Стратегия салона на 2027–2028 годы: патент сокращается вдвое, порог НДС – пока остается

Разбираем, что это значит для салона, какие решения нужно принять до конца года и почему от доли выручки, которая записывается в доход салона, зависит не меньше, чем от самой выручки.
Важно
Лимит дохода по ПСН: 20 млн руб. в 2026 году, 15 млн руб. в 2027-м, 10 млн руб. с 2028-го (п. 6 ст. 346.45 НК в редакции закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Дефлятором он не индексируется.
Порог освобождения от НДС на УСН остается 20 млн руб. (ст. 145 НК в редакции закона от 04.07.2026 № 228-ФЗ). Снижение до 15 млн руб. отодвинуто на 2030 год, до 10 млн руб. — на 2031-й. Публикации, которые обещают 15 млн руб. уже в 2027 году, устарели.
Главный риск 2027 года — не НДС, а патент. Салон с оборотом 15–20 млн руб. в 2026 году работает на патенте, а на 2027 год права на него уже не имеет, при этом от НДС остается освобожден.
Между порогами 15 и 20 млн руб. есть «ловушка»: ИП, который работает только на патенте и превысил 15 млн руб., теряет его и переходит на общую систему, где освобождения от НДС до 20 млн руб. нет. Сохранить упрощенку помогает уведомление о переходе на УСН, поданное заранее.
При совмещении ПСН и УСН доходы суммируются. Девять миллионов по патенту и семь по упрощенке дают шестнадцать: лимит 2027 года превышен.
Право на патент при превышении лимита утрачивается с начала срока его действия, а не с месяца превышения. Сообщить в инспекцию нужно в течение 10 календарных дней.
Налоговые каникулы (нулевая ставка) для впервые зарегистрированных ИП отменены: это меняет бизнес-план нового салона.
Лимиты считаются по доходам салона. Что именно в них попадает, зависит от модели расчетов с мастерами, и это один из немногих факторов, которыми салон управляет сам.
Что изменилось: сводная таблица 2026–2028
Налог
Параметр
2026
2027
2028
ПСН
Лимит дохода за год
20 млн руб.
15 млн руб.
10 млн руб.
ПСН
Индексация дефлятором
нет
нет
нет
ПСН
Нулевая ставка для впервые зарегистрированных ИП
действует
отменена
нет
УСН
Лимит дохода для применения режима
490,5 млн руб.
≈518,85 млн руб. (по проекту дефлятора 1,153)
индексируется
УСН
Нулевая ставка для впервые зарегистрированных ИП
действует
отменена
нет
НДС
Порог освобождения на УСН
20 млн руб.
20 млн руб.
20 млн руб.
НДС
Общая ставка
22%
22%
22%
НДС
Льготные ставки на УСН (без вычета входного НДС)
5% или 7%
5% или 7%
5% или 7%
Жирным выделено то, что отличается от 2026 года. Льготные ставки НДС привязаны к доходу предыдущего года: 5% при доходе от 20 до 250 млн руб., 7% — от 250 до 450 млн руб. Выбранную ставку применяют не менее 12 кварталов подряд. Патент выдается только индивидуальным предпринимателям: организации (ООО) в этих расчетах смотрят на упрощенку и порог НДС.
В какую группу вы попадаете
Доход 2026 года — точка отсчета. Для патента на 2027 год он сравнивается с лимитом 2027 года (15 млн руб.), а не со старым порогом в 20 млн руб. Переходного периода нет.
Доход салона за 2026 год
Патент на 2027 год
НДС в 2027 году
Что делать до конца года
До 15 млн руб.
Можно, но на 2028 год лимит будет 10 млн руб.
Нет
Проверить прогноз 2027 года и подумать о «страховочном» уведомлении об УСН
15–20 млн руб.
Нельзя
Нет, пока доход не превысит 20 млн руб.
Подать уведомление о переходе на УСН с 2027 года (задним числом его не подать)
Больше 20 млн руб.
Нельзя
Да, с 1 января 2027 года
Выбрать ставку НДС (5% или 7% без вычета), пересчитать цены
Сроки (16 декабря для заявления на патент и 31 декабря для уведомления об УСН), формы и порядок действий мы разобрали в отдельной статье: «Что сделать салону до 16 и 31 декабря».
Почему между 15 и 20 млн руб. возникает ловушка
Два порога разошлись на 5 млн руб., и в этом коридоре у ИП на патенте появляется риск, которого раньше не было.
ИП работает только на патенте и в течение 2027 года превышает 15 млн руб. Он теряет патент с начала срока его действия и по умолчанию переходит на общую систему. Освобождение от НДС до 20 млн руб. предусмотрено только для упрощенцев, поэтому по правилам ОСНО придется считать налоги и НДС.
ИП совмещает патент с упрощенкой или заранее подал уведомление об УСН. При превышении 15 млн руб. патент теряется, но ИП остается на УСН. НДС возникает, только если суммарный доход превысит 20 млн руб.
