Основные средства

Как оформить документы по вводу в эксплуатацию ОС

Организация должна документально подтвердить покупку, строительство и приемку объекта капитальных вложений, который будет использоваться в качестве основного средства. В качестве главного документа по приемке ОС выступает ОС-1. Как оформить приобретение ОС, что изменить по ФСБУ, как отразить в налоговом учете и о санкциях за нарушения, расскажу в статье.

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Как оформить документы по вводу в эксплуатацию ОС
Иллюстрация: Thirdman/Pexels

Акты по форме ОС-1

Унифицированные бланки ОС-1, подтверждающие ввод в эксплуатацию ОС, делятся на несколько видов:

  1. для одного объекта (кроме зданий и сооружений) – ОС-1;
  2. для однородных объектов (кроме зданий) – ОС-1б;
  3. для одного здания или сооружения – ОС-1а.

При этом законодательство предусматривает возможность компании самостоятельно разработать форму приемки основного средства, с учетом особенностей ОС и бизнеса.

Независимо от формы и типа документа в нем указываются:

  • номер и дата составления акта;
  • полное наименование основного средства согласно технической документации;
  • название организации-изготовителя;
  • место приемки основного средства;
  • заводской и присвоенный инвентарный номера основного средства;
  • номер амортизационной группы и срок полезного использования основного средства;
  • ликвидационная стоимость основного средства;
  • сведения о содержании драгоценных металлов, камней;
  • другие характеристики основного средства.

Дополнительно в акте указывается заключение приемочной комиссии. Подписывает документ руководитель организации.

Изменения, внесенные ФСБУ 6/2020 «Основные средства»

Изменения в законодательстве, связанные с вступлением в силу ФСБУ, не изменили форму документа по вводу в эксплуатацию ОС. Однако, изменился порядок оформления документов при покупке ОС, бывших в употреблении.

Если предыдущий собственник объекта учитывает его на своем балансе в качестве основного средства, то при вводе в эксплуатацию у нового собственника в обязательном порядке потребуется оформление ОС-1. Этот документ необходим даже если акт был получен от предыдущего собственника.

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Это связано с тем, что ОС-1 от прежнего владельца содержит данные об учете бывшего владельца. А чтобы принять имущество, нужно в акте указать собственные сведения, например:

1. при поступлении одновременно с отражением на счете 08:

  • дату поступления объекта;
  • стоимость покупки;
  • прочие сведения по данным поставщика. Например, сколько уже фактически эксплуатировалось имущество;

2. при отражении в составе основных средств на счете 01:

  • срок полезного использования;
  • амортизационную группу и способ начисления амортизации;
  • инвентарный номер;
  • первоначальную и ликвидационную стоимость.

Инвентарная карточка ОС-6

Одновременно с составлением акта приема-передачи ОС требуется формирование инвентарных карточек. Для них используются типовые формы (ОС-6, ОС-6а, ОС-6б) или самостоятельно разработанные шаблоны документов. В унифицированных формах, в связи с требованиями ФСБУ 6/2020, может не хватать данных. Тогда форму нужно дополнить необходимыми сведениями.

В частности, в инвентарной карточке должна быть информация об изменении срока полезного использования, способе амортизации, ликвидационной стоимости.

В карточку ОС-6 вносятся сведения обо всех изменениях по основному средству: переоценка, модернизация, перемещение, выбытие, изменение СПИ и прочие. Информация отражается на основании первичных документов.

Например, данные о модернизации должны быть отражены в ОС-6 по данным из формы ОС-3, о перемещении – по форме ОС-2.

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Налоговые регистры

Для плательщиков налога на прибыль предусмотрено обязательство по ведению регистра учета основных средств. Регистры заполняются в хронологическом порядке в бумажной или электронной форме. Они составляются в виде таблиц, ведомостей или журналов.

Для налогового учета можно использовать регистры бухучета или разработать собственные налоговые. При этом бухгалтерские регистры можно использовать только если правила учета (первоначальная стоимость, СПИ) совпадают в бухгалтерском и налоговом учете.

При несовпадении данных в бухгалтерском и налоговом учетах формируйте регистры налогового учета основных средств обособленно от бухучета. Сделать это можно двумя способами:

  1. дополнить регистры бухучета необходимыми реквизитами, чтобы их можно было использовать в налоговом учете;
  2. сформировать обособленные регистры налогового учета.

Требования к налоговым регистрам установлены Налоговым кодексом. Они должны содержать следующие обязательные реквизиты:

  • наименование регистра;
  • период (дату) составления;
  • измерители операций в натуральном (если это возможно) и в денежном выражении;
  • наименование хозяйственных операций;
  • подпись (расшифровку подписи) сотрудника, ответственного за составление указанных регистров.

Также можно добавить следующие реквизиты:

  • размеры повышающих или понижающих коэффициентов;
  • способ начисления амортизации;
  • срок полезного использования;
  • остаточную стоимость.

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Штрафы за отсутствие документов по ОС

Отсутствие первичных документов по вводу и эксплуатации ОС признается грубым нарушением правил ведения учета доходов и расходов. Если такое нарушение было допущено в течение одного налогового периода, инспекция вправе оштрафовать организацию на сумму 10 000 руб. Если нарушение обнаружено в разных налоговых периодах, размер штрафа увеличится до 30 000 руб.

Непредставление документов в рамках налоговой проверки может повлечь наложение штрафа на организацию на основании пункта 1 статьи 126 НК – 200 руб. за каждый непредставленный документ.

Если в течение 12 месяцев организацию уже привлекали к ответственности за аналогичное правонарушение, то размер штрафа увеличится вдвое и составит 400 руб. (200 руб. × 2) за каждый непредставленный или несвоевременно представленный документ.

По заявлению налоговой инспекции суд может применить к должностным лицам организации, например, к ее руководителю, административную ответственность в виде штрафа на сумму:

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