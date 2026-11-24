Самое главное:
Покупка, хранение и перевод криптовалюты между собственными кошельками не облагаются НДФЛ.
При продаже криптовалюты НДФЛ не возникает, если подтвержденные расходы на покупку равны доходу от продажи или превышают его.
Цифровая валюта, полученная по наследству или в подарок от близкого родственника, не облагается НДФЛ независимо от стоимости.
Даже если продажа криптовалюты не принесла прибыли, нужно подать декларацию 3-НДФЛ и подтвердить расходы на приобретение активов.
Покупка, хранение и переводы криптовалюты — НДФЛ не возникает
Не все операции с криптовалютой облагаются НДФЛ. Если человек покупает цифровые активы за обычные деньги, хранит их или переводит между своими кошельками, платить налог не нужно.
Покупка криптовалюты за рубли или иностранную валюту
При покупке Bitcoin, Ethereum и других криптовалют за рубли, доллары или евро НДФЛ не возникает. Человек тратит собственные деньги на приобретение актива, а не получает доход.
Например, инвестор купил BTC на 500 тыс. руб. и перевел их на свой кошелек. Налог платить не придется независимо от суммы покупки.
При этом сохраняйте сведения о сделке: дату, стоимость криптовалюты, сумму платежа и комиссию. Они пригодятся, если впоследствии решите продать актив. Налогооблагаемый доход от продажи разрешено уменьшить на документально подтвержденные расходы на приобретение криптовалюты.
Исключение — покупка у взаимозависимого лица по цене ниже обычной стоимости. К таким лицам, например, относятся супруги, родители, дети, родные братья и сестры. Также взаимозависимыми могут признаваться физическое лицо и организация, в которой ему принадлежит более 25% долей участия.
Если человек приобретает криптовалюту у взаимозависимого продавца со скидкой, разница между ее стоимостью, определенной по правилам НК, и фактическими расходами покупателя признается материальной выгодой, облагаемой НДФЛ.
Например, отец продал сыну криптовалюту за 120 тыс. руб., хотя ее стоимость на дату сделки составляла 200 тыс. руб. При таких условиях у покупателя возникает материальная выгода в размере 80 тыс. руб. С этой суммы рассчитывается НДФЛ (п. 1 и 3 ст. 212 НК и ст. 105.1 НК).
Хранение криптовалюты и рост ее стоимости
Если криптовалюта лежит на кошельке или хранится на бирже, само владение ею не приводит к НДФЛ. Срок хранения и изменение рыночного курса значения не имеют.
Например, инвестор приобрел BTC за 600 тыс. руб. Через год их стоимость выросла до 1 млн руб. Получается, что актив подорожал на 400 тыс. руб., но инвестор его не продавал. НДФЛ с этой разницы платить не требуется.
То же правило действует, если криптовалюта находится на кошельке несколько лет или ее стоимость многократно меняется. Пока человек только владеет активом, у него нет дохода от его реализации.
Ситуация меняется, если владелец получает дополнительное вознаграждение в криптовалюте, например за стейкинг. Такой доход подлежит налогообложению.
Переводы между собственными криптокошельками
Если человек переводит криптовалюту с одного принадлежащего ему кошелька на другой, НДФЛ не возникает. Владелец актива остается прежним, поэтому сам перевод не создает экономической выгоды.
Например, инвестор перевел 0,1 BTC со своего кошелька Trust Wallet на принадлежащий ему аппаратный кошелек Ledger. Он не продавал биткоины, не обменивал их на другую криптовалюту и не передавал другому человеку. Налога с такого перевода нет.
Сохраните историю транзакции, ее идентификатор в блокчейне (TXID) и сведения, подтверждающие принадлежность обоих кошельков. Эти данные пригодятся, если потребуется объяснить происхождение криптовалюты и подтвердить отсутствие продажи.
При этом отсутствие НДФЛ не означает, что любой перевод разрешен законом. С 1 сентября 2026 года действуют ограничения, предусмотренные законом от 04.08.2026 № 282-ФЗ.
В частности, физическое лицо не может переводить криптовалюту со своего цифрового счета, который открыт в российском цифровом депозитарии, на личный некастодиальный кошелек, например Ledger или Trust Wallet (ч. 8 и 9 ст. 31 закона № 282-ФЗ). Некастодиальным называют кошелек, приватные ключи от которого контролирует сам пользователь.
