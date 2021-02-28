Отмена ИП: фейковая пугалка или суровая реальность России

Неделю назад государство намеренно или случайно подкинуло дров в мир индивидуальных предпринимателей. Общественность не на шутку возмущена новостью об упразднении ИП, но её нужно было её переварить прежде, чем начать паниковать.

На сегодня ИП только-только пережили отмену ЕНВД и внедрение обязательного сбора по 60 копеек с каждой единицы товара для системы маркировки товара «Честный знак», цели и задачи которой так никто и не понял. И вот на горизонте снова замаячили новые правила игры. Предлагаем вместе оценить риски и предугадать изменения в формах ведения бизнеса.

Для тех, кто не в курсе

3 февраля в интервью ТАСС бизнес-омбудсмен Борис Титов высказал свое мнение по отмене ИП, с сохранением самозанятых и юрлиц:

«Есть деньги компании, а есть личные деньги. У индивидуального предпринимателя все вместе, и он не платит никаких налогов, когда выводит эти деньги на потребление. Конечно, в этом есть некая нелогичность»,

Идея упразднения ИП прозвучала не в первый раз, ранее ее высказали сотрудники Института им. Столыпина, председателем наблюдательного совета которого является Борис Титов. Всего в России зарегистрировано 3,3 млн. ИП. Многие эксперты сочли, что Титов озвучил реальные планы правительства и ожидают худшего — это не так. На изменения, по разным данным, отводится до 5 лет и обещается сделать это плавно.

Зачем так радикально?

По мнению бизнес-омбудсмена, налоговая система стала четкой и прозрачной, если бы в ней разделились субъекты бизнеса, работающие сами на себя, и работодатели. С одной стороны — самозанятые, с другой — юридические лица, а также кооперативы — недооцененная с его точки зрения форма собственности.

Когда появился налоговый режим для самозанятых, эксперты высказывали опасение, что ИП начнут переоформляться для снижения налоговой нагрузки. Но массового перетока не произошло. Это неплохое доказательство того, что ИП как форма актуальна.

Всем сторонам, и государству, и бизнесу выгоднее сохранять разнообразие форм собственности, чем сокращать, разделяя на черное и белое, на юрлиц и самозанятых.

Борис Юрьевич знает не хуже остальных, что малый бизнес существует на грани рентабельности. В случае отмены ИП естественно начнется пополнение рядов самозанятых. Ведь администрировать ООО для многих станет непомерной нагрузкой.

Получим достойный результат. Малый бизнес рухнет. Уцелевшие уйдут в тень. Государство потеряет налоги.

Быть самозанятым или зарегистрировать компанию?

Самозанятость ограничивает предпринимателей невозможностью нанять сотрудников и заработать свыше 2,2 млн. в год — сопоставимо с месячным оборотом микропредприятий в текущем положении дел. Даже мастера ногтевого сервиса в регионе могут запросто перевалить порог, и что им теперь, регистрировать ООО?

Ведение бизнеса в форме ООО — более сложная задача, сопряженная с более жесткими законодательными нормами.При переходе на ООО снизится рентабельность бизнеса из-за дополнительных расходов.

Прибыль ООО облагается налогом дважды: сначала на уровне компании, а затем на уровне физического лица — получателя зарплаты или дивидендов. Соответственно, общая налоговая нагрузка получается значительно выше. И что самое главное, в ООО невозможно свободно пользоваться заработанными деньгами — все они принадлежат компании, а не её владельцу.

Сейчас даже предпринимателям предъявляется много требований и условий по распоряжению личными средствами, из-за которых все сталкиваются с блокировками счёта по 115-ФЗ. Пока государство пытается найти способ лишить бизнес возможности пользоваться собственными деньгами , мы нашли способ избежать этого давления.

На стороне Чёрной Бухгалтерии работают комплаенс-консультант из ЦБ РФ и сверхточный алгоритм распознавания рисков — такой же, какой используют банки для проверки операций своих клиентов. Наш алгоритм не блокирует счёт, а заранее помогает избежать этого. Если проверки избежать не удаётся — наш консультант и ассистенты составляют письмо в банк, помогают в прохождении проверки и даже ходатайствуют за клиентов перед регулятором. Такая комплексная поддержка позволяет вам сохранить репутацию и деньги в безопасности, не изменяя привычкам в работе.

Вывод

Из цитаты Титова ясно, что государство озабочено неспособностью регулировать вывод средств со счетов ИП и недовольно объемом платежей в бюджет, поступающих от их деятельности. В условиях нестабильной экономики люди не хотят держать деньги на депозитах, переводя их в другие формы активов, что становится дополнительным стимулом к борьбе с обналичиванием средств. А форма ИП, как известно, давнее бельмо на глазу регулятора и нежелательная прослойка в таких цепочках.

Мы не сомневаемся, что при текущей политике, индивидуальные предприниматели перестанут существовать. Однако, если верить словам бизнес-омбудсмена, произойдёт это не раньше, чем через 5 лет. До тех же пор мы продолжаем создавать эффективные продукты для ИП, помогающие работать в суровых реалиях российского бизнеса.

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