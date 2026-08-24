Вклад по договору простого товарищества, фактически прекратившего существование: правовые аспекты и бухгалтерский учет

Самое главное:
При заключении договора простого товарищества стороны объединяют свои вклады, чтобы действовать совместно для получения прибыли или в иных целях. Вклады учитываются в составе финансовых вложений.
При выходе из договора участник может получить компенсацию вместо выделения его доли в натуре.
Даже если договор простого товарищества формально не расторгнут, по экономическому содержанию совместная деятельность может быть прекращена.
При фактическом прекращении договора простого товарищества вклад перестает соответствовать критериям финансового вложения.
Договор простого товарищества, прекратившего существование: суть проблемы на примере
В качестве примера рассмотрим такую ситуацию: на 30.09.2025 в бухгалтерском учете компании на счете 58.04 и в строке баланса 1240 «Финансовые вложения» отражен вклад в простое товарищество.
Фактически совместная деятельность уже прекращена: второй участник вышел из товарищества, передав свою долю первой компании за денежную компенсацию. В результате доля одной стороны стала 100%, а другой — 0%.
На момент выплаты компенсации все обязательства выходившего участника были выполнены. По договору любые прочие расходы и убытки, не закрепленные конкретно за ним, несет оставшаяся сторона.
Основные события из примера собрали в таблицу:
Дата
Событие
Результат
02.06.2015
Компания заключила договор простого товарищества с другим юридическим лицом для реализации инвестиционного проекта — строительства жилого комплекса и объектов социальной инфраструктуры на земельном участке.
Распределены вклады участников:
Первая сторона (компания из примера) (92,5%):
Вторая сторона (7,5%): право аренды земельного участка и расположенные на нем объекты недвижимости.
*Земельный участок для строительства используется совместно по договору аренды с несколькими участниками.
28.10.2019
Стороны подписали дополнительное соглашение, по которому одна сторона передала другой свою долю в инвестиционном проекте. Взамен вторая сторона полностью оплатила стоимость этой доли первой стороне.
Доля компании стала составлять 100%, доля второй стороны — 0%.
30.09.2025
На отчетную дату вклад все еще отражен в бухгалтерском учете компании как финансовое вложение (на счете 58.04 и в строке баланса 1240).
При этом договор простого товарищества фактически завершен, объект построен, а право собственности на помещения уже зарегистрировано.
Числящийся в учете вклад не соответствует критериям финансового вложения. Полученные активы и обязательства не отражены в учете, поэтому отчетность искажена.
Для снижения рисков при проверке Общество должно провести корректировку в учете с соблюдением норм ПБУ и НК.
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Правовые аспекты договора простого товарищества и его прекращения
Простое товарищество — это не отдельное юридическое лицо, а договорные отношения, при которых формируется общая долевая собственность на вклады и результаты совместной деятельности.
По договору простого товарищества несколько лиц (товарищей) обязуются объединить свои вклады и действовать совместно для извлечения прибыли или иных целей (ст. 1041 ГК).
Все, что товарищ вносит в общее дело (деньги, имущество, профессиональные знания и умения, деловая репутация и деловые связи), признается его вкладом. Денежная оценка вкладов проводится по соглашению между товарищами (ст. 1042 ГК).
Общей долевой собственностью товарищей признается:
внесенное ими имущество, принадлежащее им на праве собственности;
произведенная в ходе совместной деятельности продукция, плоды и доходы от такой деятельности.
Внесенное товарищами имущество, на которое у них нет права собственности, относится к общему имуществу (ст. 1043 ГК).
Ведение общих дел может быть поручено одному из товарищей — он занимается учетом и формирует баланс товарищества.
Условия и основания прекращения договора простого товарищества
Договор простого товарищества прекращается по различным основаниям, в том числе (ст. 1050 ГК):
при отказе товарища от дальнейшего участия;
при расторжении срочного договора по требованию одного из товарищей;
при истечении срока действия договора;
при выделе доли по требованию кредитора;
при объявлении товарища недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим;
при объявлении товарища банкротом;
в случае смерти товарища, ликвидации или реорганизации товарища-юрлица.
При прекращении договора переданные товарищами в общее владение или пользование вещи возвращаются им обратно без оплаты вознаграждения.
С даты прекращения договора все его участники несут солидарную ответственность по неисполненным перед третьими лицами обязательствам (п. 1 ст. 1050 ГК).
Если стороны фактически прекратили совместную деятельность, договор простого товарищества считается прекращенным — даже если в нем отдельно не прописана процедура расторжения.
Выплата компенсации и уступка доли
Выплата участнику долевой собственности компенсации вместо выдела его доли в натуре — допустимый способ урегулирования расчетов. Для этого нужно получить согласие самого участника.
