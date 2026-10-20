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Признаки трудовых отношений в салоне красоты: чек-лист самопроверки для владельца в 2026 году

Признаки трудовых отношений в салоне красоты: чек-лист самопроверки для владельца в 2026 году

Салон перевел мастеров на самозанятость, подписал договоры, но график смен остался прежним, администратор по-прежнему «ставит план», а в конце месяца мастера получают одну и ту же сумму. С точки зрения закона такие отношения могут трактоваться трудовыми, как бы они ни назывались в договоре.

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Разбираем, на какие признаки смотрят суд и инспекция труда, даем чек-лист из 20 вопросов для самопроверки и оцениваем, чем рискует салон при переквалификации.

Важно

  • Для закона важно не название договора, а фактическое содержание отношений. Гражданско-правовые договоры, которые фактически регулируют трудовые отношения, не допускаются (ч. 2 ст. 15 ТК), а допуск к работе с ведома руководителя считается заключением трудового договора (ч. 3 ст. 16 и ст. 67 ТК).

  • Признаки оцениваются в совокупности. Один признак, например единый прайс или санитарные требования, обычно не означает «трудовые отношения», а вот пять-шесть одновременно — уже картина.

  • Сомнения, которые невозможно устранить, толкуются в пользу трудовых отношений (ст. 19.1 ТК). Признать отношения трудовыми могут суд или инспектор труда, предписание которого работодатель вправе  (что важно) оспорить в суде.

  • Для организации штраф за заключение гражданско-правового договора, который фактически регулирует трудовые отношения, составляет от 50 до 100 тыс. руб., при повторном нарушении — от 100 до 200 тыс. руб. (ч. 3 и ч. 4 ст. 5.27 КоАП). Кроме штрафа доначисляются НДФЛ, взносы и пени.

  • Самозанятый не вправе применять НПД к доходам от бывшего работодателя, если с увольнения не прошло двух лет (п. 8 ч. 2 ст. 6 закона № 422-ФЗ). Для салонов, которые «переводят» штат на самозанятость, это самый частый и самый простой признак для проверки.

  • Правильно выстроенная модель с отдельными поставщиками услуг (мастер оказывает базовые услуги, салон - сервисное обеспечение оказания услуг) снижает риск, но не отменяет необходимости проверить фактические условия работы.

Что закон считает трудовыми отношениями

Определение дано в ст. 15 ТК: это отношения, основанные на соглашении о личном выполнении работником за плату трудовой функции, при подчинении правилам внутреннего трудового распорядка и обеспечении работодателем условий труда. Три слова: личное, подчиненное, обеспеченное.

Постановление Пленума Верховного суда от 29.05.2018 № 15 разъясняет, как это проверять на практике. Оно относится к работодателям — физическим лицам и микропредприятиям, то есть как раз к типичному салону. Суды смотрят на реальные доказательства: график и сменность, ведомости и регулярные переводы на карту, отдельное рабочее место, инструктажи, переписку, журналы, акты и накладные, где человек представляет работодателя. Названия договора для этого недостаточно.

Позиция Минтруда та же: если сложились трудовые отношения, подменять их гражданско-правовыми нельзя (письмо от 06.11.2024 № 14-6/ООГ-6392).

Что это значит для самозанятых мастеров. Статус плательщика НПД не защищает от переквалификации: инспектор и суд проверяют не наличие справки, а то, как устроена работа. Если отношения признают трудовыми, мастер перестает быть «поставщиком», а салон становится работодателем со всеми налоговыми, кадровыми и страховыми последствиями.

Как отличить аренду и сотрудничество от скрытого найма

Одни и те же слова в договоре можно наполнить разной практикой. Ниже — типичные расхождения между бумагой и жизнью салона.

Что написано в договоре

Что часто происходит на практике

Как это оценит проверяющий

Мастер сам определяет время работы

Салон составляет график смен и штрафует за опоздания

Подчинение правилам трудового распорядка

Мастер оказывает услуги на свой риск

Салон назначает клиентов, ставит план по выручке

Работа под контролем и по заданию работодателя

Салон предоставляет рабочее место за плату

Место закреплено, оплаты нет, вместо нее — «процент» от выручки без привязки к услугам

Условия труда обеспечивает работодатель

Мастер получает вознаграждение за каждую услугу

Раз в месяц одинаковая сумма на карту

Регулярная выплата, похожая на зарплату

Мастер вправе работать с другими заказчиками

Запрещено или фактически невозможно из-за графика

Экономическая зависимость от одного заказчика

Самозанятый, ранее не работавший в салоне

Вчера — сотрудник по ТК, сегодня — «самозанятый» с теми же обязанностями

Прямой запрет НПД для бывшего работодателя на срок два года

Напомним, признаки оцениваются по совокупности. Один признак — не означает «трудовые отношения», а вот пять-шесть одновременно — уже основание для санкций.

Чек-лист самопроверки: 20 вопросов

Ответьте «да» или «нет» по каждой фактической ситуации в вашем салоне. Каждое «да» — один балл. Важно учитывать, что шкала ниже — практический ориентир, но не норма закона.

