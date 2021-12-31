«Массовые» допросы в налоговой сотрудников и бывших сотрудников: инструктаж и памятки

Допрос свидетелей — одно из самых популярных мероприятий налогового контроля. Причина популярности проста: свидетели могут прояснить фактические обстоятельства, которые зачастую совершенно не бьются с документами, предоставленными налогоплательщиком. Поэтому налоговые претензии часто основываются именно на свидетельских показаниях.

Например, доначисления, связанные с взаимоотношениями с недобросовестными контрагентами (ст. 54.1 НК РФ), дроблением бизнеса, выведением персонала за штат компании, преимущественно строятся на свидетельских показаниях.

В зависимости от имеющейся доказательной базы, а также планируемых претензий налоговики могут допрашивать широкий круг свидетелей: от генерального директора компании до курьера.

Зачастую, допросы такого персонала как водители, курьеры, строители, мерчендайзеры, особенно выведенного за штат компании и предоставленного по договорам аутстаффинга, или оказывающего услуги в качестве самозанятых либо ИП, носят «массовый» характер.

Инструктаж и памятки сотрудникам: надо или нет?

Когда бизнес сталкивается с такими «массовыми» допросами персонала, часто появляется идея провести инструктаж сотрудников и выдать им памятки на случай проведения допроса.

Однако, проведение массовых мероприятий, направленных на инструктаж сотрудников, не приводит к желаемому результату. Скорее, напротив, зачастую негативно сказывается на результатах допросов.

Дело в том, что: Подобные инструктажи не посещают 100% целевых сотрудников, что может приводить к противоречиям в показаниях проинструктированных и не проинструктированных сотрудников. При массовом инструктаже, а не персональной подготовке, сотрудники, как правило, менее сосредоточены. Запоминают лишь часть информации, которую им доносят организаторы таких собраний. После массовых инструктажей сотрудники активно обсуждают и додумывают обстоятельства дела, свои риски и т. п. — в результате у части сотрудников происходит путаница в дальнейших показаниях. Часто после таких мероприятий сотрудники, на вопрос налоговиков о проведении инструктажа перед допросом, отвечают положительно и указывают на лиц его проводивших, что в совокупности с разницей в показаниях трактуется инспекторами не в пользу компании. Показания, данные не в тот же или следующий день, а через некоторое время после инструктажа, можно охарактеризовать как «испорченный телефон».

Подготавливаем сотрудников к допросу в налоговой правильно

Единственным корректным вариантом инструктажа представляется следующая модель:

Всем сотрудникам сообщается, что в настоящее время налоговыми органами проводятся плановые контрольные мероприятия, в связи с чем ожидаются вызовы (повестки) на допрос сотрудников в качестве свидетелей. Также сотрудники информируются о том, что в целях защиты их прав и интересов, а также недопущения случаев давления на них, им будет предоставлен за счет компании адвокат, который сопроводит их на допрос в налоговый орган. Поэтому, как только они получат повестку или будут вызваны инспектором по телефону — им сразу необходимо сигнализировать об этом своему руководителю. Далее, по факту вызова в ИФНС, с каждым вызванным сотрудником проводится отдельная работа при подготовке его к допросу в налоговой, в частности осуществляется прогноз возможных вопросов со стороны инспектора с учетом занимаемой сотрудником должности и его должностных обязанностей, периода времени работы в компании и так далее.

Подробнее о том, как эффективно подготовить свидетеля к допросу в налоговом органе, читайте в статье «Налоговая вызывает сотрудников на допрос — как подготовить свидетелей?».

Автор — Денис Савин, адвокат, советник налоговой практики BGP Litigation