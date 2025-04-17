ЦОК Поисковик ПРОФК (2) 14.04 Мобильный
Бетерра
Налоговый учет

Внутригрупповые операции: как избежать налоговых рисков и защитить бизнес

Внутригрупповые операции, или сделки между компаниями, входящими в одну группу — важный инструмент управления в корпоративных структурах. Они позволяют эффективно распределять ресурсы и достигать стратегических целей группы. 

Однако такого рода операции являются предметом повышенного контроля со стороны налоговых органов — ведь они несут потенциальные риски, связанные с перераспределением прибыли и минимизацией налогов. Это требует от бизнеса особого внимания к их структурированию и документальному оформлению, подтверждению реальности сделок и экономической обоснованности расходов.

Наиболее распространенные претензии со стороны налоговых органов направлены на такие направления, как внутригрупповое финансирование и услуги управления. Об этих двух направлениях и налоговых рисках, связанных с ними, поговорим подробнее.

Обратитесь к экспертам «Бетерры» для сопровождения внутригрупповых операций

Существенно снизим налоговые риски и повысим эффективность управления ресурсами

Внутригрупповое финансирование

Внутригрупповое финансирование регулируется в статьях 807, 809, 575, 66.1 ГК и статьях 54.1, 252, 269 НК. При проверках налоговые органы анализируют все имеющиеся в распоряжении документы компании, которые раскрывали бы информацию об операциях и их результатах. Особое внимание в последнее время уделяется соблюдению ст. 54.1 НК, запрещающей уменьшать налог путем искажения сведений о хозяйственной деятельности.

На что обращают внимание налоговые органы

Признаками умышленных действий налогоплательщика, направленных на получение необоснованной налоговой выгоды, могут считаться:

  • Подконтрольность контрагентов — юридическая, экономическая или иная взаимозависимость участников сделок.

  • Транзитные операции между взаимозависимыми компаниями с использованием особых форм расчетов.

  • Согласованность действий участников хозяйственной деятельности.

Если доказаны умышленные действия, то налоговые обязательства корректируются полностью.

Ключевые условия признания расходов

Компания вправе учитывать расходы при соблюдении двух условий:

  • Основной целью сделки не является неполная уплата налога.

  • Обязательство исполнено стороной договора или лицом, которому это обязательство законно передано.

При проверках налоговые органы оценивают:

  • Реальность сделки.

  • Действительный экономический смысл операции.

  • Наличие деловой цели.

Основные риски внутригруппового финансирования

Анализ действующей судебной практики демонстрирует, что основными налоговыми рисками по внутригрупповым операциям являются:

Риск 1. Переквалификация займа в инвестицию

Суть риска: доначисление налога на прибыль, пеней и штрафа из-за завышения расходов по процентам, начисленным по договору займа. Такой договор может быть, переквалифицирован в инвестиционный.

Пример из практики. В деле постановления АС ПО от 22.03.2023 по делу № А12-19176/2022 налоговый орган посчитал, что договор займа между взаимозависимыми компаниями является инвестиционным договором.

Инспекция указывала, что:

  • Получатель займа был убыточной организацией.

  • Компания не имела возможности вовремя вернуть займ и проценты.

  • Между сторонами существовала взаимозависимость.

Суд встал на сторону налогоплательщика, отметив, что договор займа может считаться инвестиционным только когда:

  • Проценты по займу зависят от наличия и размера прибыли.

  • Заимодавец получает право собственности на часть создаваемого имущества.

В данном случае условия были фиксированными, что подтверждало природу займа, а не инвестиции.

Как снизить риск переквалификации займа в инвестицию:

  • Использовать фиксированные процентные ставки.

  • Четко определять цель займа в договоре.

  • Документально подтверждать целевое использование средств.

Риск 2. Использование схем кэш-пулинга для перераспределения прибыли

Суть риска: признание необоснованными процентных расходов по внутригрупповым займам в рамках централизованного управления денежными потоками (системы кэш-пулинга).

Пример из практики: в постановлении Арбитражного суда Московского округа от 06.03.2024 № Ф05-2390/2024 по делу № А40-26234/2023 суд поддержал позицию налоговой инспекции, отказавшей в признании процентных расходов по внутригрупповым займам международной группы.

