ФНС ускорит регистрацию ИП: как не переплатить начинающему предпринимателю

Подготовили информацию про регистрацию ИП, чтобы не упустить важное и не заплатить лишнего при запуске бизнеса.

Глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров заявил 10 февраля на Совете Федерации, что получение статуса индивидуального предпринимателя будет упрощено до условий оформления самозанятости. Планируют, что процедура будет занимать всего несколько минут.

Мы не перестаем удивляться противоречивой политике государства по отношению к ИП. Общественность еще не остыла после высказываний господина Титова об упразднении ИП. И сразу после этого глава ФНС сообщает новость об упрощении процедуры регистрации ИП.

Предлагаем оставаться оптимистами и использовать все возможности для легализации или старта бизнеса.

После регистрации ИП надо:

1.Выбрать банк и открыть расчетный счет.

Можно расчетный счет и не открывать, но это удобно для организации эквайринга и расчетов клиентов картой. По мнению налоговиков и банков предпринимательская деятельность предполагает открытие счета, хотя в законе этого нет.

2.Решить, нужна печать или нет.

Печать по закону не обязательна, но она придает солидности документам в глазах контрагента.

3.Вовремя определиться с системой налогообложения. Это самый сложный пункт.

По закону заявление на УСН можно подать в течение 30 дней после регистрации ИП.

Альтернативная система налогообложения — патент. Для его применения надо подать заявление за 10 дней до предполагаемой даты начала действия патента. Патент подходит для торговли, общепита и некоторых других видов деятельности.

Важно самому выбрать систему налогообложения, чтобы не остаться на дорогой и сложной общей системе налогообложения. В этом случае придется платить 20% НДС и 13% НДФЛ. Это сложные налоги, их не получится посчитать самостоятельно и понадобится бухгалтер.

Общий режим налогообложения подходит тем, кто, например, занимается строительством, торгует крупным оптом, другими словами, работает с теми, кому важен вычет по НДС. При работе с физическими лицами общий режим налогообложения не нужен.

4.Регистрация в других контролирующих органах.

При наличии наемных сотрудников в Пенсионный Фонд данные передаст сама налоговая. В Фонд социального страхования надо подать заявления о присвоении статуса работодателя. В ПФР и ФСС ИП без сотрудников регистрироваться не надо.

Зарегистрироваться в Роспотребнадзоре надо тем, кто связан с обслуживанием, производством продуктов, бытовыми услугами, общепитом, салонами красоты, розничной торговлей, туризмом и т.п. Роспотребнадзор не собирает взносы, а осуществляет надзор в сфере прав потребителя.

5.Выбрать сервис бухгалтерии.

При ведении деятельности и поступлении денег на счет надо формировать первичные документы, учитывать доходы для расчета налогов, отправлять отчеты.

6.Подключить онлайн-кассу.

Отсрочку по применению онлайн-кассы до 1 июля 2021 получили ИП, у которых нет заключенных трудовых договоров с наемными сотрудниками, и которые выполняют работы / оказывают услуги / продают товары собственного производства.

7.С даты регистрации, даже если деятельность не началась, появляется обязанность по уплате страховых взносов.

Сумма за год — 40 874 рублей, определяется пропорционально отработанным дням.

На УСН «доходы» и патенте можно уменьшить единый налог на сумму страховых взносов. Для этого взносы надо платить ежеквартально. Многие тянут до конца года, так как срок уплаты 31 декабря, и могут уменьшить налог только за 4 квартал, таким образом теряя возможность экономии.

8.Даже при отсутствии деятельности на УСН и ОСНО надо сдавать в сроки нулевые декларации в инспекцию, иначе будут начислять штрафы.

9. В зависимости от уровня дохода может появится обязанность дополнительно платить 1% страховых взносов.

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