Компенсация возможна без согласия товарища, если:
у него нет существенного интереса в использовании общего имущества;
его доля незначительна и ее нельзя выделить реально.
В этом случае суд обяжет остальных участников выплатить компенсацию (п. 4 ст. 252 ГК).
После компенсации участник утрачивает право на долю в общем имуществе (п. 5 ст. 252 ГК).
В нашем примере передача доли другому участнику и получение компенсации по дополнительному соглашению до завершения проекта означает, что одна из сторон фактически прекратила совместную деятельность.
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Прекращение права аренды земельного участка
Право аренды земли следует судьбе права собственности на недвижимое имущество. При переходе права собственности на квартиру к новому собственнику переходит и доля в общем имуществе дома — включая землю под ним (пп. 4 п. 1 ст. 36 ЖК).
Согласно п. 26 постановления Пленума ВАС от 17.11.2011 № 73 право аренды участка земли прекращается после регистрации прав на помещения в многоквартирном доме, построенном на этом участке.
Продолжение нашего примера. Получив компенсацию, одна из сторон отказалась от своих прав на помещения в построенном доме и от права аренды земельного участка.
Поскольку строительство завершено, а право собственности на помещения зарегистрировано за другой стороной, договор аренды земли прекратил свое действие.
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Бухгалтерский учет вклада в простое товарищество и отражение прекращения совместной деятельности
Согласно п. 6 ПБУ 1/2008, факты хозяйственной жизни должны отражаться в бухучете исходя из их экономического содержания, а не только из их правовой формы.
Совместная деятельность по существу завершена, даже если договор формально не расторгнут. Это необходимо учесть при ведении учета и составлении отчетности.
Бухучет вкладов: общие правила
Согласно ПБУ 20/03 «Информация об участии в совместной деятельности», вклады в совместную деятельность учитываются в финансовых вложениях по стоимости, по которой они числятся в балансе на дату вступления договора в силу (п. 13 ПБУ 20/03).
В собственном балансе каждый товарищ отражает только свой вклад и причитающуюся ему долю прибыли или убытка по совместной деятельности.
Проводки у товарищей:
Дебет
Кредит
Содержание
58.04
51 (50, 01, 10 и т.д.)
Внесен вклад по договору простого товарищества
76.03
91.01
Отражена доля прибыли от деятельности простого товарищества
91.02
76.03
Отражена доля убытка по договору простого товарищества
Бухучет товарищества организуется обособленно на отдельном балансе, который формирует товарищ, ведущий общие дела. В этом балансе отражаются:
активы, внесенные в качестве вкладов;
текущие активы и обязательства, возникшие в ходе совместной деятельности;
финансовые результаты совместной деятельности — нераспределенная прибыль или непокрытый убыток.
По завершении отчетного периода финансовый результат распределяется между товарищами в порядке, прописанном в договоре (п. 19 ПБУ 20/03). При этом в балансе товарищества отражается причитающаяся им доля нераспределенной прибыли (кредиторская задолженность перед товарищами), или их доля непокрытого убытка, причитающегося к погашению (дебиторская задолженность за товарищами).
Проводки в учете товарищества:
Дебет
Кредит
Содержание
51 (50, 01, 10 и т.д.)
80
От товарищей получены вклады в совместную деятельность
По итогам отчетного периода получена прибыль:
99
84
Прибыль, подлежащая распределению между товарищами
84
75.02
Задолженность перед товарищами по выплате прибыли
По итогам отчетного периода получен убыток:
84
99
Убыток, подлежащий погашению товарищами
75.02
84
Задолженность товарищей в размере убытка, подлежащего погашению
Момент прекращения простого товарищества и учет вкладов
Вклады товарищей — это активы, которые приносят доход и связаны с участием в совместной деятельности. Если совместная деятельность фактически прекращена, вклад перестает соответствовать критериям финансового вложения.
В нашем примере датой окончания совместной деятельности является день подписания дополнительного соглашения, по которому одна из сторон фактически вышла из проекта. Именно с этой даты (28.10.2019) следует прекратить отражать вклад как финансовое вложение и начать перенос активов в учете.
Списание финансовых вложений при прекращении простого товарищества
Имущество, получаемое каждым товарищем в результате его раздела, отражается в учете как погашение учтенных в составе финансовых вложений вкладов (п. 15 ПБУ 20/03). Его принимают к учету в оценке, числящейся в отдельном балансе товарищества на дату принятия решения о прекращении простого товарищества.
Между стоимостной оценкой вклада и стоимостью полученных после прекращения совместной деятельности активов может возникнуть разница. Она включается в состав прочих доходов или расходов.
