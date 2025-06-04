Применение ст. 54.1 НК о необоснованной налоговой выгоде: советы экспертов — как документально подтверждать сделки

Ключевые моменты статьи 54.1 НК:
1. Запрет на искажение. Нельзя уменьшать налоги, искажая сведения о ваших сделках и операциях.
2. Условия для вычетов и расходов. Чтобы учесть расходы или заявить вычеты по НДС, нужно доказать три вещи:
Реальность сделки. Операция действительно была, и исполнил её именно тот контрагент, с которым у вас договор.
Деловая цель. Основная цель сделки — не просто сэкономить на налогах, а получить конкретный экономический результат для вашего бизнеса.
Достоверность документов. Ваши первичные документы (договоры, акты, накладные, счета-фактуры и др.) должны правильно и полно отражать суть операции.
Практика показывает: доказать это становится все сложнее. Налоговые органы и суды смотрят не только на наличие документов, но и на их содержание, экономическую логику, поведение участников сделки.
Сделаем выводы из десяти реальных кейсов судебной практики и посмотрим, как компании выстраивают свою работу с документами, чтобы минимизировать риски.
Кейс 1. Валютный перевод без реальных услуг: путь к штрафам
Дело: решение АС Приморского края от 13.03.2025 по делу № А51-5624/2024.
Компания, занимающаяся морскими перевозками, перевела валюту иностранному партнеру за услуги морской перевозки и экспедирования. Стандартная внешнеэкономическая деятельность? Не совсем. Из-за отсутствия документов, подтверждающих оказание услуг морской перевозки и транспортной экспедиции, налоговая инспекция усомнилась: а были ли услуги на самом деле? Налоговый орган оспорил законность валютного перевода.
Вывод и рекомендации: без полного комплекта первички, подтверждающей реальное исполнение, валютные переводы легко признают фиктивными. Налоговый орган и суд смотрели не просто на наличие документов, а на их качество и полноту.
Одного договора и инвойса для валютных операций по услугам недостаточно!
Нужен полный комплект первички, подтверждающий каждый этап и каждый аспект сделки:
Корректный коносамент (для перевозок).
Подробные акты оказанных услуг/выполненных работ.
Заявки, поручения, отчеты экспедитора.
Документы, подтверждающие доставку/передачу результата услуг заказчику.
Тщательно проверяйте реквизиты контрагента, особенно адрес.
Кейс 2. Фиктивные расходы и спасительная экспертиза
Дело: постановление АС Западно-Сибирского округа от 23.10.2020 № Ф04-3696/2020 по делу № А27-14675/2019.
Инжиниринговая компания учла расходы на закупку и ремонт горно-шахтного оборудования по сделкам с несколькими контрагентами (А, В и С). Налоговая посчитала эти сделки фиктивными — документооборот без реального движения товаров и работ — и доначислила инжиниринговой компании налог на прибыль, пени и штраф, признав необоснованными расходы по сделкам.
Была еще одна сделка — с субподрядчиком D, реальность которой компания пыталась доказать.
Вывод и рекомендации:
Даже если часть сделок признают фиктивными, это не всегда означает автоматическое снятие всех расходов.
Если есть реальные операции с другими, «чистыми» контрагентами, их можно и нужно отстаивать.
Ключевой инструмент защиты — экспертиза. Если налоговая сомневается в объеме или факте работ/услуг, независимая (а лучше судебная) экспертиза может стать решающим аргументом. Экспертиза и полный комплект первички по реальным операциям — ваши главные защитники. Формальная бумага без факта не спасет.
Первичка по реальным сделкам должна быть безупречной: договоры, детальные акты, счета, подтверждение оплаты, в идеале — фото/видео фиксация работ, переписка.
Как исправить? Если предстоит спор по реальности работ/услуг — заранее соберите максимум доказательств: внутренние отчеты, переписку, фото, показания сотрудников. И будьте готовы ходатайствовать о назначении экспертизы в суде. Не полагайтесь только на стандартный набор первички, если сделка сложная или вызывает сомнения.
Кейс 3. «Технические» контрагенты: когда безупречная первичка не спасает
Дело: постановление АС Западно-Сибирского округа от 27.02.2025 № Ф04-62/2025 по делу № А03-20114/2023.
Строительная компания заявила вычеты по НДС по сделкам с несколькими поставщиками. Документы (договоры поставки, счета-фактуры, УПД, ТТН) были в наличии. Но налоговая копнула глубже и пришла к выводу: контрагенты — «технические» компании, пустышки, созданные для минимизации налогов, реально поставить товар они не могли.
Вывод и рекомендации:
Безупречно оформленная первичка не спасет, если ваш контрагент — «техническая» компания без реальных ресурсов.
Проверка контрагента — это не формальность, а критическая необходимость. Нужно проверять не только регистрацию и выписку из ЕГРЮЛ, но и:
Наличие реального офиса, склада, производства (если требуется по сделке).