Блок 1. Время и подчинение

Вопрос

Почему это важно

1

Салон составляет график смен или требует отработать определенное число часов?

Сменность и график — классический признак трудового распорядка

2

За опоздание, прогул или уход раньше времени мастера штрафуют или лишают бонусов?

Дисциплинарная ответственность характерна для работника

3

У мастера есть обязательные планерки, которые нельзя пропустить?

Включенность в организацию работы салона

4

Салон устанавливает стандарты общения сверх санитарных и клиентских требований?

Подчинение внутреннему распорядку, а не договору услуг

Блок 2. Деньги

Вопрос

Почему это важно

5

Мастер получает фиксированную сумму независимо от числа оказанных услуг?

Оплата за сам факт работы, а не за результат

6

Выплаты происходят строго в одни и те же даты и в одном размере?

Регулярные выплаты, похожие на зарплату

7

Салон премирует, штрафует или «корректирует» вознаграждение по своим «субъективным» оценкам руководителя?

Оплата зависит от решения работодателя

8

Для мастера салон — единственный или основной источник дохода?

Экономическая зависимость, признак, на который суды смотрят часто

Блок 3. Рабочее место и инструменты

Вопрос

Почему это важно

9

Рабочее место закреплено за мастером, но он не платит за него отдельно?

Обеспечение условий труда за счет работодателя

10

Салон бесплатно предоставляет оборудование, материалы и расходники?

Работа на средствах работодателя

11

Мастер работает в форме салона или с фирменными атрибутами?

Представление интересов работодателя (за исключением, когда это отдельно закреплено в Договоре ГПХ)

12

Салон оформляет допуск, пропуск, учетную запись в журнале посещений?

Включенность в организацию

Блок 4. Встроенность в персонал

Вопрос

Почему это важно

13

Мастер указан в штатном расписании, на сайте или в рекламе именно как сотрудник салона?

Встроенность в состав персонала

14

Мастер подчиняется администратору или управляющему, получает указания, как и кому оказывать услуги?

Работа под руководством

15

Мастеру нельзя принимать клиентов за пределами салона или работать на других площадках?

Запрет на другие заказы — признак исключительной занятости

16

Клиентов на мастера распределяет администратор, а не клиент выбирает мастера сам?

Задание работодателя, а не самостоятельный выбор исполнителя

Блок 5. Документы и история

Вопрос

Почему это важно

17

Мастер работал у вас по трудовому договору или ГПХ менее двух лет назад?

Запрет НПД для бывшего работодателя (п. 8 ч. 2 ст. 6 закона № 422-ФЗ)

18

Мастеру выдают расчетные листки, ведомости, справки или инструкции в должностном стиле?

Документы, характерные для кадрового учета

19

В переписке или в договорах встречаются слова «должность», «отпуск», «увольнение», «зарплата»?

Показатель подлинной природы отношений

20

Фактически работа началась до подписания договора, а договор датирован позже?

Допуск к работе до оформления — риск по ч. 3 ст. 16 ТК

Как считать результат

  • 0–3 балла. Картина в целом соответствует модели «независимый исполнитель». Проверьте разовые «да»: чаще всего это единый график записи или обязательные требования по санитарии, которые не создают трудового распорядка.

  • 4–9 баллов. Есть заметные признаки трудовых отношений. Проанализируйте, какие блоки набрали больше всего «да», и скорректируйте практику до того, как заинтересуется проверяющий.

  • 10 и больше баллов. Риск переквалификации высокий. Нужны срочные изменения в организации работы или переход на полноценные трудовые договоры.

Красные флаги. Даже при низкой общей сумме обратите внимание на три вопроса: № 5 (фиксированная плата), № 15 (запрет работать на других площадках) и № 17 (бывший работодатель менее двух лет). Один такой ответ «да» — повод пересмотреть договор немедленно!

Что делать, если «да» слишком много

Исправляется не договор, а практика. Рекомендации по шагам.

  1. Уберите принудительный график. Допустимо бронирование мест и временных слотов, но не обязательные смены и штрафы за опоздание. Мастер сам выбирает, когда работать.

  2. Свяжите оплату с услугами. Вознаграждение должно зависеть от фактически оказанных услуг и их цены, а не от «ставки». Если у салона есть фиксированная часть, она должна быть именно оплатой за сервисные услуги салона (рабочее пространство, инфраструктура, администрирование и т. п.), а не быть одной общей оплатой совместно с оплатой услуг мастера.

  3. Разделите платеж на два. Услуга мастера и сервисное обеспечение салона должны быть двумя разными позициями с разными поставщиками и своими ИНН в чеке.

  4. Не регулируйте то, что регулирует договор услуг. Правила внутреннего распорядка для работников и правила использования помещения — разные документы. Первый для мастера на НПД не нужен.

  5. Проверьте статус и историю. Убедитесь, что мастер зарегистрирован как самозанятый или ИП и не работал у вас по трудовому договору в последние два года.

  6. Разрешите работать на других площадках. Это один из самых простых способов показать независимость и снизить риск экономической зависимости.

  7. Уберите кадровую лексику. «Должность», «отпуск», «увольнение», «зарплата» в переписке и договорах работают против вас.

