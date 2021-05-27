Зачем ИП сверяться с ФНС. Под угрозой ИП на патенте и УСН «доходы»

Расчеты с бюджетом нужно регулярно контролировать. Расскажем, зачем ИП нужна сверка с налоговой, что будет, если ее не проводить и напомним про новые реквизиты платежей.

Зачем проводить сверку

Предпринимателям важно следить за тем, чтобы все платежи в бюджет были сделаны в срок. За долги перед казной неплательщикам грозят санкции. В первую очередь — пени, которую будут набегать на сумму долга.

Чтобы вовремя выявить недоплату, важно регулярно проводить сверку расчетов с бюджетом. Сверяться нужно даже тогда, когда вы исправно вносите все платежи. Ведь бывает, что в реквизитах платежного документа допущена ошибка, и платеж ушел «не туда».

Например: самая частая ошибка — неверно указан КБК. В результате платеж зависает, как невыясненный, или попадает на другой бюджетный счет. А у предпринимателя возникает задолженность, на которую набегают пени.

Некоторые ИП вообще не отслеживают расчеты с бюджетом, а потом пожинают плоды своей безответственности. Ведь бизнес может не взлететь, а погашать долг придется даже тогда, когда доходов нет совсем.

Ну и конечно, желательно сделать сверку, если ИП решил закрыть бизнес и сняться с учета. Ведь после утраты статуса ИП долги перед бюджетом никуда не денутся, просто взыскивать их будут уже с физического лица.

Напомним, что с 1 мая все налогоплательщики должны вносить платежи по новым реквизитам. До конца апреля еще можно было перечислять налоги и взносы по-старому, в это время действовал переходный период.

ИП на патенте или УСН «доходы» часто сами составляют платежные документы и перечисляют налоги. Причем по одной и той же квитанции или шаблону. Повезет, если банк при платеже предупредит об ошибке. Иначе ваши средства уйдут фактически в никуда и выцеплять их с казначейских счетов будете долго.

Проверить платежные реквизиты можно на сайте ФНС — введите адрес регистрации ИП или выберете налоговую из списка и сравните реквизиты со своими данными.

О том, как подать заявление на сверку расчетов с налоговой мы рассказывали в этой статье.

Размер пеней для ИП

Пени налоговики насчитают сами. Но знать, сколько может накапать сверх суммы недоимки, все же полезно.

Пени считают за каждый день просрочки платежа.

Пеня за один день = Сумма недоимки * Ставка ЦБ / 300

На протяжении периода просрочки ставка ЦБ может поменяться, и этот момент нужно учитывать при подсчете суммы пеней.

Пени начинают начислять со следующего дня, после того как истек крайний срок уплаты налога (взноса), а заканчивают в день, когда деньги были уплачены в бюджет.

Пример: ИП должен был оплатить патент до 01.04.2021 включительно. Стоимость патента 100 тысяч рублей. При перечислении платежа ИП ошибся в реквизитах и деньги не попали в бюджет.

Об ошибке ИП узнал 19.05.2021 и в тот же день перечислил платеж по правильным реквизитам.

О том, как ИП вернуть переплату по налогам мы рассказывали в этой статье.

В периоде с 02.04.2021 по 25.04.2021 действовала ставка ЦБ — 4,5 %. В этом периоде 24 дня.

Пени = 24 * 100 000 * 0,45 / 300 = 360 рублей.

В периоде с 26.04.2021 по 19.05.2021 ставка ЦБ стала уже 5 %. В этом периоде тоже 24 дня.

Пени = 24 * 100 000 * 0,5 / 300 = 400 руб.

Общая сумма пеней: 760 руб. 19.05.2021 ИП перечислил в бюджет 100 760 рублей.

Пени на долг не начисляются до бесконечности — есть ограничение. Согласно НК размер пеней, начисленных на недоимку, не может превышать размер этой недоимки.

Чем грозит недоимка по налогам и взносам

Недоимку инспекторы будут взыскивать. Действовать они будут так:

1. Направят ИП требование об уплате налога (страховых взносов).

Для отправки требования есть определенные сроки. В общем порядке инспекторы направят требование в течение 3 месяцев с того дня, как они обнаружили недоплату.

Если на дату выявления долг небольшой — меньше 3 тысяч рублей (в эту сумму входят и сама недоимка и набежавшие пени), то требование выставят в течение года.

Как только ИП получит требование, у него будет 8 дней, чтобы погасить долг. Иногда в самом требовании инспекторы указывают более длительный срок.

Днем получения требования считают:

6-й день со дня отправки, если требование отправили заказным письмом;

день вручения документа предпринимателю лично под расписку;

день, когда ИП отправил налоговикам квитанцию о приеме документа по ТКС;

день, следующий за днем, в который документ был размещен в личном кабинете ИП.

Важно: иногда ИП заводят личный кабинет, но заходят в него очень редко или не заходят совсем. Лучше так не делать. Ведь налоговики могут прислать требование об уплате налога, а ИП его вовремя не увидит.

2. Спишут деньги со счетов.

Если срок вышел, а деньги в бюджет так и не пришли, инспекторы вынесут решение о взыскании.

Сделать это они должны в течение 2 месяцев после того, как выйдет срок, отведенный ИП для уплаты долга.

Исключение: сумма долга меньше 3 тысяч рублей. Такая задолженность может «висеть» за ИП целых 3 года. И только когда они истекут, инспекторы вынесут решение о взыскании.

Решение направляют предпринимателю в течение 6 дней со дня его вынесения.

Исполняют решение за счет средств на счетах ИП. В первую очередь деньги списывают с расчетного счета. А если там их недостаточно — инспекторы могут изъять средства с других счетов. Например: счета в драгметаллах, валютного счета и даже электронных кошельков.

3. Взыщут долг за счет имущества ИП.

Если денег на счетах для покрытия долгов не хватило — налоговики могут обратить взыскание на имущество ИП.

К процедуре взыскания привлекают судебных приставов.

4.Заблокируют счета и арестуют имущество.

Чтобы обеспечить погашение недоимки, инспекторы могут приостановить операции по счетам. Блокировка распространяется на сумму, равную сумме долга.

Заблокировать могут и банковские счета, и электронные кошельки.

Ну и самая крайняя мера — арест имущества. Его могут наложить только с санкции прокурора в случаях, когда другие средства взыскания уже исчерпаны. Арест означает, что владеть и распоряжаться имуществом ИП сможет только под контролем налоговиков. Отменить арест можно только после уплаты долга.