Наличие сотрудников.
Наличие основных средств, транспорта.
Деловую репутацию, сайт, отзывы, участие в госзакупках.
Финансовое состояние (хотя бы по открытым данным).
Особое внимание стоит уделить транспортным документам. Адреса погрузки/разгрузки должны быть реальными.
Как исправить? Если вы уже работаете с контрагентом, который вызывает сомнения — соберите максимум доказательств его реальности (фото склада, переписка с менеджерами, копии документов на транспорт и т.д.).
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Кейс 4. Отчет от нейросети: гражданский спор с налоговым подтекстом
Дело: решение АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 04.02.2025 по делу № А56-102880/2024.
Спор гражданско-правовой, однако он может стать поводом для претензий уже со стороны налоговых органов.
Компания заказала консультационные услуги у ИП. Получила отчет, оплатила счет, подписала акт. А потом заявила о том, что отчет сделан нейросетью, поэтому услуги оказаны ненадлежащим образом, а исполнитель ввел заказчика в заблуждение. Использование нейросети для подготовки отчета истец расценил как некомпетентность и пошел в суд требовать деньги назад и признать договор недействительным.
Вывод и рекомендации:
Гражданско-правовой урок: подписывая акт выполненных работ/оказанных услуг, вы подтверждаете их приемку. Если есть претензии к качеству или объему — фиксируйте их сразу в акте или отдельном документе до подписания.
Налоговый подтекст: а теперь представьте, что на месте ИП — недобросовестный исполнитель, который действительно оказал фиктивные услуги (неважно, с нейросетью или без). А вы, как заказчик, учли эти расходы и заявили вычет НДС. Если налоговая начнет проверку и усомнится в реальности услуг, ваш подписанный акт без замечаний может сыграть против вас! Налоговая скажет: «Вы сами подтвердили, что услуга оказана, но мы видим, что она фиктивная или не имела деловой цели».
Как исправить/предотвратить:
Включайте в договоры четкие критерии качества услуг/работ.
Не подписывайте акты формально! Реально проверяйте результат.
Если есть сомнения в качестве или реальности — не подписывайте акт или подписывайте с подробными возражениями.
Даже если гражданский спор вы проиграете (как истец в этом деле), ваша позиция о некачественности/нереальности услуг, зафиксированная вовремя, может помочь в споре с налоговой.
Кейс 5. Аффилированные лица и цены: когда рынок решает не все
Дело: определение Верховного Суда по делу № А63-11506/2014.
Компания продавала сжиженный газ. Часть покупателей — ИП, которые, как установила налоговая, были взаимозависимы с компанией (например, ее сотрудники). Цены для этих ИП были ниже, чем для других покупателей, и ниже рыночных (иногда даже ниже себестоимости).
Вывод и рекомендации:
Сделки с взаимозависимыми лицами всегда под пристальным вниманием, особенно ценообразование.
Если цены в таких сделках отличаются от рыночных или от цен для независимых контрагентов, будьте готовы экономически обосновать эту разницу.
Что может быть обоснованием:
Разные объемы поставок.
Разные условия оплаты (предоплата vs отсрочка).
Разные условия доставки (самовывоз vs доставка продавцом).
Долгосрочные контракты.
Маркетинговая политика (пробные партии, скидки за объем).
Особые требования к качеству или упаковке.
Как зафиксировать в первичке:
Прописывайте все существенные условия в договорах и спецификациях максимально подробно.
Составляйте внутренние документы (приказы, положения о ценовой политике, маркетинговую политику), объясняющие логику ценообразования, особенно для аффилированных лиц.
Собирайте доказательства рыночных цен и условий на момент сделки, чтобы показать, что ваши условия, хоть и отличаются, но имеют экономическое объяснение.
Разработаем стратегию подтверждения экономической обоснованности сделок, с привязкой к рыночным индикаторам и отраслевым стандартам.
Проведем анализ рыночных цен и сформируем отчет с обоснованием уровня цен, включая сравнительные таблицы, заключения экспертов и ссылки на судебную практику.
Кейс 6. Агентские отношения: реальный сервис или схема «дробления»
Дело: постановление АС Уральского округа от 21.11.2018 № Ф09-7120/18 по делу № А76-34350/2017.
Компания (ООО) занималась реализацией нефтепродуктов. Часть товара она продавала от своего имени, а часть — как агент по поручению принципала, ИП (который, к тому же, был учредителем этого ООО и применял УСН). Налоговая инспекция увидела в этом схему «дробления бизнеса»: компания якобы искусственно переводила часть своей выручки на ИП-упрощенца, чтобы платить меньше налогов — НДС и налог на прибыль. Агентские отношения, по мнению инспекции, были фиктивными.
