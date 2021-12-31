Кто может сопровождать свидетеля в ходе допроса в налоговом органе?

Допрос как мера налогового контроля является одной из самых сложных для налогоплательщика, так как зачастую неподготовленность, растерянность, неоднозначные показания допрашиваемого негативно сказываются и влекут значительные финансовые потери для налогоплательщика – дополнительные начисления налогов, пеней и штрафов. В данной ситуации эффективным способом защиты свидетеля является сопровождение в ходе допроса.

Статьей 29 НК РФ не обозначен исчерпывающий перечень лиц, которые могут сопровождать свидетеля на допрос.

Сопровождающим может быть любое уполномоченное физическое лицо на основании нотариальной доверенности.

Вышеизложенная позиция также подтверждается в письме Минфина № 03-02-08/111223 от 18.12.2020, письмах ФНС России от 17.08.2020 № ЕА-4-15/13203@, от 31.12.2013 № ЕД-4-2/23706@, от 30.10.2012 № АС-3-2/3920@.

Также важно отметить, что при проведении допросов гражданин имеет право на получение квалифицированной юридической помощи, гарантированное ч. 1 ст. 48 Конституции РФ.

Несмотря на то, что согласно вышеизложенному, сопровождать на допрос свидетеля может любое уполномоченное лицо, мы не рекомендуем отправлять в качестве сопровождающих сотрудников, обладающих значимой для налогового контроля информацией и предварительно не подготовленных к персональной даче показаний, например, юристов, бухгалтеров компании.

В соответствии с пп. 12 п. 1 ст. 31 и п. 1 ст. 90 НК РФ налоговый орган вправе допросить любое физическое лицо, которое располагает информацией, учитываемой и необходимой для осуществления мероприятия налогового контроля. В ходе допроса свидетеля может также быть допрошен сопровождающий его юрист или бухгалтер проверяемой организации, а на основании его показаний будет составлен отдельный протокол.

Как показывает практика, подобные не запланированные допросы приводят к дополнительным налоговым рискам.

В соответствии со ст. 1 Закона об адвокатуре адвокатская деятельность относится к квалифицированной юридической помощи, которой свидетель вправе воспользоваться в ходе допроса. Преимущества присутствия адвоката в качестве сопровождающего на допросе очевидны.

Во-первых, адвокат не может быть допрошен налоговым органом, так как в соответствии со ст. 90 НК РФ возможность допроса адвоката налоговым органом в качестве свидетеля исключена. Так как адвокат располагает информацией, полученной от проверяемой организации и относящейся к адвокатской тайне.

Во-вторых, при обращении к помощи адвоката свидетель получает предварительную подготовку перед допросом и моральную поддержку в ходе его проведения, что помогает избежать паники и занесения в протокол неоднозначных показаний, что также минимизирует потенциальные налоговые риски.

В-третьих, квалифицированный адвокат анализирует перечень задаваемых налоговым органом вопросов, что может поспособствовать более эффективной подготовке к допросу следующего свидетеля. А также понять ключевую суть претензии налогового органа и разработать стратегию защиты налогоплательщика.

В заключение, адвокат может помочь избежать вопросов со стороны налогового органа, не относящихся к делу. Следит, чтобы все важные детали были учтены и занесены инспектором в протокол, а также препятствует потенциальным уловкам инспектора в ходе допроса.

Все вышеперечисленные преимущества содействия адвоката при проведении допроса в налоговом органе могут минимизировать финансовые потери налогоплательщика.

Авторы:

Денис Савин, адвокат, советник налоговой практики BGP Litigation

Мария Митина, помощник юриста налоговой практики BGP Litigation