Признаки трудовых отношений в салоне красоты: чек-лист самопроверки для владельца в 2026 году

Разбираем, на какие признаки смотрят суд и инспекция труда, даем чек-лист из 20 вопросов для самопроверки и оцениваем, чем рискует салон при переквалификации.
Важно
Для закона важно не название договора, а фактическое содержание отношений. Гражданско-правовые договоры, которые фактически регулируют трудовые отношения, не допускаются (ч. 2 ст. 15 ТК), а допуск к работе с ведома руководителя считается заключением трудового договора (ч. 3 ст. 16 и ст. 67 ТК).
Признаки оцениваются в совокупности. Один признак, например единый прайс или санитарные требования, обычно не означает «трудовые отношения», а вот пять-шесть одновременно — уже картина.
Сомнения, которые невозможно устранить, толкуются в пользу трудовых отношений (ст. 19.1 ТК). Признать отношения трудовыми могут суд или инспектор труда, предписание которого работодатель вправе (что важно) оспорить в суде.
Для организации штраф за заключение гражданско-правового договора, который фактически регулирует трудовые отношения, составляет от 50 до 100 тыс. руб., при повторном нарушении — от 100 до 200 тыс. руб. (ч. 3 и ч. 4 ст. 5.27 КоАП). Кроме штрафа доначисляются НДФЛ, взносы и пени.
Самозанятый не вправе применять НПД к доходам от бывшего работодателя, если с увольнения не прошло двух лет (п. 8 ч. 2 ст. 6 закона № 422-ФЗ). Для салонов, которые «переводят» штат на самозанятость, это самый частый и самый простой признак для проверки.
Правильно выстроенная модель с отдельными поставщиками услуг (мастер оказывает базовые услуги, салон - сервисное обеспечение оказания услуг) снижает риск, но не отменяет необходимости проверить фактические условия работы.
Что закон считает трудовыми отношениями
Определение дано в ст. 15 ТК: это отношения, основанные на соглашении о личном выполнении работником за плату трудовой функции, при подчинении правилам внутреннего трудового распорядка и обеспечении работодателем условий труда. Три слова: личное, подчиненное, обеспеченное.
Постановление Пленума Верховного суда от 29.05.2018 № 15 разъясняет, как это проверять на практике. Оно относится к работодателям — физическим лицам и микропредприятиям, то есть как раз к типичному салону. Суды смотрят на реальные доказательства: график и сменность, ведомости и регулярные переводы на карту, отдельное рабочее место, инструктажи, переписку, журналы, акты и накладные, где человек представляет работодателя. Названия договора для этого недостаточно.
Позиция Минтруда та же: если сложились трудовые отношения, подменять их гражданско-правовыми нельзя (письмо от 06.11.2024 № 14-6/ООГ-6392).
Что это значит для самозанятых мастеров. Статус плательщика НПД не защищает от переквалификации: инспектор и суд проверяют не наличие справки, а то, как устроена работа. Если отношения признают трудовыми, мастер перестает быть «поставщиком», а салон становится работодателем со всеми налоговыми, кадровыми и страховыми последствиями.
Как отличить аренду и сотрудничество от скрытого найма
Одни и те же слова в договоре можно наполнить разной практикой. Ниже — типичные расхождения между бумагой и жизнью салона.
Что написано в договоре
Что часто происходит на практике
Как это оценит проверяющий
Мастер сам определяет время работы
Салон составляет график смен и штрафует за опоздания
Подчинение правилам трудового распорядка
Мастер оказывает услуги на свой риск
Салон назначает клиентов, ставит план по выручке
Работа под контролем и по заданию работодателя
Салон предоставляет рабочее место за плату
Место закреплено, оплаты нет, вместо нее — «процент» от выручки без привязки к услугам
Условия труда обеспечивает работодатель
Мастер получает вознаграждение за каждую услугу
Раз в месяц одинаковая сумма на карту
Регулярная выплата, похожая на зарплату
Мастер вправе работать с другими заказчиками
Запрещено или фактически невозможно из-за графика
Экономическая зависимость от одного заказчика
Самозанятый, ранее не работавший в салоне
Вчера — сотрудник по ТК, сегодня — «самозанятый» с теми же обязанностями
Прямой запрет НПД для бывшего работодателя на срок два года
Напомним, признаки оцениваются по совокупности. Один признак — не означает «трудовые отношения», а вот пять-шесть одновременно — уже основание для санкций.
Чек-лист самопроверки: 20 вопросов
Ответьте «да» или «нет» по каждой фактической ситуации в вашем салоне. Каждое «да» — один балл. Важно учитывать, что шкала ниже — практический ориентир, но не норма закона.
Блок 1. Время и подчинение
№
Вопрос
Почему это важно
1
Салон составляет график смен или требует отработать определенное число часов?
Сменность и график — классический признак трудового распорядка
2
За опоздание, прогул или уход раньше времени мастера штрафуют или лишают бонусов?
