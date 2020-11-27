Нерадивый бухгалтер чуть не похоронил бизнес. Это может произойти с каждым!

Выбирая помощником бухгалтера-фрилансера, предприниматель передает ему в руки бразды правления отчетами и налогами. ИП некогда вникать в тонкости бухгалтерии, ему нужно заниматься бизнесом. Оправдано ли такое доверие? Нередко недобросовестные бухгалтеры получают деньги, а обязанности свои не выполняют, причем узнает ИП об этом, когда уже начислены штрафы.

Мы хотим рассказать историю одного нашего клиента, которому попался такой горе-бухгалтер. Время чтения — 5 минут.

У нашего героя 4 пекарни (кофе-пойнт) и три сотрудника в штате. Он много работает, чтобы покупатели оставались довольны качеством его товара. Как у всех в этом году, его бизнес пошатнулся из-за пандемии, но свою лепту внес и человек, который должен был прикрывать тылы.

Когда предприниматель обратился к нам впервые, все переговоры от его имени взяла на себя бухгалтер, сам ИП был очень занят текущими делами. На предложение подключить приложение по кадрам женщина ответила отказом, не захотела она и взаимодействия Черной Бухгалтерии с налоговой по электронным каналам связи. Проще говоря — отчетность решила сдавать самостоятельно.

Мы попросили прислать предыдущие отчеты, чтобы иметь представление о том, что уже сдано и видеть в каком состоянии находятся текущие дела. Этой просьбе мы потом еще порадуемся. Но главное — сразу после получения первой информации обнаружились проблемы.

ИП=работник

Именно так посчитал бухгалтер. Оказалось, что предприниматель сам у себя фигурирует в качестве работника, ему начисляется зарплата, уплачиваются взносы, удерживается НДФЛ.

Что сделано: в новых отчетах перестали считать ИП работником и выбрасывать его деньги на ветер.

Я сама!

Система налогообложения предпринимателя — ЕНВД. При этом выяснилось, что 2 точки из 4-х прекратили работать еще в первом квартале. За этот период, как бухгалтер нас уверила, она отчиталась (правда мы получили только отчеты за прошлый 2019 год, а про первый квартал приходилось верить на слово).

Уже после того, как была подготовлена декларация за 2-ой квартал, бухгалтер сообщила, что закрылась еще одна точка (пятая, о которой мы вообще не слышали), относящаяся к той же ИФНС. Предложили подготовить корректировку и наконец разобраться с количеством точек, но и тут услышали в ответ — «Я сама!».

Через какое-то время бухгалтер и ИП перестали выходить на связь. Черная бухгалтерия продолжала готовить ежемесячные отчеты СЗВ-М и передавать их по всем возможным каналам связи.

Что сделано: ежемесячно составляются отчеты, но т.к. бухгалтер взяла на себя отправку отчетности, отследить их судьбу мы не можем.

Прощание с посредником

Позже оказалось, что бухгалтер у ИП больше не работает. ИП сам связался с ЧБ через электронную почту и стал работать с нами напрямую с 17 июля.

Что сделано: предприниматель согласился на авторизацию в приложении по кадровому учету и теперь начисления по сотрудникам делает ЧБ, отчетность тоже сдаем мы сами (ура!).

Сверяйтесь чаще

ИП зашел в личный кабинет на сайте ФНС и с удивлением обнаружил, что у него переплата по налогам примерно на 149 тысяч рублей и задолженность на 1100 рублей.

Что сделано: заказали сверку по налогам, чтобы разобраться. Переплата в течение года может возникнуть, если в налоговой пока «не встали» какие-то отчеты, например, еще не отражена декларация по ЕНВД за прошедший квартал, а налог уже уплачен. Спойлер — подано заявление на возврат 20 тысяч переплаты.

Лайфхак

ИП может провести проверку сдачи отчетов самостоятельно, с помощью личного кабинета на сайте налоговой инспекции:

Шаг № 1 зайдите в личный кабинет

Шаг № 2 на главной странице нажмите «Все сервисы»

Шаг № 3 выберете «Перечень бухгалтерской и налоговой отчетности»

Шаг № 4 Заполните поля в запросе

Шаг № 5 Подпишите запрос ЭЦП и отправьте

Пока все хорошо

ЧБ не только ведет учет, но и мониторит полезную и актуальную информацию. Клиент по виду деятельности попал под получение субсидии, мы ему сообщили об этом, оформили необходимые документы и он получил выплату.

Понеслось...

При отправке отчетов за третий квартал приходит отказ в принятии отчета. Начинаем разбираться в чем дело — бухгалтер не сдала 6-НДФЛ и РСВ за первый квартал (странно, что у нас приняли второй), СЗВ-М с марта по июль включительно тоже не сданы.

Что сделано: сданы отчеты по сотрудникам за 1-й квартал, повторно отправлен 3-й квартал, а также недостающие формы СЗВ-М.

Обратите внимание! За несвоевременную сдачу отчетов нашему герою грозит:

Штраф 1000 рублей за 6-НДФЛ

Штраф 1000 рублей за РСВ

Штраф 500 рублей за каждого сотрудника в каждом отчете СЗВ-М: 4 месяца умножаем на трех сотрудников и на 500 рублей = 6000 рублей.

Итого — 8000 рублей штрафов.

К слову, стоимость налогового учёта у Черной Бухгалтерии за год (!) — 5000 рублей. А по акции «Черная пятница» — на 40% дешевле.

Улыбаемся и машем

Ушедшему в отставку бухгалтеру. Странно, что решение отбыть в неизвестном направлении, она приняла после того, как мы стали задавать много неудобных вопросов. Совпадение? После обнаруженных «провалов» в отчетах мы так не думаем.

Тем временем, ИП решает закрыть одну из своих точек и рефинансировать имеющийся кредит.

Что сделано: для рефинансирования нужно было представить отчеты за 2019 год, но в ЧБ предприниматель на обслуживании только с 2020 года. За 2019 документы у бухгалтера, который предсказуемо на связь не выходит. Вот и пришло время порадоваться запрошенным в самом начале обслуживания документам. В ЧБ нашлись нужные отчеты и были отправлены клиенту. Также снята с учета точка по ЕНВД и сдана декларация с учетом не полностью отработанного периода.

Смена режима

ИП решает изменить вид деятельности (вместо точек пекарен-общепита перейти на работу в режиме кофе-пойнт) и в ноябре перейти на патент, для этого необходимо было внести новый ОКВЭД в ЕГРИП (единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей) и подать заявление о переходе на патентную систему.

Что сделано: Черная Бухгалтерия сняла с учета по ЕНВД имеющиеся точки, подготовила и отправила заявление в ИФНС на смену ОКВЭД и получение патента. Патент получен.

Выводы

Доверие ИП к бухгалтеру обернулось для него неверным учетом, штрафами за несданную отчетность, переплатами по налогам, проблемами при рефинансировании. Такими темпами он бы мог остаться и без субсидии, но мы вовремя поспешили на помощь и помогли клиенту выбраться из ямы штрафов, куда он уверенно скатывался.

Черная Бухгалтерия, в отличие от бухгалтеров-фрилансеров, несёт финансовую ответственность за свою работу по договору — если по нашей вине вы получите штраф из налоговой, мы его оплатим.

А вы доверяете своему бухгалтеру?