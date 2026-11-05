Стратегия салона на 2027–2028 годы: патент сокращается вдвое, порог НДС – пока остается

Что считать доходом салона и почему это решает все

Лимиты считаются от дохода салона. Если клиент платит салону за все, а салон потом перечисляет мастерам их часть, весь платеж проходит через кассу и расходует лимит, хотя часть этих денег салону никогда не принадлежала.

В модели BEAUTY SPLIT клиент одним платежом оплачивает две отдельные услуги: услугу мастера и сервисное обеспечение салона (рабочее место, администрирование и клиентский сервис). В чеке они показаны двумя строками, каждая под ИНН своего поставщика. Доход салона — это его доля, а не весь оборот.

Сколько это дает, зависит от доли салона в чеке. Максимальный годовой оборот, при котором салон остается в пределах лимита:

Доля салона в платеже Лимит ПСН 2027 (15 млн руб.) Лимит ПСН 2028 (10 млн руб.) Порог НДС (20 млн руб.) 100% (все через салон) 15 млн руб. (≈6 мастеров) 10 млн руб. (≈4 мастера) 20 млн руб. (≈8 мастеров) 63,5% (расчет серии статей) ≈23,6 млн руб. (≈10 мастеров) ≈15,7 млн руб. (≈6,5 мастера) ≈31,5 млн руб. (≈13 мастеров) 50% (как в образце чека) 30 млн руб. (12,5 мастера) 20 млн руб. (≈8 мастеров) 40 млн руб. (≈16,7 мастера)

Число мастеров считаем по 200 000 руб. выручки в месяц на каждого, то есть 2,4 млн руб. в год. Формула общая: допустимый оборот = лимит ÷ доля салона. То же в разрезе одного рабочего места разобрано в статье про юнит-экономику кресла: при доле салона 63,5% одно кресло приносит в доход салона около 1,5 млн руб. в год.

Таблица показывает главное: при выручке 200 000 руб. на мастера патент в 2028 году достижим только для салона, где работают до четырех мастеров, если вся оплата проходит через салон, до шести-семи — при доле салона 63,5% и до восьми — при доле 50%. Это и есть «стратегический» вопрос: расти до порога или управлять долей.