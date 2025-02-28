10 недорогих способов удержать сотрудников без поднятия зарплаты

В этой статье мы расскажем об инструментах нематериальной мотивации, которые успешно работают на повышение вовлеченности сотрудников без постоянного повышения окладов и премирования.

Секрет избежания лишних расходов на оплату труда — создание в компании условий, в которых сотрудники будут чувствовать себя хорошо и комфортно. В этом случае они работают эффективнее и реже увольняются, даже если в другом месте им предлагают более высокую зарплату.

Расскажем, как это сделать с минимальными материальными вложениями.