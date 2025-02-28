10 недорогих способов удержать сотрудников без поднятия зарплаты

В этой статье мы расскажем об инструментах нематериальной мотивации, которые успешно работают на повышение вовлеченности сотрудников без постоянного повышения окладов и премирования.
Секрет избежания лишних расходов на оплату труда — создание в компании условий, в которых сотрудники будут чувствовать себя хорошо и комфортно. В этом случае они работают эффективнее и реже увольняются, даже если в другом месте им предлагают более высокую зарплату.
Расскажем, как это сделать с минимальными материальными вложениями.
1. Внутренние мероприятия и активности
Создайте позитивный микроклимат, увеличив количество мероприятий для сотрудников. Как правило, после совместных активностей команда становится прочнее.
Это вовсе не означает походы в ресторан или организацию дополнительных корпоративов за счет фирмы. Достаточно вовлечь самих сотрудников в процесс подготовки и организации, задать им вектор.
Бюджет: ★ ☆ ☆ ☆ ☆
Варианты реализации:
Инициируйте организацию самими сотрудниками тематических праздников: например, 23 февраля, 8 Марта, Масленица, профессиональные праздники. Задайте тематику мероприятия или предложите им самим придумать необычное командное поздравление для коллег и принести из дома угощение. Как правило, сотрудники с удовольствием организуют блинный стол с начинками, а женская и мужская половины коллектива активно создают чаты для обсуждения поздравлений.
Устраивайте вечера настольных игр («Мафия», «Монополия», «Имаджинариум» и т.п.). Сейчас таких игр огромное множество, набор стоит недорого и прослужит несколько лет.
Предложите сотрудникам организовать совместный выезд на природу, собрать команду для участия в квизе, вместе сходить на выставку или футбольный матч.
Закажите выездной квиз или мастер-класс в офис, даже простой заказ пиццы на день рождения компании порадует коллектив.
Сотрудники будут сами готовы оплатить участие, если мероприятие им интересно, при этом компания понесет минимум расходов. Важно только создать условия для инициативы и креативных идей.
2. Повышение в должности и профессиональный рост
«Я не хочу судьбу иную.
Мне ни на что не променять
Ту заводскую проходную,
Что в люди вывела меня».
строка из песни «Весна на Заречной улице» (1956).
Для молодых специалистов получение опыта подчас важнее зарплаты. Их привлекает возможность поработать в сильной команде и погрузиться в профессию.
Опытных сотрудников могут привлекать перспективы карьерного роста, ради которого они готовы некоторое время работать на позиции с зарплатой ниже желаемой.
Бюджет: ★ ★ ☆ ☆ ☆
Варианты реализации:
Для молодых специалистов: обеспечьте наставничество опытных коллег и участие в интересных проектах. Через некоторое время вы получите «выращенных» под требования компании лояльных и благодарных сотрудников, которые начинали с минимальной зарплатной ставки.
Для специалистов с опытом: создайте возможности роста позиции с критериями достижения. Имея на руках понятный план развития, сотрудник чаще всего готов работать на перспективу и ждать повышения зарплаты в обозримом будущем. Наиболее прозрачным и эффективным решением будет внедрение системы грейдов: выработайте план развития компетенций и список задач, которые помогут достичь более высокой позиции. Но не давайте ложных обещаний повышения должности или, что еще хуже, невыполнимых KPI.
Организуйте тренинги и курсы для развития профессиональных навыков. Обучение можно проводить бесплатно силами опытных сотрудников. Для них привлечение в качестве тренера может стать дополнительным мотиватором и фактором лояльности к компании.
Разработка системы грейдов, мотивации, KPI от 1 до 500 сотрудников
3. Дополнительные льготы
Комфортные условия труда — это не только оборудованное рабочее место и удобный график, но и дополнительные плюсы работы в компании, организовать которые на самом деле можно почти без вложений. Для сотрудников это может стать причиной продолжать сотрудничество.
Бюджет: ★ ☆ ☆ ☆ ☆
Варианты реализации:
Предоставьте сотрудникам возможность пользоваться товарами или услугами вашего бизнеса бесплатно или со скидкой. Для компании это почти ничего не стоит, а для работника эти льготы иногда важнее зарплаты. Например, для персонала фитнес зала — бесплатный доступ к тренажерам, для работников частной школы — бесплатное или льготное образование их детей и т.п.
Подключите в банке зарплатный проект с привилегиями для сотрудников компании, такими, как увеличенный кэшбэк, премиум-обслуживание или увеличенные ставки по вкладам. Попробуйте согласовать особые условия по ипотеке и иным видам кредитования.
