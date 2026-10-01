Блокировка по 115-ФЗ в салоне красоты: причины и как снизить риски 

Самое главное:
Банк оценивает характер операций по счету и их соответствие деятельности салона.
Вопросы у банка могут вызвать регулярные выплаты физлицам, нетипичные операции, крупные внесения наличных и отсутствие привычных хозяйственных расходов по счету.
При проверке важно подтвердить экономический смысл платежей договорами, актами, выписками и пояснениями по конкретным операциям.
Сервис BeautySplit.ru автоматически разделяет платеж клиента между салоном и мастером и сохраняет данные об услугах, выплатах и расчетах, делая платежный поток прозрачнее для банка.
Почему банк может заинтересоваться операциями салона красоты
Салон красоты ежедневно принимает десятки платежей от клиентов и регулярно рассчитывается с мастерами, поставщиками и арендодателем. При этом любой банк обязан анализировать операции клиентов в рамках требований закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Кредитная организация сопоставляет платежи с имеющейся информацией о бизнесе:
чем занимается компания или ИП;
откуда поступают деньги;
кому средства перечисляются.
Положение Банка России от 18.06.2025 № 860-П относит к признакам необычных, в частности, операции:
у которых нет очевидного экономического смысла или законной цели;
которые не соответствуют заявленной деятельности бизнеса;
характер которых заметно отличается от обычных операций клиента.
Универсального количества переводов или суммы, после которой операция автоматически признается подозрительной, нет. Приложение к Положению Банка России № 860-П указывает, что такие критерии, как систематичность и значительность операций, кредитная организация оценивает в каждой ситуации отдельно — с учетом масштаба, характера деятельности клиента и уровня риска.
Например, само по себе перечисление денег мастеру-самозанятому не означает нарушение. Вопросы могут возникнуть, если из доступной банку информации непонятно, за какие услуги салон регулярно переводит средства физлицам или почему значительная часть поступившей выручки вскоре уходит другим получателям.
Что означает «блокировка по 115-ФЗ» на практике
Владельцы бизнеса часто называют «блокировкой по 115-ФЗ» любую ситуацию, когда банк запрашивает документы или не дает провести платеж. Но юридически это разные меры с разными последствиями. Сам запрос документов еще не означает, что расчетный счет салона заблокирован.
Ситуация
Что происходит
Банк запросил документы и пояснения
Банк проверяет экономический смысл операций. Сам по себе запрос не означает прекращения всех расчетов
Отказано в конкретной операции
Банк не проводит отдельный платеж, если по результатам внутреннего контроля возникли подозрения в его цели. Такое право предусматривает п. 11 ст. 7 закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ
Ограничено дистанционное обслуживание
Например, часть действий нельзя выполнить через интернет-банк. Причины могут быть связаны не только со 115-ФЗ, но и с другими нормами или условиями договора с банком, поэтому важно уточнить правовое основание ограничения
Применены ограничения из-за высокого уровня риска
Наиболее жесткие меры действуют, когда высокий уровень риска присвоили одновременно банк и Банк России. В этом случае ограничения устанавливаются по ст. 7.7 закона № 115-ФЗ
Банк России отдельно рекомендует кредитным организациям сообщать клиенту, что именно ограничено, по какой причине и на каком правовом основании (информационное письмо Банка России от 24.03.2026 № ИН-03-59/11). Поэтому при сообщении о «блокировке» первым делом стоит выяснить причину и операции по счету, которые остаются доступными.
Например, отказ провести один перевод мастеру не означает автоматического запрета на все остальные операции. Если же ИП или компания попадают в высокорисковую группу одновременно по оценке банка и ЦБ, закон ограничивает расходные операции, но предусматривает исключения. Можно перечислять налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджетную систему (п. 5–6 ст. 7.7 закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ).
Как на ограничения влияет «Знай своего клиента»
Банки получают сведения платформы Банка России «Знай своего клиента» (ЗСК). Она распределяет юрлица и ИП по трем уровням риска:
низкий — «зеленая» группа;
средний — «желтая»;
высокий — «красная».
Попадание салона в «желтую» группу не означает автоматической блокировки счета. Информация ЗСК для банка носит вспомогательный характер — кредитная организация самостоятельно оценивает клиента по своим правилам внутреннего контроля (ст. 7.6–7.7 закона № 115-ФЗ). Жесткие ограничения по счету применяются, когда высокий риск одновременно установили и Банк России, и обслуживающий банк.
Поэтому сообщение от банка нужно воспринимать как конкретную ситуацию: запрос документов, отказ в отдельном платеже или более серьезное ограничение операций. От этого зависит, что салону делать дальше.
BeautySplit.ru — сервис для приема и автоматического распределения платежей в салонах красоты и бьюти индустрии в целом. Клиент оплачивает услуги одним платежом, а система разделяет доход между салоном и мастерами по настроенным правилам. В личных кабинетах сохраняются данные об операциях, выплатах и возвратах, формируются отчеты и реестры.
Так салону проще контролировать расчеты с мастерами и подтверждать экономический смысл платежей при вопросах банка.
