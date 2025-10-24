Как правильно вкладываться в золото? Зарабатывать на золоте уже поздно?

Структурные факторы никуда не исчезли : центробанки не прекратят покупки, дедолларизация продолжается, долговая нагрузка растет. Это создает тот самый «золотой пут» — встроенную поддержку цены снизу.

Но если смотреть на золото как на защиту капитала и долгосрочный актив, картина другая. Крупные банки продолжают повышать прогнозы: Goldman Sachs видит $4900 к концу 2026 года, Bank of America — $5000. J.P. Morgan называет средний уровень $3675 к концу 2025 года и $4000 к середине 2026 г.. Даже скептики вроде HSBC не ждут обвала — их прогноз на 2027 год около $3600.

Зарабатывать поздно? Смотря как смотреть. Вопрос «не поздно ли?» — это вопрос про цель. Если вы хотите спекулировать — ловить краткосрочные колебания и быстро зарабатывать, — то да, есть риски. После такого мощного роста вполне вероятна коррекция. Bank of America предупреждает: риск отката повышен, спекулятивные позиции разбухли. Многие аналитики говорят, что после рывка на 60% за год нужна пауза.

Как вкладываться правильно: четыре способа

1. Физическое золото — слитки и монеты

Классика. Покупаете в банке золотой слиток или инвестиционную монету (Георгий Победоносец, например), забираете домой или кладете в ячейку. Плюсы: это ваше, физическое, его никто не отнимет. Нет риска банкротства фонда или биржи. С 2022 года в России отменен НДС на инвестиционное золото. Минусы: огромный спред — разница между ценой покупки и продажи может достигать 5–10%. При цене $4330 за унцию это $216–432 потерь сразу. Плюс проблемы с хранением: риск кражи, нужна ячейка или сейф. Продать быстро и по хорошей цене не всегда получится. Подойдет для тех, кто хочет владеть металлом физически и готов держать его годами. Спекуляции исключены — спред съест прибыль.

2. Обезличенный металлический счет (ОМС)

Открываете в банке специальный счет, номинированный в граммах золота. Покупаете и продаете металл по курсу банка, но само золото не получаете на руки. Плюсы: нет НДС, не нужно хранить физически, спред меньше, чем у слитков — обычно 2–5%. Быстро покупаете и продаете. Минусы: вы не владелец конкретного золота, а кредитор банка. Если банк обанкротится, есть риск. Также банки устанавливают свои курсы, которые могут отличаться от мировых. Это компромисс между физическим металлом и биржевыми инструментами. Удобно для среднесрочных вложений.

3. Золотые биржевые фонды, которые покупают физическое золото или фьючерсы

Плюсы: очень высокая ликвидность — продаете за секунды через брокера. Минимальные спреды. Комиссия управляющего низкая — 0,15–0,4% в год. Не нужно ничего хранить. Минусы: вы не владеете золотом напрямую, есть контрагентский риск. Платите ежегодную комиссию, которая со временем съедает доходность. В 2025 году золотые ETF показали около 44–48% против 60% у физического металла. Это лучший вариант для гибких инвестиций и тех, кто хочет быстро входить/выходить из позиции.

4. Акции золотодобывающих компаний. Здесь лучше всего подойдут акции Полюса