Договоритесь с близлежащими кафе (фитнес-залом, салоном красоты, языковой школой) на корпоративную скидку. Бизнес заинтересован в сотрудничестве и охотно предлагает различные корпоративные программы на бесплатной основе.
Возможно, в вашем регионе есть сервисы или объединения, которые предоставляют корпоративные скидки (в стоматологии, музеи, и т.д.)
Застройщики также охотно предоставляют корпоративные скидки и другие преимущества: например, доступ к закрытым распродажам или более гибкие условия рассрочки.
4. Гибкий или гибридный график
Возможность удаленной работы или гибкого графика привлекает сотрудников и не сокращает бюджет компании. Собственный комфорт и личная жизнь могут иметь более высокий приоритет, чем доход. Например, возможность не ехать в офис в мороз или с плохим самочувствием, а отработать день удаленно, повышает лояльность работников. А гибкое начало рабочего дня — это большое подспорье для тех, кому важно успеть в детский сад или посетить спортзал.
В качестве бонуса удаленной работы вы получите экономию на содержании офиса и рабочих мест (интернет, расходные материалы, уборка и т.д).
Бюджет: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
Варианты реализации:
Учитывайте индивидуальные потребности сотрудников, позвольте хотя бы иногда работать удаленно, если в вашей компании это до сих пор не принято.
Дайте возможность выбрать дни, когда сотруднику удобно работать удаленно, без ущерба для рабочих задач.
Предложите гибкое начало рабочего дня: например, с 9:00 до 10:00.
Создайте возможность для выбора сокращенного рабочего дня с пропорциональным уменьшением зарплаты — это может быть интересно молодым родителям или студентам.
Введите систему бронирования рабочих мест — это позволит разместить коллектив в меньшем офисном пространстве, одновременно давая сотрудникам большую гибкость и снижая операционные расходы.
5. Социальные проекты
Многим людям важно ощущать причастность к чему-то большому и значимому, нести пользу обществу. Они будут испытывать гордость и проявлять бὀльшую лояльность к компании, которая участвует в социально значимых проектах.
Бюджет: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
Варианты реализации:
Инициируйте участие в активностях, которые могут принести пользу обществу — благотворительность, волонтерство, поддержка ветеранов и т.д. Например, можно организовать дни сдачи крови в офисе или предложить сотрудникам побыть Дедом Морозом для детей из детского дома.
Организуйте участие в муниципальных мероприятиях: субботники, забеги здоровья, шествия ко Дню Победы.
Внедряйте экологические проекты: установите в офисе контейнеры для сбора пластиковых крышек и стаканов, одежды, бумаги и т.п. Эко-организации предоставляют их бесплатно и сами забирают содержимое на переработку.
Совсем не обязательно выделять большой корпоративный бюджет. Как правило, сами сотрудники охотно вкладываются в благотворительные акции. Все эти мероприятия сплачивают команду и создают то самое ощущение себя частью чего-то важного.
6. Улучшение условий труда
Даже высокая зарплата не удержит работников надолго, если условия труда будут хуже, чем в других компаниях. В этом случае не только действующие сотрудники захотят покинуть компанию, но и потенциальные кандидаты предпочтут другого работодателя.
Безопасность — базовая потребность людей, поэтому на соблюдение элементарных гигиенических условий труда необходимо выделить хотя бы небольшие деньги. Качественный ремонт — дорогое удовольствие, но можно обойтись и более бюджетными средствами для создания уюта и комфорта в вашем офисе.
Бюджет: ★ ★ ★ ★ ☆
Варианты реализации:
Сделайте хотя бы минимальный, но опрятный косметический ремонт. Но не выбирайте самые дешевые материалы и мебель — людей это отталкивает.
Оборудуйте кухню и/или комнату отдыха. Холодильник, микроволновка, чайник и несколько столов не утянут корпоративный бюджет, но позволят сотрудникам культурно пообедать или сделать перерыв.
Установите аппарат вендинговой компании со здоровой едой или полезным перекусом. Вам сделают это бесплатно.
Установите стол для пинг-понга. У этого вида спорта много последователей.
Добавьте в интерьер офиса недорогие, но уютные аксессуары: подушки, вазочку с печеньем, картины, посуду и столовые приборы, цветы в горшках.
Поставьте кофе-машину. Закупку зерен и молока можно оставить на сотрудниках.
Если бюджета на ремонт совсем нет, то хотя бы почините сломанное, покрасьте старое, отмойте грязное, а на стенах развесьте постеры в рамках. Иногда «чисто» — это достаточно.
7. Корпоративные ценности
Формируйте ценности и миссию компании, которые будут близки сотрудникам. Это тоже способствует тому, чтобы каждый чувствовал себя частью большого проекта и ощущал принадлежность к команде.