Поэтому для салонов, у которых прогноз 2027 года близок к 15 млн руб., вопрос о заблаговременном уведомлении об УСН стоит решать вместе с бухгалтером. Это страховка с ценой: придется сдавать декларацию по УСН даже при нулевых доходах.
Почему 2027 год — «год-мост»
Положение 2028 года определяется результатами 2027-го. Доход за 2027 год будет сравниваться с лимитом 10 млн руб. при решении о патенте на 2028 год и с порогом 20 млн руб. при решении о том, платить ли НДС с 1 января 2028 года. Значит, 2027 год — это единственное время, в которое салон может на это повлиять.
Три правила, которые чаще всего подводят:
Суммирование. Если часть услуг идет по патенту, а часть (например, продажа косметики) по УСН, доходы складываются при проверке лимита. Салоны считают по одному режиму и узнают о превышении от инспекции.
Патент охватывает не все. По ОКВЭД 96.02 под него попадают стрижки, окрашивание, маникюр, макияж и брови. Продажа косметики, солярий, СПА, медицинские услуги и обучение мастеров — нет: для них нужен отдельный патент или УСН.
Утрата права задним числом. При превышении лимита ИП считается применяющим другой режим с начала срока патента. Вернуться на патент по тому же виду деятельности можно не раньше следующего года.
Что это значит для НДС. Если доход превысил 20 млн руб. в течение года, освобождение теряется с первого числа следующего месяца, и НДС начисляется со всей выручки после этой даты. Если превышение зафиксировано по итогам прошлого года, НДС платится с 1 января.
Что считать доходом салона и почему это решает все
Лимиты считаются от дохода салона. Если клиент платит салону за все, а салон потом перечисляет мастерам их часть, весь платеж проходит через кассу и расходует лимит, хотя часть этих денег салону никогда не принадлежала.
В модели BEAUTY SPLIT клиент одним платежом оплачивает две отдельные услуги: услугу мастера и сервисное обеспечение салона (рабочее место, администрирование и клиентский сервис). В чеке они показаны двумя строками, каждая под ИНН своего поставщика. Доход салона — это его доля, а не весь оборот.
Сколько это дает, зависит от доли салона в чеке. Максимальный годовой оборот, при котором салон остается в пределах лимита:
Доля салона в платеже
Лимит ПСН 2027 (15 млн руб.)
Лимит ПСН 2028 (10 млн руб.)
Порог НДС (20 млн руб.)
100% (все через салон)
15 млн руб. (≈6 мастеров)
10 млн руб. (≈4 мастера)
20 млн руб. (≈8 мастеров)
63,5% (расчет серии статей)
≈23,6 млн руб. (≈10 мастеров)
≈15,7 млн руб. (≈6,5 мастера)
≈31,5 млн руб. (≈13 мастеров)
50% (как в образце чека)
30 млн руб. (12,5 мастера)
20 млн руб. (≈8 мастеров)
40 млн руб. (≈16,7 мастера)
Число мастеров считаем по 200 000 руб. выручки в месяц на каждого, то есть 2,4 млн руб. в год. Формула общая: допустимый оборот = лимит ÷ доля салона. То же в разрезе одного рабочего места разобрано в статье про юнит-экономику кресла: при доле салона 63,5% одно кресло приносит в доход салона около 1,5 млн руб. в год.
Таблица показывает главное: при выручке 200 000 руб. на мастера патент в 2028 году достижим только для салона, где работают до четырех мастеров, если вся оплата проходит через салон, до шести-семи — при доле салона 63,5% и до восьми — при доле 50%. Это и есть «стратегический» вопрос: расти до порога или управлять долей.
Посчитайте свои лимиты. Специалисты BEAUTY SPLIT бесплатно рассчитают, сколько мастеров и какой оборот встраивается в лимиты вашего салона при разных пропорциях долевого распределения доходов между салоном и мастерами.
Два салона: расчет на 2027–2028 годы
Салон 1. В 2026 году — 8 мастеров, оборот 19,2 млн руб. В 2027 году добавляются еще двое, и оборот составляет около 2 млн руб. в месяц.
Показатель
Все через салон
Раздельно, доля салона 63,5%
Раздельно, доля салона 50%
Доход салона за 2027 год
24 млн руб.
≈15,3 млн руб.
12 млн руб.
Запас до порога НДС (20 млн руб.)
порог пройден в ноябре
≈4,8 млн руб.
8 млн руб.
НДС за 2027 год (5/105, цены не меняются)
≈95 тыс. руб. (с декабря)
0
0
НДС за 2028 год
≈1,14 млн руб.
0
0
Патент на 2028 год (лимит 10 млн руб.)
