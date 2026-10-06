Кредитная линия для бизнеса: как работает и когда выгоднее разового кредита

Кредитная линия решает эту проблему: банк устанавливает лимит, а компания берет деньги частями по мере необходимости и платит проценты только на использованную сумму. В статье разбираем, как работает кредитная линия, чем отличается возобновляемая от невозобновляемой и когда она выгоднее разового кредита.
Что такое кредитная линия
Кредитная линия — это договор с банком, по которому компания получает доступ к определенной сумме (лимиту) на установленный срок. Деньги не приходят сразу. Компания берет их частями — траншами — когда нужно. Проценты начисляются только на фактически взятую сумму и только за период пользования.
Пример. Банк одобрил кредитную линию на 10 млн ₽ сроком на 2 года. Компания взяла 3 млн ₽ в январе, погасила в марте, взяла 5 млн ₽ в апреле. Проценты платятся только на 3 млн ₽ (январь–март) и на 5 млн ₽ (с апреля). Если не брать деньги — платить нечего.
В чем разница между кредитной линией и разовым кредитом
Разовый кредит выдается одной суммой сразу, и проценты начисляются на весь долг с первого дня. Кредитная линия работает иначе.
Критерий
Кредитная линия
Разовый кредит
Выдача
Частями (траншами) по мере необходимости
Одной суммой сразу
Проценты
Только на использованную сумму и только за дни пользования
На всю сумму кредита с момента выдачи до полного погашения
Гибкость
Высокая: берете столько, сколько нужно, когда нужно
Низкая: вся сумма сразу
Срок договора
До 3 лет, внутри — многократные транши
Фиксированный срок на всю сумму
Цель
Покрытие текущих и переменных расходов
Конкретная крупная покупка или проект
Стоимость при неполном использовании
Платите только за то, что взяли
Платите за всю сумму
Главное отличие: кредитная линия — это финансовый запас на случай разных задач, разовый кредит — целевое финансирование под конкретную покупку.
Виды кредитных линий: возобновляемая и невозобновляемая
Кредитные линии бывают двух типов, и от выбора зависит, сколько раз можно брать деньги.
Невозобновляемая кредитная линия
Лимит уменьшается с каждым траншем и не восстанавливается после погашения. Вы можете брать деньги частями, но общая сумма всех траншей не превысит установленный лимит.
Как работает. Банк одобрил лимит 10 млн ₽ с определенным сроком выборки указанного лимита. В течении срока выборки вы можете брать деньги в общей сумме, не превышающей 10 млн ₽, при этом лимит окончательно уменьшается. По окончании срока выборки вы платите по графику, при этом лимит больше не восстанавливается.
Когда подходит: для проектов с понятным бюджетом и несколькими этапами оплаты (строительство, закупка оборудования в рассрочку, поэтапное финансирование производства).
Возобновляемая кредитная линия
Лимит восстанавливается после каждого погашения. Можно брать деньги, возвращать и снова брать многократно в течение всего срока действия договора.
Как работает. Банк одобрил лимит 10 млн ₽. Вы взяли 4 млн ₽ — остаток 6 млн ₽. Погасили 4 млн ₽ — остаток снова 10 млн ₽. Можно взять 10 млн ₽ заново. Цикл повторяется до окончания срока выборки по договору.
Когда подходит: для регулярных операционных нужд (закупка товара под сезон, выплата зарплаты при кассовых разрывах, оплата подрядчикам).
Сравнительная таблица: возобновляемая vs невозобновляемая
Критерий
Невозобновляемая
Возобновляемая
Восстановление лимита
Нет, лимит тает с каждым траншем
Да, после погашения лимит восстанавливается
Срок доступности выборки денег
Ограниченный (обычно первые несколько месяцев)
Чуть меньше срока договора
Количество циклов
Один (пока не исчерпан лимит)
Множество (до конца срока договора)
Срок договора
До 3 лет
До 2–3 лет
Цель
Проекты с фиксированным бюджетом и этапами
Покрытие регулярных переменных расходов
Стоимость
Обычно ниже процентная ставка
Чуть выше из-за гибкости
Требования
Стандартные
Часто требуется стабильный оборот
Кредит без залога для бизнеса
Деньги на развитие компании и пополнение оборотных средств
Примеры использования кредитной линии
Пример 1. Оптовая торговля (возобновляемая линия)
Компания закупает товар у поставщиков и продает розничным сетям. Оплата от покупателей приходит с отсрочкой 30–60 дней, а поставщикам нужно платить сразу.
Решение: возобновляемая кредитная линия на 15 млн ₽ на 2 года.
Январь: взяли 10 млн ₽ на закупку товара.
Февраль: пришла оплата от клиентов, погасили 10 млн ₽. Лимит снова 15 млн ₽.
Март: взяли 12 млн ₽ на новую партию.
Апрель: погасили 12 млн ₽, взяли 8 млн ₽.
Проценты платятся только на использованную сумму и только за дни пользования. Если месяц не брали — ничего не платите.
Пример 2. Строительство объекта (невозобновляемая линия)
Компания строит производственный цех. Бюджет — 20 млн ₽, оплата поэтапная: фундамент, стены, кровля, отделка, оборудование.
