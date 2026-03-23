Как минимизировать налоги при составлении годовой отчетности

Поэтому минимизация налогов сегодня — это не поиск «дыр» и не агрессивные схемы. Это чистота учета, грамотное планирование и использование тех возможностей, которые нам дает Налоговый кодекс . И вот как это работает на практике.

То, что работало еще в 2024 г., сегодня может привести к доначислениям и блокировке счетов. Налоговая больше не ходит с проверками «в гости» — она уже сидит в вашем компьютере. Буквально. Цифровой профиль бизнеса, автоматический контроль, сопоставление каждого чека с декларацией — это не страшилки, а реальность, в которой мы существуем с 1 января.

Так что первый и главный совет : даже не думайте в сторону «серых» схем. Игра не стоит свеч.

Цифры там фигурируют разные: кому-то доначислили НДС и налог на прибыль, кого-то оштрафовали. Но суть одна : если налоговая докажет, что контрагент был «пустышкой», а сделка — фикцией, никакие договоры и счета-фактуры не спасут. Более того, теперь налоговики могут арестовывать не только счета и имущество, но и дебиторку. Если у вашей компании есть недоимка, инспекция вправе запретить вашим должникам платить вам напрямую — деньги пойдут в бюджет.

И это не единичный случай. Арбитражные суды сейчас штампуют решения, где фигурирует одна и та же формулировка: «создание формального документооборота с целью получения необоснованной налоговой выгоды». В феврале 2026 года суды Московского округа, Центрального округа, Северо-Кавказского округа — все они отказали компаниям в жалобах именно по этой причине.

Давайте сразу договоримся: незаконная минимизация — это табу , ситуация предельно конкретная. В феврале 2026 года Московский суд заблокировал несколько сайтов, которые предлагали «серые» схемы вычетов по НДС. Домены были зарегистрированы в Ирландии и на Виргинских островах, но это не помогло — доступ к информации закрыли навсегда.

Почему старые методы оптимизации теперь ведут к уголовке, а не к экономии

Как снизить налоги легально: работаем внутри кодекса

Хорошая новость в том, что Налоговый кодекс оставляет достаточно пространства для маневра. Главное — правильно этим пользоваться и не путать законную оптимизацию с уходом от налогов.

Пересмотрите учетную политику — это ваш главный документ

Учетная политика на 2026 год должна быть готова еще в декабре 2025 г. Но если вы ее не обновили, сейчас — лучшее время, чтобы проанализировать ошибки и подготовиться к следующему периоду. Что важно учесть? Во-первых, новые ставки. С 1 января 2026 года общая ставка НДС выросла до 22%. Если у вас есть длящиеся договоры, заключенные в 2025 году, проверьте, как в них прописана ставка. ФНС четко сказала: товары, отгруженные с 1 января 2026 года, облагаются по новой ставке независимо от даты договора. Если в договоре написано «цена включает НДС 20%», после 1 января вы либо теряете 2% маржи, либо вынуждены договариваться с клиентом о доплате. Идеальный вариант — налоговая оговорка в договоре, которая защищает вас при изменении законодательства. Во-вторых, для тех, кто на УСН, теперь тоже есть НДС. Если ваша выручка за 2025 год превысила 20 млн рублей, с 2026 года вы обязаны платить НДС. Можно выбрать ставку 5% или 7% (в зависимости от доходов) либо перейти на общую систему с 22%. Освобождение от НДС получат только те, у кого выручка за 2025 год не превысила 20 млн, а в 2026 году — 20 млн (в следующем году лимит снизят до 15 млн).

Работа с резервами: отложить налоги сейчас, чтобы сэкономить потом

Это старая, но работающая история. Создание резервов позволяет равномерно распределять налоговую нагрузку и в некоторых случаях вообще не платить налог с сомнительных долгов. Например, резерв по сомнительным долгам. С 1 января 2026 года понятие «сомнительный долг» расширили — теперь сюда входят не только долги за товары и услуги, но и задолженность по штрафам, пеням, санкциям, если она подтверждена решением суда. Если у вас есть должник, который не платит, и вы пошли в суд — смело создавайте резерв. Это уменьшит налогооблагаемую прибыль. Еще один момент: ошибки прошлых лет. Раньше можно было доначислять расходы прошлых периодов в текущем, если ошибка привела к излишней уплате налога. С 1 января 2026 года это правило уточнили: если ставка налога выросла, учитывать ошибки прошлых лет в текущем периоде нельзя — придется подавать уточненку за тот год, когда ошибка была допущена. Мелочь, но если у вас была переплата по налогу на прибыль в 2024 году (ставка 20%), а сейчас ставка 22%, исправить ошибку в 2026 году будет невыгодно — лучше подать уточненку и вернуть переплату по старой ставке.

