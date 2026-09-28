Бизнес с Китаем: первые шаги без лишних рисков

Вы нашли подходящий товар в Китае и готовы договариваться с поставщиком. На этом этапе легко сосредоточиться на цене и сроках производства, а остальные вопросы оставить на потом. Но именно до подписания контракта необходимо проверить контрагента, уточнить требования к товару и выбрать рабочую схему поставки.

Мы в Банке «Санкт-Петербург» собрали основные шаги для предпринимателей, которые только начинают работать с Китаем. Этот план поможет подготовиться к первой сделке и понять, в каких вопросах стоит подключить профильных специалистов.