Налоговая вызывает сотрудников на допрос – как подготовить свидетелей?

Допросы сотрудников, и бывших, и оформленных в компании в настоящее время, — частое явление при проведении в отношении компании выездных и камеральных налоговых проверок, а также предпроверочного анализа. В таких случаях перед руководством компании часто возникает вопрос: как подготовить сотрудников к допросу в налоговой?

Многие руководители решают собрать сотрудников и провести им инструктаж, а иногда даже раздают им соответствующие памятки на случай проведения допроса.

Почему так поступать не стоит, мы рассказали в статье: «Массовые» допросы в налоговой сотрудников и бывших сотрудников: инструктаж и памятки.

Наиболее зарекомендовавшим себя на практике алгоритмом подготовки свидетелей к допросам в ИФНС является следующий.

Оповещаем сотрудников о возможных вызовах в налоговую

Всем сотрудникам сообщается, что в настоящее время налоговыми органами проводятся плановые контрольные мероприятия, в связи с чем возможны вызовы (повестки) на допрос персонала компании.

В целях защиты прав и интересов сотрудников, а также недопущения давления на них в налоговой — им будет предоставлен адвокат за счет компании.

Адвокат расскажет им: как проходит допрос;

как к нему подготовиться;

что могут спрашивать;

какие есть права и обязанности у свидетеля и у инспектора.

Кроме того, адвокат сопроводит сотрудников в ходе самого допроса. Поэтому, в случае если кто-то из персонала получает повестку — сразу необходимо сигнализировать об этом своему руководителю.

Аналогичным образом стоит предупредить уже уволившихся сотрудников организации, которые с учётом прогнозируемых налоговых рисков могут быть интересны проверяющим.

Примерный список вопрос к сотруднику от налоговой

После вызова сотрудника в ИФНС, исходя из осуществляемого им функционала и его позиции, адвокатом прогнозируются вопросы к свидетелю, которые могут быть заданы в налоговой.

Встреча адвоката и сотрудника перед вызовом

Адвокат встречается со свидетелем для пояснений процедуры, прав и обязанностей участников допроса, а также для обсуждения потенциальных вопросов налоговиков и уточнения в документах тех или иных обстоятельств, которые свидетель мог забыть. При этом, практика показывает, что одной встречи не всегда достаточно, иногда необходимо дополнительно проработать вопросы и встретиться еще раз.

Протокол адвокатского опроса

По результатам коммуникации адвоката со свидетелем составляется протокол адвокатского опроса свидетеля, в котором фиксируются пояснения свидетеля. Составление протокола сопровождается видеофиксацией, если свидетель не возражает.

Составление протокола позволяет: психологически зафиксировать показания для самого свидетеля. В таком случае дать другие показания в налоговой свидетелю будет не комфортно даже в случае давления, так как он будет понимать, что имеются иные зафиксированные показания;

в случае если свидетель в налоговой даст показания, противоречащие зафиксированным адвокатом, тогда, с высокой долей вероятности, суды критично отнесутся ко всем показаниям данного свидетеля.

При отсутствии такого протокола адвокатского опроса поставить под сомнения показания свидетеля, даже если они не соответствуют фактическим обстоятельствам, будет проблематично.

Допрос в налоговой

Когда свидетель подготовлен, адвокат сопровождает его на допрос в налоговую. В ходе допроса адвокат препятствует давлению на свидетеля, оказывает психологическую поддержку, а также внимательно вычитывает протокол допроса и добивается приведения его в соответствии с предоставленными свидетелем показаниями.

Показания свидетеля могут быть достаточно длинными и подробными, налоговики, как правило, вносят их в протокол самостоятельно в сокращённой форме и зачастую в несколько перефразированном виде. Смысл и контекст показаний от этого может меняться, а потеря существенных деталей — осложнять дальнейшую работу по формированию защитной позиции компании.

Свидетели, особенно представители рабочих профессий, не сталкивающиеся с такими мероприятиями ежедневно, не имея информации о налоговых рисках компании, самостоятельно не приведут протокол в соответствие и не потребуют отразить важные детали для дальнейшей защиты компании. Таким образом, явка сотрудников на допросы без сопровождения адвоката в дальнейшем может стоить компании существенных налоговых претензий.

Автор — Денис Савин, адвокат, советник налоговой практики BGP Litigation.