Чтобы посмотреть, кто входит в число российских депозитариев, откройте Реестры участников финансового рынка Банка России и выберите «Реестр цифровых депозитариев».
Цифровые активы легально
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Когда не облагается налогом криптовалюта, полученная в подарок или по наследству
Криптовалюту можно получить в подарок или по наследству. В этих случаях НДФЛ зависит от того, кто передал актив и на каком основании.
Криптовалюта в подарок от близкого родственника
Если криптовалюту подарил член семьи или близкий родственник, получатель освобождается от НДФЛ независимо от стоимости подарка. Это предусмотрено п. 18.1 ст. 217 НК.
К близким родственникам и членам семьи относятся:
супруги, состоящие в зарегистрированном браке;
родители и дети, включая усыновителей и усыновленных;
бабушки, дедушки и внуки;
родные братья и сестры, в том числе имеющие только одного общего родителя.
Например, отец подарил дочери 5 000 USDT. Стоимость полученной криптовалюты не облагается НДФЛ. Дочери не требуется подавать декларацию 3-НДФЛ из-за этого подарка.
Чтобы подтвердить дарение, рекомендуем оформить письменный договор. Укажите данные дарителя и получателя, вид и количество криптовалюты, дату передачи и адрес кошелька. Сохраните идентификатор транзакции (TXID).
Если налоговая запросит подтверждение родства, предоставьте свидетельства о рождении, браке или другие документы ЗАГС. Например, при дарении между братом и сестрой потребуются документы, подтверждающие наличие общего родителя.
Криптовалюта, полученная по наследству
При получении криптовалюты по наследству НДФЛ платить не требуется. Освобождение действует независимо от стоимости активов и степени родства наследника с умершим. Основание — п. 18 ст. 217 НК.
Например, человек унаследовал от дяди 0,5 BTC. На момент получения наследства криптовалюта стоила 4 млн руб. НДФЛ платить не придется, хотя дядя не относится к близким родственникам по правилам ст. 217 НК.
Декларацию 3-НДФЛ только из-за получения такого наследства подавать не требуется.
Но с оформлением наследственных прав на криптовалюту могут возникнуть сложности. Например, бывает трудно установить, что конкретный криптокошелек и находящиеся на нем активы принадлежали умершему.
Для оформления наследства обратитесь к нотариусу и предоставьте имеющиеся документы о покупке криптовалюты, выписки с биржи, адреса кошельков и историю операций. Эти сведения помогут подтвердить принадлежность активов наследодателю.
От способа хранения зависит, как наследник сможет получить криптовалюту и распоряжаться ею:
На централизованной бирже. Наследнику придется обратиться к площадке и предоставить документы по ее правилам.
На личном некастодиальном кошельке. Для распоряжения активами потребуется доступ к приватному ключу или seed-фразе. Свидетельство о праве на наследство не восстановит утраченные данные.
В российском цифровом депозитарии. Если умерший пользовался криптокошельком через депозитарий, после открытия наследственного дела организация ограничит операции с криптовалютой на этом кошельке. Наследники смогут получить активы, когда предъявят свидетельство о праве на наследство (ч. 7 ст. 24 закона № 282-ФЗ).
С 1 января 2026 года освобождение от НДФЛ не действует, если получатель наследства или подарка имел статус иностранного агента хотя бы один день в году получения дохода (п. 18 и 18.1 ст. 217 НК).
Нужно ли платить налог, если продал криптовалюту без прибыли
Если человек продал криптовалюту за ту же сумму, за которую купил, или дешевле первоначальной стоимости, НДФЛ, как правило, не возникает. Но нужно учесть, что налог рассчитывают с учетом документально подтвержденных расходов на приобретение цифровых активов.
Продажа за ту же сумму. Если расходы на покупку равны доходу от продажи, налогооблагаемой прибыли нет. При расчете также учитываются подтвержденные комиссии, непосредственно связанные со сделками.
Продажа с убытком. Если криптовалюта подешевела и человек получил меньше денег, чем потратил на покупку, положительной налоговой базы по этой продаже также не возникает.
Например, инвестор купил ETH за 400 тыс. руб., а через несколько месяцев продал за 350 тыс. руб. Убыток составил 50 тыс. руб. Если расходы на покупку подтверждены документами и других облагаемых операций не было, НДФЛ к уплате не возникает.