Амортизационная премия и переоценка

Если у компании есть основные средства, амортизационная премия — отличный инструмент. Можно единовременно списать до 30% первоначальной стоимости (по некоторым основным средствам — до 10%) и уменьшить налог на прибыль. Главное — прописать это в учетной политике. С переоценкой нужно быть осторожнее. Положительная переоценка увеличивает налог на имущество, отрицательная — уменьшает. Но здесь важно помнить: переоценку нельзя проводить слишком часто, и результаты переоценки должны быть подтверждены независимым оценщиком. Иначе налоговая может снять расходы.

НДС: переходим на цифру и не ошибаемся

2026 год стал переломным для НДС. И дело не только в ставке 22%. ФНС запустила сервис предзаполнения деклараций по НДС. Теперь в личном кабинете организации появляется черновик декларации, сформированный на основе данных из счетов-фактур, которые прошли через систему. Казалось бы, удобно. Но есть нюанс: если ваши данные разойдутся с тем, что видит налоговая, — ждите вопросов. Причем вопросы теперь могут приходить из любого региона. Камеральную проверку вправе проводить уполномоченный налоговый орган, не обязательно по месту вашей регистрации. То есть компанию из Москвы может проверять инспектор из Перми, и это законно. Что делать? Сверять каждый счет-фактуру. До отправки декларации убедитесь, что все документы корректно отражены в системе. Особое внимание — авансам. Если вы получили предоплату в 2025 году, а отгрузили товар в 2026-м, НДС с отгрузки считается по ставке 22%, а налог с аванса (который вы уже заплатили по ставке 20%) принимается к вычету. В декларации это нужно показать правильно, иначе программа налоговиков автоматически зафиксирует расхождение.

УСН — внимание на кассу и новые формы

Для упрощенцев 2026 год — время серьезных перемен. Кроме возможной обязанности платить НДС, изменилась и сама декларация по УСН. С 28 февраля 2026 года действует новая форма, старый бланк больше не принимают. В новой декларации появились строки для страховых взносов ИП за себя, убрали строки для повышенных ставок 8% и 20%, добавили новые правила заполнения при смене региона. И главное: автоматическое формирование в 1С теперь не гарантирует правильность. Нужно проверять вручную, закрывать каждый месяц через обработку «Закрытие месяца» и только потом формировать отчет. Еще один важный момент — кассы. Перед сдачей годовой отчетности обязательно сверьте чеки с данными оператора фискальных данных. Три типичные проблемы: чек не дошел до налоговой, чек задвоился, операция отражена как успешная, хотя платеж не прошел. Все это ведет к расхождениям с декларацией. Штрафы за неприменение ККТ — от 30 000 рублей на компанию, за ошибки в чеке — до 10 000.

НДФЛ и взносы: мелочи, которые экономят миллионы

Казалось бы, НДФЛ — налог, который компания платит за сотрудников, и тут особо не разгуляешься. Но есть нюансы. С 1 января 2026 года повышен необлагаемый порог материальной помощи семьям с детьми. При рождении ребенка можно выплатить до 1 млн рублей без НДФЛ и взносов (было 50 тысяч). Если в 2025 или 2026 году у сотрудников родились дети, оформите выплату правильно — и сэкономите на налогах. Еще одна новинка: расходы на полис ДМС при командировке за границу освобождены от НДФЛ и взносов. Раньше с этих сумм нужно было платить налог, теперь — нет. Мелочь, но если у компании много загранкомандировок, экономия ощутима. С 1 сентября 2026 года можно будет подавать единое уведомление по НДФЛ и взносам на весь год вперед. Если у вас стабильная зарплата и нет большой текучки, это сильно упростит администрирование. Но если ошибетесь в прогнозе — придется подавать уточненку.

Важный момент про самозанятых