Покупка, хранение и переводы криптовалюты — НДФЛ не возникает

Не все операции с криптовалютой облагаются НДФЛ. Если человек покупает цифровые активы за обычные деньги, хранит их или переводит между своими кошельками, платить налог не нужно.

Покупка криптовалюты за рубли или иностранную валюту

При покупке Bitcoin, Ethereum и других криптовалют за рубли, доллары или евро НДФЛ не возникает. Человек тратит собственные деньги на приобретение актива, а не получает доход.

Например, инвестор купил BTC на 500 тыс. руб. и перевел их на свой кошелек. Налог платить не придется независимо от суммы покупки.

При этом сохраняйте сведения о сделке: дату, стоимость криптовалюты, сумму платежа и комиссию. Они пригодятся, если впоследствии решите продать актив. Налогооблагаемый доход от продажи разрешено уменьшить на документально подтвержденные расходы на приобретение криптовалюты.

Исключение — покупка у взаимозависимого лица по цене ниже обычной стоимости. К таким лицам, например, относятся супруги, родители, дети, родные братья и сестры. Также взаимозависимыми могут признаваться физическое лицо и организация, в которой ему принадлежит более 25% долей участия.

Если человек приобретает криптовалюту у взаимозависимого продавца со скидкой, разница между ее стоимостью, определенной по правилам НК, и фактическими расходами покупателя признается материальной выгодой, облагаемой НДФЛ.

Например, отец продал сыну криптовалюту за 120 тыс. руб., хотя ее стоимость на дату сделки составляла 200 тыс. руб. При таких условиях у покупателя возникает материальная выгода в размере 80 тыс. руб. С этой суммы рассчитывается НДФЛ (п. 1 и 3 ст. 212 НК и ст. 105.1 НК).