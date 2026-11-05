Искусство быть предпринимателем: Банк «Санкт-Петербург» подарит бизнес-клиентам билеты на «Щелкунчика» в Мариинский театр

Банк «Санкт-Петербург» второй год подряд предлагает предпринимателям провести один из зимних вечеров вне офиса и запускает специальную акцию «Искусство быть предпринимателем», в которой участники могут получить билеты на балет «Щелкунчик» в Мариинский театр.

Акция ориентирована на тех, кто сейчас выбирает РКО для бизнеса, планирует сменить финансовую организацию или только открывает новое дело.

Как принять участие — три привычных шага:

Заявка на сайте. Необходимо заполнить форму на открытие расчетного счета для бизнеса. Открытие счета. Оформить расчетный счет в рублях РФ. Активация. Совершите оплату на сумму не менее 5000 руб.

Финальное условие, как правило, выполняется автоматически в первые дни работы. Лимит в 5 000 рублей легко закрывается повседневными бизнес-расходами: оплатой аренды, расчетами с подрядчиками и поставщиками, закупкой товаров или тратами на хозяйственные нужды компании. Банк не вводит жестких ограничений на категории платежей — достаточно начать использовать счет по прямому назначению.

Дарим билеты на балет при открытии счета Станьте одним из пяти победителей и получите 2 билета на балет «Щелкунчик» в Мариинском театре Подключить

Сроки и важные нюансы

Период проведения акции: с 5 ноября по 10 декабря 2026 года включительно.

Подведение итогов: победителей определят до 15 декабря 2026 года.