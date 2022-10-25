Налоговая оптимизация расходов на персонал и исполнителей. Договоры ГПХ с физическими лицами и самозанятыми

Так, согласно постановлению Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 23.11.2021 № Ф04-6957/2021:

«Если отношения сторон договора фактически складываются как трудовые, то независимо от их юридического оформления к таким отношениям применяются положения трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права».

Разберем в статье ошибки, которых следует избегать, если ваша компания / ИП заключают договоры ГПХ с физическими лицами и физическими лицами-самозанятыми.

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Договор гражданско-правового характера (ГПХ) с физическим лицом

Договор ГПХ имеет ряд преимуществ перед трудовым договором, а именно:

Не уплачиваются страховые взносы в ФСС — 2,9%.

Нет требований выполнять трудовое законодательство.

В отличие от договора ГПХ, по трудовому договору работодатель обязан:

Чтобы избежать риска переквалификации договора ГПХ в трудовой, необходимо понимать различия этих видов договоров, а именно:

Работа в рамках трудового договора — это процесс, в рамках которого работник должен соблюдать правила трудового распорядка и режим работы, обеспечен инструментами труда, имеет гарантии получения оплаты труда вне зависимости от результата работы.

Работа в рамках договора ГПХ — это результат.

Девять ошибок, которые совершает заказчик при составлении договора ГПХ

Ошибка № 1. В предмете договора закреплена трудовая функция

Опасно: исполнитель выполняет функции бухгалтера.

Правильно: исполнитель обязуется оказать консультационные услуги по вопросам оформления и налогообложения экспортных операций с ОАЭ.

Ошибка № 2. В договоре отсутствует конкретный объем работ

Значение для сторон имеет сам процесс труда, а не достигнутый результат.

Опасно: в обязанности специалиста входит настройка и ведение рекламной кампании в социальной сети ВК.

Правильно: исполнитель обязуется оказать услуги по настройке рекламной кампании в ВК в соответствии с требованиями заказчика, указанными в Приложении № 1 к настоящему договору.

Ошибка № 3. Договором установлена ежемесячная в определенной сумме оплата труда

Опасно: стоимость работ составляет 60 000 рублей в месяц. Оплата осуществляется равными частями 5 и 20 числа каждого месяца.

Правильно: стоимость работ составляет 60 000 рублей Заказчик производит оплату в следующем порядке: 50% авансовый платеж до начала выполнения работ 50% окончательный платеж после подписания акта приемки-передачи выполненных работ.

Ошибка № 4. Договор предусматривает подчинение работника внутреннему трудовому распорядку

А именно: выполнение в процессе труда распоряжений работодателя, за ненадлежащее выполнение которых работник может нести дисциплинарную ответственность.

Опасно: услуги оказываются исполнителем с 09:00 до 18:00, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.

Правильно: исполнитель не подчиняется внутреннему трудовому распорядку Заказчика.

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Ошибка № 5. Договоры носят не разовый, а систематический характер и заключаются на длительный период

Опасно: договор заключен на 6 месяцев. После окончания установленного срока договор может быть перезаключен.

Правильно: срок оказания услуг — с 1 июля по 1 ноября 2022.

Ошибка № 6. Договором возложена материальная ответственность на фактического исполнителя работ

Опасно: исполнитель может быть привлечен к материальной ответственности в случаях и в порядке, предусмотренных трудовым законодательством и иными федеральными законами.

Правильно: стороны принимают в качестве обязательного условия претензионный порядок урегулирования споров. Это означает, что все споры, связанные с изучением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров.

Ошибка № 7. Из условий договора следует, что обеспечен контроль со стороны работодателя

Опасно: исполнитель обязан соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, иные локальные нормативные акты Заказчика, непосредственно связанные с деятельностью Исполнителя.

Правильно: заказчик имеет право проверять качество услуг, оказываемых исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

Ошибка № 8. Обеспечение работодателем работника условиями труда

Опасно: заказчик обязуется обеспечить Исполнителя условиями труда, предоставить оборудованное рабочее место.

Правильно: заказчик обязуется предоставить исполнителю документы и информацию, необходимые для оказания услуги. Исполнитель оказывает услугу, используя собственное оборудование и материалы.

