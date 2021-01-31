ФНС отслеживает операции с самозанятыми: как избежать доначислений налогов

Налог на профессиональный доход (НПД) — это новый специальный налоговый режим для самозанятых граждан, который можно применять с 2019 года. Действовать этот режим будет в течение 10 лет. С августа 2020 года эксперимент по легализации труда самозанятых распространен на всю страну. За первое полугодие 2020 года количество самозанятых увеличилось в 10,5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более миллиона человек теперь зарегистрированы как самозанятые, а суммарно выведено из тени более 130 млрд руб. доходов, следовательно, это положительный эффект в качестве налоговых поступлений для государства.

Конечно, работодателю использование такого инструмента дает существенные преимущества:

Самозанятые освобождены от уплаты НДФЛ, а компания автоматически теряет статус налогового агента в отношении самозанятого. Компании не нужно уплачивать за самозанятого страховые взносы. Работодатель избавляется от обязательства предоставлять работнику установленные трудовым законодательством гарантии (оплачиваемый отпуск, пособия и так далее), поскольку отношения выходят за рамки трудовых. Сотрудничество с самозанятыми актуально для компаний, которым необходимы временные исполнители на определенный срок и вид работ, например, курьеры, отделочники и пр. Трудоустраивать в штат, составлять договор ГПХ и производить все необходимые выплаты и взносы ради разового краткосрочного оказания услуг не всегда целесообразно.

Почему бы этим не воспользоваться!?

Однако собственнику бизнеса, желающему использовать услуги самозанятых необходимо очень тщательно разобраться во всех нюансах данного режима и обезопасить себя в случае, если налоговые органы посчитают, что таким образом работодатель просто желает уйти от уплаты налогов.

Или есть другой вариант — воспользоваться специальными биржами, на которых происходит контакт заказчиков с проверенными исполнителями, зарегистрированными в качестве плательщиков НПД.

Чем рискует компания при работе с самозанятыми?

Анализ статьи. 54.1 НК РФ и многочисленных разъяснений ФНС позволяет сделать вывод: налогоплательщику запрещено уменьшать налоговую базу и суммы налога в случае, если единственной целью сделки является налоговая экономия. Это значит, что совершая сделки, компания-налогоплательщик должна преследовать деловые цели и исходить из принципа экономической целесообразности.

Существенным в рассматриваемой ситуации можно считать риск переквалификации гражданско-правового договора компании с самозанятым в трудовые отношения между работодателем и работником, который зарегистрирован в качестве плательщика налога на профессиональный доход. Соответственно, налогоплательщику не удастся применить НПД к доходам, которые получены в рамках трудовых правоотношений. При этом компании могут доначислить налоги, взносы и применить штрафные санкции. Поэтому, кроме экономического обоснования также важно правильно оформить с физическим лицом все первичные документы.

Очень облегчают жизнь в этом плане биржи, где можно нанять самозанятого. Например, БиржаАутсорсинга.рф обеспечивает вашу безопасность и дает возможность сосредоточиться на главном для бизнеса:

на постановке задачи, исходя из конкретных особенностей вашей деятельности,

на получении результата,

на анализе экономической составляющей

и, наконец, получении эффекта от применения труда самозанятых.

Все моменты по соответствию законодательству взаимоотношений с самозанятым БиржаАутсорсинга.рф берет на себя и осуществляется это таким образом, что ИФНС не посчитает такую сделку прикрытием трудовых отношений. Как это происходит?

При организации работы с самозанятыми особо обратить внимание нужно на следующие моменты:

1. Работодателю ни в коем случае нельзя уволить действующего сотрудника и тут же принять его по гражданско-правовому договору в качестве самозанятого. Законом прямо установлено, что для использования НПД и освобождения лица от иных налогов, необходимо чтобы заказчиками услуг плательщика НПД выступали лица, которые или не были работодателями плательщика НПД вообще, или являлись его работодателями более двух лет назад. Следовательно, гражданин не может быть плательщиком НПД и иметь статус самозанятого при сотрудничестве со своим бывшим работодателем в течение двух лет после дня официального увольнения.

На Бирже есть возможность заключить сделку с самозанятыми специалистами из самых разных отраслей. Не нужно трать время на подачу объявления о вакансии, искать исполнителя через знакомых или службу занятости и долго объяснять, что хотите взаимодействовать именно чрез инструмент «самозанятость».

2. Перед началом сотрудничества убедитесь, что ваш будущий контрагент — плательщик НПД. Обязательно требуйте документальное подтверждение. Например, справку о постановке на учет в качестве плательщика НПД и информацию о состоянии расчетов по НПД. Самозанятый может сделать такие справки в приложении «Мой налог» прямо через смартфон.

На онлайн-площадках, предназначенных для контакта закзчиков с самозанятыми исполнителями, только подтвержденные самозанятые, а это значит, что не нужно отслеживать статус. если самозанятый перестает таковым быть, то вы фактически начинаете работать с физлицом, за которого обязаны платить взносы и НДФЛ.

3. Запрашивайте у самозанятого чеки об оплате, акты с помощью которых компания сможет учесть оплату в расходах. Важно,если документооборот налажен с учетом требований закона и в удобном электронном формате.

4. Нужно проследить, чтобы компания не была единственным контрагентом самозанятого лица.

Риск снижает, если договор заключен через биржу самозанятых. Кроме того, у исполнителей на онлайн-площадке БиржаАутсорсинга.рф есть рейтинг, составленный исходя из уже выполненнх заданий, а значит ваша компания априори не может быть единственным контрагентом такого плательщика НПД.

5. Важно, чтобы работа и услуги самозанятого имели разовый характер или четкую направленность на конечный результат.

