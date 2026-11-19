Решается это не поиском доходного продукта, а сопоставлением двух вещей: когда именно деньги понадобятся и насколько свободно вы готовы ими распоряжаться до этой даты.
Способов размещения, о которых пойдет речь, четыре:
срочный депозит;
депозит с пополнением и частичным изъятием;
проценты на остаток по расчетному счету;
овернайт.
Первые два — разновидности вклада, третий оставляет деньги на счете, четвертый работает на горизонте одной ночи.
Коротко ориентиры выглядят так. Если сумма нужна на следующий рабочий день и речь идет об одной ночи, имеет смысл посмотреть на овернайт. Если срок известен и до его окончания деньги не понадобятся, подходит срочный депозит. Если планируются пополнения и частичные изъятия, нужен договор, который это допускает. Если запас должен оставаться на расчетном счете, стоит проверить условия начисления процентов на остаток.
Важно: доход имеет смысл оценивать после того, как проверена доступность денег. Сумма, которая нужна на зарплату, налоги, расчеты с поставщиками или непредвиденные расходы, свободной не является, и размещать ее целиком рискованно при любых условиях.
Сначала отделите свободные деньги от обязательных платежей
Начать стоит с платежного календаря — списка, где по датам расписаны ожидаемые поступления и предстоящие списания. Горизонта в один-два месяца обычно достаточно, чтобы определить промежуток, в который сумма действительно не нужна. Это и есть первый параметр выбора.
Второй параметр — резерв. Так называют сумму, которая должна оставаться доступной независимо от размещений: зарплата, налоги, обязательные платежи поставщикам, обслуживание кредитов и запас на отклонения. Универсальной доли от остатка или числа дней здесь нет: у компании с равномерными ежедневными поступлениями и у компании с двумя крупными поступлениями в месяц резерв будет разным. Практичнее считать его по своим данным — взять обязательные платежи за один-два прошедших месяца, посмотреть, насколько фактические суммы отклонялись от плана, и добавить запас на эту разницу.
Третье — предсказуемость поступлений. Если выручка приходит неровно или часть контрагентов платит с задержкой, свободная сумма меньше, чем кажется по текущему остатку: размещенные деньги выпадают из оборота на весь срок договора.
Размещение не создает дополнительную прибыль бизнеса — оно позволяет получить проценты на деньги, которые иначе лежали бы без движения. Поэтому варианты стоит сравнивать по тому, сколько вы получите за конкретный срок и насколько это ограничит вас в распоряжении суммой.
Четыре способа размещения: что происходит с доступом к деньгам
Срочный депозит
Срочный депозит, или срочный вклад, — сумма, размещенная на заранее определенный срок под оговоренную ставку. Договор заключается на срок, и до его окончания распорядиться деньгами по своему усмотрению нельзя, если иное прямо не предусмотрено условиями.
Задача инструмента — дать доход на сумму, которая точно не понадобится до известной даты. Срок и минимальная сумма задаются продуктом. Например, при размещении на рублевом вкладе БСПБ без досрочного расторжения, срок составляет от 4 до 1095 дней, сумма — от 100 тыс. до 100 млн рублей. Процентная ставка зависит от срока и суммы и закрепляется в договоре. Вклад доступен как юридическим лицам, так и индивидуальным предпринимателям.
Пополнение, частичное изъятие и досрочное расторжение в этом варианте не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока. Порядок начисления для депозитов общий: со следующего дня после поступления суммы по день возврата включительно, база — фактические 365 или 366 дней в году. Если дата возврата попадает на нерабочий день, деньги возвращаются в следующий рабочий день, а проценты начисляются по фактическую дату возврата.
Если сумма понадобится раньше окончания срока, вернуть ее частично нельзя — в этом и состоит основное ограничение варианта.
Депозит с пополнением и частичным изъятием
Здесь логика срочного вклада сохраняется, но допускается докладывать деньги и снимать часть суммы в пределах неснижаемого остатка. Неснижаемый остаток — минимальная сумма, которая должна оставаться на вкладе в течение срока.
Это позволяет размещать, например, выручку частями, т.е. пополнять депозит по мере поступлений вместо того, чтобы держать всю сумму на расчетном счете.
Например, в БСПБ есть вклад «Универсальный», который предлагает размещение на сроки — 91, 182, 271 и 365 дней. Неснижаемый остаток — от 500 тыс. рублей, пополнять можно до суммы, не превышающей двойной размер неснижаемого остатка. Изъятие допускается, и проценты в этом случае не теряются.
Досрочное расторжение возможно, при этом проценты будут начислены по ставке до востребования. Поскольку ставка до востребования заметно ниже ставки срочного договора, такой возврат имеет смысл только как вынужденная мера. Если договор допускает изъятие или досрочный возврат, уведомить банк нужно минимум за 5 рабочих дней, если более короткий срок не согласован отдельно. Как правило, мгновенного доступа к сумме в случае депозита не бывает.