  8. Закрепите изменения письменно. Новый порядок работы лучше оформить допсоглашением или новыми договорами с датами до начала применения.

Чем рискует салон при переквалификации

Если отношения признают трудовыми, последствия складываются из нескольких частей.

  • Налоги и взносы. Выплаты мастеру рассматриваются как доход работника: на них доначисляют НДФЛ, страховые взносы и пени. Применять НПД к этим доходам было нельзя.

  • Штрафы. По ч. 3 ст. 5.27 КоАП для организации — от 50 до 100 тыс. руб., при повторном нарушении — от 100 до 200 тыс. руб. По НК возможен штраф за неуплату налога (ст. 122 НК).

  • Трудовые гарантии. Отпуск, больничные, компенсации, соблюдение трудового законодательства.

  • Режимы налогообложения. Переквалифицированные мастера войдут в численность работников, а она влияет на ограничения по ПСН и УСН. Расчет лимитов придется пересмотреть.

Для сравнения возьмем ту же базу, что и в предыдущих статьях нашей серии: мастер с выручкой 200 000 руб. в месяц, которому салон платит 70 000 руб. Если инспекция посчитает эту сумму зарплатой, то на каждом таком мастере доначисления составят примерно:

Показатель

Сумма, руб. в месяц

НДФЛ 13% с 70 000 руб.

9 100

Страховые взносы около 30%

около 21 000

Итого доначислений

около 30 100

За 12 месяцев на одного мастера

около 360 000

Расчет ориентировочный: без пеней, штрафов и пониженных тарифов взносов для малого бизнеса. 

Что это означает для бухгалтера

  • Проверьте, что выплаты мастерам связаны с конкретными услугами: реестр оказанных услуг, акты или чеки самозанятого, а не «аванс» или «расчет».

  • Сделайте выборку: кто из самозанятых мастеров числился в штате за последние два года. Для них доходы должны проходить по НДФЛ и взносам, а не по НПД.

  • Сверьте договоры с реальной практикой: если в договоре аренда, а в таблице смен стоят мастера по датам, то налоговая будет акцентировать внимание именно на таблице.

  • Зафиксируйте, кто и как проверяет статус НПД, и храните подтверждения. Потеря статуса мастером в середине месяца влияет и на его налог, и на документы салона.

  • Закрепите порядок реакции на запрос инспекции труда или ФНС: кто готовит документы, какие материалы подтверждают независимость мастера (отдельные ИНН в чеке, реестры услуг, переписка с клиентами).

Как BEAUTY SPLIT помогает снизить риск

Платежный сервис не меняет фактическую организацию работы салона: график и правила остаются на стороне владельца. Но модель, на которой он построен, закрывает основные признаки именно на уровне денег и документооборота.

Два поставщика вместо «зарплаты». Клиент одним платежом оплачивает две отдельные услуги: услугу мастера и сервисное обеспечение салона (инфраструктура, администрирование и клиентский сервис). В клиентском чеке эти позиции выделены отдельно, с ИНН каждого поставщика. Мастер получает не «ставку» и не «процент от выручки салона», а цену собственной услуги.

Договорные ограничения. В типовом договоре, разработанном ведущими юристами совместно с экспертами BEAUTY SPLIT «Салон — самозанятый» прямо закреплено, что аренды нет, признаков трудовых отношений нет, салон не может зачесть долг одного поставщика за счет выручки другого без отдельного правового основания, а любая сторона вправе расторгнуть договор за 10 дней. Это, конечно, не отеняет практику, которой руководствуется салон, но задает правильные рамки для нее.

Контроль статуса НПД. Уже в ближайшее время сервис предоставит возможность автоматически отслеживать статус самозанятого мастера через прямую интеграцию с ФНС, что снизит риск ситуаций, когда салон оплатит «самозанятому» без статуса.

Выплаты привязаны к услугам. Деньги делятся при каждом платеже по заданным правилам, а не раз в месяц суммой на карту, и мастер видит в личном кабинете каждую операцию, что отменяет сущность регулярной «зарплаты» как таковой.

Роли и доступ. Мастер видит только свои услуги и выплаты, а администратор принимает оплату, но не определяет вознаграждение мастера. Это не пустая формальность: разграничение прав подтверждает, что мастер не встроен в управление салоном как работник.

Что сервис сделать не может: он не отменит график смен, который вы вводите в салоне, и не уберет запрет на работу в других местах, если он есть. Поэтому чек-лист выше нужно пройти независимо от выбранной платежной модели.

Протестировать функционал сервиса для приема платежей и работы с самозанятыми мастерами

BeautySplit.ru

Вывод

Спорить с инспекцией о трудовых отношениях бесполезно, если практика противоречит договору. Но можно заранее проверить, какую картину она увидит: график, деньги, рабочее место, встроенность и история. Чек-лист из 20 вопросов занимает 10-15 минут, а исправления, которые он подсказывает, обычно сводятся к тому, чтобы вернуть мастеру самостоятельность, а салону — роль организатора сервиса. Тогда и налоговые риски, и риск переквалификации остаются на разумном и управляемом уровне.

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