Проводки у товарищей:
Дебет
Кредит
Содержание
51 (50, 01, 10 и т.д.)
58.04
После прекращения договора простого товарищества получено имущество
58.04
91.01
Разница между стоимостью полученного имущества и стоимостью вклада (стоимость имущества выше стоимости вклада)
91.02
58.04
Разница между стоимостью полученного имущества и стоимостью вклада (стоимость вклада выше стоимости имущества)
Проводки в учете товарищества:
Дебет
Кредит
Содержание
80
51 (50, 01, 10 и т.д.)
После прекращения договора простого товарищества товарищам передано имущество в погашение их вкладов
80
84
За счет вкладов товарищей погашен убыток товарищества (если стоимость переданного имущества меньше стоимости вклада)
84
75.02
Между товарищами распределена прибыль товарищества (если стоимость переданного имущества превышает стоимость вкладов)
Отражение активов и обязательств простого товарищества на балансе товарища, ведущего его общие дела
В нашем примере общие дела товарищества ведет Общество. Имущество, обязательства, доходы и затраты товарищества учитываются обособленно от учета собственных операций, то есть на отдельном балансе. В ИФНС баланс и прочая бухотчетность товарищества не сдается.
Все операции, совершенные после 28.10.2019 года, то есть после прекращения совместной деятельности, компания должна отражать на своем балансе.
Остатки отдельного баланса товарищества нужно перенести на баланс Общества. Для этого формируется оборотно-сальдовая ведомость товарищества с остатками по всем счетам.
При наличии встречных задолженностей нужно провести их зачет. Например, на балансе компании числится кредиторская задолженность перед товариществом, а на отдельном балансе товарищества — дебиторская задолженность компании (по счету 75). Эти суммы следует зачесть на дату расторжения договора простого товарищества.
Показатели баланса компании нужно скорректировать:
Сумму вклада надо исключить из строки 1240 «Финансовые вложения» и отразить в соответствующих строках баланса.
В результате зачета показатель строки 1520 «Кредиторская задолженность» уменьшится на сумму зачтенной встречной задолженности.
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Последствия прекращения простого товарищества в налоговом и бухгалтерском учете
Налог на прибыль
При получении имущества в рамках прекращения товарищества нужно правильно определить его стоимость для целей налогообложения.
Разницы, возникающие при сопоставлении оценки вклада и стоимости полученных активов, влияют на налогооблагаемую базу:
Если стоимость имущества больше стоимости вклада, разницу включают во внереализационные доходы (п. 9 ст. 250, п. 4 ст. 278 НК).
Если вклад оказался больше стоимости имущества, эта разница при налогообложении не учитывается и не признается убытком (п. 6 ст. 278 НК).
Амортизация ОС и НМА, полученных при прекращении договора, начисляется в общем порядке. Важно правильно определить срок полезного использования и метод амортизации, чтобы избежать искажений в расчете налога на прибыль.
НДС
Передача имущества в качестве вклада в простое товарищество не признается реализацией и НДС не облагается. Но при разделе имущества и передаче активов одному из товарищей могут возникнуть налоговые обязательства:
Если стоимость полученного имущества превышает стоимость вклада товарища, на разницу начисляется НДС и товарищу выставляется счет-фактура (п. 1, 2 ст. 174.1 НК).
Если доля выплачена деньгами, объекта обложения не возникает — НДС не начисляется, даже если сумма выплаты окажется больше вклада (ст. 39, п. 2 ст. 146 НК).
Бухгалтерская отчетность
Последствия прекращения договора простого товарищества отражаются в отчете о финансовых результатах (ОФР). Прибыль или убыток от раздела имущества включаются в состав прочих доходов или расходов.
В пояснениях к балансу и ОФР нужно раскрыть:
факт прекращения договора простого товарищества;
дату и основания прекращения договора;
состав и стоимость полученных активов и обязательств;
порядок расчетов между товарищами;
влияние на финансовое положение и результаты деятельности.
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Чек-лист: как избежать ошибок при учете прекращения простого товарищества
Определите дату фактического прекращения совместной деятельности. Помните, что это не всегда дата формального расторжения договора, первичным может быть именно экономическое содержание операции.
Сформируйте ликвидационный баланс товарищества. Это основание для расчетов и переноса активов.
Проведите инвентаризацию активов и обязательств товарищества. Это поможет избежать расхождений и претензий со стороны аудиторов.
Оформите все необходимые документы. Это допсоглашения, акты приема-передачи, расчеты по компенсации и т. п.
Раскройте информацию о прекращении совместной деятельности в пояснениях к балансу и ОФР.
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