Не покупайте патент, пока не прочтёте эту статью!

«На патенте вообще никаких сложностей нет. Купил, и работай спокойно» - часто считают начинающие ИП. В действительности оказывается, что этот режим имеет массу ограничений и требований, нарушив которые не оберёшься проблем и штрафов. В статье мы коротко расскажем о всех нюансах выбора патентной системы налогообложения в 2021 году.

Учет доходов

Стоимость патента не зависит от суммы доходов. Но это не значит, что доходы учитывать не нужно. Еще как нужно. Ведь у ПСН есть жесткий лимит: применять ее можно до тех пор, пока общий доход по всем патентам не превысит 60 млн. руб.

Поэтому все доходы скрупулезно и кропотливо заносят в специальную книгу учета. Суммы отражают последовательно, соблюдая даты поступления средств. В книгу должны попасть:

наличные оплаты от клиентов;

выручка по эквайрингу;

безналичная оплата, которую покупатели провели через оператора или интернет-банк.

Суммы доходов нужно корректировать на возвраты клиентам, если они были в периоде действия патента.

А что будет, если книгу не вести?

Книгу учета доходов у ИП проверяют не часто. Но, если спросят, а ее нет – будет штраф по ст. 120 НК РФ: от 10 до 30 тысяч рублей.

Думаете все? Как бы ни так! Если инспекторы увидят, что налоговый учет у ИП не ведется, они могут рассчитать доход за предпринимателя, взяв за основу данные о деятельности самого ИП и доходах других ИП из этой же сферы бизнеса (ст. 31 НК РФ). И если доход ИП балансирует на грани лимита, доказать, что превышения не было, будет крайне сложно.

Отслеживать лимит очень важно. При превышении предельной суммы дохода ИП слетает на другой режим. Это может быть ОСНО или УСН, если ИП раньше подавал уведомление на применение упрощенки.

Пересчитать налоги по другой системе налогообложения придется с даты начала действия патента. Например, если ИП купил патент с 1 января на 6 месяцев, и в течение срока действия патента превысил лимит доходов – пересчитать налоги придется с начала года. В результате финансовые потери могут оказаться очень существенными.

Учет по сотрудникам

Чтобы не слететь с патента, нужно соблюдать не только лимит доходов, но и ограничение по количеству сотрудников.

«Ну, здесь-то ничего сложного нет», - скажут новоиспеченные предприниматели. – «Лимит 15 человек. Пересчитаю по головам, да и все».

И снова будут не правы. Чтобы понять, не превышен ли лимит, нужно считать показатель среднесписочной численности. При расчете придется учесть:

работников по трудовым договорам;

граждан, привлекаемых по договорам ГПХ;

внешних совместителей.

На протяжении деятельности часто происходит кадровая текучка. Кто-то увольняется, кого-то принимают на работу временно или постоянно. В случае необходимости привлекают исполнителей со стороны по срочным договорам.

Среднесписочную численность рассчитывают на основании ежедневного учета списочной численности персонала. То есть нужно фиксировать, в какие дни сотрудники выходили на работу и сколько времени работали.

Да и вообще, если речь идет о работниках, от зарплатного и кадрового учета уйти невозможно. Нужно вести трудовые книжки, издавать приказы, вести учет по подотчетным суммам, начислять зарплаты, отпускные, больничные, рассчитывать и уплачивать страховые взносы, вовремя сдавать отчетность.

А проверять ИП будет уже не только налоговая, но и инспекция труда. И сурово накажет, если ИП допускает нарушения:

платит меньше минимальной зарплаты;

выдает зарплату в неправильные даты;

задерживает выплаты, не платит компенсации;

неправильно оформил документы или их нет совсем;

не провел спецоценку условий труда (да, еще и такая напасть имеется);

допустил к работе сотрудников без медосмотра.

Штрафов - считать не пересчитать. От 5 тыс. руб. до … Просто открываем статью 5.27 КоАП РФ и читаем, читаем, читаем.