нет
нет
нет
Патента на 2027 год у этого салона нет в любом случае: доход 2026 года (19,2 млн руб.) выше лимита 15 млн руб. Патента на 2028 год с десятью мастерами не будет ни при каком варианте: даже 12 млн руб. выше 10 млн. Зато от НДС в 2027–2028 годах салон может быть освобожден полностью, если доход салона остается в пределах 20 млн руб. Работать при этом придется на УСН.
Салон 2. В 2026 году — 10 мастеров, оборот 24 млн руб. Порог 20 млн руб. превышен, освобождения от НДС в 2027 году не будет в любом случае.
Если все идет через салон, НДС считается с 24 млн руб.: ≈1,14 млн руб. в год.
Если расчеты разделены, НДС считается только с доли салона. При доле 50% это 12 млн руб., значит, с 2028 года возможен возврат к освобождению. Но для этого годовой доход 2027 года должен уложиться в 20 млн руб.
Для ставки 5% действует правило 12 кварталов: подробности возврата к освобождению стоит заранее согласовать с бухгалтером.
Расчет условный: НДС — по формуле 5/105 при неизменных ценах и без вычетов, доля салона берется по примерам из предыдущих статей серии.
Важное условие. Разделение должно отражать реальную экономику: мастер действительно оказывает собственную услугу, а салон — свою. Если модель существует только на бумаге, налоговая вправе применить ст. 54.1 НК. Практика, график и документы должны совпадать: об этом мы писали в чек-листе признаков трудовых отношений и в разборе того, как ФНС доказывает «серые» схемы.
Какие решения принять и когда
Срок
Действие
Ноябрь 2026
Посчитать ожидаемый доход за 2026 год по всем режимам вместе, включая розницу косметики. Определить свою группу по таблице выше
До середины декабря
Решить, остается ли салон на патенте на 2027 год, и подать заявление на патент
До конца декабря
Подать уведомление о переходе на УСН, если салон в группе 15–20 млн руб. или нужна «страховка»
1 января 2027
Новая схема расчетов с мастерами должна заработать: договоры, чеки, роли в системе
В течение 2027 года
Ежемесячно сверять накопленный доход салона с лимитами. При приближении к порогу сообщить бухгалтеру заранее
До конца 2027
Решить, остается ли салон на патенте в 2028 году (лимит 10 млн руб.), и подать документы вовремя
Что это означает для бухгалтера
Посчитайте лимиты по всем режимам вместе: ПСН и УСН суммируются. Таблица в учете должна показывать накопленный доход нарастающим итогом по месяцам.
Проверьте, какие услуги салона вообще подпадают под патент по ОКВЭД 96.02. Остальное идет на УСН.
Закрепите в договорах и в учете, что доход салона — только то, что он получил за свои услуги. Транзитные суммы мастеров в базу не входят, но должны быть видны в реестре.
Если на 2027 год у клиента остается патент, оцените «страховочное» уведомление об УСН: цена — декларация по УСН, выгода — сохранение упрощенки и освобождения от НДС до 20 млн руб. при превышении лимита патента.
Заранее решите вопрос с НДС: если салон уже приближается к порогу 20 млн руб., ставку 5% или 7% без вычетов нужно выбрать и учесть в ценах, а не в конце года.
Хранить все нужно так, чтобы при запросе инспекции можно было показать связь между чеком, услугой, мастером и выплатой.
Как BEAUTY SPLIT помогает управлять лимитами
Салон и мастера работают с клиентами, а BEAUTY SPLIT — работает с деньгами и документами:
Клиент традиционно оплачивает оказанные услуги и в момент оплаты деньги распределяются: мастеру — вознаграждение за его время и услуги, салону — оплата сервисного обеспечения;
в чеке две позиции с ИНН каждого поставщика, поэтому в доход салона попадает только его доход, а не весь оборот по чеку клиента;
проценты распределения по мастерам и услугам настраиваются заранее и применяются при приеме оплаты от клиента автоматически;
реестры и отчеты показывают накопленные суммы по салону, мастерам и периодам, а бухгалтер видит, какая часть лимита по патенту и/или УСН уже израсходовано, что помогает заранее принять необходимые управленческие решение.
Сервис не заменяет налогового планирования: решение о режиме, о ставке НДС и о пропорции распределения доходов как и всегда принимает владелец и, желательно, вместе с бухгалтером, но BEAUTY SPLIT убирает необходимость ручного расчета начислений и последующих переводов мастерам.
Вывод
Для салона 2027–2028 годы — период, когда нельзя решать налоговые вопросы «по факту». Лимит патента падает вдвое, порог НДС стоит на месте, налоговые каникулы закончились, а 2027 год задает условия для 2028-го. Три вещи стоит сделать до конца года: посчитать доход 2026 года по всем режимам, определить свою группу и решить, какая доля выручки реально принадлежит салону. Остальное — вопрос аккуратного учета и вовремя поданных документов.
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Источники:
Лимит доходов для НДС на УСН заморозили на уровне 20 млн до 2029 года
НДС для ИП на ПСН в 2027 году: стоит подстраховать лимит упрощенкой
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