Какие операции салона могут вызвать дополнительные вопросы банка
На практике дополнительное внимание банка чаще привлекают следующие операции:
Регулярные переводы мастерам и другим физлицам. В перечне признаков необычных операций отдельно указаны регулярные списания со счета компании или ИП в пользу физических лиц, если систематичность, объем и другие параметры вызывают у банка подозрения (положение Банка России от 18.06.2025 № 860-П, код признака 1433).
Поэтому сами выплаты самозанятым мастерам не запрещены. Но салону важно, чтобы было понятно, кто получатель, за какую услугу он получает деньги и на каком основании производится перевод.
Операции, которые заметно отличаются от обычной работы салона. Например, если на счет внезапно поступает существенно больше денег, чем обычно, а затем сумма быстро переводится в другой банк или другому лицу. Такие ситуации также включены Банком России в перечень признаков необычных операций (положение № 860-П, код 1406).
По этой же причине вопросы может вызвать новое направление деятельности или крупная разовая операция, если ее экономический смысл неочевиден из истории счета.
Платежи, по которым сложно понять назначение. Формулировки «перевод средств» или «оплата» и т. п. не помогают установить связь операции с реальной деятельностью. При расчетах с мастером безопаснее указывать, за что перечисляются деньги и по какому договору.
Налоги и основные расходы проходят через другой банк. Само по себе наличие нескольких счетов нормально. Но если на одном из них видны в основном поступления от клиентов и переводы мастерам, а налогов, аренды, связи и других обычных расходов нет, банку может понадобиться объяснение.
Нехарактерные операции с наличными. Положение № 860-П отдельно относит к признакам необычных операций существенный рост доли наличных, вносимых на счет компании, по сравнению с ее обычной практикой (код 1407). В мае 2026 года Банк России дополнительно рекомендовал банкам внимательнее анализировать внесение клиентами крупных сумм наличных и их происхождение.
Что банк хочет увидеть от салона и какие документы подготовить
При проверке банку важен экономический смысл операций, то есть выяснить, чем занимается салон, откуда поступают деньги, кому и за что их перечисляют. Поэтому универсального комплекта документов для проверки по 115-ФЗ нет — состав зависит от конкретных операций и вопросов банка.
Вот какие документы могут потребоваться при проверке:
Что нужно подтвердить
Какие документы могут пригодиться
Реальную работу салона
Договор аренды помещения, сведения о сайте и точке, лицензии — если они нужны для конкретных услуг
Правоотношения с мастерами
Договоры с самозанятыми или ИП, акты и другие документы об оказанных услугах, чеки самозанятых
Расчеты с поставщиками
Договоры, счета, накладные, акты
Уплату налогов через другой банк
Платежные поручения и выписка по другому расчетному счету
Нетипичную или крупную операцию
Договор и документы по этой сделке, а также пояснение, зачем она понадобилась бизнесу
Договор или акт сам по себе не всегда отвечает на главный вопрос, почему деньги поступили или были перечислены именно таким образом. Поэтому вместе с документами может потребоваться пояснение. В нем владелец салона указывает, какие услуги оказывает бизнес, как формируется выручка, с какими мастерами он работает и почему возникают конкретные переводы.
Если какого-то документа объективно еще нет, это не повод придумывать его задним числом. Например, акт по незавершенной услуге еще не оформлен. В такой ситуации лучше прямо объяснить банку, почему документа пока нет и когда он появится.
Как отвечать банку на запрос по 115-ФЗ
Если банк запросил документы или ограничил операции, сначала уточните, по какой причине возникли ограничения и какие сведения нужны для проверки. Если установленного срока недостаточно, можно обратиться в банк и попросить его увеличить. Продление срока зависит от конкретной ситуации и решения банка.
Дальше действуйте по шагам:
Соберите документы, которые относятся именно к операциям, вызвавшим вопросы.
Если налоги или часть хозяйственных расходов проходят через счет в другом банке, приложите выписки или платежные поручения оттуда.
Добавьте пояснение, как устроена работа салона и в чем экономический смысл проверяемых операций.
Если какого-то запрошенного документа объективно еще нет, объясните причину и укажите, когда он появится.
Унифицированной формы пояснения на обычный запрос банка нет. Его можно составить в свободной форме. В пояснении опишите деятельность салона, порядок работы с мастерами, источники выручки и причины конкретных переводов.
Некоторые банки позволяют заранее сообщить информацию об особенностях бизнеса или нетипичных операциях. Уточнить такую возможность можно в обслуживающем банке. Но предварительное уведомление не гарантирует, что по конкретному платежу не возникнет дополнительных вопросов.
Как BeautySplit.ru делает расчеты салона с мастерами прозрачнее
При обычной схеме салон обычно принимает на свой счет всю оплату клиента, а затем перечисляет часть денег мастерам. Если специалистов много, со счета регулярно уходят десятки и сотни однотипных переводов физлицам и самозанятым. Такие операции законны, но банку может понадобиться дополнительное объяснение о том, кто получает деньги, за какие услуги и почему значительная часть клиентской выручки перечисляется дальше. Не забываем и о банковских лимитах и повышенных комиссиях на перечисления физическим лицам, к числу которых банки относят и самозанятых.
