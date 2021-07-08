Кому нужна онлайн-касса, и что будет, если ее нет: разбираем популярные вопросы

Добрый день! Давайте разберем популярные вопросы, связанные с применением онлайн-кассы, ответственность, и какие своевременные действия помогут избежать ответственности за неприменение онлайн-кассы.

Кто должен применять ККТ?

Организации и ИП, которые принимают и выплачивают деньги наличными и в безналичном порядке при расчетах, связанных:

с товарами, работами, услугами

организацией и проведением азартных игр и лотерей

Не применяют ККТ:

Лица, которые освобождены от этой обязанности полностью: самозанятые, торговля на розничных рынках, продажа ценных бумаг и пр. согласно ст. 2 № 54-ФЗ

Где найти информацию о регистрации и снятии с учета ККТ, нормативные материалы?

Сайт ФНС «Контрольно-кассовая техника».

Какой срок привлечения к ответственности за неприменение ККТ или применение с нарушением порядка?

Срок давности привлечения к ответственности за правонарушения, связанные с применением ККТ, составляет 1 год.

Какая ответственность за неприменение ККТ?

На должностных лиц в сумме от 1/4 до 1/2 величины расчета, произведенного без кассового аппарата. Сумма штрафа не может быть ниже 10 000 руб.

На юридических лиц — от ¾ до одного размера суммы расчета без использования ККТ. Сумма штрафа не может быть ниже 30 000 руб.

Назначение административного наказания не освобождает от исполнения обязанности, за неисполнение которой оно было назначено ч. 4 ст. 4.1 КоАП РФ

Необходимо ли применять ККТ? — разбираем популярные вопросы

Ошибочное поступление денежных средств от физического лица на расчетный счет организации.

Поступление на расчетный счет организации ошибочно перечисленных денежных средств от физического лица без реализации ему товаров (работ, услуг) не является расчетом с точки зрения 54-ФЗ. Соответственно, ККТ по таким операциям не требуется.

Основание: Письмо ФНС России от 12.12.2018 № ЕД-4-20/24113@.

Организация получила оплату по договору купли-продажи (аренды) недвижимости.

При получении денежных средств за товары, в том числе за недвижимое имущество по договорам купли-продажи, при получении арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества организация обязана применять ККТ.

Основание: Письмо Минфина России от 23.09.2019 № 03-01-15/73048.

Застройщик привлекает средства по договорам долевого строительства.

Привлечение застройщиком денежных средств граждан для строительства на основании договора участия в долевом строительстве не относится к расчетам для целей Федерального закона N 54-ФЗ и не требует применения ККТ.

Основание: Письмо Минфина России от 11.12.2018 № 03-01-15/89992.

В оплату поступают средства материнского капитала.

Средства материнского капитала перечисляет безналичным переводом непосредственно Пенсионный фонд.

Материнский капитал — целевые деньги, их не выдают гражданам на руки. Организация в данном случае получает деньги от организации, а не от физического лица.

А при безналичных расчетах между организациями применять ККТ не требуется.

Основание:

пп.1 п. 1 ст.10 № 256-ФЗ от 29.12.2006, п.16 Постановления Правительства от 12.12.2007 № 862, п. 9 ст. 2 Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ, п. 1 ст. 862 ГК, п. 1.1 Положения ЦБ от 19.06.2012 № 383-П.

Физическое лицо рассчитался с организацией (ИП) векселем.

При осуществлении расчета пользователь обязан выдать кассовый чек. Под расчетами понимаются не только получение / выплата денежных средств, но и предоставление или получение иного встречного предоставления за товары, работы, услуги.

При погашении векселя происходит погашение долгового обязательства, возникшего по договору купли-продажи товара. Несмотря на то, что применяется вексель, фактически происходит оплата ранее проданного товара.

ККТ в данном случае требуется.

Основание: ст. 1.1, 1.2 Закона № 54-ФЗ от 22.05.2003.

Заключен предварительный договор купли-продажи и физическое лицо перечислило аванс по данному договору.

В случае, когда осуществляются частичная предоплата и конечный расчет с учетом ранее предоставленной предоплаты за оказываемую услугу, необходимо сформировать два кассовых чека.

В момент получения денежных средств с признаком способа расчета «предоплата».

По факту передачи предмета расчета с признаком способа расчета «полный расчет» с указанием общей суммы расчета с учетом ранее внесенной предоплаты.

Основание: Письмо ФНС России от 19.03.2021 № АБ-3-20/2062@.

Комитент получил от комиссионера наличную денежную выручку за товары, реализованные по договору комиссии.

Организация обязана применять ККТ при расчетах за товары, работы, услуги.

Основание: № 54-ФЗ от 22.05.2003.

Поступление от комиссионера наличной выручки за товары, реализованные по договору комиссии, не относится к таким операциям. Поэтому ККТ комитент не должен применять.

Основание: Письмо Минфина России от 26.04.2017 № 03-01-15/25252.

Комиссионер продал за наличную оплату товары, принадлежащие комитенту.

