимое право, суд или арбитраж.
5. Логистика
Учитывайте не только стоимость перевозки, но и весь путь товара до вашего склада. В расчете должны быть доставка по Китаю, экспортное оформление, международная перевозка, страхование, пошлина, ввозной НДС, сборы, сертификация, маркировка и услуги таможенного представителя.
В договоре укажите точный термин Incoterms, место передачи товара и редакцию правил 2020 года. Например, одной записи «FOB China» недостаточно: без конкретного порта стороны могут по-разному понимать, где заканчиваются обязанности поставщика.
До отгрузки согласуйте инспекцию, упаковку, маркировку и перечень документов. Контракт, инвойс, упаковочный лист и фактический товар не должны противоречить друг другу. Страховой полис также стоит проверить заранее: какие риски покрываются, какие исключения действую, кто получит возмещение.
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6. Опытная команда
В Банке «Санкт-Петербург» работает направление «Бизнес с Китаем» для комплексной поддержки по всем вышеуказанным шагам. Мы помогаем не только выстроить финансовую логистику, но и разобраться в документах и практических нюансах поставки.
Эксперты нашего Центра ВЭД 360 с помощью партнеров Банка в формате «одного окна» помогут решить следующие вопросы:
Выход на рынок Китая не обязательно начинать с большой команды и долгой серии проб и ошибок – а мы будем рады помочь Вашему бизнесу на разных этапах!
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