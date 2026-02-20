Как проверить будущую пенсию через Госуслуги и СФР в 2026 году

Когда можно подать заявление на назначение пенсии

СФР назначает страховую пенсию по старости по заявлению, кроме случаев, когда допускается беззаявительный порядок. Подать заявление можно после возникновения права, а также не ранее чем за месяц до достижения пенсионного возраста.