Налоговый орган установил, что:

  • Российская компания оплачивала поставки иностранным компаниям группы до получения собственной выручки.

  • Часть прибыли от продаж в России перечислялась компаниям группы в виде процентов по займам.

  • Бизнес-модель была подчинена финансовым интересам группы, а не российской компании.

Суд пришел к выводу, что целью системы кэш-пулинга было формирование постоянной закредитованности российской компании. А это приводило к минимизации налогообложения в России и перераспределению прибыли в пользу иностранных компаний группы.

Как снизить риск кэш-пулинга:

  • Обеспечить экономическую обоснованность займов.

  • Строить внутригрупповые займы на рыночных механизмах.

  • Документировать экономическую выгоду от участия в системе кэш-пулинга для российской компании.

Риск 3. Одновременное привлечение процентных и выдача беспроцентных займов

Суть риска: доначисление налогов при выявлении схемы, когда компания привлекает процентные займы и одновременно выдает беспроцентные займы связанным лицам.

Пример из практики: в постановлении Арбитражного суда Дальневосточного округа от 31.01.2024 № Ф03-6560/2023 налоговая инспекция доказала, что компания минимизировала налоговые обязательства, привлекая процентные займы и направляя их на выдачу беспроцентных займов связанным компаниям.

Было установлено, что:

  • Финансовое состояние компании позволяло ей не привлекать процентные займы.

  • Полученные процентные займы в тот же день или в течение недели выдавались как беспроцентные другим компаниям группы.

  • Возврат процентных займов осуществлялся за счет возврата беспроцентных займов.

В результате компания получила убытки из-за того, что во внереализационных доходах отсутствовали проценты по выданным займам, тогда как во внереализационных расходах они присутствовали.

Как снизить риск одновременного привлечения процентных и выдачи беспроцентных займов:

  • Не допускать одновременного привлечения процентных и выдачи беспроцентных займов.

  • Документировать экономическое обоснование каждой операции.

  • Избегать транзитных операций с заемными средствами в короткие сроки.

Внутригрупповые услуги управления

При проверке консультационных, информационных и управленческих услуг налоговые органы в первую очередь анализируют:

  • Наличие и содержание документов о сути оказанной услуги.

  • Документальное оформление результатов оказания услуг.

  • Порядок представления результатов услуг.

Из этого вытекает распространенный на практике налоговый риск для бизнеса.

Риск 4. Недостаточное документальное подтверждение услуг управления

Суть риска: доначисление налогов, если налоговый орган сочтет оформление документов об услугах недостаточным или ошибочным.

Суды в своих решениях поддерживают налоговые органы при наличии следующих распространенных ошибок в документах:

  • Формальные акты сдачи-приемки — не раскрывают содержание операции, не содержат конкретики.

  • Неинформативные отчеты — не позволяют установить фактический объем и характер услуг.

  • Отсутствуют данные о ценообразовании — нет информации о формировании цены по конкретным видам услуг.

  • Недостаточное документирование — невозможно установить характер и реальность выполненных услуг.

Пример из практики 1: в постановлении Арбитражного суда Центрального Округа от 15.12.2020 по делу №А14-4300/17 налогоплательщик приобретал услуги управления и посреднические услуги у связанной управляющей компании.

Налоговые органы установили, что:

  • Услуги были фиктивными, а отчеты формальными.

  • Информация в отчетах дублировалась.

  • Фактически работу выполняли сотрудники налогоплательщика, переведенные в управляющую компанию.

  • Затраты налогоплательщика при этом значительно увеличились.

Суд поддержал налоговые органы, посчитав что информации в представленных документах недостаточно для подтверждения реальности услуг.

Пример из практики 2: в определении Верховного Суда от 17 июля 2019 г. по делу № А27-6968/2018 налогоплательщик приобретал услуги управления у связанной управляющей компании.

Налоговые органы установили, что:

  • Механизм определения цены не был раскрыт налоговым органам.

  • Нерегулярный характер выплат.

  • В управляющей компании отсутствовал необходимый персонал.

Суд поддержал налоговые органы, посчитав что информации в представленных документах недостаточно для подтверждения реальности услуг.

