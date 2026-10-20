Кассовый разрыв на маркетплейсе: почему у селлера не хватает денег и как его закрыть

Что такое кассовый разрыв у селлера

Разрыв — это нехватка свободных денег в конкретный момент, когда расходы уже наступили, а поступления от площадки еще не пришли. Чтобы его увидеть, важно развести три разные величины:

выручка — сколько товаров продано;

прибыль — сколько остается после всех расходов;

свободные деньги — сколько реально лежит на счете и доступно к оплате прямо сейчас.

Схема простая: дата закупки товара → дата расходов на логистику, рекламу и хранение → продажа → удержания и выплаты площадки. Между первым и последним звеном всегда есть промежуток, и именно там возникает дефицит. На сумму выплаты влияют комиссия площадки, логистика, хранение, возвраты, реклама и налоги — их удерживают до того, как деньги поступят на счет. Поэтому оборот в кабинете не равен сумме, которой можно распорядиться.