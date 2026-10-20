Признаки трудовых отношений в салоне красоты: чек-лист самопроверки для владельца в 2026 году

Как BEAUTY SPLIT помогает снизить риск

Платежный сервис не меняет фактическую организацию работы салона: график и правила остаются на стороне владельца. Но модель, на которой он построен, закрывает основные признаки именно на уровне денег и документооборота.

Два поставщика вместо «зарплаты». Клиент одним платежом оплачивает две отдельные услуги: услугу мастера и сервисное обеспечение салона (инфраструктура, администрирование и клиентский сервис). В клиентском чеке эти позиции выделены отдельно, с ИНН каждого поставщика. Мастер получает не «ставку» и не «процент от выручки салона», а цену собственной услуги.

Договорные ограничения. В типовом договоре, разработанном ведущими юристами совместно с экспертами BEAUTY SPLIT «Салон — самозанятый» прямо закреплено, что аренды нет, признаков трудовых отношений нет, салон не может зачесть долг одного поставщика за счет выручки другого без отдельного правового основания, а любая сторона вправе расторгнуть договор за 10 дней. Это, конечно, не отеняет практику, которой руководствуется салон, но задает правильные рамки для нее.

Контроль статуса НПД. Уже в ближайшее время сервис предоставит возможность автоматически отслеживать статус самозанятого мастера через прямую интеграцию с ФНС, что снизит риск ситуаций, когда салон оплатит «самозанятому» без статуса.

Выплаты привязаны к услугам. Деньги делятся при каждом платеже по заданным правилам, а не раз в месяц суммой на карту, и мастер видит в личном кабинете каждую операцию, что отменяет сущность регулярной «зарплаты» как таковой.

Роли и доступ. Мастер видит только свои услуги и выплаты, а администратор принимает оплату, но не определяет вознаграждение мастера. Это не пустая формальность: разграничение прав подтверждает, что мастер не встроен в управление салоном как работник.

Что сервис сделать не может: он не отменит график смен, который вы вводите в салоне, и не уберет запрет на работу в других местах, если он есть. Поэтому чек-лист выше нужно пройти независимо от выбранной платежной модели.