Если бы инвестор продал те же ETH за 400 тыс. руб., результат был бы аналогичным — доход полностью покрывается расходами, налоговая база равна нулю.
При этом учитывайте два обстоятельства:
Налог рассчитывают в рублях. Если криптовалюту покупали и продавали за доллары или евро, суммы пересчитывают по официальному курсу ЦБ на даты соответствующих операций. Поэтому продажа за ту же сумму в иностранной валюте не всегда означает отсутствие прибыли в рублях.
Несколько сделок в течение года. Если человек неоднократно покупал и продавал криптовалюту, отсутствие прибыли по одной сделке не означает, что НДФЛ за весь год будет нулевым. Например, BTC продан по цене покупки, а ETH — дороже, чем приобретен. В таком случае при продаже ETH возникает облагаемый доход.
Как подтвердить расходы на покупку криптовалюты
Чтобы уменьшить доход от продажи, подготовьте документы, из которых видно, сколько вы заплатили за цифровые активы и когда совершили сделку.
В зависимости от способа покупки пригодятся:
история сделок и выписка с криптобиржи с указанием даты, количества криптовалюты и цены покупки;
банковские выписки, подтверждающие перечисление денег за криптовалюту;
договоры, чеки и другие платежные документы от обменных сервисов;
отчеты площадки о комиссиях за покупку и продажу криптовалюты.
Если криптовалюту переводили между несколькими кошельками, сохраните идентификаторы транзакций (TXID), чтобы проследить движение активов. Но учитывайте, что сам по себе TXID не подтверждает сумму расходов на покупку — для этого потребуются сведения о сделке и оплате.
Если расходы на покупку криптовалюты не удастся подтвердить документами, уменьшить на них доход от продажи нельзя. Тогда НДФЛ придется рассчитывать без учета этих расходов, даже если фактически криптовалюта была продана дешевле первоначальной стоимости.
Поэтому при выборе торговой площадки лучше сразу проверять, можно ли скачать историю сделок с цифровыми активами. Например, в личном кабинете финтех-платформы Bitbanker доступны сведения о датах, суммах и комиссиях. Пользователь может отфильтровать операции за нужный период и выгрузить выписку для расчета НДФЛ.
Нужно ли подавать 3-НДФЛ, если налог равен нулю
Продажу криптовалюты необходимо отразить в декларации 3-НДФЛ, даже если расходы на приобретение полностью покрывают доход и НДФЛ к уплате нет.
Если человек продал криптовалюту в 2026 году, декларацию следует подать до 30 апреля 2027 года. В ней нужно указать доход от продажи и подтвержденные расходы на покупку. Если итоговая налоговая база равна нулю, перечислять НДФЛ не придется.
За несвоевременную подачу декларации, по которой отсутствует налог к уплате, штраф по п. 1 ст. 119 НК не назначают, но документ подать все равно нужно.
Подробный порядок расчета налога, ставки и инструкцию по заполнению декларации мы рассмотрели в статье «Налог на криптовалюту для физлиц в 2026 и 2027 годах: ставки, как декларировать».
Когда НДФЛ нужно платить
Владельцы криптовалюты иногда рассчитывают на налоговые льготы, которые действуют для другого имущества. Например, считают, что после трех лет владения BTC или при продаже актива на сумму менее 250 тыс. руб. НДФЛ платить не придется. Но эти условия не освобождают доход от налогообложения.
Разберем основные ситуации:
Ситуация
Что происходит с налогом
Владел криптовалютой больше трех лет
Освобождение от НДФЛ при длительном владении имуществом не распространяется на цифровую валюту. Например, если человек купил BTC пять лет назад и теперь продает с прибылью, доход облагается налогом. Основание — п. 17.1 ст. 217 НК.
Продал криптовалюту менее чем за 250 тыс. руб.
Имущественный вычет в размере 250 тыс. руб. для цифровой валюты не действует. Например, человек купил криптовалюту за 100 тыс. руб., а продал за 180 тыс. руб. При подтвержденных расходах налоговая база составит 80 тыс. руб., а НДФЛ по ставке 13% — 10 400 руб. Основание — ст. 220 НК.
Обменял BTC на ETH без вывода рублей
Отсутствие вывода денег на банковский счет не освобождает от НДФЛ. При этом специальный порядок расчета налога для таких сделок пока не установлен. Основание — подп. 13 п. 6 ст. 210 НК и разъяснение ФНС от 25.02.2026.
