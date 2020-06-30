Банкротство компании. Спасти нельзя закрыть? Каких ошибок можно избежать

Не так давно мы рассказывали о разных способах избавления от компании, ставшей ненужной. Мы рассказали, когда и какие способы применять можно. А какие — лучше вообще не применять никогда.

В итоге, мы пришли к выводу, что в настоящий момент наиболее применимы (и безопасны) только три способа:

Последняя процедура настолько обширная и вариативная, что сегодня мы поговорим о подготовке к ней. И о случаях, когда ее стоит применять, а когда — не стоит.

В чем плюсы и минусы банкротства

Плюсов у процедуры достаточно много.

Это единственный способ законно закрыть компанию с долгами. Даже перед бюджетом и банками. А также, с заложенным в этих банках имуществом.

Это единственный законный способ прекратить выездную налоговую проверку. Либо вообще ее не начать.

Если процедура проведена правильно, то у директора и владельцев компании не будет административной, уголовной, имущественной и налоговой ответственности.

Но есть два существенных минуса. Это дорогая и долгая процедура. Но — тут уж как посмотреть. Дорого ли заплатить, к примеру, 2 миллиона, чтобы спасти 20 миллионов? Каждый для себя решает сам.

А пока посмотрите еще инструкцию по банкротству компании, чтобы было с чем сравнивать.

Целесообразность выбора банкротства

Есть еще одно старое выражение — из пушки по воробьям. Тут все точно также. Если долгов нет, либо они незначительны, если нет активов и имущества, которые хотелось бы спасти от алчных кредиторов, если нет угрозы выездной налоговой проверки (компания с минимальными оборотами и на упрощенке) — банкротство в данном случае будет излишне.

Однако, если есть

большие долги, особенно перед бюджетом;

сомнительные сделки;

риск ВНП (или она уже началась);

большие обороты, платится НДС,

банкротство будет наиболее подходящим выбором.

Но, нельзя вот так по щелчку пальцев взять и решить, что компанию нужно срочно банкротить. Это сложная процедура, и она требует долгой и сложной подготовки. А до этого — необходим детальный анализ состояния должника, чтобы вообще понять, а нужно ли ему это вот все.

Что не нужно делать перед банкротством

Допустим, вы поверили консультанту, который в красках вам расписал скорейшее избавление от долгов, от ответственности и от части денег в его пользу. И волевым решением даете отмашку: «Ну, давай! Где тут касса, куда деньги платить?». А вот что не нужно делать перед банкротством? Каких решений нужно избежать?

Во-первых, не нужно спешить. Не нужно медлить, но и спешить не нужно. Важен детальный и взвешенный анализ.

Во-вторых, не нужно хватать первое же предложение, особенно что-то вроде «банкротство „под ключ“ за 100 000 рублей». Это скорее всего «замануха», проблем от которой будет гораздо больше, чем бы вы вообще бы ничего не делали.

В-третьих, не нужно бегом-бегом (смотри первый пункт) регистрировать новую компанию (или покупать готовую), и за копейки передавать на нее все имущество, недвижку и переводить на нее денежные средства. Дело в том, что закон о банкротстве предусматривает оспаривание всех сделок должника за три года, предшествующих началу процедуры. И, поверьте, даже не самый грамотный арбитражный управляющий сможет найти все конца. Тем более, что кредиторы в полном праве (и они это обязательно сделают) заставить управляющего это сделать.

Мы знаем, как грамотно обанкротить кампанию с сохранением активов и имущества. Рассчитайте стоимость.

В-четвертых, по аналогии с пунктом третьим, не нужно спешно продавать дебиторскую задолженность. Мол «кто ж ее взыскивать будет». Не волнуйтесь, взыщут. Также это будет гарантия для суда, что у компании есть средства на проведение процедуры и оплату услуг управляющего.

В-пятых, не инсценируйте пожар, потоп, ограбление, падение метеорита, и прочие катаклизмы. Документы, «первичка», все должно быть максимально сохранено и структурировано. Еще спасибо потом скажете.

В-шестых, постарайтесь уговорить участников (акционеров) компании не продавать свои доли (акции), и не выходить из организации непосредственно перед банкротством. Не стоит менять директора, особенно на номинала. Эти действия наоборот могут принести им вред.

А как отличить профессионала от непрофессионала? Вопрос достаточно непростой, но есть один момент. Профессионал обязательно запросит у вас документы по компании. Особенно он будет просить бухгалтерский баланс, он будет его внимательно изучать, задавать вопросы по тем или иным позициям. Иначе говоря, он будет проводить детальный финансовый анализ, о чем и будет следующая глава.

Финансовый анализ должника

Что будут смотреть по компании при подготовке к принятию решения, банкротить ее или нет?

Во-первых, дебиторская задолженность, дебиторка. Обязательно нужно дать знать специалисту, реальная ли это задолженность или рисованная. Поскольку ее арбитражный управляющий будет взыскивать, собирая средства в конкурсную массу. И будет крайне забавно услышать от клиента: «Зачем вы это делаете? Это же тоже моя компания!». Собственно, клиенту не стоит ничего утаивать, в его интересах обрисовать ситуацию наиболее правдиво.