Вывод и рекомендации:
Использование агентских схем, особенно с взаимозависимыми лицами на спецрежимах (УСН, патент), — это зона повышенного налогового риска.
Чтобы доказать реальность агентских отношений, нужно:
Экономическое обоснование. Четко понимать и объяснить, почему выбрана именно агентская модель, в чем ее деловая цель (кроме налогов). Например, агент имеет уникальные компетенции, выход на специфический рынок, берет на себя риски и т.д.
Безупречная первичка:
Подробный агентский договор с четким разделением прав, обязанностей и ответственности.
Регулярные и детализированные отчеты агента.
Акты, подтверждающие исполнение поручений.
Раздельный учет товаров/услуг принципала и агента.
Корректное отражение операций в бухгалтерском и налоговом учете обеих сторон.
Реальные расчеты (выплата вознаграждения, перечисление выручки).
Фактическая самостоятельность. Агент должен действовать как самостоятельный субъект, а не просто как «филиал» принципала. Иметь отдельный офис, персонал, свои операционные расходы.
Кейс 7. Транспортные услуги и сварка: двойной удар по «схемам»
Дело: постановление АС Уральского округа от 13.03.2019 по делу № А71-48/2018.
Компания попала под проверку сразу по двум эпизодам взаимодействия с контрагентами: ООО (транспортные услуги) и ИП (сварочные работы). Налоговая посчитала, что ООО — фиктивный перевозчик, а компания-ответчик создала формальный документооборот для получения вычетов по НДС и завышения расходов.
По мнению инспекции, это была схема «дробления»: ИП был взаимозависим с компанией-ответчиком (туда перешли сотрудники), использовал ее оборудование, а договор с ним служил для вывода части прибыли на спецрежимника.
Вывод и рекомендации:
По транспортным услугам:
Тщательно проверяйте перевозчика: наличие транспорта, разрешений, водителей.
Контролируйте заполнение ТТН: реальные адреса, маршруты, данные о ТС и водителе, подписи ответственных лиц.
Если используете экспедитора, убедитесь, что он реально организует перевозку, а не просто перевыставляет документы.
По привлечению ИП (особенно взаимозависимых):
Должна быть четкая деловая цель: почему вы привлекаете именно этого ИП? (уникальная квалификация, которой нет у вас? Более низкая цена при реальной самостоятельности ИП?).
ИП должен быть действительно самостоятельным: использовать свое оборудование, нести свои расходы, иметь свой (хотя бы минимальный) штат, если нужно.
Документооборот должен отражать реальное разделение функций и ответственности.
Кейс 8. Продажа элитной недвижимости: когда независимая оценка бьет доводы налоговой
Дело: решение АС города Москвы от 26.02.2025 по делу № А40-158391/23-183-2526.
Застройщик элитного ЖК продавал квартиры и другую недвижимость. Налоговая инспекция посчитала, что цены продаж были занижены в 2,5–3 раза по сравнению с рыночными, особенно в сделках с аффилированными лицами. Инспекция использовала данные с сайтов-агрегаторов (ЦИАН, Avito и т.п.), допросила риелторов и провела свою экспертизу оценки.
Вывод и рекомендации:
При продаже активов (особенно недвижимости) по ценам, которые могут показаться ниже рыночных, будьте готовы к претензиям налоговой.
Лучшая защита — независимая оценка и экспертиза:
Перед сделкой (особенно крупной или с аффилированным лицом) закажите отчет об оценке у независимого оценщика. Это будет вашим первым аргументом.
Если дело дошло до суда — смело ходатайствуйте о назначении судебной экспертизы. Её заключение имеет особый вес для суда.
Не полагайтесь на данные с агрегаторов: они не являются надежным источником информации о рыночных ценах для целей налогообложения.
Фиксируйте экономические причины отклонения цен (если они есть): срочность продажи, состояние объекта, особые условия оплаты и т.д.
Первичка: договоры должны четко фиксировать все условия сделки. Сохраняйте отчеты оценщиков и заключения экспертов.
Кейс 9. Аванс за границу: когда он превращается в скрытые дивиденды
Дело: решение АС города Москвы от 14.12.2023 по делу № А40-247234/23-62-2036.
Российская компания (ООО, дочка голландской компании) перечислила огромный аванс — почти 7 млн долларов — швейцарской сестринской компании по контракту на поставку металла с Украины 25 февраля 2022 года. Товар так и не был поставлен, аванс тоже не вернули. Налоговая инспекция при проверке доначислила налог у источника как с дивидендов, аргументировав тем, что это не аванс за товар, которого заведомо нельзя получить, а скрытый вывод прибыли за рубеж под видом аванса, то есть дивиденды материнской компании.
Вывод и рекомендации:
Авансы иностранным аффилированным компаниям — зона повышенного риска, особенно крупные суммы и в нестабильные времена.