Законопроект № 1222105-8 также предусматривает, что обмен криптовалюты будет прямо отнесен к операциям по ее выбытию для целей НДФЛ, но эти поправки пока не действуют.
Получил криптовалюту в подарок не от близкого родственника
Если криптовалюту подарил друг, дядя, тетя или другой человек, не относящийся к близким родственникам, получатель платит НДФЛ с рыночной стоимости подарка. Основание — п. 18.1 ст. 217 и ст. 211 НК.
Получил криптовалюту от майнинга
Доход возникает, когда майнер получает право распоряжаться добытой криптовалютой, а не при ее продаже. Стоимость определяют по рыночной котировке на эту дату. Налоговую базу разрешено уменьшить на документально подтвержденные расходы, связанные с добычей. Основание — ст. 211, 220 и 223 НК.
При покупке, продаже и обмене криптовалюты важно выбирать надежный сервис. Обращайте внимание на условия работы площадки, безопасность аккаунта и прозрачность комиссий.
Например, на платформе Bitbanker можно покупать и продавать цифровые активы по текущей рыночной цене или выставлять лимитные заявки с собственным курсом. Во втором случае сделка исполняется, когда появляется подходящее встречное предложение.
Все операции сохраняются в личном кабинете. Пользователь может отфильтровать сделки по датам и валютам, проверить суммы и комиссии, скачать выписку за выбранный период. Эти сведения пригодятся при расчете НДФЛ и подготовке декларации.
Частые вопросы
Нужно ли подавать декларацию, если налог на криптовалюту равен нулю?
Зависит от причины отсутствия налога.
Если только покупали, хранили криптовалюту или переводили между своими кошельками, декларация 3-НДФЛ по этим операциям не требуется.
Если получили криптовалюту в наследство или в подарок от близкого родственника, декларировать такой доход не нужно.
Если продали криптовалюту без прибыли или с убытком, подайте 3-НДФЛ и укажите документально подтвержденные расходы. Даже при нулевой налоговой базе обязанность отчитаться сохраняется.
Если получили криптовалюту в подарок от человека, который не относится к близким родственникам, подайте декларацию самостоятельно.
Декларацию по операциям за 2026 год подайте до 30 апреля 2027 года, а налог уплатите до 15 июля.
Облагается ли НДФЛ перевод USDT другому человеку?
Зависит от назначения перевода. Если это подарок близкому родственнику, получатель освобождается от НДФЛ. Если криптовалюту подарили другу или другому человеку не из числа близких родственников, у получателя возникает облагаемый доход.
Нужно ли платить налог с продажи криптовалюты на иностранной бирже?
Да, если человек — налоговый резидент России и получил облагаемый доход.
Нужно ли отчитываться перед ФНС о криптокошельках с 2027 года, если дохода нет?
Со 2 мая 2027 года физлица — валютные резиденты России должны будут отчитываться перед ФНС об операциях с криптовалютой с использованием адресов, которые не администрируют цифровые депозитарии. Отчетность потребуется даже при отсутствии дохода и НДФЛ к уплате.
Исключение предусмотрено для резидентов, находившихся за пределами России более 183 дней в предыдущем календарном году. Дополнительные исключения и порядок представления отчетности установит Правительство.
Изменятся ли правила уплаты налога за криптовалюту в 2027 году?
Они могут измениться. На 24 ноября 2026 года законопроект № 1222105-8 принят Госдумой в первом чтении и готовится ко второму чтению.
Документ предусматривает несколько изменений:
Зачет убытков. Прибыль от одной криптовалютной сделки разрешат уменьшать на убыток от другой за тот же год.
Метод ФИФО. При продаже криптовалюты расходы на ее покупку будут определять по стоимости первых приобретений. Например, если человек сначала купил 1 BTC за 6 млн руб., а затем еще 1 BTC за 7 млн руб., при продаже одного биткоина в расходы включат стоимость первой покупки — 6 млн руб.
Обмен криптовалюты. Обмен BTC на ETH и другие подобные операции прямо включат в правила расчета НДФЛ.
Удержание налога посредниками. Брокеры и доверительные управляющие в предусмотренных законом случаях будут сами удерживать НДФЛ с доходов клиентов от операций с криптовалютой.
Цифровые активы легально
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