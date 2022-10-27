Как оформить документы по вводу в эксплуатацию ОС

Акты по форме ОС-1

Унифицированные бланки ОС-1, подтверждающие ввод в эксплуатацию ОС, делятся на несколько видов:

для одного объекта ( кроме зданий и сооружений ) – ОС-1; для однородных объектов (кроме зданий) – ОС-1б; для одного здания или сооружения – ОС-1а.

При этом законодательство предусматривает возможность компании самостоятельно разработать форму приемки основного средства, с учетом особенностей ОС и бизнеса.

Независимо от формы и типа документа в нем указываются:

номер и дата составления акта;

полное наименование основного средства согласно технической документации;

название организации-изготовителя;

место приемки основного средства;

заводской и присвоенный инвентарный номера основного средства;

номер амортизационной группы и срок полезного использования основного средства;

ликвидационная стоимость основного средства;

сведения о содержании драгоценных металлов, камней;

другие характеристики основного средства.

Дополнительно в акте указывается заключение приемочной комиссии. Подписывает документ руководитель организации.

Изменения, внесенные ФСБУ 6/2020 «Основные средства»

Изменения в законодательстве, связанные с вступлением в силу ФСБУ, не изменили форму документа по вводу в эксплуатацию ОС. Однако, изменился порядок оформления документов при покупке ОС, бывших в употреблении.

Если предыдущий собственник объекта учитывает его на своем балансе в качестве основного средства, то при вводе в эксплуатацию у нового собственника в обязательном порядке потребуется оформление ОС-1. Этот документ необходим даже если акт был получен от предыдущего собственника.

Хотите получить удостоверение о повышении квалификации государственного образца «Налогообложение в РФ», повысить доход и профессионализм, внести важную информацию в свое резюме?

Тогда записывайтесь на курс «Эксперт по налогообложению». Стоимость обучения гарантированно окупится уже в процессе учебы на курсе. Переходите по ссылке, применяйте промокод на 50% скидку Эксперт50 (действует до 06.11.2022 включительно) и всего за три месяца вы увеличите свой заработок, будете профессионально разбираться в налогах, обоснованно отстаивая свою позицию перед руководством, аудиторами и налоговым органом.

Это связано с тем, что ОС-1 от прежнего владельца содержит данные об учете бывшего владельца. А чтобы принять имущество, нужно в акте указать собственные сведения, например:

1. при поступлении одновременно с отражением на счете 08:

дату поступления объекта;

стоимость покупки;

прочие сведения по данным поставщика. Например, сколько уже фактически эксплуатировалось имущество;

2. при отражении в составе основных средств на счете 01:

срок полезного использования;

амортизационную группу и способ начисления амортизации;

инвентарный номер;

первоначальную и ликвидационную стоимость.

Инвентарная карточка ОС-6

Одновременно с составлением акта приема-передачи ОС требуется формирование инвентарных карточек. Для них используются типовые формы (ОС-6, ОС-6а, ОС-6б) или самостоятельно разработанные шаблоны документов. В унифицированных формах, в связи с требованиями ФСБУ 6/2020, может не хватать данных. Тогда форму нужно дополнить необходимыми сведениями.

В частности, в инвентарной карточке должна быть информация об изменении срока полезного использования, способе амортизации, ликвидационной стоимости.

В карточку ОС-6 вносятся сведения обо всех изменениях по основному средству: переоценка, модернизация, перемещение, выбытие, изменение СПИ и прочие. Информация отражается на основании первичных документов.

Например, данные о модернизации должны быть отражены в ОС-6 по данным из формы ОС-3, о перемещении – по форме ОС-2.

Как избежать переквалификации расходов на услуги ИП, самозанятых, физлиц в трудовые отношения? Как защитить расходы, если нет доходов? Узнайте на бесплатном онлайн Интенсиве 1-3 ноября и получите ценные подарки от лицензированного Учебного центра.

Налоговые регистры

Для плательщиков налога на прибыль предусмотрено обязательство по ведению регистра учета основных средств. Регистры заполняются в хронологическом порядке в бумажной или электронной форме. Они составляются в виде таблиц, ведомостей или журналов.

Для налогового учета можно использовать регистры бухучета или разработать собственные налоговые. При этом бухгалтерские регистры можно использовать только если правила учета (первоначальная стоимость, СПИ) совпадают в бухгалтерском и налоговом учете.

При несовпадении данных в бухгалтерском и налоговом учетах формируйте регистры налогового учета основных средств обособленно от бухучета. Сделать это можно двумя способами:

дополнить регистры бухучета необходимыми реквизитами, чтобы их можно было использовать в налоговом учете; сформировать обособленные регистры налогового учета.

Требования к налоговым регистрам установлены Налоговым кодексом. Они должны содержать следующие обязательные реквизиты:

наименование регистра;

период (дату) составления;

измерители операций в натуральном (если это возможно) и в денежном выражении;

наименование хозяйственных операций;

подпись (расшифровку подписи) сотрудника, ответственного за составление указанных регистров.

Также можно добавить следующие реквизиты:

размеры повышающих или понижающих коэффициентов;

способ начисления амортизации;

срок полезного использования;

остаточную стоимость.

На курсе «Налоговый учет на УСН» на практических примерах в доступной форме разберетесь как поставить налоговый учет на УСН и закрепите полученные знания на решении задач и тестов. У вас будет личный наставник, который проверит домашние задания, даст обратную связь и ответит на вопросы по налоговому учету. Переходите по ссылке, применяйте промокод на 50% скидку Эксперт50 (действует до 06.11.2022 включительно) и всего за три месяца вы гарантированно повысите свою стоимость на рынке труда и будете профессионально разбираться в налоговом учете на УСН.

Штрафы за отсутствие документов по ОС

Отсутствие первичных документов по вводу и эксплуатации ОС признается грубым нарушением правил ведения учета доходов и расходов. Если такое нарушение было допущено в течение одного налогового периода, инспекция вправе оштрафовать организацию на сумму 10 000 руб. Если нарушение обнаружено в разных налоговых периодах, размер штрафа увеличится до 30 000 руб.

Непредставление документов в рамках налоговой проверки может повлечь наложение штрафа на организацию на основании пункта 1 статьи 126 НК – 200 руб. за каждый непредставленный документ.

Если в течение 12 месяцев организацию уже привлекали к ответственности за аналогичное правонарушение, то размер штрафа увеличится вдвое и составит 400 руб. (200 руб. × 2) за каждый непредставленный или несвоевременно представленный документ.

По заявлению налоговой инспекции суд может применить к должностным лицам организации, например, к ее руководителю, административную ответственность в виде штрафа на сумму:

Спасибо, что прочитали нашу статью. Надеемся, информация была для вас полезной.

Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, узнали ли вы для себя что-то новое из нашего материала.