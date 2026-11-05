Искусство быть предпринимателем: Банк «Санкт-Петербург» подарит бизнес-клиентам билеты на «Щелкунчика» в Мариинский театр

Банк «Санкт-Петербург» второй год подряд предлагает предпринимателям провести один из зимних вечеров вне офиса и запускает специальную акцию «Искусство быть предпринимателем», в которой участники могут получить билеты на балет «Щелкунчик» в Мариинский театр.
Акция ориентирована на тех, кто сейчас выбирает РКО для бизнеса, планирует сменить финансовую организацию или только открывает новое дело.
Как принять участие — три привычных шага:
Заявка на сайте. Необходимо заполнить форму на открытие расчетного счета для бизнеса.
Открытие счета. Оформить расчетный счет в рублях РФ.
Активация. Совершите оплату на сумму не менее 5000 руб.
Финальное условие, как правило, выполняется автоматически в первые дни работы. Лимит в 5 000 рублей легко закрывается повседневными бизнес-расходами: оплатой аренды, расчетами с подрядчиками и поставщиками, закупкой товаров или тратами на хозяйственные нужды компании. Банк не вводит жестких ограничений на категории платежей — достаточно начать использовать счет по прямому назначению.
Дарим билеты на балет при открытии счета
Станьте одним из пяти победителей и получите 2 билета на балет «Щелкунчик» в Мариинском театре
Сроки и важные нюансы
Период проведения акции: с 5 ноября по 10 декабря 2026 года включительно.
Подведение итогов: победителей определят до 15 декабря 2026 года.
Важно: Количество билетов на предновогоднюю постановку в Мариинском театре строго ограничено. Чтобы гарантированно принять участие в распределении мест, оформление документов и первые платежи лучше не откладывать на последние дни акции.
Зачем это банку
Для Банка «Санкт-Петербург» этот проект — продолжение традиции, соединяющей финансовую сферу и культуру. В современных реалиях бизнесу нужны не только конкурентные тарифные сетки, стабильный интернет-банкинг и скорость проведения транзакций. Важна общая поддерживающая среда и признание ценности труда предпринимателей, особенно в самый напряженный период года. Подобные инициативы создаются не как абстрактный маркетинговый бонус, а как понятный инструмент лояльности и способ подарить клиентам праздничное вдохновение.
Ознакомиться с полными юридическими правилами программы, выбрать подходящий пакет услуг и оставить заявку на открытие счета можно на сайте Банка
Дарим билеты на балет при открытии счета
Станьте одним из пяти победителей и получите 2 билета на балет «Щелкунчик» в Мариинском театре
Реклама: ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ИНН 7831000027, erid: 2W5zFGW6y1k