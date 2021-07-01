Как отбить у ФНС убытки из-за блокировки счета

ФНС может заблокировать счет — это знают все налогоплательщики. Она может сделать это незаконно — об этом тоже знают. А вот о том, что с налоговой можно взыскать убытки за неправомерную блокировку в курсе не все. Мы разыскали судебную практику, которая свидетельствует, что наказать рублем ФНС вполне возможно.

Не смогли заплатить контрагенту из-за блокировки

Вот первое позитивное решение (см. Постановлении Второго арбитражного апелляционного суда от 27.01.2020 № 02АП-9806/2019) — компания обратилась в суд из-за незаконной блокировки — ФНС доначислила налоги (неправомерно) и блокировала единственный счет организации.

Из-за блокировки компания не смогла исполнить свои обязанности перед контрагентом и перечислить ему деньги. Это ее сильно обидело и организация снова обратилась в суд — потребовала взыскать проценты на основании п. 9.2 статьи 76 Налогового кодекса. По ней налоговая обязана выплатить проценты на заблокированную сумму за весь период незаконной блокировки.

Несмотря на возражения налогового органа суд решил, что требования истца правомерны и налоговая должна возместить ему убытки.

Верховный суд признал, что организации положена компенсация

Определение от 21.04.2021 № 307-ЭС20-10839 стало довольно сенсационным. Суть дела — компания спорила с налоговиками, в процессе спора ФНС обратилась к суду с ходатайством — пусть организация предоставит встречное обеспечение, судьи согласились и предложили компании выбрать — предоставить банковскую гарантию или внести на депозит денежные средства.

Организация положила деньги на депозит и осталась без них... на 17 месяцев! Все это время она продолжала судиться с ФНС.

Желая защитить свои интересы, компания обратилась в суд, потребовав компенсировать ей убытки из-за невозможностью пользоваться деньгами (в соответствии со статьей 98 АПК РФ). Хотя первоначальная сумма иска была снижена, тем не менее организация взыскала с ФНС 300 тысяч рублей в возмещение убытков.

Еще одно интересное решение суда (см. Постановление АС ВВО от 01.07.2019 № Ф01-2794/2019), прежде всего своей суммой. Налоговая заблокировала компании счет за неподачу нулевого РСВ (на единственного директора-учредителя). После того как решение было признано незаконным, компания взыскала с ФНС 3 миллиона процентов за период незаконной блокировки.

Не открыли депозит и получили 70 тысяч от ФНС

Арбитражный суд Уральского округа от 28.08.2019 № Ф09-4854/19 решил, что между блокировкой счета налоговой (та приостановила операции из-за якобы недоимки по взносам, которая оказалась ошибочной) и отказом в открытии организации депозита — прямая связь. Компании банк отказал, ссылаясь на наличие блокировки. За свою ошибку ФНС заплатила процентов более чем на 70 000 рублей.

Все новое — хорошо забытое старое

Дело № А47-11579/2017 ООО «Метро Кэш энд Керри» стало показательным в 2016-2017 годах.

Общество вовремя оплатило налог на имущество, но пока информация дошла до налоговой инспекции, та успела уже блокировать счета компании и насчитать ей пени.

У организации были все доказательства ее добросовестности, она доказала, что блокировка была незаконной. При этом одной из обычных хозяйственных операций ООО было размещение свободных денег на депозите. Но из-за блокировок в открытии депозита компании банк отказал.

Восстанавливая справедливость, ООО «Метро Кэш энд Керри» обратилось в суд с требованием возместить за счет ФНС убытки из-за невозможность положить деньги на депозит. Сумма убытков — 1,9 млн. рублей.

Суд полностью согласился с истцом — не согласованная работа различных инспекций (из-за задержки обмена сведениями и произошло недоразумение с уплатой налога) налогоплательщик пострадал, значит ФНС должна быть наказана.

Бывает и по-другому

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 03.02.2021 № А40-171039/2019. Организация посчитала, что ей неправомерно приостановили операции по счету. В результате она не смогла получить выгодную ставку по депозиту.

Однако суд, изучив материалы дела пришел к выводу: блокировка была обоснованной, а повышенный процент компании не достался по другим причинам, связанным с ее репутацией перед банком.

Конечно это не все имеющиеся решения — положительные и отрицательные по подобным делам, но есть один важный вывод:

если организация борется, отстаивает свою позицию, запасается доказательствами связи причиненных убытков и действий налоговиков, то у нее есть высокие шансы получить возмещение.

Если вы столкнулись с блокировкой счета — сразу обращайтесь к тем, кто сможет правильно и быстро разрулить возникшую ситуацию. У Чёрной Бухгалтерии большой опыт работы с проблемными блокировками. Даже с такими, когда казалось у компании нет надежды. Не верите — почитайте наши кейсы в этом блоге, вот этот например или этот.