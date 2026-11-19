Важно: доход имеет смысл оценивать после того, как проверена доступность денег. Сумма, которая нужна на зарплату, налоги, расчеты с поставщиками или непредвиденные расходы, свободной не является, и размещать ее целиком рискованно при любых условиях.

Коротко ориентиры выглядят так. Если сумма нужна на следующий рабочий день и речь идет об одной ночи, имеет смысл посмотреть на овернайт. Если срок известен и до его окончания деньги не понадобятся, подходит срочный депозит. Если планируются пополнения и частичные изъятия, нужен договор, который это допускает. Если запас должен оставаться на расчетном счете, стоит проверить условия начисления процентов на остаток.

Первые два — разновидности вклада, третий оставляет деньги на счете, четвертый работает на горизонте одной ночи.

Решается это не поиском доходного продукта, а сопоставлением двух вещей: когда именно деньги понадобятся и насколько свободно вы готовы ими распоряжаться до этой даты.

Размещение не создает дополнительную прибыль бизнеса — оно позволяет получить проценты на деньги, которые иначе лежали бы без движения. Поэтому варианты стоит сравнивать по тому, сколько вы получите за конкретный срок и насколько это ограничит вас в распоряжении суммой.

Третье — предсказуемость поступлений. Если выручка приходит неровно или часть контрагентов платит с задержкой, свободная сумма меньше, чем кажется по текущему остатку: размещенные деньги выпадают из оборота на весь срок договора.

Второй параметр — резерв. Так называют сумму, которая должна оставаться доступной независимо от размещений: зарплата, налоги, обязательные платежи поставщикам, обслуживание кредитов и запас на отклонения. Универсальной доли от остатка или числа дней здесь нет: у компании с равномерными ежедневными поступлениями и у компании с двумя крупными поступлениями в месяц резерв будет разным. Практичнее считать его по своим данным — взять обязательные платежи за один-два прошедших месяца, посмотреть, насколько фактические суммы отклонялись от плана, и добавить запас на эту разницу.

Начать стоит с платежного календаря — списка, где по датам расписаны ожидаемые поступления и предстоящие списания. Горизонта в один-два месяца обычно достаточно, чтобы определить промежуток, в который сумма действительно не нужна. Это и есть первый параметр выбора.

Четыре способа размещения: что происходит с доступом к деньгам

Срочный депозит

Срочный депозит, или срочный вклад, — сумма, размещенная на заранее определенный срок под оговоренную ставку. Договор заключается на срок, и до его окончания распорядиться деньгами по своему усмотрению нельзя, если иное прямо не предусмотрено условиями. Задача инструмента — дать доход на сумму, которая точно не понадобится до известной даты. Срок и минимальная сумма задаются продуктом. Например, при размещении на рублевом вкладе БСПБ без досрочного расторжения, срок составляет от 4 до 1095 дней, сумма — от 100 тыс. до 100 млн рублей. Процентная ставка зависит от срока и суммы и закрепляется в договоре. Вклад доступен как юридическим лицам, так и индивидуальным предпринимателям. Пополнение, частичное изъятие и досрочное расторжение в этом варианте не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока. Порядок начисления для депозитов общий: со следующего дня после поступления суммы по день возврата включительно, база — фактические 365 или 366 дней в году. Если дата возврата попадает на нерабочий день, деньги возвращаются в следующий рабочий день, а проценты начисляются по фактическую дату возврата. Если сумма понадобится раньше окончания срока, вернуть ее частично нельзя — в этом и состоит основное ограничение варианта.

Депозит с пополнением и частичным изъятием

Здесь логика срочного вклада сохраняется, но допускается докладывать деньги и снимать часть суммы в пределах неснижаемого остатка. Неснижаемый остаток — минимальная сумма, которая должна оставаться на вкладе в течение срока. Это позволяет размещать, например, выручку частями, т.е. пополнять депозит по мере поступлений вместо того, чтобы держать всю сумму на расчетном счете. Например, в БСПБ есть вклад «Универсальный», который предлагает размещение на сроки — 91, 182, 271 и 365 дней. Неснижаемый остаток — от 500 тыс. рублей, пополнять можно до суммы, не превышающей двойной размер неснижаемого остатка. Изъятие допускается, и проценты в этом случае не теряются. Досрочное расторжение возможно, при этом проценты будут начислены по ставке до востребования. Поскольку ставка до востребования заметно ниже ставки срочного договора, такой возврат имеет смысл только как вынужденная мера. Если договор допускает изъятие или досрочный возврат, уведомить банк нужно минимум за 5 рабочих дней, если более короткий срок не согласован отдельно. Как правило, мгновенного доступа к сумме в случае депозита не бывает. Важно: частичное изъятие в пределах неснижаемого остатка продолжает договор, а досрочное расторжение прекращает его целиком с пересчетом процентов. Это разные операции с разными последствиями для дохода. Отдельно банк упоминает индивидуальный депозит, условия которого согласуются в договоре, в том числе для сроков от одного дня. Ставка и набор опций там договорные, выплата возможна в конце срока либо ежемесячно или ежеквартально. Набор опций в каждой сделке свой, поэтому переносить условия одного договора на другой нельзя.

Проценты на расчетном счете

В этом варианте сумма остается на расчетном счете и продолжает участвовать в расчетах, а банк начисляет проценты на согласованную сумму, которую вы обязуетесь поддерживать. Задача — получать доход на постоянный запас, который и так лежит на счете. В БСПБ начисление процентов на расчетный счет доступно юридическим лицам; счета индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в условия не входят. С банком согласовывается сумма, ставка, начальная и конечная даты. Остаток проверяется на начало каждого календарного дня, проценты начисляются не позднее третьего рабочего дня после конечной даты. Ограничение здесь существенное. Если в какой-то день остаток окажется ниже согласованной суммы, соглашение прекращается, и проценты по нему не начисляются и не выплачиваются. Деньги остаются на счете и доступны для платежей, но дохода за период не будет. Распоряжаться суммой можно, а опускаться ниже порога — дорого. Полезно различать базы начисления, которые встречаются в договорах. Средний ежедневный остаток и минимальный остаток за период — расчетные величины: в первом случае доход зависит от средней суммы за период, во втором — от самой низкой. Неснижаемый остаток в этом договоре — заранее согласованная сумма и обязательство поддерживать ее каждый день. Условия депозитов для бизнеса Подробнее

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