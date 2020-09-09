Онлайн-касса: что 2021 нам готовит?

С 2021 ждем отмену Федерального Закона 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в РФ». Правила по онлайн-кассам планируется перенести в НК РФ.

Основные изменения:

Расчеты будут вестись через кабинеты ККТ — информационный ресурс на сайте ФНС

Вводится понятие мнимого и притворного расчета. Мнимый расчет — несуществующий расчет, по которому осуществлена фиксация лишь для вида. Притворный расчет — расчет, в отношении которого осуществлена фиксация вместо фиксации другого расчета с целью прикрыть его.

Мнимый расчет — несуществующий расчет, по которому осуществлена фиксация лишь для вида. Притворный расчет — расчет, в отношении которого осуществлена фиксация вместо фиксации другого расчета с целью прикрыть его. Налогоплательщики будут фиксировать расчеты и выдавать покупателю кассовый или расчетный чек.

Появится новый вид налоговых проверок — оперативные проверки.

В рамках таких проверок будут контролировать фиксацию расчетов и полноту учета выручки.

По запросу налоговых органов в проводимых оперативных проверках будут участвовать органы федеральной службы безопасности.

Период проверки — не более 3-х календарных лет, предшествующих году, в котором вынесено решение.

Оперативная проверка может быть назначена повторно независимо от времени проведения предыдущей оперативной проверки за тот же период. Срок проведения оперативной проверки не может превышать 20 рабочих дней. Указанный срок может быть продлен до 40 рабочих дней.

В рамках оперативной проверки будут проводится контрольные закупки, наблюдение и другие мероприятия налогового контроля. По результатам проверки будут составлять акт и выносить решение.

В случае невыполнения обязанности по фиксации расчетов налоговым органом могут применяться ограничительные меры такие как приостановление операций по счетам в банке, ограничение доступа к сайту, социальным сетям, блогам в сети интернет, приостановление торговли через стационарные торговые объекты.

Корректируются штрафы.

Расчеты без фиксации, а также фиксация мнимого или притворного расчета повлекут штрафы для ИП 25% — 50% от суммы расчетов, но не менее 10 000 рублей. Организации 75% — 100%, но не менее 30 000 рублей.

Ненаправление покупателю кассового чека повлечет предупреждение или взыскание штрафа в размере 2 000 рублей с ИП и 10 000 рублей с организации.

Неуказание в чеке наименования товара при реализации маркированной продукции или искаженное наименование влечет взыскание штрафа с ИП в размере 50.000 рублей, с организации — 100 000 рублей.

Непредставление в срок в налоговые органы фискальных данных влечет взыскание штрафа с индивидуального предпринимателя 100 000 рублей, с организации 200 000 рублей.