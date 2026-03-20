Как безопасно инвестировать в облигации в условиях экономической нестабильности

Две реальности одного рынка

С одной стороны, статистика показывает увеличение числа неисполненных обязательств. В 2025 году дефолт допустили 15 эмитентов облигаций против четырех годом ранее. За период с октября 2025 по январь 2026 произошло 146 дефолтных событий по купонным выплатам или погашениям, хотя совокупный объем невыплат остается незначительным на фоне общего объема рынка — около 1,6 млрд рублей. Основные проблемы сконцентрированы в оптовой торговле (32,2% от общего объема проблемных обязательств), секторе профессиональных услуг (27%) и строительстве (16%).

С другой стороны, индекс государственных облигаций RGBI вырос в 2025 году на 10,7%, а с учетом купонных выплат держатели бумаг первого эшелона получили доходность не менее 25% годовых. Это обусловлено началом цикла снижения ключевой ставки, который, согласно ожиданиям, продолжится и в 2026 году.

Рынок четко разделился на два сегмента. В первом — государственные ценные бумаги и облигации крупнейших компаний, сохраняющие статус надежного актива. Во втором —высокодоходные облигации третьего эшелона, где риски потери капитала существенно возрастают.