Как проверить будущую пенсию через Госуслуги и СФР в 2026 году

Зачем регулярно запрашивать сведения из индивидуального лицевого счета
Выписка из ИЛС позволяет:
увидеть учтенный страховой стаж и отдельные периоды, которые включаются в стаж (в том числе нестраховые);
проверить сумму индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) и динамику по годам;
сопоставить сведения о взносах с реальной занятостью и начислениями;
заранее выявить расхождения и исправить их до назначения пенсии.
Условия назначения страховой пенсии по старости в 2026 году
В 2026 году право на страховую пенсию по старости возникает при одновременном выполнении трех условий:
достижение пенсионного возраста: 64 года для мужчин (1962 г.р.) и 59 лет для женщин (1967 г.р.);
страховой стаж не менее 15 лет;
величина ИПК не менее 30.
Как получить сведения о пенсионных правах через Госуслуги
Официальный документ, который отражает состояние пенсионных прав, — «Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица» (форма СЗИ-ИЛС).
Как действовать:
Войдите на Госуслуги под подтвержденной учетной записью.
В строке поиска услуг введите: «СЗИ-ИЛС» или «сведения о состоянии индивидуального лицевого счета».
Отправьте запрос — документ формируется автоматически на основе данных ИЛС и становится доступен в личном кабинете.
Альтернативы: получить выписку можно также через СФР (личное обращение в клиентскую службу) или через МФЦ.
Что делать, если в выписке обнаружены ошибки
Если в СЗИ-ИЛС отсутствуют периоды работы, стаж отражен неполно или есть некорректные сведения, подайте заявление на корректировку через Госуслуги:
в разделе услуг выберите «Корректировка индивидуального счета в СФР»;
укажите вариант «Скорректировать ИЛС»;
отметьте период, который требует исправления, и приложите подтверждающие документы (сканы).
Как читать СЗИ-ИЛС: на какие показатели смотреть
Ключевые поля, которые влияют на расчет страховой пенсии:
Показатель
Что означает
Страховой стаж
Учтенные периоды, которые формируют право на страховую пенсию
ИПК (пенсионные коэффициенты)
«Баллы», влияющие на страховую часть пенсии
Сведения о взносах/заработке
Основа для расчета ИПК по годам
Важно: при расхождениях логика действий одна — найти период/работодателя, подготовить подтверждения (трудовой договор, приказы, справки, выписки, иные документы) и инициировать корректировку ИЛС.
Как предварительно рассчитать страховую пенсию по старости
Базовая формула расчета:
СП = ИПК × СПК + ФВ
Где:
ИПК — сумма пенсионных коэффициентов;
СПК — стоимость одного пенсионного коэффициента;
ФВ — фиксированная выплата.
С 1 января 2026 года:
СПК = 156,76 ₽
ФВ = 9 584,69 ₽
Допустим, на момент выхода на пенсию вы накопили 80 баллов. Тогда 80 (ИПК) × 156,76 ₽ (СПК) + 9 584,69 ₽ (ФВ) = 12 540,80 ₽ + 9 584,69 ₽ = 22 125,49 ₽.
Параметры СПК и ФВ меняются через индексацию, поэтому расчет носит ориентировочный характер.
Когда можно подать заявление на назначение пенсии
СФР назначает страховую пенсию по старости по заявлению, кроме случаев, когда допускается беззаявительный порядок. Подать заявление можно после возникновения права, а также не ранее чем за месяц до достижения пенсионного возраста.
Автоматическое назначение пенсии через Госуслуги: как работает
Закон предусматривает возможность назначения страховой пенсии по старости в автоматическом режиме при наличии согласия гражданина, оформленного электронно через Госуслуги.
На практике это выглядит так: гражданин подает заявление онлайн, знакомится с учтенными пенсионными правами и рассчитанным размером, после чего может дать согласие на автоматическое оформление.
Дополнительно: где увидеть сведения о пенсионных накоплениях
Индивидуальный лицевой счет может содержать сведения не только о стаже и ИПК, но и о средствах пенсионных накоплений (если они сформированы). Проверить сведения можно через выписку из ИЛС, в том числе через Госуслуги.
Особенность для работающих пенсионеров
С 1 января 2025 года страховые пенсии работающих пенсионеров индексируются по правилам, установленным СФР, а перерасчет с учетом индексаций 2016–2024 годов производится после прекращения трудовой деятельности. Эти правила важно учитывать при сопоставлении сумм в справках и расчетах.