BeautySplit.ru меняет саму схему расчетов. Сервис предназначен специально для индустрии красоты, учитывает все особенности этого бизнеса и автоматически распределяет один платеж клиента между салоном и мастером, исключая прямое взаимодействие и платежи между салоном и физическими лицами-мастерами.
В модели BeautySplit.ru клиент оплачивает две самостоятельные услуги:
Мастер оказывает непосредственно бьюти-услугу — например, стрижку, маникюр или окрашивание;
Салон обеспечивает дополнительный сервис, то есть предоставляет помещение, организует запись, встречу и сопровождение клиента.
Каждый участник получает выручку за собственную услугу. Салон не заказывает у мастера работу и не приобретает право на его часть платежа. Этот принцип закреплен в договоре о взаимодействии между салоном и самозанятым мастером, который используется при работе через BeautySplit.ru.
Как проходит платеж
Предположим, клиент должен заплатить 5 000 руб.: 2 000 руб. за услугу мастера и 3 000 руб. за сервис салона.
Обычная схема расчетов
Через BeautySplit.ru
Все 5 000 руб. сначала получает салон
Клиент вносит один платеж 5 000 руб.
Салон самостоятельно рассчитывает долю мастера
Сервис определяет доли участников по заданным салоном правилам
Затем салон переводит мастеру 2 000 руб. (как пример)
BeautySplit.ru перечисляет 2 000 руб. мастеру, а салону — оставшуюся часть платежа от клиента за вычетом комиссии за эквайринг и платежный сервис
В банковской выписке салона появляется отдельный перевод физлицу
Принадлежность доходов каждой из сторон определяется уже при распределении клиентского платежа без отдельных расчетов с физлицами через расчетный счет салона
BeautySplit.ru рассчитывает и распределяет каждый платеж, передает необходимые распоряжения банку и фискальному партнеру для генерации чеков, учитывает операции и формирует управленческую отчетность.
Это позволяет убрать из платежной цепочки ситуацию, когда вся клиентская выручка сначала становится поступлениями и доходом салона, а затем собственнику приходится вручную распределять ее между мастерами, увеличивая налогооблагаемую базу и создавая прецедент для вопрос банка по 115-ФЗ в случае множественных расчетов с физлицами-мастерами.
В чеке видно, кто именно оказал услугу
BeautySplit.ru работает по агентской модели. На полную сумму клиентского платежа формируется кассовый чек в соответствии с законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ.
При этом услуги не смешиваются в одну позицию. В чеке отдельно отражаются:
бьюти-услуга мастера, ее стоимость и данные поставщика;
сервисное обслуживание салона, его стоимость и сведения о салоне.
Для расчетов по 115-ФЗ это важное преимущество, так как движение денег можно связать с конкретной услугой, ее стоимостью и получателем выручки.
Сервис сохраняет историю расчетов
Еще одно преимущество BeautySplit.ru — автоматизированный учет. В личном кабинете отражаются принятые платежи, их распределение, выплаты, комиссия сервиса и подтвержденные возвраты. Сервис формирует отчеты по операциям, позволяет выгружать данные и в ближайшее время интегрируется с 1С.
Для владельца это означает, что при вопросах к расчетам не нужно вручную восстанавливать цепочку из банковской выписки, таблиц администратора и переписки с мастерами.
В BeautySplit.ru предусмотрены отдельные личные кабинеты для владельца, управляющего, администратора и мастера. Владелец контролирует аналитику и доходы, управляющий работает с каталогом услуг и списком специалистов, администратор учитывает оказанные услуги и принимает платежи, а мастер отслеживает свои начисления и полученные выплаты.
Почему такая модель снижает риски вопросов по 115-ФЗ
BeautySplit.ru не отменяет банковский контроль и не может безусловно гарантировать, что банк никогда не запросит документы. Но сервис делает финансовую модель салона значительно прозрачнее и для банка, и для контрольно-надзорных органов государства.
Вместо практики:
вся выручка клиентов → счет салона → многочисленные переводы мастерам
появляется решение:
платеж клиента → автоматическое распределение → отдельно выручка салона и отдельно выручка мастера → документы по операции.
Это упрощает подтверждение экономического смысла расчетов. Сразу понятно, за что заплатил клиент, кто оказал услугу, кому принадлежит соответствующая часть денег и на каком основании она перечислена.
Поэтому BeautySplit.ru помогает салону не только автоматизировать выплаты мастерам, но и заранее выстроить платежный поток так, чтобы его было проще объяснить банку при возможной проверке по 115-ФЗ.
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Что важно запомнить
Запрос документов или отдельные ограничения по счету еще не означают, что салон нарушил 115-ФЗ. Банку важно понимать экономический смысл операций, откуда поступают деньги, кому они перечисляются и соответствует ли транзакция реальной деятельности бизнеса.
Снизить вероятность дополнительных вопросов помогает прозрачная схема расчетов и документы, которые ей соответствуют. Если по платежам и подтверждающим документам понятно, какую услугу оплатил клиент, кто ее оказал и кому принадлежит соответствующая часть выручки, банку проще проверить такие операции.
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