Важно: частичное изъятие в пределах неснижаемого остатка продолжает договор, а досрочное расторжение прекращает его целиком с пересчетом процентов. Это разные операции с разными последствиями для дохода.
Отдельно банк упоминает индивидуальный депозит, условия которого согласуются в договоре, в том числе для сроков от одного дня. Ставка и набор опций там договорные, выплата возможна в конце срока либо ежемесячно или ежеквартально. Набор опций в каждой сделке свой, поэтому переносить условия одного договора на другой нельзя.
Проценты на расчетном счете
В этом варианте сумма остается на расчетном счете и продолжает участвовать в расчетах, а банк начисляет проценты на согласованную сумму, которую вы обязуетесь поддерживать.
Задача — получать доход на постоянный запас, который и так лежит на счете.
В БСПБ начисление процентов на расчетный счет доступно юридическим лицам; счета индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в условия не входят. С банком согласовывается сумма, ставка, начальная и конечная даты. Остаток проверяется на начало каждого календарного дня, проценты начисляются не позднее третьего рабочего дня после конечной даты.
Ограничение здесь существенное. Если в какой-то день остаток окажется ниже согласованной суммы, соглашение прекращается, и проценты по нему не начисляются и не выплачиваются. Деньги остаются на счете и доступны для платежей, но дохода за период не будет. Распоряжаться суммой можно, а опускаться ниже порога — дорого.
Полезно различать базы начисления, которые встречаются в договорах. Средний ежедневный остаток и минимальный остаток за период — расчетные величины: в первом случае доход зависит от средней суммы за период, во втором — от самой низкой. Неснижаемый остаток в этом договоре — заранее согласованная сумма и обязательство поддерживать ее каждый день.
Условия депозитов для бизнеса
Овернайт
Овернайт — размещение остатка на одну ночь: вечером банк направляет согласованную сумму в короткую сделку, а на следующий рабочий день возвращает ее с процентами.
Задача — получить доход на деньги, которые простаивали бы одну ночь или выходные, когда расчетов нет.
Ставка здесь устроена иначе, чем у депозита: она рассчитывается как ключевая ставка Банка России минус индивидуально согласованная постоянная составляющая. Ключевая ставка — процент, по которому ЦБ предоставляет ликвидность банкам; она меняется, поэтому единой числовой ставки у этого механизма нет. С банком согласовывается доля доступного остатка, минимальная и верхняя границы суммы и срок соглашения.
В БСПБ такой механизм называется «Автоовернайт», и доступен он как юридическим лицам, так и индивидуальным предпринимателям. Расчет суммы по рабочим дням идет в 18:00 по московскому времени (в филиале «Невский» — в 14:00), с округлением вниз до кратности 100 тыс. рублей. Кратность — техническое требование к расчету, а не универсальная минимальная сумма. Если остаток ниже согласованного минимума, размещения не будет; если выше верхней границы, в сделку пойдет сумма в ее пределах.
Частичное или полное досрочное востребование размещенной суммы по такой сделке не допускается. Овернайт не совмещается с оплатой неснижаемого остатка на том же счете, а также имеет ограничения по овердрафту, специальным счетам, счетам с ограничением распоряжения и при наличии неисполненных документов.
Для денег, которые понадобятся ночью или в выходные, овернайт не подходит.
Матрица выбора: от одного дня до года
Платежный горизонт
Нужна ли сумма до окончания
Рассматриваемый механизм
Реальный доступ к деньгам
Пополнение и изъятие
Последствия нарушения
Что уточнить у банка
Следующий рабочий день, выходные
Да, в любой момент
Овернайт — только для денег, которые не нужны ночью и в выходной
Возврат на следующий рабочий день, конкретный час в правилах не установлен
Досрочное востребование не допускается
Если платеж нужен раньше возврата, механизма нет
Минимум и верхняя граница, доля остатка, порядок возврата
2–3 дня
Да, сумма понадобится в течение этого срока
Овернайт; индивидуальные короткие сроки — только по согласованию с банком
Возврат на следующий рабочий день
Частями изымать нельзя
Платеж в выходной придется планировать заранее
Возможно ли соглашение на несколько ночей
4 дня — 1 месяц
Нет, до конца срока не нужна
Срочный депозит от 4 дней; индивидуальный депозит по согласованию
Доступ только по окончании срока
Пополнение и изъятие не предусмотрены
Вернуть раньше нельзя, сумма заперта до даты
Срок, сумма, ставка, дата возврата
1–3 месяца
Нет, срок известен
Срочный депозит на соответствующий срок
Доступ по окончании срока
Без пополнения и изъятия
При необходимости раньше — пересчет или отказ, зависит от договора
Включено ли досрочное расторжение и по какой ставке
91 день — 1 год
Возможны пополнения и частичные изъятия
«Универсальный» на 91, 182, 271 или 365 дней; либо срочный депозит на весь срок
В пределах неснижаемого остатка, остальное — по окончании срока
Пополнение до двойного неснижаемого остатка, изъятие с его сохранением
Нарушение остатка или расторжение — пересчет процентов
Размер остатка, предел пополнения, уведомление за 5 рабочих дней
Постоянный запас на расчетном счете
Сумма должна оставаться доступной постоянно
Проценты на остаток (оплата неснижаемого остатка) — только для юридических лиц
Деньги на счете и участвуют в расчетах
Пополнение свободное, изъятие не ниже согласованной суммы
Остаток ниже порога — соглашение прекращается, процентов нет
Согласованная сумма, ставка, даты, порядок выплаты
Точно свободная сумма на срок до года
Нет, не потребуется до даты
Срочный депозит без досрочного расторжения
Только в дату окончания
Не предусмотрены
Раньше срока вернуть нельзя
Срок, ставка, дата возврата и ее совпадение с платежным календарем
Важно: автоовернайт не совмещается с оплатой неснижаемого остатка на одном счете. Если вы рассматриваете оба механизма для одного счета, придется выбрать один.