Дисциплинарная ответственность характерна для работника
3
У мастера есть обязательные планерки, которые нельзя пропустить?
Включенность в организацию работы салона
4
Салон устанавливает стандарты общения сверх санитарных и клиентских требований?
Подчинение внутреннему распорядку, а не договору услуг
Блок 2. Деньги
№
Вопрос
Почему это важно
5
Мастер получает фиксированную сумму независимо от числа оказанных услуг?
Оплата за сам факт работы, а не за результат
6
Выплаты происходят строго в одни и те же даты и в одном размере?
Регулярные выплаты, похожие на зарплату
7
Салон премирует, штрафует или «корректирует» вознаграждение по своим «субъективным» оценкам руководителя?
Оплата зависит от решения работодателя
8
Для мастера салон — единственный или основной источник дохода?
Экономическая зависимость, признак, на который суды смотрят часто
Блок 3. Рабочее место и инструменты
№
Вопрос
Почему это важно
9
Рабочее место закреплено за мастером, но он не платит за него отдельно?
Обеспечение условий труда за счет работодателя
10
Салон бесплатно предоставляет оборудование, материалы и расходники?
Работа на средствах работодателя
11
Мастер работает в форме салона или с фирменными атрибутами?
Представление интересов работодателя (за исключением, когда это отдельно закреплено в Договоре ГПХ)
12
Салон оформляет допуск, пропуск, учетную запись в журнале посещений?
Включенность в организацию
Блок 4. Встроенность в персонал
№
Вопрос
Почему это важно
13
Мастер указан в штатном расписании, на сайте или в рекламе именно как сотрудник салона?
Встроенность в состав персонала
14
Мастер подчиняется администратору или управляющему, получает указания, как и кому оказывать услуги?
Работа под руководством
15
Мастеру нельзя принимать клиентов за пределами салона или работать на других площадках?
Запрет на другие заказы — признак исключительной занятости
16
Клиентов на мастера распределяет администратор, а не клиент выбирает мастера сам?
Задание работодателя, а не самостоятельный выбор исполнителя
Блок 5. Документы и история
№
Вопрос
Почему это важно
17
Мастер работал у вас по трудовому договору или ГПХ менее двух лет назад?
Запрет НПД для бывшего работодателя (п. 8 ч. 2 ст. 6 закона № 422-ФЗ)
18
Мастеру выдают расчетные листки, ведомости, справки или инструкции в должностном стиле?
Документы, характерные для кадрового учета
19
В переписке или в договорах встречаются слова «должность», «отпуск», «увольнение», «зарплата»?
Показатель подлинной природы отношений
20
Фактически работа началась до подписания договора, а договор датирован позже?
Допуск к работе до оформления — риск по ч. 3 ст. 16 ТК
Как считать результат
0–3 балла. Картина в целом соответствует модели «независимый исполнитель». Проверьте разовые «да»: чаще всего это единый график записи или обязательные требования по санитарии, которые не создают трудового распорядка.
4–9 баллов. Есть заметные признаки трудовых отношений. Проанализируйте, какие блоки набрали больше всего «да», и скорректируйте практику до того, как заинтересуется проверяющий.
10 и больше баллов. Риск переквалификации высокий. Нужны срочные изменения в организации работы или переход на полноценные трудовые договоры.
Красные флаги. Даже при низкой общей сумме обратите внимание на три вопроса: № 5 (фиксированная плата), № 15 (запрет работать на других площадках) и № 17 (бывший работодатель менее двух лет). Один такой ответ «да» — повод пересмотреть договор немедленно!
Что делать, если «да» слишком много
Исправляется не договор, а практика. Рекомендации по шагам.
Уберите принудительный график. Допустимо бронирование мест и временных слотов, но не обязательные смены и штрафы за опоздание. Мастер сам выбирает, когда работать.
Свяжите оплату с услугами. Вознаграждение должно зависеть от фактически оказанных услуг и их цены, а не от «ставки». Если у салона есть фиксированная часть, она должна быть именно оплатой за сервисные услуги салона (рабочее пространство, инфраструктура, администрирование и т. п.), а не быть одной общей оплатой совместно с оплатой услуг мастера.
Разделите платеж на два. Услуга мастера и сервисное обеспечение салона должны быть двумя разными позициями с разными поставщиками и своими ИНН в чеке.
Не регулируйте то, что регулирует договор услуг. Правила внутреннего распорядка для работников и правила использования помещения — разные документы. Первый для мастера на НПД не нужен.
Проверьте статус и историю. Убедитесь, что мастер зарегистрирован как самозанятый или ИП и не работал у вас по трудовому договору в последние два года.
Разрешите работать на других площадках. Это один из самых простых способов показать независимость и снизить риск экономической зависимости.
Уберите кадровую лексику. «Должность», «отпуск», «увольнение», «зарплата» в переписке и договорах работают против вас.
Закрепите изменения письменно. Новый порядок работы лучше оформить допсоглашением или новыми договорами с датами до начала применения.
