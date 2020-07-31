Как быстро развернуть онлайн-продажи

Кому подходит формат онлайн-бизнеса?

Всем, кто может продать свой продукт без личного присутствия. И речь идет не только об инфобизнесменах. Практически любой бизнес можно поставить на онлайн-рельсы, если следовать нескольким полезным рекомендациям.

Итак, для запуска необходимо:

«упаковать» продукт;

создать площадку для продаж;

запустить продвижение.

Продукт

Онлайн требует более тщательного подхода к презентации товара. Ответьте на вопросы:

В чем суть продукта?

Какие преимущества у продукта? Чем он лучше продуктов конкурентов?

Кто ваши конкуренты? Что они делают лучше вас?

Кто ваша целевая аудитория?

Опишите портрет целевого клиента

Подумайте о том, какие истинные «боли» и потребности клиента вы закроете своим продуктом. В маркетинге есть такой термин — «инсайт» (от англ. insight — «озарение»), когда вы понимаете, какую истинную потребность или страх вы помогаете клиенту преодолеть с помощью вашего продукта или услуги.

Например, бренд одежды для беременных и кормящих женщин продает не просто одежду, а стиль жизни — стиль свободной, активной жительницы большого города. Она легко совмещает прогулки с подругами или посещение выставок и свое интересное положение, благодаря удобной и модной одежде.

В дальнейшем такой инсайт подскажет, как правильно «упаковать» продукт и преподнести его клиенту. Сравните: в первом случае магазин продает просто одежду, во втором — решение потребности.

Как не стоит делать:

Пример хорошей упаковки продукта:

Отсюда второй совет: как вы уже догадались, в мире онлайн-продаж правит контент. Нужны фото и видео, в большом количестве и отменного качества. Не экономьте на профессиональном фотографе и стилисте, ваш товар должен быть максимально «вкусным» на фото, передавать настроение и даже аромат (например, если вы занимаетесь выпечкой или флористикой).

Площадка для продаж

Что лучше — сделать сайт, лендинг, аккаунт в Instagram или все вместе? Опыт показывает, что лучше иметь весь арсенал площадок. Это позволит вам получать заявки из разных источников трафика.

Для быстрого старта вполне можно обойтись простым лендингом, собранным на Тильде за пару часов, и подключенным интернет-эквайрингом своего банка. Плюсы лендинга: быстрый старт, практически нулевые вложения (платите только за домен) и возможность самостоятельно вносить изменения — менять слоганы и изображения, тестируя различные гипотезы в поисках наиболее конверсионного варианта.

Если же у вас большой ассортимент товаров или несколько направлений услуг, вам стоит запустить сайт. Плюсы сайта — возможность SEO-оптимизации и продвижения в поисковых системах, что в долгосрочной перспективе позволит выводить ваш сайт в ТОП поиска и получать заявки бесплатно.

Instagram в последние годы стал чрезвычайно популярен. Аккаунта в Instagram нет, пожалуй, только у ленивого. Соответственно, с вероятностью 99% ваша аудитория тоже присутствует в Instagram, а значит, есть смысл создать там аккаунт для продаж.

Чтобы оперативно вести расчеты с поставщиками и поддерживать актуальный ассортимент нужно иметь расчетный счет. Для начинающего бизнеса расходы на РКО могут быть существенными. Хорошо, что у ВТБ есть решение — пакет услуг «На старте». Бесплатное открытие счета и его обслуживание в течение 12 месяцев дадут время на развитие.

Продвижение

Цель любой рекламной кампании в Интернете — получение максимально целевых клиентов по минимальной стоимости. Вот несколько советов, как запустить продвижение, не слив при этом бюджет:

Вспомните портрет целевого клиента, который вы составляли на этапе упаковки продукта. Исходя из портрета, подумайте, какие ресурсы он посещает, какие темы его интересуют. Определите, какие рекламные каналы вы будете задействовать. Например, если ваша аудитория много времени проводит в социальных сетях, есть смысл использовать таргетированную рекламу и подключить SMM. Определите максимальную стоимость продажи, выше которой привлекать клиентов для вас будет уже невыгодно, и старайтесь не превышать ее. Иначе есть риск работать в убыток. Примите как данность, что в процессе настройки рекламы и выбора верной стратегии продвижения неудачи неизбежны, особенно если ваш продукт новый и неизвестный на рынке. Для настройки рекламы имеет смысл привлечь специалиста, который имел как позитивный, так и негативный опыт — хороший рекламщик даже из ошибок сделает верные выводы и не допустит их вновь.

И помните, что сделать все идеально невозможно. Лучше сфокусироваться на скорости запуска и оптимальной стоимости продажи. Все остальное можно будет «докрутить» уже в процессе, когда пойдут первые заявки и первая прибыль.