Пример: сколько дает размещение 1, 3 и 10 млн ₽
Возьмем условные 15% годовых, а в случае овернайта — ставка не фиксированная и рассчитывается от ключевой ставки.
Формула простая: сумма × ставка × число дней / 365. Проценты за один день при 15% годовых — это 15% / 365, то есть около 0,041% от суммы в день.
Срок размещения
1 млн ₽
3 млн ₽
10 млн ₽
1 день
411 ₽
1 233 ₽
4 110 ₽
3 дня
1 233 ₽
3 699 ₽
12 329 ₽
30 дней
12 329 ₽
36 986 ₽
123 288 ₽
91 день
37 397 ₽
112 192 ₽
373 973 ₽
365 дней
150 000 ₽
450 000 ₽
1 500 000 ₽
Разница между строками объясняет, почему на коротком горизонте срок важнее десятых долей ставки: три дня и 365 дней при одной ставке различаются по сумме процентов в 120 с лишним раз. Кроме того, результат меняют детали, которые не видны в ставке: у овернайта на выходных процентных дней может быть три вместо одного, а у депозита проценты начинают начисляться со следующего дня после поступления суммы.
Что проверить до размещения средств
Сумма и порог. Размер размещения, неснижаемый остаток или согласованная сумма, минимум и верхняя граница.
Ставка и условия ее изменения. Фиксированная она или зависит от срока, суммы, ключевой ставки, и что происходит при изменении.
Процентные дни. С какого дня начисляются проценты, входит ли день возврата, какая база — 365 или 366 дней.
Дата и час возврата. Какое число считается датой окончания, что если это выходной, установлено ли время зачисления.
Пополнение. До какой суммы и до какой даты оно возможно.
Изъятие. До какого предела можно снимать часть суммы и сохраняются ли проценты.
Досрочный возврат. Предусмотрен ли он, по какой ставке считается, возможен ли пересчет и удержание ранее выплаченных процентов, за сколько дней нужно уведомить.
Последствия нарушения. Что происходит, если сумма опустилась ниже порога или срок нарушен.
Расходы. Комиссии за операции, плата за ведение, условия пакета.
Доступность. Юридическое лицо или ИП, тип счета, ограничения распоряжения, неисполненные документы.
Страхование. Какие страховые опции для юридических лиц предлагаются.
Условия депозитов для бизнеса
Частые вопросы
Можно ли забрать деньги раньше окончания срока?
Зависит от условий договора. У срочного вклада без досрочного расторжения такой возможности нет. У продукта с пополнением и изъятием снять часть суммы можно в пределах неснижаемого остатка. Досрочное расторжение, если оно включено в договор, идет по ставке до востребования с пересчетом процентов. Общее правило по вкладам допускает возврат, когда он предусмотрен договором.
Что будет, если остаток на счете опустится ниже согласованной суммы?
По условиям БСПБ соглашение об оплате неснижаемого остатка прекращается, проценты за период не начисляются и не выплачиваются. Деньги остаются доступными, но дохода не будет.
Овернайт вернет деньги к открытию следующего дня?
Да, деньги возвращаются на следующий рабочий день, а если он нерабочий — в следующий рабочий с процентами по дату возврата.
Можно ли совместить овернайт и проценты на остаток?
На одном счете эти механизмы не совмещаются, нужно выбирать один.
Доступны ли проценты на остаток индивидуальному предпринимателю?
Оплата неснижаемого остатка в БСПБ предусмотрена для юридических лиц, счета ИП исключены. Индивидуальные предприниматели могут рассматривать другие депозитные продукты.
Почему 15% годовых не дают 15% за ночь?
Ставка годовая. За сутки начисляется 1/365 ставки, например, для 1 млн рублей это около 411 рублей.
Застрахованы ли размещенные деньги?
Вклады ИП застрахованы в установленном законом размере.
Посмотреть условия размещения средств в БСПБ
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