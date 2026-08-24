Вклад по договору простого товарищества, фактически прекратившего существование: правовые аспекты и бухгалтерский учет

Договор простого товарищества, прекратившего существование: суть проблемы на примере

В качестве примера рассмотрим такую ситуацию: на 30.09.2025 в бухгалтерском учете компании на счете 58.04 и в строке баланса 1240 «Финансовые вложения» отражен вклад в простое товарищество.

Фактически совместная деятельность уже прекращена: второй участник вышел из товарищества, передав свою долю первой компании за денежную компенсацию. В результате доля одной стороны стала 100%, а другой — 0%.

На момент выплаты компенсации все обязательства выходившего участника были выполнены. По договору любые прочие расходы и убытки, не закрепленные конкретно за ним, несет оставшаяся сторона.

Основные события из примера собрали в таблицу:

Дата Событие Результат 02.06.2015 Компания заключила договор простого товарищества с другим юридическим лицом для реализации инвестиционного проекта — строительства жилого комплекса и объектов социальной инфраструктуры на земельном участке. Распределены вклады участников: Первая сторона (компания из примера) (92,5%): Денежные средства.

Профессиональный опыт и репутация в строительстве. Вторая сторона (7,5%): право аренды земельного участка и расположенные на нем объекты недвижимости. *Земельный участок для строительства используется совместно по договору аренды с несколькими участниками. 28.10.2019 Стороны подписали дополнительное соглашение, по которому одна сторона передала другой свою долю в инвестиционном проекте. Взамен вторая сторона полностью оплатила стоимость этой доли первой стороне. Доля компании стала составлять 100%, доля второй стороны — 0%. 30.09.2025 На отчетную дату вклад все еще отражен в бухгалтерском учете компании как финансовое вложение (на счете 58.04 и в строке баланса 1240). При этом договор простого товарищества фактически завершен, объект построен, а право собственности на помещения уже зарегистрировано. Числящийся в учете вклад не соответствует критериям финансового вложения. Полученные активы и обязательства не отражены в учете, поэтому отчетность искажена.

Для снижения рисков при проверке Общество должно провести корректировку в учете с соблюдением норм ПБУ и НК.