Решение: невозобновляемая кредитная линия на 20 млн ₽ на 3 года.
Этап 1 (фундамент): взяли 5 млн ₽. Остаток 15 млн ₽.
Этап 2 (стены): взяли 7 млн ₽. Остаток 8 млн ₽.
Этап 3 (кровля и отделка): взяли 8 млн ₽. Лимит исчерпан.
Проценты начисляются на каждый транш с момента выдачи. После исчерпания лимита компания погашает долг по графику, как обычный кредит.
Пример 3. Кассовые разрывы (возобновляемая линия)
IT-компания получает крупные платежи раз в квартал по итогам проектов, а зарплату и аренду нужно платить каждый месяц.
Решение: возобновляемая кредитная линия на 5 млн ₽ на 1 год.
Январь: взяли 3 млн ₽ на зарплату и аренду.
Февраль: пришла оплата от клиента, погасили 3 млн ₽.
Март: взяли 4 млн ₽ на зарплату и закупку оборудования.
Апрель: пришла оплата, погасили 4 млн ₽.
Линия работает как подушка безопасности и снимает нагрузку с оборотных средств.
Как получить транш
Чтобы получить деньги из кредитной линии, компания подает заявку на транш. Это проще, чем оформлять новый кредит: договор уже подписан, лимит одобрен.
Порядок получения транша:
Подать заявку в банк. Указать сумму, срок использования (если применимо) и цель.
Банк проверяет условия договора. Убеждается, что лимит не исчерпан, нет просрочек по предыдущим траншам.
Деньги поступают на счет. Обычно в течение 1–3 рабочих дней, часто — в день заявки.
Ограничения: банк может установить минимальную и максимальную сумму транша, а также ограничить частоту выдач (например, не чаще одного раза в неделю).
Расчет на примере: кредитная линия vs разовый кредит
Компании нужно 8 млн ₽ на три закупки товара в течение года: 3 млн ₽ в январе, 2 млн ₽ в мае, 3 млн ₽ в сентябре. Деньги возвращаются в оборот через 2–3 месяца после закупки.
Вариант 1. Разовый кредит на 8 млн ₽
Вся сумма приходит в январе.
Ставка: 16% годовых.
Срок: 12 месяцев.
Проценты начисляются на всю сумму (8 млн ₽) с первого дня, даже если 5 млн ₽ лежат без дела до мая.
Переплата за год: ~720 000 ₽
Вариант 2. Возобновляемая кредитная линия на 8 млн ₽
Январь: взяли 3 млн ₽, погасили в марте.
Май: взяли 2 млн ₽, погасили в июле.
Сентябрь: взяли 3 млн ₽, погасили в ноябре.
Ставка: 18% годовых (чуть выше из-за гибкости).
Проценты начисляются только на фактически взятые суммы и только за дни пользования.
Переплата за год: ~360 000 ₽
Даже с учетом более высокой ставки кредитная линия экономит ~360 000 ₽, потому что проценты платятся только на то, что реально использовали.
Когда разовый кредит выгоднее
Кредитная линия подходит не всегда. Есть ситуации, где разовый кредит лучше.
Деньги нужны сразу на крупную покупку. Если покупаете оборудование, недвижимость или выкупаете долю партнера — вся сумма нужна единовременно. Кредитная линия здесь не даст преимуществ.
Известна точная сумма и срок. Если бюджет проекта фиксирован и деньги нужны разом, разовый кредит может быть дешевле из-за более низкой ставки.
Компания не готова управлять траншами. Кредитная линия требует планирования: когда брать, когда гасить, как оптимизировать проценты. Если этого делать не хочется — проще взять кредит сразу.
Условия кредитной линии в БСПБ. Банк «Санкт-Петербург» предоставляет кредитные линии для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Условия:
лимит до 20 млн ₽;
срок до 36 месяцев;
без залогового обеспечения;
индивидуальная ставка;
возможность кредитования в рамках льготных программ;
три режима на выбор: единовременный кредит, невозобновляемая кредитная линия, возобновляемая кредитная линия.
Для кого подходит:
компании с регулярными операционными расходами;
бизнес с сезонными кассовыми разрывами;
компании, которые работают с отсрочкой платежей от клиентов.
БСПБ работает 35 лет, рейтинг АКРА AA+(RU). Условия кредитной линии фиксируются в договоре и прозрачны.
Чек-лист: когда выбирать кредитную линию
Деньги нужны не разом, а частями в течение года.
Расходы регулярные, но суммы и даты меняются (закупки, зарплата, подрядчики).
Есть кассовые разрывы из-за отсрочек платежей от клиентов.
Не хотите платить проценты на деньги, которые еще не потрачены.
Бизнес сезонный, и нужно финансирование под пики активности.
Хотите иметь финансовый запас на случай непредвиденных расходов.
Если отметили два и более пункта — кредитная линия будет выгоднее разового кредита.
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Как получить кредитную линию в БСПБ
Оставьте заявку на сайте банка. Персональный менеджер рассмотрит вашу заявку, рассчитает лимит и предложит оптимальный тип кредитной линии — возобновляемую или невозобновляемую — под ваши задачи.
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