Работники зоопарков одними из первых откликнулись на природную катастрофу из-за разлива мазута в Анапе зимой 2024 года. Смотрители «Эрмитажа» защищали и сохраняли экспонаты музея даже во время Великой Отечественной войны.
Это примеры того, что совпадение ценностей человека и организации дают кратное увеличение эффективности труда за счет высокой мотивации и лояльности.
Бюджет: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
Варианты реализации:
Сформируйте ценности своей компании и транслируйте их сотрудникам личным примером, а также через соцсети, внутренний портал, корпоративные рассылки и т.п. Ценности могут быть обусловлены разными факторами (личностью собственника, видом бизнеса, историческим периодом,..). Для кого-то это честные, экологичные отношения к сотрудникам и клиентам, трудолюбие и поддержание атмосферы доверия и поддержки. А в другой бизнес-среде могут сформироваться более жесткие и агрессивные принципы.
Набирайте в команду людей, которые разделяют ценности компании.
8. Социальная поддержка
Ощущение защищенности, стабильности удерживает работников в компании. Обеспечьте сотрудникам социальную поддержку по возможностям организации.
Бюджет: ★ ★ ☆ ☆ ☆
Варианты реализации:
Предоставьте дополнительные дни отпуска за стаж, несколько оплачиваемых дней без оформления листа нетрудоспособности (seek-дни), выходной 1 сентября (для родителей младших школьников), выходной в день рождения и т.д.
Установите небольшие выплаты ко дню свадьбы, рождению ребенка, а также материальную помощь в сложной жизненной ситуации.
9. Признание и похвала
Для приятного рабочего микроклимата недостаточно иногда покупать пиццу в офис или ходить всей командой в ближайшее кафе. Нужно поддерживать стремление сотрудников эффективно работать, открыто признавать достижения, награждать за выдающийся результат.
Бюджет: ★ ☆ ☆ ☆ ☆
Варианты реализации:
Лично поблагодарите, напишите пост в общую беседу, упомяните достижение на общем собрании, вручите Благодарность или Грамоту, сделайте доску почета (хотя бы в виде пластикового щита или презентации на экране в общем холле).
Дарите фирменный мерч после испытательного срока, за успешное завершение проекта или даже при увольнении. Это могут быть толстовки, бейсболки, кружки, флешки, зонты, кардхолдеры, ежедневники и т.д.
Подводите итоги месяца/квартала/года и присваивайте звание Лучшего сотрудника по показателям.
Устраивайте голосование в коллективе на звание (Самый незаменимый, Самый веселый, и т.д.). Сотрудники не могут корректно оценить вклад коллег в общее дело, потому что не знают функционал и задачи друг друга, поэтому выносите на голосование коллектива шуточные добрые номинации.
Благодарить и выделять нужно всех заслуживающих этого сотрудников. Не забывайте про поддерживающие подразделения, которые не влияют на прибыль напрямую. Иначе награды и благодарности будут получать только отдел продаж и руководители.
Не превращайте процесс награждения в фарс: иногда руководители так хотят поощрить всех, что вручают награды в номинациях «самый чистый стол», «пунктуальность» и т.д., и тем самым обесценивают награждение достойных.
Подкреплять ли благодарность материальным поощрением — решать руководителю компании.
10. Обратная связь и вовлеченность
Если все вышеперечисленные инструменты можно реализовывать силами HR отдела, то этот инструмент потребует регулярного участия руководителя организации.
Талантливые и вовлеченные сотрудники могут уйти в другие компании только от ощущения (часто ошибочного), что их не слышат и их мнение никому не нужно, их работа никому не видна. Важно периодически общаться с ними и давать своевременную обратную связь.
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Как реализовать:
Организуйте электронный или физический почтовый ящик руководителя, в который можно отправить письмо (с подписью или анонимно).
Назначьте часы приема, в которые любой сотрудник может прийти к вам со своим личным вопросом или предложением.
Привлекайте сотрудников к принятию решений, советуйтесь с ними.
Хорошо мотивирует и поднимает вовлеченность инструмент «голосование». Предложите сотрудникам выбрать место для корпоратива, тему тимбилдинга, цвет и фасон мерча, подарки детям, и т.д. На бюджет компании это не повлияет, а лояльность команды вырастет.
Вывод: если в компании комфортные условия труда, благожелательный рабочий микроклимат, есть возможности роста, социальная поддержка и льготы, то гораздо проще закрывать позиции, а лояльность и эффективность сотрудников будет высокой даже при среднем (иногда ниже среднего) уровне зарплат.
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