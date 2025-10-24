Как правильно вкладываться в золото? Зарабатывать на золоте уже поздно?

Зарабатывать поздно? Смотря как смотреть. Вопрос «не поздно ли?» — это вопрос про цель. Если вы хотите спекулировать — ловить краткосрочные колебания и быстро зарабатывать, — то да, есть риски. После такого мощного роста вполне вероятна коррекция. Bank of America предупреждает: риск отката повышен, спекулятивные позиции разбухли. Многие аналитики говорят, что после рывка на 60% за год нужна пауза.
Но если смотреть на золото как на защиту капитала и долгосрочный актив, картина другая. Крупные банки продолжают повышать прогнозы: Goldman Sachs видит $4900 к концу 2026 года, Bank of America — $5000. J.P. Morgan называет средний уровень $3675 к концу 2025 года и $4000 к середине 2026 г.. Даже скептики вроде HSBC не ждут обвала — их прогноз на 2027 год около $3600.
Структурные факторы никуда не исчезли: центробанки не прекратят покупки, дедолларизация продолжается, долговая нагрузка растет. Это создает тот самый «золотой пут» — встроенную поддержку цены снизу.
Как вкладываться правильно: четыре способа
1. Физическое золото — слитки и монеты
Классика. Покупаете в банке золотой слиток или инвестиционную монету (Георгий Победоносец, например), забираете домой или кладете в ячейку.
Плюсы: это ваше, физическое, его никто не отнимет. Нет риска банкротства фонда или биржи. С 2022 года в России отменен НДС на инвестиционное золото.
Минусы: огромный спред — разница между ценой покупки и продажи может достигать 5–10%. При цене $4330 за унцию это $216–432 потерь сразу. Плюс проблемы с хранением: риск кражи, нужна ячейка или сейф. Продать быстро и по хорошей цене не всегда получится.
Подойдет для тех, кто хочет владеть металлом физически и готов держать его годами. Спекуляции исключены — спред съест прибыль.
2. Обезличенный металлический счет (ОМС)
Открываете в банке специальный счет, номинированный в граммах золота. Покупаете и продаете металл по курсу банка, но само золото не получаете на руки.
Плюсы: нет НДС, не нужно хранить физически, спред меньше, чем у слитков — обычно 2–5%. Быстро покупаете и продаете.
Минусы: вы не владелец конкретного золота, а кредитор банка. Если банк обанкротится, есть риск. Также банки устанавливают свои курсы, которые могут отличаться от мировых.
Это компромисс между физическим металлом и биржевыми инструментами. Удобно для среднесрочных вложений.
3. Золотые биржевые фонды, которые покупают физическое золото или фьючерсы
Плюсы: очень высокая ликвидность — продаете за секунды через брокера. Минимальные спреды. Комиссия управляющего низкая — 0,15–0,4% в год. Не нужно ничего хранить.
Минусы: вы не владеете золотом напрямую, есть контрагентский риск. Платите ежегодную комиссию, которая со временем съедает доходность. В 2025 году золотые ETF показали около 44–48% против 60% у физического металла.
Это лучший вариант для гибких инвестиций и тех, кто хочет быстро входить/выходить из позиции.
4. Акции золотодобывающих компаний. Здесь лучше всего подойдут акции Полюса
Плюсы: левередж на цену золота — когда золото растет, акции золотодобытчиков растут быстрее, так как они могут еще и наращивать добычу металла.
Минусы: волатильность зашкаливает. Акции могут падать даже когда золото растет — из-за затрат на добычу, долгов, операционных проблем. Это не чистое золото, это бизнес со своими рисками.
Больше подойдет для агрессивных инвесторов, готовых к резким движениям. Может дать больше, чем металл, но и потерять можно больше.
🔥 Лучшие вклады прямо сейчас — короткая подборка по срокам
Мы собрали 9 актуальных вкладов в надежных банках под защитой АСВ (до 1,4 млн ₽) — без запутанных условий
Типичные ошибки новичков — чего не стоит делать
Ждать «идеального момента». Попытки поймать дно редко заканчиваются успехом. Золото движется долгими циклами, угадать точку входа почти невозможно. Лучше усреднять покупки постепенно — например, каждый месяц покупать на одну и ту же сумму.
Вкладывать все деньги сразу. Золото — это не акции роста, это защитный актив. Эксперты рекомендуют держать 5–10% портфеля в золоте, не больше. Остальное — в акции, облигации, недвижимость.
Путать физическое золото с «бумажным». Фонды — это удобно, но это не металл в руках. Если для вас важна полная независимость от финансовой системы, берите физику. Если важна гибкость — фонды.
Игнорировать спреды и комиссии. Покупая слиток со спредом 10%, вы теряете эти деньги сразу. Чтобы выйти в ноль, золото должно вырасти на 10%. Это далеко не мелочь.
Ожидать быстрой прибыли. Золото — это не крипта. Его задача — сохранить покупательную способность в долгосроке, а не удвоиться за месяц. Если рассчитываете на молниеносный заработок, особенно после текущего роста, вы не туда пришли.
Также помните, что в России при продаже физического золота или закрытии ОМС придется платить НДФЛ с прибыли (если прошло меньше 3 лет владения). С фондами и акциями — аналогично, но там есть вычеты через ИИС.
Так что, покупать или нет? Только если вы понимаете, зачем вам золото. Если нужна защита от инфляции, диверсификация портфеля, страховка от системных рисков — золото работает. Даже при текущих ценах структурные факторы говорят, что потенциал роста есть.
Не покупать, если вы ждете легких денег. После роста на 60% за год коррекция возможна, даже очень приличная. Если вы не готовы видеть просадку на 10–15% и паниковать, лучше подождать или зайти небольшой суммой.
Разумно будет начать с малого, купить на 5–7% от портфеля, распределить покупки на несколько месяцев. Не гонитесь за хайпом. Золото уже доказало, что умеет сохранять ценность — с 2020 года оно выросло более чем вдвое. Но это марафон, а не спринт.
Главное — помните: золото не инструмент заработка, а инструмент сохранения. Оно не заменит акции или бизнес по доходности, но когда все вокруг рушится, оно стоит. Это его суперсила. И в 2025 году она работает на полную.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Реклама: АО «Базар», ИНН 5032375210, erid: 2W5zFK8f4TJ
