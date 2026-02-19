Проверки СФР в 2026 году: на какие пенсионные показатели смотрят в первую очередь

На что СФР смотрит в первую очередь

Пенсионные баллы (их еще называют Индивидуальные пенсионные коэффициенты) теперь не какая-то абстракция. СФР смотрит на них как на главный показатель — чем их больше, тем выше пенсия. За каждый год официальной работы вы можете заработать до 10 баллов, но это только при высокой зарплате и максимальных отчислениях. За обычный год при средней зарплате получается меньше.

Минимум, с которого СФР считает, что человек «заслужил» пенсию по старости, — 30 баллов. Этот порог установлен законом и важен: даже если вам уже исполнилось пенсионного возраста, но баллов меньше — вам не назначат основную пенсию.

Интересный момент — баллы можно купить добровольно. В 2026 году государство разрешило покупать недостающие баллы и стаж, если человек официально не работал или у него «пробелы» в записи. Цена одного такого балла с годом стажа — около 65,6 тысяч рублей, и максимум можно докупить около 8,7 балла в год. Это может быть единственным спасением, если стажа или коэффициентов не хватает.