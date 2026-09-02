Бьюти-коворкинг — современный формат работы салонов красоты

Конкуренция за мастера становится такой же важной, как конкуренция за клиента

Специалист с собственной клиентской базой выбирает не только место работы, но и наиболее удобную бизнес-среду: для него становятся значимыми расположение, внешний вид помещения, качество оборудования, гибкость бронирования, наличие и профессионализм администратора, удобство приема оплаты.

Поэтому салону уже недостаточно предложить мастеру определенный процент от услуг. Он конкурирует с другими площадками качеством инфраструктуры и сервиса.