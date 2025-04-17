Внутригрупповые операции: как избежать налоговых рисков и защитить бизнес

Наиболее распространенные претензии со стороны налоговых органов направлены на такие направления, как внутригрупповое финансирование и услуги управления . Об этих двух направлениях и налоговых рисках, связанных с ними, поговорим подробнее.

Однако такого рода операции являются предметом повышенного контроля со стороны налоговых органов — ведь они несут потенциальные риски, связанные с перераспределением прибыли и минимизацией налогов . Это требует от бизнеса особого внимания к их структурированию и документальному оформлению, подтверждению реальности сделок и экономической обоснованности расходов.

Если доказаны умышленные действия, то налоговые обязательства корректируются полностью.

Транзитные операции между взаимозависимыми компаниями с использованием особых форм расчетов.

Признаками умышленных действий налогоплательщика, направленных на получение необоснованной налоговой выгоды, могут считаться:

На что обращают внимание налоговые органы

При проверках налоговые органы оцениваю т:

Обязательство исполнено стороной договора или лицом, которому это обязательство законно передано.

Компания вправе учитывать расходы при соблюдении двух условий:

Основные риски внутригруппового финансирования

Анализ действующей судебной практики демонстрирует, что основными налоговыми рисками по внутригрупповым операциям являются:

Риск 1. Переквалификация займа в инвестицию

Суть риска: доначисление налога на прибыль, пеней и штрафа из-за завышения расходов по процентам, начисленным по договору займа. Такой договор может быть, переквалифицирован в инвестиционный. Пример из практики. В деле постановления АС ПО от 22.03.2023 по делу № А12-19176/2022 налоговый орган посчитал, что договор займа между взаимозависимыми компаниями является инвестиционным договором. Инспекция указывала, что: Получатель займа был убыточной организацией.

Компания не имела возможности вовремя вернуть займ и проценты.

Между сторонами существовала взаимозависимость. Суд встал на сторону налогоплательщика, отметив, что договор займа может считаться инвестиционным только когда: Проценты по займу зависят от наличия и размера прибыли.

Заимодавец получает право собственности на часть создаваемого имущества. В данном случае условия были фиксированными, что подтверждало природу займа, а не инвестиции. Как снизить риск переквалификации займа в инвестицию: Использовать фиксированные процентные ставки.

Четко определять цель займа в договоре.

Документально подтверждать целевое использование средств.

Риск 2. Использование схем кэш-пулинга для перераспределения прибыли

Суть риска: признание необоснованными процентных расходов по внутригрупповым займам в рамках централизованного управления денежными потоками (системы кэш-пулинга). Пример из практики: в постановлении Арбитражного суда Московского округа от 06.03.2024 № Ф05-2390/2024 по делу № А40-26234/2023 суд поддержал позицию налоговой инспекции, отказавшей в признании процентных расходов по внутригрупповым займам международной группы. Налоговый орган установил, что: Российская компания оплачивала поставки иностранным компаниям группы до получения собственной выручки.

Часть прибыли от продаж в России перечислялась компаниям группы в виде процентов по займам.

Бизнес-модель была подчинена финансовым интересам группы, а не российской компании. Суд пришел к выводу, что целью системы кэш-пулинга было формирование постоянной закредитованности российской компании. А это приводило к минимизации налогообложения в России и перераспределению прибыли в пользу иностранных компаний группы. Как снизить риск кэш-пулинга: Обеспечить экономическую обоснованность займов.

Строить внутригрупповые займы на рыночных механизмах.

Документировать экономическую выгоду от участия в системе кэш-пулинга для российской компании.

Риск 3. Одновременное привлечение процентных и выдача беспроцентных займов

Суть риска: доначисление налогов при выявлении схемы, когда компания привлекает процентные займы и одновременно выдает беспроцентные займы связанным лицам. Пример из практики: в постановлении Арбитражного суда Дальневосточного округа от 31.01.2024 № Ф03-6560/2023 налоговая инспекция доказала, что компания минимизировала налоговые обязательства, привлекая процентные займы и направляя их на выдачу беспроцентных займов связанным компаниям. Было установлено, что: Финансовое состояние компании позволяло ей не привлекать процентные займы.

Полученные процентные займы в тот же день или в течение недели выдавались как беспроцентные другим компаниям группы.

Возврат процентных займов осуществлялся за счет возврата беспроцентных займов. В результате компания получила убытки из-за того, что во внереализационных доходах отсутствовали проценты по выданным займам, тогда как во внереализационных расходах они присутствовали. Как снизить риск одновременного привлечения процентных и выдачи беспроцентных займов: Не допускать одновременного привлечения процентных и выдачи беспроцентных займов.

Документировать экономическое обоснование каждой операции.

Избегать транзитных операций с заемными средствами в короткие сроки.

Внутригрупповые услуги управления

При проверке консультационных, информационных и управленческих услуг налоговые органы в первую очередь анализируют: Наличие и содержание документов о сути оказанной услуги.

Документальное оформление результатов оказания услуг.

Порядок представления результатов услуг. Из этого вытекает распространенный на практике налоговый риск для бизнеса.

Риск 4. Недостаточное документальное подтверждение услуг управления

Суть риска: доначисление налогов, если налоговый орган сочтет оформление документов об услугах недостаточным или ошибочным. Суды в своих решениях поддерживают налоговые органы при наличии следующих распространенных ошибок в документах: Формальные акты сдачи-приемки — не раскрывают содержание операции, не содержат конкретики.

Неинформативные отчеты — не позволяют установить фактический объем и характер услуг.

Отсутствуют данные о ценообразовании — нет информации о формировании цены по конкретным видам услуг.

Недостаточное документирование — невозможно установить характер и реальность выполненных услуг. Пример из практики 1: в постановлении Арбитражного суда Центрального Округа от 15.12.2020 по делу №А14-4300/17 налогоплательщик приобретал услуги управления и посреднические услуги у связанной управляющей компании. Налоговые органы установили, что: Услуги были фиктивными, а отчеты формальными.

Информация в отчетах дублировалась.

Фактически работу выполняли сотрудники налогоплательщика, переведенные в управляющую компанию.

Затраты налогоплательщика при этом значительно увеличились. Суд поддержал налоговые органы, посчитав что информации в представленных документах недостаточно для подтверждения реальности услуг. Пример из практики 2: в определении Верховного Суда от 17 июля 2019 г. по делу № А27-6968/2018 налогоплательщик приобретал услуги управления у связанной управляющей компании. Налоговые органы установили, что: Механизм определения цены не был раскрыт налоговым органам.

Нерегулярный характер выплат.

В управляющей компании отсутствовал необходимый персонал. Суд поддержал налоговые органы, посчитав что информации в представленных документах недостаточно для подтверждения реальности услуг. Как снизить риски, связанные с документальным оформлением и экономическим обоснованием внутригрупповых услуг управления: Необходимо обеспечить качественное документальное оформление. Например, отчет по результатам оказания кадровых услуг может содержать следующие элементы: Детальное описание услуг — конкретизация содержания, объема, сроков и исполнителей.

Обоснование ценообразования — методология расчета стоимости и сравнение с рыночными ценами.

Экономический эффект — влияние услуг на деятельность компании.

Документальные доказательства — материалы, подтверждающие факт оказания услуг.

Пример структуры отчета по HR-услугам