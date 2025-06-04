Применение ст. 54.1 НК о необоснованной налоговой выгоде: советы экспертов — как документально подтверждать сделки

Ключевые моменты статьи 54.1 НК:

1. Запрет на искажение. Нельзя уменьшать налоги, искажая сведения о ваших сделках и операциях.

2. Условия для вычетов и расходов. Чтобы учесть расходы или заявить вычеты по НДС, нужно доказать три вещи:

Реальность сделки. Операция действительно была, и исполнил её именно тот контрагент, с которым у вас договор.

Деловая цель. Основная цель сделки — не просто сэкономить на налогах, а получить конкретный экономический результат для вашего бизнеса.

Достоверность документов. Ваши первичные документы (договоры, акты, накладные, счета-фактуры и др.) должны правильно и полно отражать суть операции.

Практика показывает: доказать это становится все сложнее. Налоговые органы и суды смотрят не только на наличие документов, но и на их содержание, экономическую логику, поведение участников сделки.

Сделаем выводы из десяти реальных кейсов судебной практики и посмотрим, как компании выстраивают свою работу с документами, чтобы минимизировать риски.