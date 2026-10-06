Кредитная линия для бизнеса: как работает и когда выгоднее разового кредита

Что такое кредитная линия

Кредитная линия — это договор с банком, по которому компания получает доступ к определенной сумме (лимиту) на установленный срок. Деньги не приходят сразу. Компания берет их частями — траншами — когда нужно. Проценты начисляются только на фактически взятую сумму и только за период пользования.

Пример. Банк одобрил кредитную линию на 10 млн ₽ сроком на 2 года. Компания взяла 3 млн ₽ в январе, погасила в марте, взяла 5 млн ₽ в апреле. Проценты платятся только на 3 млн ₽ (январь–март) и на 5 млн ₽ (с апреля). Если не брать деньги — платить нечего.