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Расчеты по кассе и безналу

«А здесь-то какие проблемы!» - скажут новички. - «Все деньги мои. Хочу взять – беру, хочу внести – вношу. И касса у меня есть. И даже работники, которые умеют чеки пробивать. Я же за патент заплатил, теперь что хочу, то и ворочу».

Так-то оно так, но вот штрафы за незнание кассовой дисциплины еще никто не отменял. Да и банки не дремлют, а исполняют предписания 115-ФЗ.

Кассовую дисциплину придется соблюдать. В частности, нужно следить за такими операциями, как:

1.Возврат денег клиентам.

Если покупатель рассчитался картой – вернуть деньги наличными нельзя.

2.Безналичные расчеты с населением.

Если покупатель перечислил деньги прямо на счет ИП, а продавец обязан применять кассу, ему все равно нужно пробить и отправить покупателю кассовый чек.

3.Выдача денег из кассы мимо расчетный счет.

Если работник сдал неиспользованный остаток подотчетной суммы, просто забрать эти деньги из кассы нельзя, их нужно сдать на расчетный счет.

Сколько стоят нарушения кассовой дисциплины? От 4 до 5 тыс. руб. (ст. 15.1 КоАП РФ). А если еще и чек клиенту не пробить - от 25 до 50 % от суммы, которая не прошла через кассу, но не меньше 10 тыс. руб. (14.5 КоАП РФ).

Обращаться с деньгами на счете тоже нужно осторожно:

нельзя снимать все поступления под ноль, особенно крупные суммы;

не стоит выдергивать деньги сразу после их зачисления, лучше расходовать их постепенно;

зарплату сотрудникам лучше переводить через зарплатный проект или на карту;

налоги и взносы за самого ИП и сотрудников нужно перечислять регулярно;

расходы бизнеса лучше оплачивать корпоративной картой.

Что будет, если не соблюдать эти рекомендации? Однажды вам могут отказать в проведении операции или вовсе заблокируют счет. Чтобы решить проблему придется потратить много времени, сил, нервов, да еще и собрать для банка целую гору документов.

Беспатентный период

Если не вести учет, легко «проморгать» дату окончания патента. Получится, что один патент уже закончился, а новый купить забыли. И что тогда? Этот момент частично мы уже затронули в начале статьи: ИП слетит на другой режим и попадет на налоги.

Но и это еще не все. Другой режим предполагает сдачу отчетности. Декларацию по УСН можно подать в бумажной форме. А вот если речь идет об ОСНО – все гораздо печальнее. ОСНО предполагает отчетность по НДФЛ и НДС. Но декларации по НДС сдать на бумаге нельзя. ИП придется покупать цифровую подпись, подключать отчетность по каналам ТКС и разбираться с заполнением деклараций.

Что будет за несдачу отчетности? Угадали - снова штрафы. От 5 % от суммы налога из каждой не сданной вовремя декларации за каждый месяц просрочки (ст. 119 НК РФ).

Совмещение режимов

Ну и самая «приятная» вещь – совмещение двух режимов.

Совмещение предполагает ведение раздельного учета доходов и расходов. Книга учета на каждом режиме должна быть своя.

Если четко поделить расходы по отдельным налоговым базам невозможно – расходы распределяют пропорционально. Сначала рассчитывают доли доходов по каждому налоговому режиму в общем объеме выручки. А потом используют результат расчетов для распределения расходов.

Например,таким сложным способом придется делить страховые взносы работников, которые заняты в деятельности по двум режимам.

Многие скажут: «А у меня деятельность только на патенте и другую я вести не планирую».

Вынуждены вас разочаровать: иногда необходимость вести учет на двух режимах сваливается на ИП, как снег на голову.

Например, банк предложил ИП выгодные условия: начисление процентов на остаток по счету. ИП рад, никаких движений делать не нужно, а денежка капает. Но вот незадача: процент на остаток – это уже непатентный доход. А значит, с него нужно заплатить налог уже по другому режиму: ОСНО или УСН. А еще и книгу учета заполнить и декларации сдать.

Что будет, если ничего не делать? Уже сами все знаете.

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