6. Услуги и работы, осуществляемые самозанятым, должны четко вписываться в разрешенную законом деятельность.

Самые востребованные на Бирже — это ритейл, клининг, строительство, транспорт, складская логистика.

7. Лучше сработать на опережение и сразу подготовить документальное обоснование деловой цели взаимодействия с самозанятым. Это могут быть, например, конкурентные преимущества по срокам и профессиональному уровню работ и услуг самозанятого или отсутствие штатной единицы на предприятии готовой оказать услуги данного рода, имеющие нерегулярную основу и т.п.

8. Стоит уделить внимание содержанию и оформлению договора с самозанятым. В договоре важно избегать типичных для трудовых отношений условий и терминологии. Стоит закрепить в тексте условия, которыми обосновывается статус самозанятого, устанавливается ответственность понесенные заказчиком убытки в случае недобросовестного поведения исполнителя.

Рекомендации при заключении договора с самозанятым

Заголовок. Назовите документ «договором оказания услуг по изготовлению.....» или «договором выполнения работ подряда». Тогда уже из заголовка будет понятно, что вы имели в виду, заключая данный договор.

Наименование сторон. Часто бывает для простоты указывают в договоре «Сторона 1» и «Сторона 2». Не поленитесь назвать себя Заказчиком, а вашего контрагента в случае договора об оказании услуг — Исполнителем, а в случае договора о выполнении работ — Подрядчиком.

Подтверждение статуса. При указании сторон обязательно оговоритесь, что ваш контрагент является самозанятым. Как мы уже говорили, нужно получить подтверждение этого. Не лишним будет указать, что ваш самозанятый обязан уведомить вас, если он утратил свой статус. Это должно произвести положительное впечатление на налоговые органы, поскольку у вас есть еще одна обязанность — проверка добросовестности вашего контрагента. Вы не можете контролировать, когда его доход достигнет установленного законом пика, но вы возложили на него обязанность сообщить вам, если это произошло и он больше не является самозанятым. Ещё эффективнее будет, если вы предусмотрите в договоре, что за нарушение этой обязанности вы можете взыскать с самозанятого штраф, размер которого установите сами.

Предмет договора. Предмет договора не должен напоминать трудовую функцию. Правильнее будет написать в договоре, что, например, исполнитель готовит отчеты за конкретный период по заданию заказчика.

Пропишите четко пошаговый алгоритм действий, как вы эти задания ставите подрядчику. По итогам каждого задания у вас есть акт. По акту зафиксирована цена, вы выплатили фиксированное вознаграждение, согласованное отдельно и получили подтверждающие документы.

Сроки. Подрядчик или исполнитель выполняет работы и услуги в согласованные периоды. Выплаты по гражданско-правовым договорам тем и отличаются от выплат по трудовым, что они оплачиваются за выполненные работы, за результат, а не в какое-то число каждого месяца. Не пишите в договорах «до 10 числа каждого месяца», не пишите «дважды в месяц». Лучше выплачивать вознаграждения для самозанятых в дни, иные, чем дни выплаты зарплаты вашим сотрудникам.

Подтверждающие документы. Пропишите в договоре предоставление самозанятым чека и составление акта. Подтверждающий документ — это требование закона, и без него налоговая может предъявить вам соответствующие претензии. Акт выполненных работ или оказанных услуг просто обязан быть конкретным: из этого документа должно быть совершенно четко и прозрачно понятно, какие услуги или работы были выполнены с их подробным описанием. Чеки, которые предоставляются самозанятыми, обычно выглядят как ссылки с сервиса «Мой налог», по ним можно пройти и скачать сами чеки (ведь у самозанятых нет какой-то обособленной программы и этого вполне достаточно).

Важно знать! Работать в статусе самозанятого можно начиная с 16 лет. При поиске самозанятого через Биржу вы будете знать рейтинг, составленный исходя из уже выполненных заданий и возраст исполнителя.

Сделки с самозанятым можно совершать и без оформления договора. (Например, если сделка исполняется немедленно). Законодатель разрешает подобные процедуры и в таком случае факт заключения договора подтверждается выплатой денег исполнителю.

В случае, если самозанятый является нерезидентом, компания должна уведомить о таком контрагенте МВД в течение трех дней. Иначе могут последовать штрафные санкции в размере до 1 млн. рублей.

Если полениться и не учесть советы, приведенные в данной статье, можно ощутить на себе неблагоприятные последствия.

Что будет, если неправильно организовать работу с самозанятыми

Налоговые органы, выявив сходство с трудовым договором, могут привлечь вас к административной ответственности. Пункт 4 статьи 5.27 КоАП предусматривает ответственность как раз за уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора, либо заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем. Могут оштрафовать как организацию, на сумму от 50 до 100 тысяч рублей, а как должностное лицо — в размере от 10 до 20 тысяч рублей.

Если продолжить разговор о рисках, то налоговый орган может доначислить все налоги и страховые взносы, которые не выплачивались на протяжении всего периода взаимодействия по этому переквалифицированному договору с самозанятым. Причем не с момента, когда произошла переквалификация, а с момента, когда переквалифицированный договор был заключен. А если сумма неуплаченных налогов и сборов достаточно крупная, то может встать вопрос и об уголовной ответственности.

Кроме того, нужно понимать, что и лицо, договор с которым переквалифицировали в трудовой, может обратиться к вам со своими денежными требованиями. То есть помимо доначисленных налогов и взносов вы скорее всего столкнетесь с требованиями работника по оплате больничных, отпусков и прочих выплат, которые он имел бы право получать как сотрудник, но не получал в силу гражданско-правовой природы заключенного между вами договора.