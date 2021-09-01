Оффшор для народа — уезжайте на Курилы и открывайте бизнес с полным освобождением от налогов на 10 лет!

Недавно прошел Восточно-Экономический форум, где Путин анонсировал отмену налогов на Курильских островах на 10 лет. Снизят страховые взносы до 7,6%. Льготы будут доступны и для иностранного бизнеса. Подробнее о выгодах нововведения ниже.

Неужели все налоги отменят?

Почти. Отменят налоги:

на прибыль;

на имущество;

земельный;

транспортный.

Президент подчеркнул, что послабления получат только те, кто «реально работают на островах, строят здания, предприятия, нанимают сотрудников», а не просто зарегистрированы. Вероятно, когда изменения вступят в силу — придется разбираться с целым ворохом документов, чтобы извлечь выгоду из этого режима.

Также страховые взносы понизят до 7,6% на 10 лет.

Некоторые сферы бизнеса не получат преференций. К ним относятся:

Работа посредников.

Производство подакцизных товаров.

Добыча и переработка углеводородов.

Вылов ценных биоресурсов.

«Это и так высокодоходные виды деятельности, высокодоходный бизнес.» ©Владимир Владимирович Путин

Карманный оффшор

На всех территориях Курильских островов будет действовать свободная таможенная зона — это упростит ввоз и вывоз товаров, оборудования и готовой продукции. НДС будет взиматься только при вывозе товара из особой экономической зоны.

Более того, всеми административными, налоговыми и таможенными льготами сможет пользоваться иностранный бизнес. Это особенно важно в контексте спора с Японией за эту территорию. Японский бизнес крайне заинтересован в освоении новых территорий, тем более на таких условиях.

Особые экономические зоны (ОЭЗ) есть по всей стране и создаются для привлечения иностранных и внутренних инвестиций. В таких зонах создается программа релокации для ценных кадров, которая компенсирует специалистам и их семьям переезд, а также затраты на аренду жилья, приобретение необходимой для жизни техники и затраты на документы для переезда.

Выгоды государства и бизнеса

Государству выгодна активизация экономических отношений. Подобные льготы — это своего рода скидка для иностранных и отечественных бизнесменов, чтобы они пришли и через 10 лет осели постоянными налогоплательщиками.

Для большого бизнеса — это базирование производства. Ведение бизнеса на Курильских островах станет бесперецедентно выгодным. В РФ еще около 40 ОЭЗ, но такое количество льгот нет ни в одной.

Для малого и среднего бизнеса

Ситуация неоднозначна — переезд в другой регион может быть слишком ресурсозатратным, а формальная регистрация не даст воспользоваться выгодами от зоны.

С другой стороны: даже если ИП на УСН мигрирует в конце года, он будет платить налог за весь год по ставке нового региона. Т.е. если ИП ранее платил единый налог по ставке 15% и в декабре переехал в регион, где ставка 10%, то налог пересчитают по пониженной ставке за весь год. Переплату можно будет зачесть в счет будущих платежей или вернуть.

Для ИП на Патенте все сложнее, потому что патент для каждого региона отдельный и использовать его можно только, если предприниматель ведет свою деятельность в этом субъекте. Мы подробно разобрали вопрос с выгодами от переезда бизнеса в этой статье.

Выгодным вариантом может стать заключение договора в регионе, где действует патент (то есть на Курилах), но в таком случае настораживают слова президента о льготном режиме только для фактически находящегося там бизнеса.

Пока что изменения только анонсировали, но когда они вступят в силу государство будет первое время отлаживать механизм и закрывать неучтенные дыры. Это отличная лазейка, чтобы сэкономить на налогах, которой можно воспользоваться с помощью специалистов Чёрной Бухгалтерии.

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