ККТ применяется кроме тех ситуаций, когда ККТ можно вовсе не применять ст. 2 54-ФЗ.

Комиссионер является продавцом по договорам купли-продажи, заключенным от его имени (ст. 990 ГК). При реализации товаров комиссионером на основании договора комиссии, ККТ применяется в обязательном порядке.

Основание: Письмо Минфина России от 27.07.2017 № 03-07-11/47894.

Получена задолженность от службы судебных приставов за реализованный товар / услугу физическому лицу.

При взыскании денежных средств с должника, сумма задолженности переводится на депозитный счет ФССП.

ФССП в соответствии со ст. 10 № 118-ФЗ от 21.07.1997 является распорядителем денежных средств, поступающих на депозитный счет подразделения судебных приставов.

ККТ не применяется.

Расчеты с физическим лицом по договорам ГПХ.

При выплате организацией или ИП денежных средств физическому лицу по договору гражданско-правового характера, в том числе договору аренды, применение ККТ и выдача кассового чека не требуются.

Основание: Письмо ФНС России от 14.08.2018 № АС-4-20/15707.

Удержания из заработной платы.

ККТ не нужна при удержании из зарплаты:

За товары (работы, услуги), на основании коллективного или трудового договора.

За товары (работы, услуги) от третьих лиц, в том числе оплата питания, телефонной связи и пр.

В целях компенсации затрат, связанных с осуществлением трудовой деятельности, в том числе, приобретение трудовой книжки, порча имущества и пр.

При удержании из зарплаты за товары, работы, услуги, оказанные работодателем и не предусмотренное коллективным (трудовым договором) применение ККТ не требуется.

Сотрудникам выплачивается материальная помощь.⠀

Расчеты в рамках трудовых отношений — выдача зарплаты, материальной помощи и других выплат не являются расчетами за товары (работы, услуги). Поэтому применять ККТ в таких случаях не надо.

Основание: Письмо Минфина России от 11.10.2018 № 03-01-15/72951.

Зарплата выплачивается товарами.

Если часть зарплаты выдается работнику товаром, расчета в смысле Федерального закона № 54-ФЗ не возникает. Соответственно, обязанность по применению ККТ отсутствует.

Подтверждением оплаты товара для работника может служить расчетный листок, который он должен получить при выплате заработной платы.

Основание: Письмо ФНС России от 14.08.2018 № АС-4-20/15707.

Получение / погашение займа от учредителя — физического лица.

При получении займа от учредителя — физического лица и последующем его погашении у организации отсутствует обязанность применять ККТ.

Основание: Письмо Минфина России от 04.12.2018 № 03-01-15/87766.

Предоставление займов сотрудникам.

Если такие займы НЕ были связаны с отсрочкой или рассрочкой по оплате за товары, работы или услуги купленные у этой же организации, то ККТ не применяется.

Основание: Письмо ФНС от 19.10.2018 № ЕД-4-20/20518@.

Сотрудник вносит деньги в счет возмещения расходов организации.

При возмещении сотрудником расходов работодателю, например обучение, повышение квалификации — ККТ не применяется т.к. данная операция не является расчетом за товары (работы, услуги).

Основание: Письмо Минфина России от 09.10.2018 № 03-01-15/72537.

Как оформить возврат денежных средств за товар / услугу?

В случае возврата денег покупателю необходимо оформить возвратный чек с признаком расчета «возврат прихода» и выдать деньги покупателю из ящика ККТ.

Основание: Письмо Минфина России от 24.05.2017 № 03-01-15/31944.

Чек может быть сформирован на бумажном носителе или направлен покупателю в электронной форме на предоставленный им абонентский номер либо адрес электронной почты.

Основание: п. 2 ст. 1.2 Закона о применении ККТ.

Вернуть наличные из кассы за возвращаемый товар можно только, если он был оплачен наличными.

Основание: п.1 Указания Банка России от 09.12.2019 № 5348-У «О правилах наличных расчетов».

Возврат наличных за товар, оплаченный картой, является нарушением порядка ведения кассовых операций, за которое предусмотрена ответственность по ст.15.1 КоАП РФ.

В то же время не является нарушением возврат на карту, если товар был оплачен как наличным, так и безналичным способом.

Как избежать ответственности за неприменение ККТ?

Чтобы избежать ответственность за неприменение ККТ необходим добровольно исполнить обязанность до вынесения постановления об административном правонарушении. А именно, пробить чеки коррекции.

Лицо, направившее в налоговый орган кассовый чек коррекции (бланк строгой отчетности коррекции), освобождается от административной ответственности за административное правонарушение, если соблюдены в совокупности следующие условия:

На момент обращения лица с заявлением в налоговый орган либо направления в налоговый орган кассового чека коррекции (бланка строгой отчетности коррекции) налоговый орган не располагал сведениями и документами о совершенном административном правонарушении.

Представленные сведения и документы либо кассовый чек коррекции (бланк строгой отчетности коррекции) являются достаточными для установления события административного правонарушения.

Основание: ст. 14.5 КоАП РФ.

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