Проверки СФР в 2026 году: на какие пенсионные показатели смотрят в первую очередь

Все изменения, о которых мы сейчас поговорим, уже действуют или будут действовать с 1 января 2026 года, а значит они важны прямо сейчас.
О чем говорят цифры
В 2026 году страховые пенсии по старости будут индексированы почти на 8%, что выше инфляции. В реальных деньгах это значит, что средний пенсионер будет получать примерно 27 тысяч рублей в месяц. Размер фиксированной части — той, что каждому положена независимо от стажа — составляет около 9 600 рублей, а стоимость одного пенсионного балла — примерно 156,76 рубля.
Эти цифры лежат в основе всех проверок, которые СФР будет проводить автоматически перед назначением пенсии. Если хотя бы один из ключевых показателей в вашей электронной базе не совпадет с действительностью, пенсия может быть назначена неверно или вовсе не начнет выплачиваться.
На что СФР смотрит в первую очередь
Пенсионные баллы (их еще называют Индивидуальные пенсионные коэффициенты) теперь не какая-то абстракция. СФР смотрит на них как на главный показатель — чем их больше, тем выше пенсия. За каждый год официальной работы вы можете заработать до 10 баллов, но это только при высокой зарплате и максимальных отчислениях. За обычный год при средней зарплате получается меньше.
Минимум, с которого СФР считает, что человек «заслужил» пенсию по старости, — 30 баллов. Этот порог установлен законом и важен: даже если вам уже исполнилось пенсионного возраста, но баллов меньше — вам не назначат основную пенсию.
Интересный момент — баллы можно купить добровольно. В 2026 году государство разрешило покупать недостающие баллы и стаж, если человек официально не работал или у него «пробелы» в записи. Цена одного такого балла с годом стажа — около 65,6 тысяч рублей, и максимум можно докупить около 8,7 балла в год. Это может быть единственным спасением, если стажа или коэффициентов не хватает.
Страховой стаж
Страховой стаж — это годы, за которые работодатели (или сам человек, если он работает как самозанятый) платили страховые взносы в СФР. В 2026 году условие для назначения стандартной пенсии по старости остается таким же: не менее 15 лет стажа.
Стаж учитывает не только традиционную работу, но и период службы в армии, уход за маленькими детьми, уход за пожилыми или инвалидом, официальную службу занятости. Все эти периоды должны быть корректно отражены в ваших электронных данных. Ошибка в стаже может снизить размер пенсии или заставить вас подождать с выплатами дольше, чем вы думали.
Возраст и автоматическое назначение
С 2026 года СФР получает право самостоятельно назначать пенсию по старости, когда человек достигает установленного возраста, без заявления от него. Это большое изменение: годами нужно было обращаться самому, собирать бумаги, стоять в очередях. Теперь система сама «смотрит» ваши данные и решает, все ли в порядке.
Пенсионный возраст в 2026 году для большинства россиян — 64 года для мужчин и 59 лет для женщин. После 2028 он еще подрастет до 65 и 60 соответственно.
Но вот что важно понимать: автоматическое назначение работает только если данные в базе совпадают с реальными фактами жизни и работы. Если нет — автомат может ошибиться. А исправлять ошибки потом сложнее, чем предупредить их сейчас.
Что еще СФР проверяет
Если вы вышли на пенсию, но продолжаете работать, СФР ведет за вами особый учет. Все, что ваш работодатель платит в фонд после выхода на пенсию, учитывается для перерасчета пенсионных баллов и фиксированной выплаты. В 2025 году систему пересчета упростили — теперь после увольнения перерасчет включается уже на второй месяц.
Это важная деталь: многие уходят на пенсию, продолжают работать и полагают, что их выплаты «не растут». На самом деле они растут, просто перерасчет происходит чуть позже.
СФР особенно внимательно смотрит на периоды, которые традиционно «сложны» для автоматической обработки:
Перерывы в работе, особенно если они связаны с уходом за детьми.
Периоды службы по призыву или добровольной службе.
Периоды работы в сложных климатических условиях и на севере.
Периоды официальной безработицы с пособием.
Все они должны быть корректно отражены в вашей истории. Если система видит «пропуск» без объяснения — она может засчитать стаж не полностью или вообще проигнорировать его.
Почему все это важно именно сейчас
В 2026 году СФР имеет доступ к прикладной цифровой базе, которая объединяет данные о вашей работе, оплате, страховых взносах и стаже. Это впечатляет, но главный минус такой цифровизации прост: если хоть одна цифра не совпадает с реальностью — пенсия будет рассчитана неправильно, и вы об этом просто не узнаете сразу.
Если в вашей трудовой книжке есть ошибка — например, пропущен период смены фамилии — система может не засчитать годы службы.
Если последний работодатель неправильно отправил данные о ваших отчислениях, вы можете недополучить баллы.
Если вы когда-то сами платили страховые взносы, но забыли подтвердить это документами — компьютер может «не увидеть» это время.
Ошибки фиксируются постоянно, и ежегодно тысячи людей обращаются в СФР с просьбой пересчитать пенсию. Лучше сделать это заранее, когда еще можно оперативно внести поправки.
Что можно сделать прямо сейчас
Зарегистрируйтесь на портале Госуслуги и проверьте свой индивидуальный лицевой счет. Там отображены все ваши пенсионные баллы, стаж и данные о взносах.
Обязательно скачайте выписку из лицевого счета и сравните ее с документами из жизни — трудовые книжки, договора, сведения от работодателя. Если находите ошибки или пробелы — сразу обратитесь в СФР или подайте заявление через Госуслуги.
Проверка сейчас — это инвестиция в ваше будущее обеспечение. Простая корректировка данных сегодня может добавить к пенсии тысячи рублей за каждый месяц выплаты завтра.
В 2026 году СФР смотрит на три вещи: сколько у вас стажа, сколько у вас пенсионных баллов и правильно ли отражены ваши данные. Остальное — детали, которые можно поправить, но чем раньше, тем легче. Страховая пенсия становится более прозрачной, цифровой и автоматической, но именно поэтому важно быть уверенным в каждой цифре, которая в ней фигурирует.