Как снизить риски, связанные с документальным оформлением и экономическим обоснованием внутригрупповых услуг управления:

Необходимо обеспечить качественное документальное оформление. Например, отчет по результатам оказания кадровых услуг может содержать следующие элементы:

  • Детальное описание услуг — конкретизация содержания, объема, сроков и исполнителей.

  • Обоснование ценообразования — методология расчета стоимости и сравнение с рыночными ценами.

  • Экономический эффект — влияние услуг на деятельность компании.

  • Документальные доказательства — материалы, подтверждающие факт оказания услуг.

Пример структуры отчета по HR-услугам

Качественный отчет по HR-услугам внутри группы компаний должен включать:

1. Период оказания услуг.

2. Основные направления оказанных услуг:

  • Рекрутинг.

  • Обучение персонала.

  • Кадровое администрирование.

3. Ключевые показатели эффективности:

  • Для рекрутинга: время закрытия вакансий, стоимость подбора.

  • Для обучения: охват сотрудников, рост производительности.

4. Детализация по направлению «Рекрутинг»:

  • Список закрытых вакансий с указанием должностей.

  • Статистика по отбору: количество обработанных резюме, проведенных собеседований.

  • Сроки закрытия каждой позиции.

  • Экономия по сравнению с рыночной стоимостью рекрутинговых агентств.

5. Детализация по направлению «Обучение»:

  • Перечень проведенных мероприятий с указанием тем и количества участников.

  • Продолжительность обучающих программ.

  • Оценка эффективности на основе анкетирования.

  • Сравнение стоимости внутреннего обучения с привлечением сторонних организаций.

6. Методология расчета стоимости:

  • Расчет стоимости каждого вида услуг.

  • Сравнительный анализ с рыночными ценами.

  • Расчет экономического эффекта от централизации HR-функций.

7. Приложения:

  • Копии разработанных документов.

  • Приказы, служебные записки.

  • Другие материалы, подтверждающие реальность услуг.

Налоговые услуги в компании «Бетерра» (ТОП RAEX)

Поможем минимизировать налоговые риски и повысить эффективность управления внутригрупповыми процессами

Как уменьшить налоговый риск. Рекомендации экспертов 

Для эффективной защиты от претензий со стороны налоговых органов наши эксперты считают целесообразным соблюдать следующие условия:

Для внутригруппового финансирования:

  • Экономическое обоснование. Подготовьте документы, подтверждающие необходимость и целесообразность сделок. При этом обеспечьте наличие реальной деловой цели для каждой операции.

  • Рыночные условия. Устанавливайте процентные ставки на уровне рыночных.

  • Без транзитных операций. Не допускайте ситуаций, когда заемные средства привлекаются и выдаются в течение короткого времени.

  • Целевое использование. Четко определяйте цели использования заемных средств и документируйте их.

  • Без частых пролонгаций. Своевременно погашайте займы или имейте обоснование для их продления.

  • Сохраняйте процесс принятия решений. Ведите протоколы совещаний, бизнес-планы, финансовые расчеты.

Для внутригрупповых услуг:

  • Подробные отчеты. Готовьте полную и прозрачную документацию, включая детальное описание оказанных услуг в отчетах. 

  • Прозрачное ценообразование. Обосновывайте в документах, как формировалась стоимость каждой услуги.

  • Экономический эффект. Показывайте, какую пользу принесли услуги для бизнеса.

  • Реальность услуг. Собирайте доказательства и материалы, подтверждающие факт оказания услуг.

  • Без формальных актов. Детализируйте информацию о содержании и объеме услуг в закрывающих документах.

  • Структурированная документация. Используйте логичную и понятную структуру отчетов.

Эксперты «Бетерры» помогут вам с сопровождением внутригрупповых операций:

  • Анализ текущих схем для выявления налоговых рисков.

  • Разработку оптимальных моделей взаимодействия внутри группы.

  • Подготовку документов: договоров, отчетов и др.

  • Сопровождение проверок, включая взаимодействие с налоговыми органами.

Реклама: АО «Бетерра», ИНН 7704154440, erid: 2W5zFH4XyKn

Информации об авторе

Бетерра

Бетерра

Аудиторские, бухгалтерские, налоговые услуги

1 786 подписчиков 15 постов

Начать дискуссию