Как осчастливят бизнес: обзор проектов властей, которые повлияют на вашу работу

Последние дни получились богатыми на события: государство поддерживает бизнес внутри и за рубежом, ЦБ упростит процедуру получения кредитов, а президент негативно высказался об онлайн-курсах и призвал ужесточить лицензирование субъектов этого рынка.

ЦБ вместе с банками создают новый алгоритм расчета долговой нагрузки

Банки хотят избавиться от посредничества БКИ (Бюро Кредитной Истории). Сейчас, чтобы рассчитать ПДН (показатель долговой нагрузки) тратиться много ресурсов, существует проблема утечки информации. Клиенты с неофициальными доходами не могут подтвердить их и получать кредиты, займы. Поэтому ЦБ решил реструктурировать процесс и создать новый алгоритм.

Что за алгоритм? Банк отправляет запрос по другим банкам. Они формируют ответ, шифруют его и отправляют специальной математической функции. Функция вычисляет показатель и снова шифрует, после чего отправляет банку, который сделал запрос. Таким образом, можно узнать общую долговую нагрузку клиента, его денежные возможности.

Какие плюсы?

Обслуживание дешевле для банков, а значит и для пользователей

Неофициальные доходы смогут учитывать при выдаче кредитов и рассрочек, поэтому фрилансеры смогут не становиться на уче т (правда, прозрачность доходов даст простор для ФНС, так что налоги все равно придется платить)

фрилансеры смогут не становиться на уче Такой подход уменьшит общую долговую нагрузку , потому что клиенты будут выбирать не из 1-2 банков. Закредитованность населения на данный момент стала серьезной проблемой. О ней расскажем ниже.

уменьшит общую долговую нагрузку Раздельная обработка и шифрование позволит уберечь данные пользователей. Особенно актуально на фоне участившихся в августе и сентябре сливов баз пользователей у крупных банков.

Минцифры расширяют проект льготного кредитования бизнеса

Проект был реализован еще в 2019 году. Некоторые банки получили полномочия выдавать кредиты на сумму до 10 млрд. рублей под 1-5%, а Минцифры компенсировал им недополученный доход.

Планируют увеличить бюджет проекта до 150 млрд к 2024 году. В приоритете МСП (малое и среднее предпринимательство). Государство продолжает свою политику поддержки бизнеса, особенно после рекордной «смертности» ИП в 2021 году.

Субсидии на экспорт за границу

Государство поддерживает не только МСП, но и экспортеров за границу. Оно заинтересовано в новых игроках и помогает «прорубить окно в Европу». Компенсирует затраты на подготовку каждого мероприятия на сумму 700 тыс. рублей. О том, как получить субсидию можно почитать тут.

Таким образом, вырисовывается государственная стратегия поддержки малого и среднего бизнеса: практически полная отмена налогов на Курилах, поддержка МСП и экспорта за границу (например, в Японию из Курил, где еще и свободная таможенная зона).

Если вы планировали расширять или создавать бизнес, то в ближайшее время можно ожидать и другие меры поддержки этих направлений.

ЦБ утвердил максимальные тарифы на Систему Быстрых Платежей

С 1 ноября установят новые тарифы на СБП для физлиц. ЦБ приравнял платежи на счет маркетплейсов к переводам розничным клиентам.

0 рублей при переводе до 100 тыс. руб. в месяц

0,5%, если сумма больше 100 тыс. руб., но не больше 1500 тыс. руб.

Новые тарифы позволят выровнять ценовые условия СБП для традиционных C2C-переводов.

Эта сфера ожидает вмешательства Центробанка с августа, когда был конфликт между Wildberries и платежными системами. Маркетплейс начал взимать комиссию в 2% с иностранных клиентов. Visa и Mastercard возмутились, ЦБ пока молчит и ограничивается околореформами.

Президент призвал лицензировать инфоцыганство

Во время награждения на конкурсе «Учитель года России» Владимир Владимирович заявил, что все образование в России должно быть лицензировано. Потому что есть те, кто исключительно наживаются на интернет-ресурсах, наполняя их «всякой белибердой информационной, которая с ума сводит детей, доводит до крайних событий».

Ожидаем, что вскоре начнутся проверки курсов «эффективных» блогеров. Например, тех, кто работает с кураторами, могут привлечь за ведение образовательной деятельности без лицензии. Вы можете преподавать сами, но как только используете посредников, то ваша образовательная деятельность обязана быть лицензирована.

ФНС давно заинтересовано онлайн-курсами, да все руки не доходят, потому что крупные игроки стараются играть по правилам. Теперь, президент обратил внимание на блогеров-инфобизнесменов, которые к тому же не платят налоги и ведут «подвальный» учет в экселе.

Им «жалко столько денег платить», а потом приходят налоговики и доначисляют налоги за 3 года ведения бизнеса без регистрации, добавляют пени и получаются запредельные суммы.

Вообще, это тема для отдельной статьи, поэтому пишите в комментарии, если хотите, чтобы мы разобрали ответственность за неуплату налогов.

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