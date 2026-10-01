Блокировка по 115-ФЗ в салоне красоты: причины и как снизить риски 

Почему банк может заинтересоваться операциями салона красоты

Салон красоты ежедневно принимает десятки платежей от клиентов и регулярно рассчитывается с мастерами, поставщиками и арендодателем. При этом любой банк обязан анализировать операции клиентов в рамках требований закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Кредитная организация сопоставляет платежи с имеющейся информацией о бизнесе:

чем занимается компания или ИП;

откуда поступают деньги;

кому средства перечисляются.

Положение Банка России от 18.06.2025 № 860-П относит к признакам необычных, в частности, операции:

у которых нет очевидного экономического смысла или законной цели;

которые не соответствуют заявленной деятельности бизнеса;

характер которых заметно отличается от обычных операций клиента.

Универсального количества переводов или суммы, после которой операция автоматически признается подозрительной, нет. Приложение к Положению Банка России № 860-П указывает, что такие критерии, как систематичность и значительность операций, кредитная организация оценивает в каждой ситуации отдельно — с учетом масштаба, характера деятельности клиента и уровня риска.

Например, само по себе перечисление денег мастеру-самозанятому не означает нарушение. Вопросы могут возникнуть, если из доступной банку информации непонятно, за какие услуги салон регулярно переводит средства физлицам или почему значительная часть поступившей выручки вскоре уходит другим получателям.