Налоговые органы могут переквалифицировать такой аванс в дивиденды, если:
Поставка не состоялась, аванс не возвращен.
Компания не предпринимает активных действий по возврату долга (претензии, иски).
Условия сделки нетипичны или экономически необоснованны.
Очевидна подконтрольность российской компании иностранной группе.
Первичная документация:
Контракт и спецификации должны отражать реальные, экономически обоснованные условия.
Должны быть доказательства деловой цели (потребность в товаре, анализ рынка).
Действия при неисполнении:
Фиксируйте форс-мажор (если он реально есть) официально.
Везите активную претензионную работу: направляйте требования о возврате аванса или поставке товара.
Кейс 10. Когда первичка спасает и когда нет: уроки своевременности и полноты
Дело: постановление АС Поволжского округа от 21.03.2025 по делу № А65-24270/2023.
Компания-производитель окон (ООО на УСН) спорила с налоговой по поводу реальности сделок с рядом контрагентов. Налоговая посчитала операции фиктивными и доначислила налоги.
Важный процедурный момент в пользу налогоплательщиков в целом: документы, представленные до окончания проверки и доп. мероприятий, налоговый орган обязан учесть при вынесении решения.
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Вывод и рекомендации:
Своевременность первички критична! Представляйте все подтверждающие документы налоговой во время проверки или доп. мероприятий. Если вы представите их уже в суде, суд может их не принять или отнестись к ним с большим сомнением.
Полнота и качество первички. Одних только договоров и счетов-фактур недостаточно, особенно в строительстве. Нужны:
Исполнительная документация.
Журналы работ.
Путевые листы, ТТН на материалы.
Документы, подтверждающие наличие ресурсов у подрядчика (СРО, штат, техника).
«Исправление» схемы. Попытка заменить «технических» контрагентов на реальных в уточненных декларациях — рискованный шаг. Налоговая и суд могут расценить это как признание первоначальной схемы.
Реальность превыше всего. Даже если вы представили полный комплект документов по формально «чистому» контрагенту, налоговая будет проверять реальность операций через допросы, осмотры, встречные проверки. Ваша первичка должна соответствовать фактам.
Как исправить?
Организуйте систему сбора и хранения первички так, чтобы вы могли оперативно представить ее по требованию налоговой.
Проводите систематическую проверку благонадежности контрагентов и корректности оформления документов по заключаемым сделкам.
Не допускайте пробелов и противоречий в документах.
Ключевые итоги — как работать с первичкой (статья 54.1 НК)
Каждый из кейсов подсветил свои нюансы применения статьи 54.1 и важность правильной работы с первичными документами. Итак, суммируем выводы:
Реальность важнее формы. Наличие формально правильных документов (договор, счет-фактура, акт) само по себе уже не гарантирует защиту. Налоговые органы и суды смотрят на реальное исполнение сделки и ее экономический смысл. Если реальности нет — никакие документы не спасут.
Проверяйте контрагентов. Работа с «техническими» компаниями, у которых нет ресурсов для исполнения сделки, — это почти гарантированный проигрыш. Проверяйте не только регистрацию, но и реальные возможности контрагента.
Полнота комплекта первички. Для каждой операции должен быть собран полный и непротиворечивый пакет документов, подтверждающий все её аспекты. Особое внимание — к документам, фиксирующим факт исполнения (акты, ТТН, отчеты, коносаменты).
Своевременность представления документов. Представляйте документы налоговой в ходе проверки. Это ваше право и ваша обязанность.
Обоснование цены и условий. Особенно в сделках с аффилированными лицами или при отклонении от рыночных условий, будьте готовы экономически обосновать цену и другие параметры сделки. Фиксируйте это во внутренних документах.
Экспертиза как инструмент защиты. В спорах о реальности или объеме работ/услуг, а также о рыночности цен, независимая или судебная экспертиза может стать решающим аргументом.
Агентские схемы и «дробление». Требуют особого внимания к экономическому обоснованию и фактической самостоятельности участников.
ВЭД и авансы аффилированным лицам. Повышенные риски переквалификации. Необходимо доказывать деловую цель и вести активную работу при неисполнении обязательств контрагентом.
Подписание актов — не формальность. Подписывая акт без замечаний, вы подтверждаете приемку. Фиксируйте претензии вовремя.
Главный вывод: статья 54.1 требует от бизнеса проактивного подхода к управлению налоговыми рисками. Недостаточно просто собрать документы — нужно выстроить систему, обеспечивающую реальность сделок, должную осмотрительность при выборе контрагентов и безупречное документальное подтверждение всех операций.
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документальное обоснование экономической целесообразности сделок;
доказательства реального исполнения обязательств;
доказательства отсутствия признаков получения необоснованной налоговой выгоды.
Чек-лист для оценки соответствия сделок требованиям статьи 54.1 НК и выявления потенциальных рисков
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