Ошибка № 9. Условием заключения договоров с физическими лицами является их регистрация в качестве самозанятого

При этом при прекращении получения денежных средств от работодателя, самозанятые прекращали деятельность и снимались с учета.

Что еще важно учесть при заключении договора ГПХ?

При заключении договора ГПХ также необходимо принять во внимание ряд условий, которые не свойственны трудовому договору. Например, неустойки, устранение недостатков выполненных работ, исключение дублирования функций и др.

Пример расчета НДФЛ и взносов по договору ГПХ

Компания «А» заключила с исполнителем-физическим лицом договор ГПХ на выполнение определенных работ. Договором предусмотрена компенсация фактических расходов исполнителя.

Вознаграждение по договору ГПХ составило 100 000 рублей. Сумма документально подтвержденных исполнителем расходов — 20 000 рублей.

Налоговая база для целей НДФЛ = 100 000 (вознаграждение) + 20 000 (возмещение) — 20 000 (профессиональный вычет) = 100 000 рублей.

Для целей расчета СВ компенсация является необлагаемым доходом, соответственно:

База для расчета СВ = 100 000 (вознаграждение) + 20 000 (не облагаемая сумма) = 100 000 рублей.

Договор с самозанятым

Особенности договора с самозанятым:

Выплаты по договорам не облагаются НДФЛ и страховыми взносами. Расходы на услуги самозанятого должны быть подтверждены чеком. Самозанятый самостоятельно уплачивает НПД.

4% по доходам от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) физическим лицам;

6% по доходам от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам.

Основной риск работы с самозанятым — переквалификация в трудовые отношения. Последствия переквалификации — доначисление НДФЛ, страховых взносов, штрафов и пеней.

Примеры привлечения самозанятых, где существует высокий риск переквалификации в трудовой договор:

салоны красоты, в которых мастера-самозанятые работают с определенным распорядком дня;

повара, менеджеры-самозанятые ресторанов, которые работают с определенным распорядком дня;

отделы продаж, в которые состоят в большей части из исполнителей-самозанятых и т. д.

Окончание финансового года и подготовка отчетности — важный и ответственный этап для каждой компании. Чтобы не исправлять в будущем ошибки, важно сейчас внимательно проверить, все ли нюансы учтены, расходы обоснованы, документы собраны.

Что сделать перед заключением договора c самозанятым?

Убедиться, что с самозанятым компания не имеет трудовых отношений, он не был в штате вашей компании последние два года. Самозанятый должен предоставить справку о постановке на учет в качестве плательщика налога на профессиональный доход ( КНД 1122035 ). В договоре необходимо зафиксировать его статус. Предусмотреть и впоследствии контролировать, чтобы после каждой выплаты самозанятый предоставлял чек из сервиса «Мой налог». Составлять акт выполненных работ. Проверить договор на наличие 9 ошибок, которые мы разобрали выше в рамках договора ГПХ с физическим лицом. Предусмотреть особые условия.

А именно:

Условие № 1. Стороны исходят из того что исполнитель действительно понимает, что он плательщик налога на профессиональный доход.

При заключении настоящего Договора Стороны исходили из того, что Исполнитель применяет специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Условие № 2. Исполнитель обязуется своевременно передавать Заказчику чеки из приложения «Мой налог».

Исполнитель обязуется передать Заказчику чек, сформированный из приложения «Мой налог», на каждую выплаченную сумму при расчетах за услуги.

Условие № 3. Установление штрафных санкций за отсутствие чеков.

В случае непредставления чека, указанного в п...Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 43% от каждой суммы, на которую не был выдан чек.

Условие № 4. Обязанность уведомить Заказчика случае снятия самозанятого с учета.

В случае снятия Исполнителя с учета в качестве плательщика Налога на профессиональный доход, он письменно сообщает об этом Заказчику в течение трех дней с даты снятия с учета.

Подводя итог данной статье, отметим, что заключение договора ГПХ с физическим лицом и самозанятым имеет ряд преимуществ перед трудовым договором. А договор с самозанятым дает еще и значительную экономию на налогах.

Однако важно помнить о налоговых рисках, связанных с переквалификацией таких договоров в трудовые договоры, правильно прописывать их условия и исполнять.

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