Чем рискует салон при переквалификации
Если отношения признают трудовыми, последствия складываются из нескольких частей.
Налоги и взносы. Выплаты мастеру рассматриваются как доход работника: на них доначисляют НДФЛ, страховые взносы и пени. Применять НПД к этим доходам было нельзя.
Штрафы. По ч. 3 ст. 5.27 КоАП для организации — от 50 до 100 тыс. руб., при повторном нарушении — от 100 до 200 тыс. руб. По НК возможен штраф за неуплату налога (ст. 122 НК).
Трудовые гарантии. Отпуск, больничные, компенсации, соблюдение трудового законодательства.
Режимы налогообложения. Переквалифицированные мастера войдут в численность работников, а она влияет на ограничения по ПСН и УСН. Расчет лимитов придется пересмотреть.
Для сравнения возьмем ту же базу, что и в предыдущих статьях нашей серии: мастер с выручкой 200 000 руб. в месяц, которому салон платит 70 000 руб. Если инспекция посчитает эту сумму зарплатой, то на каждом таком мастере доначисления составят примерно:
Показатель
Сумма, руб. в месяц
НДФЛ 13% с 70 000 руб.
9 100
Страховые взносы около 30%
около 21 000
Итого доначислений
около 30 100
За 12 месяцев на одного мастера
около 360 000
Расчет ориентировочный: без пеней, штрафов и пониженных тарифов взносов для малого бизнеса.
Что это означает для бухгалтера
Проверьте, что выплаты мастерам связаны с конкретными услугами: реестр оказанных услуг, акты или чеки самозанятого, а не «аванс» или «расчет».
Сделайте выборку: кто из самозанятых мастеров числился в штате за последние два года. Для них доходы должны проходить по НДФЛ и взносам, а не по НПД.
Сверьте договоры с реальной практикой: если в договоре аренда, а в таблице смен стоят мастера по датам, то налоговая будет акцентировать внимание именно на таблице.
Зафиксируйте, кто и как проверяет статус НПД, и храните подтверждения. Потеря статуса мастером в середине месяца влияет и на его налог, и на документы салона.
Закрепите порядок реакции на запрос инспекции труда или ФНС: кто готовит документы, какие материалы подтверждают независимость мастера (отдельные ИНН в чеке, реестры услуг, переписка с клиентами).
Как BEAUTY SPLIT помогает снизить риск
Платежный сервис не меняет фактическую организацию работы салона: график и правила остаются на стороне владельца. Но модель, на которой он построен, закрывает основные признаки именно на уровне денег и документооборота.
Два поставщика вместо «зарплаты». Клиент одним платежом оплачивает две отдельные услуги: услугу мастера и сервисное обеспечение салона (инфраструктура, администрирование и клиентский сервис). В клиентском чеке эти позиции выделены отдельно, с ИНН каждого поставщика. Мастер получает не «ставку» и не «процент от выручки салона», а цену собственной услуги.
Договорные ограничения. В типовом договоре, разработанном ведущими юристами совместно с экспертами BEAUTY SPLIT «Салон — самозанятый» прямо закреплено, что аренды нет, признаков трудовых отношений нет, салон не может зачесть долг одного поставщика за счет выручки другого без отдельного правового основания, а любая сторона вправе расторгнуть договор за 10 дней. Это, конечно, не отеняет практику, которой руководствуется салон, но задает правильные рамки для нее.
Контроль статуса НПД. Уже в ближайшее время сервис предоставит возможность автоматически отслеживать статус самозанятого мастера через прямую интеграцию с ФНС, что снизит риск ситуаций, когда салон оплатит «самозанятому» без статуса.
Выплаты привязаны к услугам. Деньги делятся при каждом платеже по заданным правилам, а не раз в месяц суммой на карту, и мастер видит в личном кабинете каждую операцию, что отменяет сущность регулярной «зарплаты» как таковой.
Роли и доступ. Мастер видит только свои услуги и выплаты, а администратор принимает оплату, но не определяет вознаграждение мастера. Это не пустая формальность: разграничение прав подтверждает, что мастер не встроен в управление салоном как работник.
Что сервис сделать не может: он не отменит график смен, который вы вводите в салоне, и не уберет запрет на работу в других местах, если он есть. Поэтому чек-лист выше нужно пройти независимо от выбранной платежной модели.
Протестировать функционал сервиса для приема платежей и работы с самозанятыми мастерами
Вывод
Спорить с инспекцией о трудовых отношениях бесполезно, если практика противоречит договору. Но можно заранее проверить, какую картину она увидит: график, деньги, рабочее место, встроенность и история. Чек-лист из 20 вопросов занимает 10-15 минут, а исправления, которые он подсказывает, обычно сводятся к тому, чтобы вернуть мастеру самостоятельность, а салону — роль организатора сервиса. Тогда и налоговые риски, и риск переквалификации остаются на разумном и управляемом уровне.
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