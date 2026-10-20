Кассовый разрыв на маркетплейсе: почему у селлера не хватает денег и как его закрыть

Разрыв можно посчитать заранее и закрыть осознанно — под вашу конкретную задачу.
Что такое кассовый разрыв у селлера
Разрыв — это нехватка свободных денег в конкретный момент, когда расходы уже наступили, а поступления от площадки еще не пришли. Чтобы его увидеть, важно развести три разные величины:
выручка — сколько товаров продано;
прибыль — сколько остается после всех расходов;
свободные деньги — сколько реально лежит на счете и доступно к оплате прямо сейчас.
Схема простая: дата закупки товара → дата расходов на логистику, рекламу и хранение → продажа → удержания и выплаты площадки. Между первым и последним звеном всегда есть промежуток, и именно там возникает дефицит. На сумму выплаты влияют комиссия площадки, логистика, хранение, возвраты, реклама и налоги — их удерживают до того, как деньги поступят на счет. Поэтому оборот в кабинете не равен сумме, которой можно распорядиться.
Как заметить проблему заранее
Надежнее считать не выручку за месяц, а деньги по датам. Базовая формула:
Доступные деньги на дату = остаток на счете + подтвержденные поступления до этой даты − обязательные платежи до этой даты
Из кабинета маркетплейса возьмите даты и суммы предстоящих выплат по уже проданным товарам. Из платежного календаря — закупки, фулфилмент, рекламу, налоги и собственные обязательства. Сравнивайте не месячную выручку, а маржу по SKU и дату, когда деньги действительно становятся доступны. Так дефицит видно за одну-две недели до наступления, а не в день платежа.
Что сделать до привлечения финансирования
Привлечение денег — не первый, а один из последних шагов. Сначала стоит упорядочить то, что уже есть.
Посчитайте маржинальность по SKU, а не «в среднем по магазину». Часто разрыв создают категории, которые продаются хорошо, но оставляют мало после комиссий и логистики.
Синхронизируйте закупки с графиком выплат площадки: планируйте оплату поставщику на дату, к которой деньги уже поступили.
Заложите резерв на постоянные расходы — налоги, хранение, рекламу.
Не закрывайте постоянный дефицит личными займами. Если нехватки повторяются каждый месяц, дело не в дате выплаты, а в экономике товара и планировании.
Какой инструмент для какой задачи подходит
Сравнивать инструменты «кто дешевле» без расчета смысла нет — они решают разные задачи и по-разному гасятся.
Инструмент
Источник погашения
Подходящий срок
Ограничение
Что проверить в условиях
Собственный резерв
Накопления бизнеса
Постоянно
Закрывает только регулярные платежи, не крупный провал
Сколько хватает резерва по месяцам
Овердрафт
Поступления на расчетный счет
Короткий, под кассовый разрыв
Подходит для периодической короткой потребности в заемных средствах,
Ставку, лимит, срок транша, комиссии, порядок погашения
Факторинг
Оплата покупателя по уступленному требованию
Пока покупатель не заплатил
Применим при отсрочке платежа, а не под любую выплату
Принимает ли фактор конкретного покупателя, размер финансирования, комиссию
РКО для селлера
Оборот по счету
Постоянно
Организует расчеты, но не закрывает разрыв сам по себе
Пакет переводов, наличные, эквайринг, зачисление выручки
Пакет услуг Деловой.Селлер
Для бизнеса, работающего на маркетплейсах
Овердрафт: короткий лимит под временный дефицит, который носит периодический характер
Овердрафт — это возобновляемый кредитный лимит подключенный к расчетному счету: когда на счете не хватает собственных средств на осуществление платежа, банк закрывает разницу в пределах одобренного лимита, а вы возвращаете ее из следующих поступлений. Инструмент подходит для краткосрочных (до 30 календарных дней) и среднесрочных (до 90 календарных дней) кассовых разрывов.
Что проверить перед заявкой: ставку и размер лимита; срок транша и порядок его погашения; комиссии за выдачу и обслуживание счета; требования к оборотам.
Факторинг: под отсрочку платежа покупателя
Факторинг — это уступка денежного требования: вы передаете фактору право получить оплату от покупателя и получаете финансирование, не дожидаясь его платежной даты. Инструмент работает, когда у вас есть дебиторская задолженность с отсрочкой. Пытаться закрыть им любую выплату маркетплейса некорректно: применимость зависит от того, принимает ли фактор конкретного покупателя и как оценивает требование. Это стоит уточнять в договоре и по оценке фактора, а не предполагать заранее.
БСПБ предлагает финансирование до 100% суммы требования, индивидуальную отсрочку, сопровождение дебиторской задолженности и пересмотр лимитов.
РКО для селлера: организация ежедневных расчетов
Отдельная задача — чтобы деньги двигались быстро и предсказуемо.
Пакет БСПБ «Деловой.Селлер» собирает для этого базовую инфраструктуру расчетов: 20 переводов юрлицам и ИП, внутренние переводы на счета физлиц, бизнес-карту и операции с наличными 24/7. Эквайринг — от 0,9%, зачисление выручки — день в день. Это элемент платежной инфраструктуры, а не универсальное решение кассового разрыва: пакет делает расчеты удобнее, но сам по себе дефицит не закрывает.
Чек-лист перед заявкой на финансирование
Какова сумма и точная дата дефицита?
За счет чего вы планируете погасить — поступлений площадки, оплаты покупателя, оборота?
Какие поступления до этой даты подтверждены, а не ожидаемы?
Посчитана ли маржа по товарам, которые формируют этот разрыв?
Известна ли полная стоимость инструмента и все условия, а не только ставка?
Пакет услуг Деловой.Селлер
Для бизнеса, работающего на маркетплейсах
Что выбрать именно Вам
Если кассовый разрыв носит периодический характер — обратитесь за расчетом кредита в режиме овердрафт; если есть покупатели с отсрочкой — рассмотрите факторинг; если хотите упорядочить ежедневные расчеты — выберете пакет РКО для селлеров.
Узнайте актуальные для вас условия БСПБ по РКО, овердрафту и факторингу у персонального менеджера – и мы поможем выбрать инструмент под конкретную задачу на самых выгодных для вас условиях.
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