Во-вторых, кредиторская задолженность, или кредиторка. Собрание кредиторов — это, по сути, «законодательная власть» в процедуре банкротства. И лояльная «законодательная власть» для должника — одна из составляющих того, что процедура будет закончена так, как это нужно вам, а не кому-то еще. В том числе, лояльные кредиторы крайне помогают в получении лояльного арбитражного управляющего («исполнительная власть»).

Важно: каким бы лояльным ни был арбитражный управляющий, но просто так подставляться он не будет. Слишком много рисков лишиться профессии, попасть на штрафы, а то и вообще отправиться в места не столь отдаленные.

Кстати, арбитражный управляющий вправе отказаться от своего назначения в процедуру, если понимает, что там все совсем плохо.

В-третьих, будут смотреть основные средства, запасы. Очень нехорошо выходит, когда по факту имущества нет, а в балансе оно есть. Например, материалы на несколько десятков миллионов. «А это надо бухгалтера спросить», — скажет клиент. А бухгалтер с круглыми глазами скажет, что «это я НДС оптимизировал!».

Опять-таки, нужно говорить только правду, чтобы избежать проблемы в будущем.

Кстати, на продажи имущества за копейки также будет обращено внимание. Это может быть чревато оспариванием сделок.

Мы тут много так наговорили с одной единственной целью. Не нужно заниматься самодеятельностью. Обращайтесь к тем, кто занимается банкротством профессионально. Самостоятельные действия могут еще больше навредить в итак плачевной ситуации (а в банкротство редко приходят в других случаях, таков менталитет).

В-четвертых, внимательно будут изучаться кредиты, займы у компании, особенно, если есть просрочки по выплатам. Если что, у банков есть полномочия начинать процедуру банкротства вообще без «просуживания». То есть, в суд подтверждать долг они не пойдут, если есть просрочка более, чем на три месяца.

В этом случае стоит либо искать лояльного кредитора, через которого и стоит начать процедуру (но не забывайте о том, что ему-то долг нужно «просуживать», да и сумма должна быть не меньше 300 тысяч рублей). Либо гасить долг перед банком хотя бы частично, чтобы в сумме было меньше 300 тысяч рублей.

В-пятых, детальный анализ бухгалтерской отчетности. За предшествующие три года. Кстати, если у вас ее требует специалист для анализа — это очень хороший знак.

В-шестых, анализ сделок за предшествующие три года. В интересах клиента подтвердить документально обоснованность этих сделок. И опять-таки, ничего не утаивать.

После анализа начинается планирование.

Планирование процедуры банкротства

Планирование состоит из четырех этапов:

1. Выбор между стандартной и упрощенной процедурой банкротства.

2. Выбор инициатора процедуры.

3. Оптимизация структуры активов и обязательств.

4. Принятие решений о способах работы с кредиторами и собранием.

Итак, этап первый. Можно сразу перейти в конкурсное производство, если целью процедуры является ликвидация компании без попыток ее оздоровления. Этап наблюдения пропускается (по сути, начало ликвидации вплоть до составления ПЛБ уже является наблюдением).

Собственно, плюсы упрощенного банкротства:

Процедуры наблюдения нет. Соответственно, время и затраты на банкротство сокращаются примерно на треть.

Процедура только одна, это конкурс. Нет смены процедур — нет смены арбитражных управляющих.

Этот момент также является минусом. В зависимости от того, кому лоялен управляющий, другой стороне в деле будет хуже. Отстранить его можно только за нарушения, которые еще нужно будет найти. Если они вообще будут.

Второй этап. Выбор инициатора процедуры. Если цель процедуры — защита интересов должника, то нужно сделать так, чтобы была выбрана нужная СРО и нужный арбитражный управляющий.

Подача заявления о банкротств должника от лояльного кредитора — самый лучший способ, если не сказать идеальный. Но для этого всегда должно лежать в сейфе судебное решение с подтвержденной кредиторской задолженностью на сумму не менее 300 000 рублей. То есть, как правило, такого нет.

Если банкротство инициирует сам должник, он должен показать реальную финансовую ситуацию и подтвердить ее первичными документами.

Если начинает кредитор — ему достаточно подтвердить наличие долга судебным решением, вступившим в законную силу (или исполнительным листом).

Этап третий. Оптимизация структуры активов и обязательств.

Перед процедурой банкротства, должнику следует поработать над структурой активов и обязательств, чтобы:

Проще работалось;

Расходы на продажу имущества не были чрезмерными;

Было проще работать с собранием кредиторов.

И наконец, этап четвертый. Принятие решений о способах работы с кредиторами и собранием.

Как должнику влиять на собрание кредиторов? Стоит подумать, искать ли лояльных кредиторов с 51% голосов или убеждать нелояльных? Затягивать процедуру или нет?

Должна быть стратегия, которой арбитражный управляющий будет придерживаться.

В очередной раз заметим, что вырабатывать её нужно не самому одному. А вместе со специалистами. Получите бесплатно разбор именно вашей ситуации.

Следующая публикация будет посвящена подробному расчету стоимости банкротства компании. Подписывайтесь на наш блог, чтобы всегда оставаться в теме!